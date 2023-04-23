Американская газета: Рейтинг Байдена на посту президента США побил исторические минимумы

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США побил все исторические минимумы, впервые достигнув отметки в 39%. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении американской газеты The Hill результатов опроса, проведённого международной исследовательской компанией Ipsos. Таким образом, по сравнению с прошлым месяцем (когда показатель составлял ещё 42%), он опустился ещё на 3 процентных пункта. По информации издания, опрос был проведён после прозвучавших на прошлой неделе заявлений американского лидера о том, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
В этом контексте, примечательно то, что у бывшего хозяина Белого Дома Дональда Трампа этот показатель в декабре 2017 года находился на уровне всего 33%.
Также на вопрос о том, какие наиболее серьёзные проблемы охватили страну, 20% респондентов высказались об экономике, в то время как ещё 10% опрошенных назвали основной причиной ухудшающееся состояние окружающие среды или же высокий уровень преступности.
В случае повторной победы главы американского государства на предстоящих выборах, к началу второго президентского срока он достигнет возраста 82 лет. Кстати говоря, среди его однопартийцев, подтвердивших готовность участвовать в президентской компании 2024 года – американская писательница Марианна Уильямсон, а также адвокат Роберт Кеннеди-младший, решительно выступавший против вакцинации. Эти кандидаты уже подали свои заявки в Федеральную избирательную комиссию.
В выборке приняли участие 1029 совершеннолетних американцев. Погрешность, при этом, как отмечает The Hill, не превысила 3%.