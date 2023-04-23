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N-TV: Правительство ФРГ намерено создать фонд для снижения сырьевой зависимости от РФ и КНР

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N-TV: Правительство ФРГ намерено создать фонд для снижения сырьевой зависимости от РФ и КНР

Правительство ФРГ прорабатывает возможность учреждения специального фонда, нацеленного на снижение сырьевой зависимости от РФ и КНР. Об этом сообщил немецкий канал N-TV. По данным новостного телеканала, средства в рамках фонда будут направляться на финансирование проектов в сфере добычи полезных ископаемых как в стране, так и за её пределами.


На сегодняшний день, по данным Немецкого института экономических исследований (DIW), на долю Германии приходится более 90% импорта важнейших видов полезных ископаемых. Формирование уставного капитала фонда будет формироваться за счёт привлечения инвестиций в размере от 1 до 2 млрд евро. Основная же его цель будет заключаться не только в обеспечении доступа к сырьевым товарам (вне зависимости, например, от того же Китая), но и создании условий, которые бы способствовали серьёзным экологическим преобразованиям в стране. По данным источника, не исключено, что механизм финансирования, будет запущен уже в 2024 году.

Также в ходе исследования, проведённого по заказу Торгово-промышленной палаты Германии, выяснилось, что в настоящее время наиболее остро стоит вопрос, связанный с импортозамещением некоторых видов сырья (например, редкоземельных металлов), без которых не представляется возможным развитие многих отраслей национальной экономики. Среди них важно отметить: разработку аккумуляторов для электроприводов автомобилей, производство робототехники, устройств для преобразования возобновляемых источников энергии в электроэнергию, а также ветряных турбин. Всё это как раз таки и вписывается в планы немецкого кабмина по достижению углеродной нейтральности уже к 2045 году.

Так, если до сих пор основным поставщиком редкоземельных металлов (кобальта, висмута, лития, кобальта, индия и других) выступал Китай ( а энергоносителей – Россия), то теперь это стало для федерального правительства «вопросом обеспечения своей национальной безопасности». Как утверждает издание, «весь мир» отныне стремится обрести свою энергетическую независимость, подтверждением чему служит скандальный закон «О снижении инфляции» в США, которым оказались недовольны многие страны ЕC, считая его протекционистским.

Кстати говоря, ещё некоторое время назад глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм признал, что зависимость ФРГ от минерального сырья (особенно из КНР) существенно выше, чем от нефти и природного газа. Так, президент германского промышленного союза подчеркнул, что из-за гонки на это стратегически важное сырьё Европа рискует остаться без его основных источников, путём конкурирования с другими странами в этом направлении. Это, по его словам, лишь больше подтолкнёт её к импорту, в результате чего будет затруднён переход к использованию возобновляемых источников энергии, цифровизации, равно как и дальнейшему производству электромобилей.

Таким образом, вопрос этот пока остаётся открытым, поскольку, несмотря на одобрение данного проекта со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики Роберта Хабека, министр финансов Кристиан Линднер (наряду со своими однопартийцами из Свободной демократической партии) пока скептически относятся к данной инициативе.
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11 комментариев
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  1. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:12
    +2
    средства в рамках фонда будут направляться на финансирование проектов в сфере добычи полезных ископаемых как в стране

    Из ископаемого на территории ФРГ только бурый уголь и железная руда.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 12:36
      +2
      Вы,забыли про "ископаемое" руководство Германии...... уж что что,а эти точно "ископаемые"....
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:12
    +4
    Первые шаги уже сделаны - в рамках снижения сырьевой зависимости от России Германия закрыла последнии АЭС и начало покупать элэнергию во Франции. Вырабатываемую на АЭС.
    При чем тут сырье, Россия и логика вообще - вопрос не ко мне, это Германия, там теперь будет много СПИДа, потому что все делается через...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:14
    0
    Придётся поинтересоваться, кто в Европе оффшорные морские ветропарки строит,по моему не одна ЕС.КНР на сколько знаю сделало самый крупный ветрогенератор с рекордным лопушком.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    +1
    Таким образом, вопрос этот пока остаётся открытым, поскольку, несмотря на одобрение данного проекта со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики Роберта Хабека, министр финансов Кристиан Линднер (наряду со своими однопартийц
    . Вопрос... а почему скептически относятся???
    Наверно специалистов спросили и получили ответ fool соответствующий!
    Почему специалисты могли именно такое сказать/изобразить... нам, дилетанта, может и не понятно, но можно ведь и у самих, тех специалистов узнать, напрямую. Они ведь тоже не молчат, хотя особо громких выступлений, объяснений, просто так не найти, пожалуй.
    А по тихому, среди своих, пишут, говорят, так что можно полюбопытствовать.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    +2
    возможность учреждения специального фонда, нацеленного на снижение сырьевой зависимости от РФ и КНР.
    При импорте необходимых и важных полезных ископаемых в размере 90% это еще один шаг к убийству своей экономики. "СП -1,2" нет, закрыли последнюю АЭС, теперь будут снижать сырьевую зависимость от "враждебных" по их мнению стран и с чем останутся? А останутся с Шольцем, Бербок, Урсулой в ЕС и морем проблем. Ну, что же умерла, так умерла.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:06
      0
      Как вариант... назад к первобытно общинному строю! Питая надежды что экология станет зелёной призеленой!
      Мало ли какие фантазии, иллюзии, в их головах засели, угнездились.
  6. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:30
    +1
    Германия только что заставила все европейские страны использовать свое ископаемое топливо вместо более экологически чистого итальянского биотоплива. Все вертится вокруг Германии, только для Германии.
  7. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 13:49
    0
    сырьевая зависимость... только вот электроника...
    /Синьхуа/ -- Китай в 2022 году в седьмой раз подряд стал самым важным торговым партнером Германии.... германский импорт товаров из Китая в 2022 году увеличился на 33,6 проц. в годовом исчислении до 191,1 млрд евро. Немецкий экспорт в КНР вырос на 3,1 проц. до 106,8 млрд евро. США заняли второе место с объемом торговли в 247,8 млрд евро, за ними следуют Нидерланды.... Экспорт электротехники в КНР вырос на 5,5 проц. до 26,5 млрд евро, а импорт из Китая увеличился на 23,5 проц. до 84,4 млрд евро, сообщила Ассоциация электротехнической и цифровой промышленности ФРГ. https://russian.news.cn/20230217/9e51b13eb77745bebabff052c23894de/c.html
    Эти дисбалансы в торговле немцев не от хорошей жизни, а тут создать очередной фонд... только этих фондов, тот же "фонд мира" за счет которого поляки, "тигры" и проч. поменяли свое вооружение - Фонд будет пополняться за счет взносов стран-членов ЕС в зависимости от их ВВП. https://topwar.ru/181164-dlja-finansirovanija-voennyh-operacij-za-rubezhom-evrosojuz-sozdal-evropejskij-fond-mira.html...
  8. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 14:11
    0
    Клоуни. Так долго несмеялся.
    Чем и у кого заменят ?!
  9. Керенский
    Керенский Сегодня, 14:37
    +1
    Научитесь покрышки и удобрения из ветра делать,- заходите...