Белорусская армия начала приводить в порядок позиции ракетного комплекса «Тополь»

В Белоруссии военнослужащие приступили к работам по приведению в порядок стартовых позиций ракетного комплекса «Тополь». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Белоруссия.
По утверждению белорусского военного ведомства, работы по благоустройству стартовых позиций носят сезонный характер. Ранее на указанных площадках базировались ракетные комплексы «Тополь». Сейчас военные приводят территорию в порядок после зимы, а также приводит инфраструктуру в надлежащее состояние.
Такие работы могут быть связаны и с тем, что в обозримом будущем инфраструктура для размещения ракетных комплексов может вновь понадобится Белоруссии. В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание восстановить стартовые позиции для ракетных комплексов «Тополь».
Сейчас Минск уделяет повышенное внимание боевой готовности своих вооруженных сил. Ранее стало известно, что Россия договорилась с Белоруссией о размещении на ее территории тактического ядерного оружия. Нарушением международных обязательств по нераспространению ядерного оружия это не является, подчеркнул в своем выступлении в марте президент России Владимир Путин. Ведь те же США держат свое ядерное оружие во многих европейских странах, например – в той же Германии.
Как отметил затем Лукашенко, при необходимости в Белоруссии могут разместить и стратегическое ядерное оружие. В этом смысле работы по благоустройству площадок для комплекса «Тополь» приобретают особое значение.