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Американская газета: Рейтинг Байдена на посту президента США побил исторические минимумы

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Американская газета: Рейтинг Байдена на посту президента США побил исторические минимумы

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США побил все исторические минимумы, впервые достигнув отметки в 39%. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении американской газеты The Hill результатов опроса, проведённого международной исследовательской компанией Ipsos. Таким образом, по сравнению с прошлым месяцем (когда показатель составлял ещё 42%), он опустился ещё на 3 процентных пункта. По информации издания, опрос был проведён после прозвучавших на прошлой неделе заявлений американского лидера о том, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.


В этом контексте, примечательно то, что у бывшего хозяина Белого Дома Дональда Трампа этот показатель в декабре 2017 года находился на уровне всего 33%.

Также на вопрос о том, какие наиболее серьёзные проблемы охватили страну, 20% респондентов высказались об экономике, в то время как ещё 10% опрошенных назвали основной причиной ухудшающееся состояние окружающие среды или же высокий уровень преступности.

В случае повторной победы главы американского государства на предстоящих выборах, к началу второго президентского срока он достигнет возраста 82 лет. Кстати говоря, среди его однопартийцев, подтвердивших готовность участвовать в президентской компании 2024 года – американская писательница Марианна Уильямсон, а также адвокат Роберт Кеннеди-младший, решительно выступавший против вакцинации. Эти кандидаты уже подали свои заявки в Федеральную избирательную комиссию.

В выборке приняли участие 1029 совершеннолетних американцев. Погрешность, при этом, как отмечает The Hill, не превысила 3%.
Использованы фотографии:
Соцсети/Байден
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3 комментария
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  1. Falx
    Falx Сегодня, 10:14
    0
    надо же, 82-х летний дед - самый перспективный кандидат от демпартии...
    я за то, чтоб он переизбирался! чем больше дерьмократы сейчас накосячат, тем лучше для всего мира в будущем
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 10:36
      0
      —-Вот как в Америке относятся к будущему Байдена (резиденция в доме престарелых)

  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    0
    Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США побил все исторические минимумы
    Что абсолютно не волнует Байдена, который живет в своем внутреннем мирке и по всей вероятности доволен этому коль поговаривает о втором сроке президентства. Пока слюни не пускает и то ладно.
  3. Комментарий был удален.