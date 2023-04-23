Военное обозрение
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Российские вооруженные силы атаковали позиции ВСУ в районах Сватово, Кременной и Северска

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Российские вооруженные силы атаковали позиции ВСУ в районах Сватово, Кременной и Северска

В течение минувших суток российские войска провели ряд наземных атак в районах Сватово, Кременной и Северска. Это следует из материалов Института изучения войны США, который регулярно анализирует события на фронте.


Как сообщают американские военные аналитики, российские подразделения продолжают активно наступать в Артемовске (Бахмуте). Но, подчеркивается в докладе, окружение города пока не завершено. Впрочем, и сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявлял, что говорить о котле для украинских формирований в Артемовске преждевременно, однако в оперативное окружение они уже попали.

Кроме того, российские войска продолжают наступать на Авдеевском направлении, сообщают американские аналитики. В сводке украинского генерального штаба говорится о 58 атаках ВС РФ за минувшие сутки на различных направлениях.


Среди важнейших участков боев генштаб ВСУ называет Артемовск и расположенные в непосредственной близости от него Григоровку, Ивановское и Хромово (Артемовское). Через Хромово проходит стратегически важная для засевших в Артемовске украинских формирований автомобильная трасса на Часов Яр, известная как «дорога жизни».

На других направлениях, сообщает украинское командование, наиболее активные бои шли за Новокалиново и Марьинку. Кроме того, в ВСУ сообщили об авиаударе по Орликовке в Черниговской области. Не исключено, что удары были нанесены и по скоплениям украинских войск в районе Купянска, где могут концентрироваться подкрепления ВСУ для отправки в район Сватово и Кременной.
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7 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:13
    0
    известная как «дорога жизни».

    Полтора месяца назад она стала известна, как "Дорога смерти"
  2. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 09:21
    +1
    Дорогой жизни или смерти её называют только авторы Жёлтого обозрения
  3. Vovka-r28
    Vovka-r28 Сегодня, 09:28
    -1
    Штурм города-крепости кëнигсберг продолжался 3 дня!!! А сколько идëт штурм города/крепости бахмут?!
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 09:54
      +1
      8,5 месяца ,ну еще пару месяцев это уж точно .
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:28
    -1
    На Киевском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Белорусском направлении - тишина.
    Руководство РФ позволяет врагу безопасно и безнаказанно концентрировать силы ВСУ в Донбассе.

    Удары по коммуникациям врага и прежде всего по железной дороге Украины, по депо с тепловозами и с подвижным составом, по мостам, по электростанциям всех типов прекратились давно.

    Так война на Украине затянется минимум лет на 10, не меньше.
    Военное искусство и планирование операций Генштаба Вооружённых Сил РФ застряло на уровне Вердена 1916 года.
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 10:44
      0
      Военого искусства давно уже нет . Мы живем в стране эффективных менеджеров у которых в глазах сверкают доллары. А вот это целое искусство ,делать деньги .
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:56
    +1
    Если удастся выйти из Кременского леса, то фронт сильно поменяет конфигурацию. Пока об этом говорить не приходится...