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Военкоры: ВС РФ могли нанести в Харьковской области удары по эшелонам с подкреплениями ВСУ для Кременского направления

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Военкоры: ВС РФ могли нанести в Харьковской области удары по эшелонам с подкреплениями ВСУ для Кременского направления

Последовавшие вечером 22 апреля мощные удары по Харькову и области могли ставить своей целью не только поражение ряда объектов инфраструктуры, о чем отчитались представители подконтрольных киевскому режиму областной и городской администраций. ВС РФ могли нанести массированные удары и по военным целям, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».


По утверждению военных корреспондентов, помимо предприятий оборонного комплекса в промышленной зоне Харькова, под удары российских войск могли попасть и железнодорожные составы с военной техникой и личным составом украинских формирований. Эшелоны находились на станциях Купянск-узловой, Бурлук и Шевченково.

Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», данные железнодорожные составы могли перевозить подкрепления для украинских формирований, оперирующих в районах Сватово и Кременной. Известно, что в последние недели ситуация на Купянском и Кременском направлениях складывается для ВСУ далеко не лучшим образом.

Украинское командование опасается, что если российским вооруженным силам удастся прорвать украинскую оборону и восстановить контроль над Купянском, то под ударом окажется уже сам Харьков, чего киевский режим допустить не может. Для сдерживания российских атак и перехода в контрнаступление и запланирована отправка на Кременское направление дополнительных украинских формирований.

Напомним, что ранее стало известно о серии прилетов в Харькове. Удары пришлись по объектам инфраструктуры, в результате прилета в Новобаварском районе областного центра вспыхнул сильный пожар.
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21 комментарий
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:14
    +9
    Хотелось бы , что бы предположение автора об ударах по эшелонам оказались не его фантазией, а действительностью
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:25
      +5
      Да, именно так ,сейчас самое время активизировать прилеты по инфраструктуре ВСУ, уже грядет "зеленка" и на харьковском направлении учитывая рельеф местности труднее будет выявлять цели.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:26
      +1
      Похоже военкоры начали брать пример с Юрика Подоляки..Тот тоже на кофейной гуще гадает
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:28
      +5
      Да, "могли нанести", значи " могли и не нанести". laughing Такая вот подача информации! laughing
  2. monetam
    monetam Сегодня, 08:15
    +7
    Ни один военкор в сообщении не назван. Только ссылка на телеграмм-канал.
    Хоть бы в малом поучились в военных корреспондентов того же НАТО: там репортаж - отдельно, а всякие тыканья пальцами в небо - отдельно. И перед каждым репортажем - вот вам конкретное имя автора.
    1. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 09:09
      -4
      Если верить "штатным" военкорам то самая лучшая армия в мире вот - вот победит ксеноморфов на Гаргантьюа!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:20
    +6
    У меня пока данные что наши поллитра с крылышками улетали на 30 км от ЛБС ,наверно ещё был запас до ЛБС.Знаменитый мостик через овраг из мостового парка на дороге смерти западнее Артёмовска отправлен на металлолом ,там воронка.ВСУ шники идут пешкодралом на убой.Надеюсь сегодня кто то подтвердит.Точность бомбометания ,отклонение ноль.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь сегодня кто то подтвердит.Точность бомбометания ,отклонение ноль.

      Видел вчера эту видюху. Обрывается на очень крутом спуске
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +3
    под удары российских войск могли попасть и железнодорожные составы с военной техникой и личным составом украинских формирований
    А вот попали под удар или нет думаю скоро узнаем. Конечно хотелось бы, чтобы предположение оказалось верным.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:31
      -1
      Ой вэй! Да когда мы что позже узнавали? Обычно говорят, что информация уточняется. На этом всё!
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:50
        0
        Ой вэй!
        А в Израиле ЦАХАЛ часто дает объяснения по своим ударам? У них это не принято и считается нормой.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 09:19
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Обычно говорят, что информация уточняется. На этом всё!

        Бомбили. Харьков, Купянск, Волочаевку, Малый Бурлук, Кутьковку, Петропавловку и Богуславку. Видюха в сети есть. Горит склад ГСМ в Харькове
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:23
    0
    "Новобаварский район!! Он таким стал только в 2016 году! Думаю, что желательно добавлять в скобочках название ДО переименования. Октябрьский район! И точка.
  6. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 08:24
    +9
    Цитирую: "под удары российских войск могли попасть и железнодорожные составы с военной техникой и личным составом украинских". Хотелось бы уточнить - могли попасть или реально попали? Таково качество отечественной военной журналистики. Что дальше, а дальше наши корреспонденты дождутся сводки от врага и сообщат публике: "по данным сводки ВСУ..."
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:33
      0
      Потому следует законодательно закрепить для всяких военкоров, блогеров и т.п. определение "сомопровозглашённые"! laughing
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:36
    +2
    Могу копать , могу не копать. Могу военкорить, могу блогирить
  8. a_2573
    a_2573 Сегодня, 08:49
    -1
    Хорошо если начали бить по военным объектам. А не очередные хотелки.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:55
    -4
    под удары российских войск могли попасть и железнодорожные составы с военной техникой и личным составом украинских формирований. Эшелоны находились на станциях Купянск-узловой, Бурлук и Шевченково.

    А есть сведения об ударах по этим станциям, или это из области тщательного гадания на кофейной гуще, подкреплённого точным попаданием пальца в небо?

  10. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 09:01
    -2
    Взятие купянска, (возможное) вообще никак с харьковом не связано
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:05
    +1
    Надеюсь военкоры правы и удары по эшелонам были.
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:48
    -1
    Хорошо, если это действительно так... Насчет Харькова слишком громко сказано, его в первый день взять собирались...