Сейчас вооруженные формирования Украины несут очень большие потери личного состава в Артемовске (Бахмуте). Об этом пишет в своем материале для журнала Der Spiegel немецкий обозреватель Экхард Кляйн.Как утверждает журналист, украинские формирования сталкиваются с огромным количеством неудач на данном направлении фронта, хотя и предпринимают попытки контратаковать продвигающиеся вперед российские войска. Ситуация для украинских формирований в Артемовске стремительно ухудшается. Сейчас она хуже, чем два дня назад, подчеркивает автор.Главным фактором риска для украинских войск Кляйн называет темноту. ВСУ несут особенно большие потери в Артемовске после наступления темноты, подчеркивает немецкий обозреватель, ссылаясь на рассказы украинских боевиков, с которыми ему удалось пообщаться.Как утверждают опрошенные немецкой прессой украинские солдаты, российские подразделения наиболее активны ночью. Почему имеет место именно ночная активность штурмовых подразделений, собеседники немецкого издания пояснить не смогли, предположив лишь, что российские бойцы почему-то «привыкли работать ночью».В то же время, пишет Кляйн, украинские формирования собираются обороняться в Артемовске до тех пор, пока это «имеет смысл». Президент Украины Владимир Зеленский отказывается отводить украинские войска из города, несмотря на колоссальные потери.За последние месяцы Артемовск приобрел символическое значение для киевского режима, его утрата станет серьезным имиджевым ударом по позициям украинского лидера и явно не понравится западным покровителям Украины.