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Американская пресса: Бои за Артемовск перешли на его западные окраины

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Американская пресса: Бои за Артемовск перешли на его западные окраины

Спустя многие месяцы боевых действий украинские формирования продолжают терять позиции в Артемовске (Бахмуте), удерживаемая ими территория в городской черте сокращается. Такой вывод делает американское издание The Washington Post, анализируя ситуацию в городе.


Американская пресса признает, что российские штурмовые подразделения приближаются к путям снабжения украинской группировки в западной части Артемовска. Также они заняли территорию железнодорожного вокзала.

Бои за Артемовск перешли на его западные окраины

- подчеркивает издание.


Журналисты издания приводят слова украинских военнослужащих, с которыми им удалось побеседовать в Артемовске. Один из боевиков ВСУ с говорящим позывным «Бандит» рассказал, что украинские формирования несут очень большие потери. Он отметил, что российские войска уничтожают здания, в которых оборудованы позиции ВСУ, с помощью авиационных бомб.

Еще один военный признает, что украинская сторона также ответственна за большие разрушения в городе, поскольку с самого начала битвы полагалась на тяжелую артиллерию. Российские системы радиоэлектронной борьбы «ослепляют» украинские беспилотные летательные аппараты, лишая формирования ВСУ возможности пользоваться дронами.

По утверждению опрошенных изданием украинских военных, киевский режим направил в Артемовск некие элитные части, однако это не спасает ВСУ от новых масштабных потерь. Российские войска также перебрасывают в Артемовск подкрепления, уверяет собеседник американской газеты.

Между тем, ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска находятся в Артемовске в «оперативном окружении», однако говорить о создании для них котла пока преждевременно.
Использованы фотографии:
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9 комментариев
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  1. aprahka
    aprahka Сегодня, 10:15
    0
    Надо Артемовск дожимать и идти дальше на запад.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:20
      +5
      Автору спасибо за статью. Особенно за карту.
      Неужели так сложно приложить к статье карту с ЛБС описываемого участка фронта? Если самому нарисовать сложно, то можно у других скопировать.
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 10:32
        +1
        карты на сайте - отдельный вид информационной безопасности negative
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:29
      +1
      Идти на запад.Вы так говорите,что после Артемовска у нас открывается широчайший простор-идем дальше.Нет,упремся в Часов Яр,Константиноку и далее по списку больших и малых населенных пунктов.Война эта на годы,если только не надумают миротворить..Что однозначно будет против нас
      1. Дмитриус
        Дмитриус Сегодня, 10:40
        0
        Цитата: dmi.pris1
        идем дальше.Нет,упремся в Часов Яр,Константиноку и далее по списку
        там первым делом после Артёмовске выступ на Северском направлении сглаживать придëтся.
  2. Falx
    Falx Сегодня, 10:26
    -1
    ... основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска находятся в Артемовске в «оперативном окружении», однако говорить о создании для них котла пока преждевременно.
    что очевидно вполне устраивает и ЧВК и Генштаб, чем больше бандеровских ресурсов, сейчас в этом мешке будут перемолоты, тем перспективней.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    0
    с которыми им удалось побеседовать в Артемовске
    Американские журналисты сегодня в Артемовске беседуют в ВСУшниками? Да не смешите. В лучшем случае с теми кому удалось по разным причинам вырваться из этого города и далеко от ЛБС.
    украинские формирования несут очень большие потери.
    Так эту информацию можно получить из роликов солдат ВСУ, которые жалуются на большие потери и из разговора с ранеными, которых смогли вывезти и конечно российских источников не выезжая в р-н боев. Но отрадно, что и американские СМИ начали давать более правдивую информацию.
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 10:43
    0
    Это мы уже и без американца из новостей знаем. Ничего нового.
    ..
  5. Matsur
    Matsur Сегодня, 10:49
    0
    Все новости о том как тяжело всу. Только фронт не прорван и они не бегут. Такое ощущение, что готовят почву. Усыпляют бдительность. Сейчас земля просохнет, попрет зеленка и количество дрг просачивающихся в наш тыл увеличится.