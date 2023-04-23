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Немецкий обозреватель: ВСУ несут особенно большие потери в Артемовске после наступления темноты

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Немецкий обозреватель: ВСУ несут особенно большие потери в Артемовске после наступления темноты

Сейчас вооруженные формирования Украины несут очень большие потери личного состава в Артемовске (Бахмуте). Об этом пишет в своем материале для журнала Der Spiegel немецкий обозреватель Экхард Кляйн.


Как утверждает журналист, украинские формирования сталкиваются с огромным количеством неудач на данном направлении фронта, хотя и предпринимают попытки контратаковать продвигающиеся вперед российские войска. Ситуация для украинских формирований в Артемовске стремительно ухудшается. Сейчас она хуже, чем два дня назад, подчеркивает автор.

Главным фактором риска для украинских войск Кляйн называет темноту. ВСУ несут особенно большие потери в Артемовске после наступления темноты, подчеркивает немецкий обозреватель, ссылаясь на рассказы украинских боевиков, с которыми ему удалось пообщаться.

Как утверждают опрошенные немецкой прессой украинские солдаты, российские подразделения наиболее активны ночью. Почему имеет место именно ночная активность штурмовых подразделений, собеседники немецкого издания пояснить не смогли, предположив лишь, что российские бойцы почему-то «привыкли работать ночью».

В то же время, пишет Кляйн, украинские формирования собираются обороняться в Артемовске до тех пор, пока это «имеет смысл». Президент Украины Владимир Зеленский отказывается отводить украинские войска из города, несмотря на колоссальные потери.

За последние месяцы Артемовск приобрел символическое значение для киевского режима, его утрата станет серьезным имиджевым ударом по позициям украинского лидера и явно не понравится западным покровителям Украины.
Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 09:57
    +3
    Интересно - Если к 9 мая мы освободим Артёмовск от укрофашистов, то
    как это будет воспринято на Западе?
    Особенно в Германии.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 10:05
      +2
      Цитата: конструктор_сидоров
      как это будет воспринято на Западе?
      Особенно в Германии
      Надо как то побольнее. Берлин взяли 2 мая.
    2. пешик
      пешик Сегодня, 10:19
      +2
      Может не стоит спешить с его освобождением, пока потери ВСУ в городе не достигнут порядка 300000 бойцов. Артёмовск, с точки зрения уничтожения живой силы ВСУ, - это очень выгодная позиция для Вагнера, в отличии от открытой низины между городом Часов Яр.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:22
      +2
      Цитата: конструктор_сидоров
      Интересно - Если к 9 мая мы освободим Артёмовск от укрофашистов, то
      как это будет воспринято на Западе?
      Особенно в Германии.

      Не надо загадывать, и устраивать штурмовщину. Артёмовск и к 8 марту могли освободить. Было такое ощущение.
      Освободят тогда, когда освободят.
    4. Светлан
      Светлан Сегодня, 10:39
      0
      Неинтересно. Не нужны ни приуроченные даты ни мненя запада
  2. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 10:01
    +5
    Немецкий обозреватель: ВСУ несут особенно большие потери в Артемовске после наступления темноты

    Прямо детская страшилка!

    В одном чёрном-чёрном городе...
    Чёрной-чёрной ночью...
    Приходит чёрный-чёрный скрипач...
    ...
    И нелюдей из ВСУ потом складывают в чёрные-чёрные мешки...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:12
      +3
      Если подходить к этому серьезно,то вагнеровцы делают совершенно верно.Ближе к утру тяряется бдительность,со всеми вытекающими
      1. nikon7717
        nikon7717 Сегодня, 10:40
        +1
        Интересная деталь
        ссылаясь на рассказы украинских боевиков, с которыми ему удалось пообщаться
        журналист общался с боевиками, а не солдатами ВСУ. Следовательно, косвенно уже признают не законность режима, иначе были бы только солдаты ВСУ при общении. Второе. Выяснить причины не смогли. Странно, вроде если люди с передка, то они что-то пояснить должны ему были. У меня подозрение, что он с боевиками заградительных отрядов общался...
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:03
    +6
    Эт что-то новенькое... Начали раскручивать новую сказку про порождение ночи и дьявола, пьющих кровь христианских младенцев?
    Вообще неприспособленность к действиям именно ночью говорит о фиговой оснащенности у ВСУ именно технической, если на то пошло
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: Bingo
      Начали раскручивать новую сказку про порождение ночи

      Ну да, орки предпочитают ночь, что бы выпить крови "светлоликих" эльфов.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:03
    +3
    украинские формирования собираются обороняться в Артемовске до тех пор, пока это «имеет смысл»

    Смысл уже потеряли месяц назад. Зеля не пускает вопреки всем "рекомендациям". Надеется, что дальше РФ не пойдет, на границах ЛНР-ДНР остановится.
  5. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:06
    +1
    ночью,легче работать снайперам и танкистам
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:08
    0
    Интересно сейчас немцы полный капут называют: "огромное количество неудач". Интересно, но неправильно. Капут - правильно.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:11
    +2
    Ночью легче "выщемлять" поросят тепловизорами!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:13
    0
    За последние месяцы Артемовск приобрел символическое значение для киевского режима, его утрата станет серьезным имиджевым ударом по позициям украинского лидера и явно не понравится западным покровителям Украины.
    Следующий, очередной символ... потом появится очередной, следующий.
  9. Million
    Million Сегодня, 10:17
    0
    Не проще этот города было разбомбить?
    Все равно от него ничего не останется,как от Мариуполя.
    Зато сколько спасли бы жизней наших солдат и офицеров.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:32
    0
    Ситуация для украинских формирований в Артемовске стремительно ухудшается. Сейчас она хуже, чем два дня назад, подчеркивает автор
    Наконец и немецкие СМИ начали видеть очевидное и с победных фанфар ВСУ переключаются на реальное освещение происходящего.