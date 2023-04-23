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Посольство РФ рассказало о сложностях с эвакуацией россиян из Судана, где идут боевые действия

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Посольство РФ рассказало о сложностях с эвакуацией россиян из Судана, где идут боевые действия

В настоящее время Россия испытывает определенные трудности с организацией эвакуации дипломатических сотрудников и других российских граждан с территории Судана. Об этом российским СМИ рассказал посол Российской Федерации в Судане Андрей Черновол.


Сейчас посольство, как утверждает глава дипломатической миссии, занимается проработкой возможных маршрутов эвакуации. Практически все россияне, находившиеся в Судане, сейчас размещены на территории дипломатической миссии.

У нас находились люди примерно в шести-семи «горячих точках», к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию

- рассказал российский посол РИА Новости.

Главная проблема, по словам посла, связана с невозможностью эвакуации россиян по воздуху. Как известно, до 30 апреля над территорией Судана действует бесполетный режим. В международном аэропорту в столице страны Хартуме также идут боевые действия.

Тем не менее, США, Великобритания, Франция и Китай анонсировали эвакуацию своих граждан на самолетах военно-транспортной авиации. Например, президент США Джо Байден уже отчитался об эвакуации американцев из Судана. Дипломаты из Саудовской Аравии смогли добраться из Хартума в Порт-Судан, откуда их по воздуху вывезли в королевство. Тем же путем Судан покинули и сотрудники дипломатического представительства Иордании.

В российском посольстве утверждают, что теоретически возможность выезда через Порт-Судан существует, но это связано с многочисленными логистическими трудностями. Дорога из Хартума в Порт-Судан займет длительное время, а среди находящихся в посольстве российских граждан много женщин с детьми.

Отметим, что в Судане с 15 апреля продолжаются боевые действия между правительственными войсками, верными президенту страны генералу Абдель-Фаттаху аль-Бурхану, и Силами быстрого реагирования - спецподразделением, созданным на основе племенных ополчений арабов провинции Дарфур и верных своему командующему генералу Мухаммеду Хамдаму Дагло.
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:47
    +1
    Вот влипли...неужто у МИДовцев не оказалось своего плана на этот случай.
    Да и куда разведка смотрела, должен же там быть спец по таким делам...раз затеяли там базу ставить. request
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 09:30
      +3
      должен же там быть спец по таким делам...

      У нас есть спецотряд, задача которого,- эвакуация посольств и прочих миссий из любой точки мира. Но вот где он сейчас?! На очередной тренировке?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:44
      0
      RSF контролирующая посольский район в Хартуме ,заявило что приложит максимальные силы для беспрепятственной эвакуации ВСЕХ международных миссий.СМИ КНР.
    3. Галеон
      Галеон Сегодня, 10:00
      0
      Вот и проявилась истинная ситуация в этой стране ералаша, а не та, которую в своих оценках рисовали дипломаты перед принятием решения о переговорах по базе. request Теперь только руками разводить, мол во всем негры бестолковые виноваты.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    +6
    определенные трудности с организацией эвакуации дипломатических сотрудников и других российских граждан
    По поводу дипломатических сотрудников понятно. А вот за каким спрашивается несет в Судан и вообще в Африку "других российских граждан"? За острыми ощущениями и заодно посмотреть Африку? Ну вот получили острые ощущения и что дальше, как спасать?
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 09:10
      +4
      Экономические проекты. РФ вкладывает в Судан деньги, строительство базы ВМФ, инфраструктура. Это все гражданские специалисты. Вряд ли туристов там много.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:23
    +1
    Нашёл некоторые подробности по США.Эвакуация проводилась ,стандартным эвакуатором посольств США вертолётом Чинук в количестве 6 штук ,на борта находилось 100 спецназовцев.Садились на эвакуационую площадку рядом с посольством.Вывезено чуть более 70 человек.О вывозе партнёров ни слова.Посольский район контролирует RSF.О тысячах граждан США в Судане ,пока молчат.У англичан проблемы.Жду когда откроется за бесплатно статья в Таймс.