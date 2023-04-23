Посольство РФ рассказало о сложностях с эвакуацией россиян из Судана, где идут боевые действия

У нас находились люди примерно в шести-семи «горячих точках», к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию

В настоящее время Россия испытывает определенные трудности с организацией эвакуации дипломатических сотрудников и других российских граждан с территории Судана. Об этом российским СМИ рассказал посол Российской Федерации в Судане Андрей Черновол.Сейчас посольство, как утверждает глава дипломатической миссии, занимается проработкой возможных маршрутов эвакуации. Практически все россияне, находившиеся в Судане, сейчас размещены на территории дипломатической миссии.- рассказал российский посол РИА Новости Главная проблема, по словам посла, связана с невозможностью эвакуации россиян по воздуху. Как известно, до 30 апреля над территорией Судана действует бесполетный режим. В международном аэропорту в столице страны Хартуме также идут боевые действия.Тем не менее, США, Великобритания, Франция и Китай анонсировали эвакуацию своих граждан на самолетах военно-транспортной авиации . Например, президент США Джо Байден уже отчитался об эвакуации американцев из Судана. Дипломаты из Саудовской Аравии смогли добраться из Хартума в Порт-Судан, откуда их по воздуху вывезли в королевство. Тем же путем Судан покинули и сотрудники дипломатического представительства Иордании.В российском посольстве утверждают, что теоретически возможность выезда через Порт-Судан существует, но это связано с многочисленными логистическими трудностями. Дорога из Хартума в Порт-Судан займет длительное время, а среди находящихся в посольстве российских граждан много женщин с детьми.Отметим, что в Судане с 15 апреля продолжаются боевые действия между правительственными войсками, верными президенту страны генералу Абдель-Фаттаху аль-Бурхану, и Силами быстрого реагирования - спецподразделением, созданным на основе племенных ополчений арабов провинции Дарфур и верных своему командующему генералу Мухаммеду Хамдаму Дагло.