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Шесть танков Leopard испанской армии, переданных Украине, направили морем в Польшу

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Шесть танков Leopard испанской армии, переданных Украине, направили морем в Польшу

Грузовое судно с испанскими танками Leopard немецкого производства на борту покинуло порт на севере страны и взяло курс на Польшу. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.


Ранее власти Испании сообщали о начале процесса передачи танков украинской армии. В сети тогда были опубликованы кадры транспортировки танков в порт Сантандер на севере страны.

Известно, что Испания передает Украине одни из самых старых танков Leopard, которые находятся на вооружении ее сухопутных войск. Об этом не так давно сообщало немецкое издание ZDF. В настоящее время вооруженные силы Испании располагают 350 танками Leopard немецкого производства. Украина получит лишь шесть боевых машин. Потом, вероятно, Мадрид может передать Киеву еще четыре танка.

Танки должны быть морским путем доставлены в Польшу. Там их встретят и уже сухопутным путем переправят на Украину для последующей эксплуатации на линии фронта. Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее обещала поставить танки Украине до конца апреля. Таким образом, испанские власти все же сдержали свое обещание, хотя первоначально планировалось направить Киеву десять танков.

Интересно, что испанские вооруженные силы взяли на себя и подготовку украинских экипажей для передаваемых танков. Ранее стало известно, что в Национальном учебном центре сухопутных войск в Сарагосе был завершен курс обучения 10 танковых экипажей для танков Leopard, укомплектованных украинскими военнослужащими. Правда, результативность обучения на ускоренных курсах ставится под вопрос многими военными экспертами: они сомневаются, что за несколько недель можно подготовить механика-водителя или командира танка.

Использованы фотографии:
Wikipedia / Oscar in the middle
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12 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:25
    0
    Польша, снова Польша, Жешув, теперь порты, не много ли на себя берут господа ляхи?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:34
      +3
      не много ли на себя берут господа ляхи?
      ..они берут на себя столько, сколько мы им позволяем...к сожалению.Это порождение безнаказанности.
    2. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 11:37
      +1
      Помнится, в 1939 году Адольф Азоизович уже решил польский вопрос. Но потом что-то пошло не так. И Польша опять восстала как птица Феникс из пепла.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 11:51
        0
        Цитата: Катя_Иванова
        Польша опять восстала как птица Феникс

        Птица пенис negative
  2. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 11:27
    +2
    А маленькие Посейдоны никак не смастерить?На 2_4 тыс.миль.Электро или дизельные.Сколько надо ВВ на судно?200_500кг.?Топить в нейтральных водах,как америкосы топили свой б/у ленд-лиз.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:31
    -1
    Шесть танков Leopard испанской армии, переданных Украине, направили морем в Польшу
    Событие! fool И как я дальше кушать буду? request Дело не в аж 10 лепардах или брамсах, а бросит ли США свое карманное НАТО на нас? recourseЛогика говорит "да", но ведь не хочется слушать то...... request
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +1
    Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее обещала поставить танки Украине до конца апреля
    Очевидно, что Испания не хочет выбиваться из европейской обоймы "солидарности и сплоченности". Сегодня каждый в Европе стремиться отметиться, как "друг и незаменимый помощник" Украины в войне против России. Все прогнившее европейское нутро вылезло наружу и смердит все больше.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:46
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Очевидно, что Испания не хочет выбиваться из европейской обоймы "солидарности и сплоченности". Сегодня каждый в Европе стремиться отметиться, как "друг и незаменимый помощник" Украины в войне против России. Все прогнившее европейское нутро вылезло наружу и смердит все больше.

      Вы удивлены, 82 года назад было также, не удивлюсь если на Украину поедут очередные легионеры "голубой дивизии".
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:44
    -2
    Интрига в том - это г*** хотя бы заводится?)))
    Просто когда спаниши хотели эти танки переделать хоть в тягач, хоть в самопальный миномет - выяснили, что невозможно, ибо они не разваливаются только потому, что чайки зас...идели winked
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:17
      -2
      Если сумели завести и отправить на Украину танки Т-54 сороковых годов выпуска, то
      и с Лео-2 как-нибудь справятся.
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 12:47
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Если сумели завести и отправить на Украину танки Т-54 сороковых годов выпуска,
        Батенька, Вы что сегодня принимали?
  6. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 12:28
    0
    Это же законные цели теперь , послать беспилотник и затопить транспорт. Или я неправильно понимаю угрозы нашего МИД , и мы угрожали уничтожать эти цели на поле боя?