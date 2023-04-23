Российские вооруженные силы атаковали позиции ВСУ в районах Сватово, Кременной и Северска

В течение минувших суток российские войска провели ряд наземных атак в районах Сватово, Кременной и Северска. Это следует из материалов Института изучения войны США, который регулярно анализирует события на фронте.Как сообщают американские военные аналитики, российские подразделения продолжают активно наступать в Артемовске (Бахмуте). Но, подчеркивается в докладе, окружение города пока не завершено. Впрочем, и сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявлял, что говорить о котле для украинских формирований в Артемовске преждевременно, однако в оперативное окружение они уже попали.Кроме того, российские войска продолжают наступать на Авдеевском направлении, сообщают американские аналитики. В сводке украинского генерального штаба говорится о 58 атаках ВС РФ за минувшие сутки на различных направлениях.Среди важнейших участков боев генштаб ВСУ называет Артемовск и расположенные в непосредственной близости от него Григоровку, Ивановское и Хромово (Артемовское). Через Хромово проходит стратегически важная для засевших в Артемовске украинских формирований автомобильная трасса на Часов Яр, известная как «дорога жизни».На других направлениях, сообщает украинское командование, наиболее активные бои шли за Новокалиново и Марьинку. Кроме того, в ВСУ сообщили об авиаударе по Орликовке в Черниговской области. Не исключено, что удары были нанесены и по скоплениям украинских войск в районе Купянска, где могут концентрироваться подкрепления ВСУ для отправки в район Сватово и Кременной.