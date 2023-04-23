N-TV: Правительство ФРГ намерено создать фонд для снижения сырьевой зависимости от РФ и КНР

Правительство ФРГ прорабатывает возможность учреждения специального фонда, нацеленного на снижение сырьевой зависимости от РФ и КНР. Об этом сообщил немецкий канал N-TV. По данным новостного телеканала, средства в рамках фонда будут направляться на финансирование проектов в сфере добычи полезных ископаемых как в стране, так и за её пределами.На сегодняшний день, по данным Немецкого института экономических исследований (DIW), на долю Германии приходится более 90% импорта важнейших видов полезных ископаемых. Формирование уставного капитала фонда будет формироваться за счёт привлечения инвестиций в размере от 1 до 2 млрд евро. Основная же его цель будет заключаться не только в обеспечении доступа к сырьевым товарам (вне зависимости, например, от того же Китая), но и создании условий, которые бы способствовали серьёзным экологическим преобразованиям в стране. По данным источника, не исключено, что механизм финансирования, будет запущен уже в 2024 году.Также в ходе исследования, проведённого по заказу Торгово-промышленной палаты Германии, выяснилось, что в настоящее время наиболее остро стоит вопрос, связанный с импортозамещением некоторых видов сырья (например, редкоземельных металлов), без которых не представляется возможным развитие многих отраслей национальной экономики. Среди них важно отметить: разработку аккумуляторов для электроприводов автомобилей, производство робототехники, устройств для преобразования возобновляемых источников энергии в электроэнергию, а также ветряных турбин. Всё это как раз таки и вписывается в планы немецкого кабмина по достижению углеродной нейтральности уже к 2045 году.Так, если до сих пор основным поставщиком редкоземельных металлов (кобальта, висмута, лития, кобальта, индия и других) выступал Китай ( а энергоносителей – Россия), то теперь это стало для федерального правительства «вопросом обеспечения своей национальной безопасности». Как утверждает издание, «весь мир» отныне стремится обрести свою энергетическую независимость, подтверждением чему служит скандальный закон «О снижении инфляции» в США, которым оказались недовольны многие страны ЕC, считая его протекционистским.Кстати говоря, ещё некоторое время назад глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм признал, что зависимость ФРГ от минерального сырья (особенно из КНР) существенно выше, чем от нефти и природного газа. Так, президент германского промышленного союза подчеркнул, что из-за гонки на это стратегически важное сырьё Европа рискует остаться без его основных источников, путём конкурирования с другими странами в этом направлении. Это, по его словам, лишь больше подтолкнёт её к импорту, в результате чего будет затруднён переход к использованию возобновляемых источников энергии, цифровизации, равно как и дальнейшему производству электромобилей.Таким образом, вопрос этот пока остаётся открытым, поскольку, несмотря на одобрение данного проекта со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики Роберта Хабека, министр финансов Кристиан Линднер (наряду со своими однопартийцами из Свободной демократической партии) пока скептически относятся к данной инициативе.