Австрийский экономист призвал ужесточить санкции: «Давление на Кремль было бы сильнее, если бы россияне лишились западных лекарств»

Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства

Политическое давление на Кремль было бы сильнее, если бы граждане России в своей повседневной жизни лишились лекарств, а не французского шампанского

Страны Запада могли бы более результативно давить на российское руководство, если бы под запрет попала продажа в Россию лекарств и другой фармацевтической продукции западного производства. Об этом заявил в беседе с немецким журналом Der Spiegel директор Института экономических исследований Австрии Габриэль Фельбермайер.Как считает австрийский экономист, западные страны поступили опрометчиво, не включив в санкционные списки большое количество жизненно важных товаров. Между тем, именно ограничив их ввоз в Россию, можно было бы добиться куда больших результатов.- подчеркнул Фельбермайер.По утверждению экономиста, Россия смогла в настоящее время справиться с большинством проблем, вызванных западными санкциями. Сейчас она их благополучно обходит, в том числе благодаря сотрудничеству с Турцией – членом НАТО и партнером Евросоюза.Австрийский экономист призывает отбросить гуманитарные соображения и сделать санкции более жесткими, чтобы россияне почувствовали их на себе в полной мере. Запад должен запретить ввоз в Россию лекарств, произведенных в европейских странах и США, считает эксперт.- заявил Фельбермайер.Между тем, перспектива прекращения ввоза в Россию западных лекарств давно рассматривалась российскими властями как вполне реальная. Поэтому сейчас отечественные производители фармацевтической продукции сосредоточены на разработках в сфере импортозамещения, а торговые компании – на поиске иностранных партнеров в дружественных странах.