Шесть танков Leopard испанской армии, переданных Украине, направили морем в Польшу

Грузовое судно с испанскими танками Leopard немецкого производства на борту покинуло порт на севере страны и взяло курс на Польшу. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Ранее власти Испании сообщали о начале процесса передачи танков украинской армии. В сети тогда были опубликованы кадры транспортировки танков в порт Сантандер на севере страны.
Известно, что Испания передает Украине одни из самых старых танков Leopard, которые находятся на вооружении ее сухопутных войск. Об этом не так давно сообщало немецкое издание ZDF. В настоящее время вооруженные силы Испании располагают 350 танками Leopard немецкого производства. Украина получит лишь шесть боевых машин. Потом, вероятно, Мадрид может передать Киеву еще четыре танка.
Танки должны быть морским путем доставлены в Польшу. Там их встретят и уже сухопутным путем переправят на Украину для последующей эксплуатации на линии фронта. Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее обещала поставить танки Украине до конца апреля. Таким образом, испанские власти все же сдержали свое обещание, хотя первоначально планировалось направить Киеву десять танков.
Интересно, что испанские вооруженные силы взяли на себя и подготовку украинских экипажей для передаваемых танков. Ранее стало известно, что в Национальном учебном центре сухопутных войск в Сарагосе был завершен курс обучения 10 танковых экипажей для танков Leopard, укомплектованных украинскими военнослужащими. Правда, результативность обучения на ускоренных курсах ставится под вопрос многими военными экспертами: они сомневаются, что за несколько недель можно подготовить механика-водителя или командира танка.