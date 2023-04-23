Представитель Запорожской области: Киевский режим вывозит дорогостоящее оборудование с предприятий Запорожья

Из остающегося под контролем ВСУ города Запорожье (Запорожская область РФ) украинские власти вывозят дорогостоящее промышленное оборудование. Об этом рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам политика, оборудование вывозят с промышленных предприятий города. Его везут в регионы Западной Украины и Польшу. Те активы, которые вывозить не получается, пытаются продать или просто уничтожают.
Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации
- заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
Как сообщает Рогов, украинский режим выставил на экстренную приватизацию Запорожский титано-магниевый комбинат и научно-производственный комплекс «Искра» с электромашиностроительным заводом.
Город Запорожье всегда считался крупным индустриальным центром. Здесь расположены предприятия металлургической, машиностроительной и химической промышленности. Наиболее известен центр авиационного двигателестроения «Мотор Сич».
Напомним, что по итогам референдума Запорожская область вошла в состав Российской Федерации осенью 2022 года. Российские вооруженные силы контролируют 70% территории региона. Однако киевский режим все еще удерживает контроль над областным центром – городом Запорожье. Поэтому функции регионального административного центра переданы городу Мелитополю.