Американская пресса: Бои за Артемовск перешли на его западные окраины

Спустя многие месяцы боевых действий украинские формирования продолжают терять позиции в Артемовске (Бахмуте), удерживаемая ими территория в городской черте сокращается. Такой вывод делает американское издание The Washington Post, анализируя ситуацию в городе.
Американская пресса признает, что российские штурмовые подразделения приближаются к путям снабжения украинской группировки в западной части Артемовска. Также они заняли территорию железнодорожного вокзала.
Бои за Артемовск перешли на его западные окраины
- подчеркивает издание.
Журналисты издания приводят слова украинских военнослужащих, с которыми им удалось побеседовать в Артемовске. Один из боевиков ВСУ с говорящим позывным «Бандит» рассказал, что украинские формирования несут очень большие потери. Он отметил, что российские войска уничтожают здания, в которых оборудованы позиции ВСУ, с помощью авиационных бомб.
Еще один военный признает, что украинская сторона также ответственна за большие разрушения в городе, поскольку с самого начала битвы полагалась на тяжелую артиллерию. Российские системы радиоэлектронной борьбы «ослепляют» украинские беспилотные летательные аппараты, лишая формирования ВСУ возможности пользоваться дронами.
По утверждению опрошенных изданием украинских военных, киевский режим направил в Артемовск некие элитные части, однако это не спасает ВСУ от новых масштабных потерь. Российские войска также перебрасывают в Артемовск подкрепления, уверяет собеседник американской газеты.
Между тем, ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска находятся в Артемовске в «оперативном окружении», однако говорить о создании для них котла пока преждевременно.