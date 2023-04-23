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Представитель Запорожской области: Киевский режим вывозит дорогостоящее оборудование с предприятий Запорожья

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Представитель Запорожской области: Киевский режим вывозит дорогостоящее оборудование с предприятий Запорожья

Из остающегося под контролем ВСУ города Запорожье (Запорожская область РФ) украинские власти вывозят дорогостоящее промышленное оборудование. Об этом рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.


По словам политика, оборудование вывозят с промышленных предприятий города. Его везут в регионы Западной Украины и Польшу. Те активы, которые вывозить не получается, пытаются продать или просто уничтожают.

Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации

- заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

Как сообщает Рогов, украинский режим выставил на экстренную приватизацию Запорожский титано-магниевый комбинат и научно-производственный комплекс «Искра» с электромашиностроительным заводом.

Город Запорожье всегда считался крупным индустриальным центром. Здесь расположены предприятия металлургической, машиностроительной и химической промышленности. Наиболее известен центр авиационного двигателестроения «Мотор Сич».

Напомним, что по итогам референдума Запорожская область вошла в состав Российской Федерации осенью 2022 года. Российские вооруженные силы контролируют 70% территории региона. Однако киевский режим все еще удерживает контроль над областным центром – городом Запорожье. Поэтому функции регионального административного центра переданы городу Мелитополю.
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25 комментариев
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  1. Филин
    Филин Сегодня, 09:25
    +10
    Прогнозируют сдачу территории. Тяжелое и крупногабаритное оборудование демонтировать долго, вот и начали заранее. Пора разрушать транспортную инфраструктуру.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:34
      +5
      Не совсем так.Насчет сдачи териитории весьма проблематично.Видя как упорно обороняются населенные пункты.А вот уберечь от разрушения в результатов ударов,да.Увозится оборудование в Польшу,там и организуют производство
      1. frruc
        frruc Сегодня, 09:51
        +2
        Филин ...Прогнозируют сдачу территории.

        Они же наоборот, наступать собираются, это хитрый маневр. Тут разобраться следует.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:38
      +4
      Олигархи РФ не дают разрешение на это Путину - через Украину до сих пор идёт экспорт из РФ в Европу стратегического сырья для ВПК НАТО, газа, нефти.
    3. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 09:40
      +7
      Цитата: Филин
      Пора разрушать транспортную инфраструктуру.

      Давно пора было основательно разрушить транспортную инфраструктуру ещё вчера! Но это сделано не было.

      Ибо "6-ой колонне" в России эта целостная транспортная инфраструктура в Укрорейхе позволяла и позволяет продолжать сладко торговать с Укрорейхом и зарабатывать себе в карман по сути на смертельной гибели военнослужащих ВС России!
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 09:56
        +3
        Тогда накрыть все это ударом, все равно вывезут и наладят где то работу. Зачем помогать укреплять экономику врага.
  2. Curt
    Curt Сегодня, 09:32
    +1
    Не съем, так понадкусываю

  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:32
    +1
    Значит чуют близкий конец. Везут на западную Украину - надеются на приход поляков.
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:34
    +1
    украинский режим выставил на экстренную приватизацию

    С опционом обратного отжимания "если что"?
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:36
    -1
    украинские власти вывозят дорогостоящее промышленное оборудование. оборудование вывозят с промышленных предприятий города. Его везут в регионы Западной Украины и Польшу. Те активы, которые вывозить не получается, пытаются продать или просто уничтожают.

    Типичная тактика нацистов. Хорошо научились у дедушки Гитлера:
    Приказ «Нерон» (нем. Nerobefehl) — неосуществлённый приказ и план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, по которому «все военные, транспортные, коммуникационные, производственные и продовольственные объекты, а также все ресурсы Рейха, которые враг немедленно или в ближайшем будущем сможет использовать в военных целях, должны быть уничтожены».
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:41
      0
      ...вместе с техперсоналом и инженерами которых будет невозможно эвакуировать....
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:40
    0
    Китайцам всё явственнее болт нарисовывается.... Даже оборудование после выдавливания шароварных из Запорожья им не светит.... Два раза облом получается.
  7. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 09:41
    +2
    Похоже что в целости оборудование не останется, или увезут или взорвут. Остаётся одно -уничтожать самим, не допуская вывоз.
    1. Комментарий был удален.
  8. Скип
    Скип Сегодня, 09:41
    0
    А где ж я столоваться то буду™Шариков П.П
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:44
    +1
    Представитель Запорожской области: Киевский режим вывозит дорогостоящее оборудование с предприятий Запорожья
    . "Шо не зьим, то надкусаю/уничтожу" ничего нового, ничего неожиданного.
  10. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 09:44
    -1
    Пусть собирают манатки и валят ко всем чертям. Станки, оборудование это дело наживное.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:50
      +2
      Ну если бы станки и оборудование действительно так легко произвести или купить... Особенно сейчас. Под санкциями.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 10:04
      -1
      Все станкостроительные заводы в РФ разрушены до основания и распроданы за границу на металлолом олигархами ещё в 90-е годы ХХ века.
      РФ как любая страна третьего мира завозит станки из США и ЕС, но сейчас с этим будет труба.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 10:41
        +1
        Ну Тверской тот вроде шевелится, может Савёловский восстановят, правда вчера видел, что сносят здания на территории
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:06
    +1
    Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации

    - заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
    Партизаны Запорожья, как всегда молча наблюдали за расхищением социалистической собственности. Отрадно то что Рогов воспринимает открытое хищение активов Российской Федерации как своё личное ограбление request
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:08
    +1
    А зачем промоборудование- западной Украине? Там только прислуга и халдеи. У них нет соответствующего образования и знаний. Помыть- убрать- поднести и не более того.
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:10
    0
    Окуппантам надо быстрее все вывезти.
  14. Cooper
    Cooper Сегодня, 10:19
    0
    Кстати, а почему прекратились удары по критической инфраструктуре укрорейха, в первую очередь ключевой логистике и важнейшим объектам энергетики? Вопрос к Кремлю и Генштабу.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:27
    -1
    Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации
    Честно говоря это можно воспринимать и так, но помешать этому сегодня не возможно. Вывезут оборудование, цеха подготовят к взрыву и при необходимости оставить город все взорвут. Тактика понятна - после нас хоть трава не расти.
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:38
    0
    Когда газопровод в Норвегии тоткрякнет, этот подтолкнёт ФРГ к восстановлению Северных потоков, как раз к отопительному сезону успеют.
    Ну не морозить же их в самом то деле?!