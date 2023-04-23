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Австрийский экономист призвал ужесточить санкции: «Давление на Кремль было бы сильнее, если бы россияне лишились западных лекарств»

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Австрийский экономист призвал ужесточить санкции: «Давление на Кремль было бы сильнее, если бы россияне лишились западных лекарств»

Страны Запада могли бы более результативно давить на российское руководство, если бы под запрет попала продажа в Россию лекарств и другой фармацевтической продукции западного производства. Об этом заявил в беседе с немецким журналом Der Spiegel директор Института экономических исследований Австрии Габриэль Фельбермайер.


Как считает австрийский экономист, западные страны поступили опрометчиво, не включив в санкционные списки большое количество жизненно важных товаров. Между тем, именно ограничив их ввоз в Россию, можно было бы добиться куда больших результатов.

Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства

- подчеркнул Фельбермайер.

По утверждению экономиста, Россия смогла в настоящее время справиться с большинством проблем, вызванных западными санкциями. Сейчас она их благополучно обходит, в том числе благодаря сотрудничеству с Турцией – членом НАТО и партнером Евросоюза.

Австрийский экономист призывает отбросить гуманитарные соображения и сделать санкции более жесткими, чтобы россияне почувствовали их на себе в полной мере. Запад должен запретить ввоз в Россию лекарств, произведенных в европейских странах и США, считает эксперт.

Политическое давление на Кремль было бы сильнее, если бы граждане России в своей повседневной жизни лишились лекарств, а не французского шампанского

- заявил Фельбермайер.

Между тем, перспектива прекращения ввоза в Россию западных лекарств давно рассматривалась российскими властями как вполне реальная. Поэтому сейчас отечественные производители фармацевтической продукции сосредоточены на разработках в сфере импортозамещения, а торговые компании – на поиске иностранных партнеров в дружественных странах.
Использованы фотографии:
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80 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:56
    +24
    А вы спрашиваете, откуда вот немцы брали спецов, которые научно рассчитывали голод в осажденном Ленинграде ! Да они и сейчас вполне рассчитают, если такая задача поступит.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:02
      +2
      Цитата: monetam
      А вы спрашиваете, откуда вот немцы брали спецов, которые научно рассчитывали голод в осажденном Ленинграде ! Да они и сейчас вполне рассчитают, если такая задача поступит.

      А вы как думали! В европе целые нации, порой, живут поколениями в ненависти к русским. И десятилетиями сидят на "товсь" - чтобы нагадить нашей стране!
      Странно только, что австрияки запачкались вот этой русофобией. Все-таки, среди народов ЕС - они наиболее дружелюбны к русским были всегда, я это помню еще с 80-х годов.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 11:08
        +12
        Цитата: Петр_Колдунов

        Странно только, что австрияки запачкались вот этой русофобией. Все-таки, среди народов ЕС - они наиболее дружелюбны к русским были всегда, я это помню еще с 80-х годов.

        А с 1914 года или с 1941 года Вы Австрию не помните?
      2. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 11:30
        +6
        Цитата: Петр_Колдунов
        Странно только, что австрияки запачкались вот этой русофобией. Все-таки, среди народов ЕС - они наиболее дружелюбны к русским были всегда, я это помню еще с 80-х годов.

        Скорее наоборот, странно что австрийцы стали "дружелюбными" после 1945 года. Но, это объяснимо, наука от РККА была преподана. До этого предшествовало:
        Часть Западной Украины будучи в составе Австро-Венгерской империи старательно "воспитывалась" господами в русофобии.
        Даже в Сибири сохранились воспоминания в семьях от ветеранов о концлагерях для русских военнопленных времен Первой мировой войны в Австрии, Чехословакии. Белочехи от Урала до Владивостока тоже отличились зверствами.
        Аншлюс австрийцы даже приветствовали, так что более 500 тыс. человек вступили в ряды НСДАП.
        Не мене 1,2 млн. австрийцев служили в вермахте. Если не ошибаюсь, нет точных данных о количестве австрийцев в войсках СС, но судя по количеству членов НСДАП, думается их количество было не менее половины...
        Лицемерие - отличительная черта европейского политеса, мастер интриг Шарль Морис де Талейран-Перигор тому подтверждение.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 12:23
          +1
          После разгрома армии Наполеона проходил Венский Конгресс. Где все европейские, с Россией вместе , радостно накладывали санкции на Францию и делили Польшу. Во время Конгресса проходили пиры, балы, приехавшей из разных стран знати.....блеск бриллиантов, вальс, икра....
          Но не так долго такая дружба продолжалась. Крымская война.
          Параллели возникают с веком 20. Разгром фашистов во 2МВ.....Страны-союзники. А потом холодная война и другие планы.
        2. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 13:21
          +1
          ... Как считает австрийский экономист, западные страны поступили опрометчиво, не включив в санкционные списки большое количество жизненно важных товаров. Между тем, именно ограничив их ввоз в Россию, можно было бы добиться куда больших результатов....

          Как землетрясение, пожары, болезни - наше МЧС мчится со своей техникой, лекарствами в Европу быстрее, чем успевают среагировать местные спасательные службы .....
          Но как почитаешь подобные высказывания - желание помогать народу, представитель которого высказывается в стиле Гебельса - нужно ли нам помогать таким соседям ? потом ведь вместо "спасибо", как уже не раз, просто плюнут в спину.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 13:28
        +1
        Австрийский экономист призвал ужесточить санкции.....

        г-н Фельбермайер всего лишь какой-то экономист, вот и пусть занимается экономикой у себя в институте экономических исследований. Тем более, есть чем заняться:
        СМИ Австрии: на 2023 год прогнозируется около 5300 банкротств компаний, рост цен на продовольствие, инфляция.
    2. Комментарий был удален.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:17
      +5
      Австрияки - зэекмляки фюрера, с них станется, главное потом , как победим всю эту мерзотность не проявлять жалости к этим выродкам из "цивилизованной" европы.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:39
        -6
        с них станется, главное потом , как победим всю эту мерзотность не проявлять жалости к этим выродкам из "цивилизованной" европы

        Вы шутите ? Воевать со всем западным миром ? Победы как таковой как это было в 1945г. не будет ,будет в случаи войны взаимное уничтожение. ЯО есть как у нас так и у них .
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 11:45
          +3
          Вот когда такие нацисты- экономисты будут ссать в бензобаки своих авто, тогда они начнут задумываться.
          1. Eroma
            Eroma Сегодня, 14:50
            0
            Эти существа считают, что Запад это светоч цивилизации, а все остальные варвары, не способные самостоятельно создать современное, высокоразвитое общество! no Смысл всех санкций подчеркнуть их превосходство и указать народам, что во главе их должны стоять люди, готовые ради доступа к благам цивилизации преклоняться перед Западом и быть послушным исполнителем их воли! bully
            Австриец имеет такую самоуверенность, поэтому что мы бегаем за их технологиях, а не они за нашими! feel он уверен, что не один лидер или народы, не способны чего либо достигнуть и они обязаны в любом случае приползти к Западу за технологиями! tongue
        2. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 11:58
          -3
          Цитата: частное лицо


          Победы как таковой как это было в 1945г. не будет ,будет в случаи войны взаимное уничтожение. ЯО есть как у нас так и у них .
          А разве была победа в 1945 году? Я вообще уверена, что разгром вражеской армии -- еще не победа. Победа -- это абсолютное уничтожение вражеского племени. Потому что в противном случае через 20 лет у них уже новая армия и они уже требуют реванша. Так что как бы жестоко это не звучало. Или мы выживем или они выживут нас.
        3. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 12:30
          0
          Цитата: частное лицо
          Вы шутите ? Воевать со всем западным миром ? Победы как таковой как это было в 1945г. не будет ,будет в случаи войны взаимное уничтожение. ЯО есть как у нас так и у них .

          Если вы не ассоциируете события с попыткой уничтожением русского мира, то для вас это не война за наше выживание. hi
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:47
      +3
      Вот "красавцы", а!
      А если им взять, да и обрезать нефть и нефтепродукты, газ, уран, титан, древесину, удобрения, зерно и прочие ресурсы, получаемые от нас?
      Вот это будет номер! И сколько своих замечательных товаров они тогда смогут произвести?

      Особенно газ и нефть глубокой осенью, ведь месть - это блюдо, подаваемое холодным. bully

      Но, на самом деле, запрет на все товары никто в здравом уме не хочет. Ибо кому будет хуже - вопрос открытый, но плохо будет всем. Кто выживет при этом - вопрос не менее интригующий, но у нас прокормиться и согреться шансов больше.
      Опять же, перекрыть и изолировать нас в плане всех товаров - изоленты не хватит, а вот нам им ресурсы отключить технически горяздо проще...
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:52
        0
        прочие ресурсы, получаемые от нас?
        Они их получат где-то еще. Россия- крупный игрок в ресурсах, но не монополист.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 12:21
          +1
          Получат. Но затраты будут другими. Даже запрет на экспорт лекарств ударит им же по карману. Зато у нас свои производства появятся. Хорошо что с фармацевтикой у нас сейчас соломку стелят. Не так тяжело переходить будет. А как с рынка они уйдут можно производство развернуть
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:58
    +2
    Это эту гниду надо без лекарств оставить am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:31
      +8
      Лишний раз убеждаюсь,что западный мир подлежит уничтожению.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:55
      0
      Цитата: Alien From
      Это эту гниду надо без лекарств оставить

      Пусть запрещают. С удовольствием буду покупать отечественные, которые и эффективны, и дешевле. А сейчас своим лекарствам хода нет - все дорогие импортные всучить норовят.
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:59
    +10
    Как считает австрийский экономист, западные страны поступили опрометчиво, не включив в санкционные списки большое количество жизненно важных товаров.

    Да да. А еще давайте запретите в Россию - воду, воздух и солнечный свет...
    Скоты европейские! Уже не знают, как еще удавить Россию! Постоянно прикрываются гуманистической ложью на тему "мы не хотим страданий граждан России"... при этом выдумывая новые и новые способы того, как сделать хуже именно простым гражданам!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:29
      -1
      Цитата: Петр_Колдунов
      .....выдумывая новые и новые способы того, как сделать хуже именно простым гражданам!

      Лучше бы о своих простых подумали ----- как там с продуктами? Сколько было рыданий, что жрать нечего, а это лето обещает быть очень жарким в гейропе.
  4. tTшка
    tTшка Сегодня, 10:59
    +3
    Ну чистой воды мразишы, откровенно враждебно вещают, на всех уровнях. Сукины - сыны
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 11:00
    +5
    Ну у нас есть козырь-Индия.К тому же она "присела" на наши углеводороды,торговый обмен ей нужен.
    Призывать развивать собственную фармакологию-это просто сотрясение воздуха. hi
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:11
      +13
      Призывать развивать собственную фармакологию-это просто сотрясение воздуха.

      Теперь у наших фармацевтов развязаны руки из-за отмены соблюдения патентов на лекарства, производимые на западе. И многие препараты стали выпускать без оглядки на штрафы.
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 11:16
      +9
      Цитата: фа2998
      Ну у нас есть козырь-Индия.

      Ну, в принципе, индусы спят и видят, когда же наконец европейцы своей дурью расчистят им многомиллиардный рынок в России. А учитывая торговлю в нац.валютах, Европа и знать не будет тонкости потребностей России в фарме. Конечно, дженерики это не верх фарммысли, тем не менее это возможность для нас перевести дух, пока мы не отстроим свое производство....
      1. Pastoret
        Pastoret Сегодня, 12:19
        +1
        Здравствуйте, к сожалению, как практикующий медработник со всей ответственностью заявляю, что пока неработающие дженерики дадут перевести дух и мы будем осваивать новое производство (а это гигантский пласт от платформы лекарственных препаратов и далее много пунктов) погибнет громадное количество наших соотечественников!!! Мы пробовали работать со многими препаратами на китайской и индийской платформе, они не работают от слова совсем.., сейчас остановились на хорватских препаратах, которые идут через Сербию и Турцию..!!! С Уважением и здоровья Вам и Вашей семье!!! hi
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 12:46
          0
          Цитата: Pastoret
          пока неработающие дженерики дадут перевести дух и мы будем осваивать новое производство (а это гигантский пласт от платформы лекарственных препаратов и далее много пунктов) погибнет громадное количество наших соотечественников!!!

          К сожалению это так. Это так же верно, как и то, что при всяческом ускорении процессов производства лекарственных средств, завтра заменить всех западных поставщиков мы не сможем. Поэтому придется искать им замену и принуждать население к диспансеризации ради снижения потребностей в лечении запущенных случаев.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: фа2998
      .....Призывать развивать собственную фармакологию-это просто сотрясение воздуха. hi

      Да уж конечно! При том, что простые какие-то препараты пропадают . Отечественную фармакологию сильно сократили после разрушения СССР.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 11:00
    +4
    Интересно как заговорит этот экономист, когда у какого нибудь его родственника, будет болезнь, лекарство от которой, только в России или специалисты в этой области. Такие санкции очень обоюдны. request
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:01
    +4
    Норвежский газопровод под угрозой, чубатые, что бы надавить на Европу могут и его крякнуть.
    Может пора?!
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:03
    +5
    А вообще надо политически правильно называть всё своими именами - не "австрийский экономится", а австрийский экстремист!
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 11:17
      +2
      Цитата: 75Сергей
      А вообще надо политически правильно называть всё своими именами - не "австрийский экономится", а австрийский экстремист!

      Западная "демократия" показала свою фашистскую сущность, они хотят, чтобы без лекарств умирали больные российские дети, старики и просто граждане России, фашизм там не искоренён, он возрождается, причём в самых изуверских формах.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:49
      +2
      Это прямой последователь Адольфа Шикльгрубера.С ним все ясно-еврофашист
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:05
    +1
    директор Института экономических исследований Австрии Габриэль Фельбермайер: давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства
    И в Австрии хватает своих фашистов. А стоит ли мелочиться по отношению к России и ее народу? Вы, потомки фашистских недобитков сразу начинайте лагеря строить и газовые камеры с крематориями. Вот же европейские у.роды, совсем нюх потеряли. Только потом не пищите - а нас за что?
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:07
    +1
    Ну, какой гуманист! Вспомнил бы еще о концентрационных лагерях на территории современной Австрии. И, не только в годы второй мировой.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:08
    +2
    Запад должен запретить ввоз в Россию лекарств, произведенных в европейских странах и США, считает эксперт.

    Многие лекарства стали производить у нас, так как теперь мы стали свободнее в соблюдении лицензий. А так Индия одна из стран импортирующая лекарства, аналогичные западным. Поздно уже вводить санкции.
  12. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:08
    +4
    Ох, не зря Гитлер на самом то деле был австрийцем...
    Методы уж очень похожи. Точнее - то, что методы для них не важны.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 11:20
      +3
      Кальтенбруннер, руководитель РСХА, тоже оттуда.
  13. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:09
    +2
    перспектива прекращения ввоза в Россию западных лекарств
    Если гаражные химики на установках, собранных дендрофекальным методом и с реактивами из хозмага, производят уникальные молекулы, до которых еще не дошли маститые спецы, то один НИИ с доступом ко всему и на легальном положении, решит проблему лекарств на раз- вещества можно воспроизвести, наплевав на патентное право, и нужно их не много- килограмма активной субстанции на год всей стране может хватить, в некоторых случаях. Нужна воля к сопротивлению.
  14. А009
    А009 Сегодня, 11:10
    0
    Геноцид на минималках. Старушка европа никогда не изменится.
  15. Валерий_37_RUS
    Валерий_37_RUS Сегодня, 11:11
    +1
    Львиная доля препаратов приходит из Индии и Китая. Так что в этом плане вряд ли что у них получится.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:14
      +2
      Львиная доля препаратов приходит из Индии и Китая.
      Видимо речь идет об уникальных защищенных патентом препаратах с запредельными ценниками, а не китайских дженериках. Забыв про патентное право, вопрос будет решен на раз.
  16. El Barto
    El Barto Сегодня, 11:12
    +5
    Надо сказать, что никаких свер-эксклюзивных "западных" лекарств у нас нет.
    Большая часть действительно необходимых лекарств имеет полные аналоги - дженерики российского, индийского и израильского производства.
    Так что введя подобные санкции европейцы поднасрут только собственным фармацевтическим конторам, всем этим Новартисам и Рошам. На радость конкурентам.
    Во-вторых, международные правила прямо запрещают устанавливать санкции в отношении лекарств
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 11:20
      +2
      Цитата: El Barto

      международные правила прямо запрещают устанавливать санкции в отношении лекарств
      Международ придумал эти правила. Международ их и изменит. Их игра -- их правила.
  17. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 11:15
    +4
    Якобы нейтральные австрийские мрази
  18. Комментарий был удален.
  19. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:19
    +3
    Ну да, ща, не за этим они гробили в 90-х фармацевтику России))) Идеальная бы для нас ситуация - Баер и прочие Файзеры выкинут просто необратимо)))
    Я уж молчу, что по миру в фармацевтике сейчас Индия лидером, а про косяки западной Биг Фармы...
    Короче посмотрите на Ковид-вакцины и Фон Дер Ляйер под судом за проталкивание неработающего Г...
  20. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:21
    +4
    Наладить производство дженериков это не самая сложная задача. Сложно, но реально. По крайней мере 99% лекарств не требуют супер пупер сложного оборудования. Главное, что они физически есть и прошли все испытания и тестирования. Во много сложнее разработать новые лекарства. В мировой практике, если государство остаётся без лекарств, потому что или их не продают, или на них просто не хватит денег, страна объявляет отказ от соблюдения авторских прав. Пример? ЮАР столкнулось с эпидемией СПИДа и нежеланием западных производителей снизить цены и результатом стал массовый запуск дженериков. На основании эпидемии в стране. Результата два. Первый - эпидемию удалось остановить. Второй - ЮАР сегодня уже производит свои лекарства, разработанные в стране и страна вышла на третье место в мире как производитель лекарств для лечения СПИДа. И их лекарства покупают страны, фирмы которых отказались когда помочь ЮАР.
  21. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:25
    +1
    Этот чудак (с буквы м) думает что таким методом европейцы поставят Россию на колени, но не думают что процесс может стать обратным. Не дай Бог, но может дойти до непоправимого.
  22. parusnik
    parusnik Сегодня, 11:28
    +1
    Угу, партнеры, партнеры, кругом одни партнеры.Для милого дружка (партнера) и сережку из ушка.И сколько дров, у себя,ради партнеров, наломали. И
    Поэтому сейчас отечественные производители фармацевтической продукции сосредоточены на разработках в сфере импортозамещения, а торговые компании – на поиске иностранных партнеров в дружественных странах.
     Помог, Запад? А могли , еще когда была Югославия, с ней кооперироваться в этой области.Жареный петушок, стал клевать в темечко..Задумались.
  23. codetalker
    codetalker Сегодня, 11:30
    +4
    Ах ну да, точно, нет там никакой русофобии и фашизма, это все кремлевская пропаганда...
  24. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:32
    +2
    Доктор Менгеле аплодирует этому человеку прямиком из ада
  25. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 11:39
    +2
    В шаровары себе надави особенно жестоким образом, клоун австрийский!
    Западные "миролюбивые" функционеры ничего кроме откровенного национализма и фашизма предложить не могут!
  26. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:40
    +2
    да Ктож ему даст! wassat
    Фарма - бизнес по прибыльности только оружейному уступает!!
    Всее это хотелки!
    в крайнем случае Фарма отрасль хорошо развита в Китае, Индии, Кубе, Иране drinks
    Будет все норм
  27. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:42
    0
    Бред на самопиар пока в тренде очередного мелкого ничтожества с амбициями ампиратора всея и всех. Ну попробуйте, это вам же и вернется оглоблей ха все хорошее.
  28. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 11:47
    +2
    Австрийский экономист призвал ужесточить санкции: «Давление на Кремль было бы сильнее, если бы россияне лишились западных лекарств»
    Ошибается просвещённый европеец. Ненависть к таким как он стала бы сильнее, а значит и сплочение вокруг тех, кто таким противостоит усилилось бы. А ведь сволочь - то какая чистокровная.
  29. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:49
    +1
    Между тем, перспектива прекращения ввоза в Россию западных лекарств давно рассматривалась российскими властями как вполне реальная. Поэтому сейчас отечественные производители фармацевтической продукции сосредоточены на разработках в сфере импортозамещения, а торговые компании – на поиске иностранных партнеров в дружественных странах.
    . Вопрос для специалиста, конечно, а так, высказывалось мнение, что начать выпуск некоторых, многих лекарств, мешает патентное право и не более того.
    На сколько такое мнение верно, объективно, это вопрос???
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 11:55
      +1
      А не попали нам на их права положить, как они на наши?!
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: rocket757
      ....мнение, что начать выпуск некоторых, многих лекарств, мешает патентное право и не более того.
      На сколько такое мнение верно, объективно, это вопрос???

      Доброго времени, Виктор hi наверно, дело не только в патентном. Есть какие-то наработки, которые у разных стран разные, в отношении лекарств ( наименований).
  30. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 11:50
    +3
    Да закройте им вентиль, вилку из розетки выдерните, надо же, что- то делать, обратной дороги нет и не будет
  31. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:00
    +2
    Россия и сама их может производить думаю..сдерживает только что вечно..малахольная Россия..соблюдает эти всякие патенты и права.
    *шла же речь вроде недавно в Думе..чтобы хрен забить на все эти патенты забугорские..в том числе и в IT-сфере)
  32. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 12:05
    +1
    Идиот французского пойла по моему у нас не убавилось только подорожало! Так и с лекарствами ,а при союзе без импортных лекарств смертность на душу населения была меньше , будет очередной толчек под зад нашим учёным и промышленности.Да и например в Индии фармацевтика на высоте да и пора уже плюнуть на все авторские права,не можем изобретать научимся копировать.Походу родственник адольфа , контрацептив австрийский!
  33. sifgame
    sifgame Сегодня, 12:05
    +1
    А этот наверно потомок чистокровных
  34. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:08
    0
    L'expérience malheureuse de l'Irak ou des centaines de milliers de civils dont des enfants sont morts à cause des sanctions ne leur a pas suffit maintenant ils veulent condamner des milliers de civils Russes hommes, femmes, enfants, à mort par manque de médicaments !?!!
    Tous les jours je suis de plus en plus honteux de l'espèce humaine, "humanité" comme "démocratie" est un mot fort mal employé !

    Им недостаточно печального опыта Ирака или сотен тысяч мирных жителей, чьи дети погибли из-за санкций, теперь они хотят приговорить тысячи российских мирных жителей, мужчин, женщин, детей, к смерти из-за нехватки лекарств !?!!
    С каждым днем мне все больше и больше стыдно за человеческий род, "гуманность", как и "демократия", - это сильно неправильно употребленное слово !
  35. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 12:09
    +1
    Я не удивлюсь теперь "торжеству справедливости" если мы сотрем с Карты мира большую половину Европейской рассы, точнее англо-саксонской. Даже если после этого половина Евразии будет "зоной отчуждения".
  36. Николай Игнатьев_3
    Николай Игнатьев_3 Сегодня, 12:19
    0
    А может воздуха нас лишить и запретить нам дышать. Ну и гадость же вся эта гейропа.
  37. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:23
    0
    Мой дед войну закончил в Вене! Вот этому мудаку, я бы кое-что объяснил при встрече...
  38. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:25
    0
    Цитата: Sofievka
    Да закройте им вентиль, вилку из розетки выдерните, надо же, что- то делать, обратной дороги нет и не будет

    Вентиль им на горле надо закрутить! Вопрос в том, что крутители вентиля своих детей, жен и любовниц держат в Австрии и ее окрестностях...
    1. Sofievka
      Sofievka Сегодня, 13:24
      0
      Будут у нас успехи на фронте и риторика будет другой, но просто сидеть и ждать, нужны, очень нужны сильные контрдействия нашей страны, на западе пошло в привычку, с утра на Россию не гавкнул,день прошёл впустую
  39. Houroukhai
    Houroukhai Сегодня, 12:26
    +2
    Как француз, я поддерживаю Российскую Федерацию. От всей души с вами. Да здравствует Россия.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 12:33
      0
      К сожалению, руководство, которое вы выбираете демократическим путем, с вами в корне не согласно
      1. Houroukhai
        Houroukhai Сегодня, 12:37
        +3
        Франция не демократия. Макрон избирается с 20 процентами голосов. Французы любят Россию. Наши лидеры коррумпированы на деньги США.
        1. _Ugene_
          _Ugene_ Сегодня, 13:37
          0
          Французы любят Россию.
          Возможно, но при этом Франция активно поставляет на Украину вооружение, от которого погибают россияне. Любовь зла.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:52
      0
      Как француз, я поддерживаю Российскую Федерацию.
      Вообще-то да, большинство французов поддерживают именно Россию в этом конфликте.
      Messaoud Farid
      А вы точно француз laughing ?
  40. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 12:31
    0
    Давление на Кремль было бы сильнее, если бы россияне лишились западных лекарств
    в принципе да, воевать так воевать, да и нам нужно зависимость от запада уменьшать до нуля, а то с одной стороны грозим парадом в берлине, а с другой стороны без их лекарств прожить не можем?
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 14:29
      0
      L'Europe ne fournit plus qu'une petite part des médicaments fabriqués dans le monde ... Si la Chine ou l'Inde tousse nous n'avons même plus la possibilité d'acheter du simple Paracetamol dans les pharmacies Françaises ! :-)
      Je souhaite que lors de la prochaine épidémie tous ces pays méprisés par "l'Occident" se souviennent et gardent leur productions pour eux mêmes ou leurs pays "amis" ( masques, blouses, gants, médicaments, respirateurs ...tout ce dont nous manquions lors du covid )

      Европа в настоящее время поставляет лишь небольшую долю лекарств, производимых в мире ... Если в Китае или Индии кашляет, у нас даже больше нет возможности купить простой парацетамол во французских аптеках!: -)
      Я желаю, чтобы во время следующей вспышки все эти страны, которых презирает "Запад", вспомнили и сохранили свою продукцию для себя или своих "дружественных" стран ( маски, халаты, перчатки, лекарства, респираторы ...все, чего нам не хватало во время covid )
  41. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 12:38
    0
    Просто удивляет такой директор Института экономических исследований Австрии. Он явно далек от проблемы аптечного бизнеса и от темы медикаментов. В Европе давно не призводят педицинские препараты и все производство перенесено в Индию, Китай и страны Юго-Восточной Азии. В начале пандемии ковида мы видели как европейцы метались в поисках жаропонижающих и обычных масок. И теперь эти люди пугают кого то санкциями на таблетки. То есть они пугают тем чего сами не производят и в чем сами нуждаются. Очередной австрийский клоун решил включить в себе эксперта.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 13:39
      0
      Какая разница где физически находится производство? Главное кто его владелец. Айфоны тоже делают в Китае
      1. Гестас
        Гестас Сегодня, 14:05
        0
        Это зависит от конкретной ситуации. Достаточно вспомнить незавидную судьбу забугорных концессионеров в СССР в 1920-е гг.
        1. _Ugene_
          _Ugene_ Сегодня, 14:16
          0
          конкретно в нашей ситуации западному производству в азии ничего не угрожает
  42. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 15:19
    0
    "Австрийский экономист призывает отбросить гуманитарные соображения и сделать санкции более жесткими, чтобы россияне почувствовали их на себе в полной мере"
    Считаю, что таких кренделей надо объявлять вне закона и выплачивать иностранным энтузиастам награду за тушку. А наши ещё австрийцев после войны посчитали "не немцами". освободили от репараций и не судили за военные преступления в СССР.