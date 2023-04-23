Военкоры: ВС РФ могли нанести в Харьковской области удары по эшелонам с подкреплениями ВСУ для Кременского направления

Последовавшие вечером 22 апреля мощные удары по Харькову и области могли ставить своей целью не только поражение ряда объектов инфраструктуры, о чем отчитались представители подконтрольных киевскому режиму областной и городской администраций. ВС РФ могли нанести массированные удары и по военным целям, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По утверждению военных корреспондентов, помимо предприятий оборонного комплекса в промышленной зоне Харькова, под удары российских войск могли попасть и железнодорожные составы с военной техникой и личным составом украинских формирований. Эшелоны находились на станциях Купянск-узловой, Бурлук и Шевченково.
Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», данные железнодорожные составы могли перевозить подкрепления для украинских формирований, оперирующих в районах Сватово и Кременной. Известно, что в последние недели ситуация на Купянском и Кременском направлениях складывается для ВСУ далеко не лучшим образом.
Украинское командование опасается, что если российским вооруженным силам удастся прорвать украинскую оборону и восстановить контроль над Купянском, то под ударом окажется уже сам Харьков, чего киевский режим допустить не может. Для сдерживания российских атак и перехода в контрнаступление и запланирована отправка на Кременское направление дополнительных украинских формирований.
Напомним, что ранее стало известно о серии прилетов в Харькове. Удары пришлись по объектам инфраструктуры, в результате прилета в Новобаварском районе областного центра вспыхнул сильный пожар.