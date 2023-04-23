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Белорусская армия начала приводить в порядок позиции ракетного комплекса «Тополь»

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Белорусская армия начала приводить в порядок позиции ракетного комплекса «Тополь»

В Белоруссии военнослужащие приступили к работам по приведению в порядок стартовых позиций ракетного комплекса «Тополь». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Белоруссия.


По утверждению белорусского военного ведомства, работы по благоустройству стартовых позиций носят сезонный характер. Ранее на указанных площадках базировались ракетные комплексы «Тополь». Сейчас военные приводят территорию в порядок после зимы, а также приводит инфраструктуру в надлежащее состояние.

Такие работы могут быть связаны и с тем, что в обозримом будущем инфраструктура для размещения ракетных комплексов может вновь понадобится Белоруссии. В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание восстановить стартовые позиции для ракетных комплексов «Тополь».

Сейчас Минск уделяет повышенное внимание боевой готовности своих вооруженных сил. Ранее стало известно, что Россия договорилась с Белоруссией о размещении на ее территории тактического ядерного оружия. Нарушением международных обязательств по нераспространению ядерного оружия это не является, подчеркнул в своем выступлении в марте президент России Владимир Путин. Ведь те же США держат свое ядерное оружие во многих европейских странах, например – в той же Германии.

Как отметил затем Лукашенко, при необходимости в Белоруссии могут разместить и стратегическое ядерное оружие. В этом смысле работы по благоустройству площадок для комплекса «Тополь» приобретают особое значение.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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33 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:58
    +11
    БАтько молодец, жена из Белоруссии родом , так на него чуть не молится. Промышленность сохранил, колхозы и сельское хозяйство порушить не дал, под европу не лёг, черную революцию разнес на щепки. Респект Батьке. И эти таблетки от европейской "цивилизации" конечно надо в порядок привести, шоб не заразно было.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:20
      +8
      Все верно.Есть большле "НО".Размещать под нос"Тополя"натовцам,шаг не практический,а политический.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 12:32
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Есть большле "НО".Размещать под нос"Тополя"натовцам,шаг не практический,а политический.

        Имеет смысл только если расположить там ложные цели (опять же вопрос в адекватности противника, который тоже это понимает). В противном случае развертывать стратегические носители в пределах досягаемости тактического оружия просто "хуже чем ошибка"!
        1. Mazunga
          Mazunga Сегодня, 12:50
          0
          у них шахты имелись во времена СССР можно поядреннее шишку братве поставить
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 12:52
            +3
            Белорусская армия начала приводить в порядок позиции ракетного комплекса «Тополь»

            Власти Р.Беларусь правильно делают, что ни на грош не верят людоедскому Западу и агрессивному блоку НАТО и своевременно и оперативно готовятся к войне с ними за свою национальную безопасность и свой государственный суверенитет!
          2. фа2998
            фа2998 Сегодня, 15:01
            0
            Цитата: Mazunga
            у них шахты имелись во времена СССР можно поядреннее шишку братве поставить

            Речь не идет передать "братве шишку".Комплексы будут российские,и расчеты,и команды они будут получать из Москвы.Договор есть,и Путин о нем говорил-все по договору.
            Только зачем размещать МБР у границы НАТО-непонятно.Она и из под Красноярска достанет супостата.Там все простреливается.Или урок 1941 года забылся.Либо артиллерия из-за кордона аэродромы накрывает,либо через полчаса танки приедут на взлетное поле! fool request
          3. ААК
            ААК Сегодня, 15:12
            0
            с 1987 года, после ликвидации в соединениях РВСН на территории Белорусской ССР ракет (БРСД) Р-12, Р-14 и РСД-10 ("Пионер"), там действительно были размещены ПГРК "Тополь", всего 81 ПУ (после развала СССР - выведены на территорию РФ). Только "Тополя" были грунтовые, а не шахтные, поэтому может идти речь не о шахтах, а скорее о позиционных районах
        2. Комментарий был удален.
  2. bulbash70
    bulbash70 Сегодня, 12:01
    +11
    а эти работы у нас никогда не прекращались.если кто помнит,то Батька говорил,что хоть ЯО из РБ вывезли по договорённости,но стартовые площадки будут поддерживаться в образцовом порядке.прошло почти 30 лет,но если потребуется,"тополь" можно загрузить в шахту,и отстреляться сразу.всё в технически исправном состоянии!это наш Батька!он в европеченьки никогда не верил,и не верит.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 12:30
      -2
      Дык, "тополя" в шахту не грузят. Они ж на колесном шасси.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 12:55
        +6
        А про шахтные не слышали? А они были и есть.
      2. Пижон
        Пижон Сегодня, 12:55
        +3
        Цитата: Neo-9947
        Дык, "тополя" в шахту не грузят. Они ж на колесном шасси.

        Почему? Вполне себе есть и шахтного базирования.
      3. Aleksandral
        Aleksandral Сегодня, 13:15
        -1
        А что проблема загрузить Тополь с колесного шасси в шахту?
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:03
    +2
    Крылатое - "Раньше на Руси было принято обнять березку и плакать.... Теперь обнимают Тополь и ехидно хихикают"
    Кстати, а РВСН - это и неизбежная спецура, а ГОР - это не баран чихнул))) К ним так с беспилотником, как к А-50 не подлезешь))) Таки у-у-у, весело станет и оппозиции, раньше как раз было еще так себе)
    1. Talon
      Talon Сегодня, 12:29
      -1
      как обстаят дела в РВСН никому не известно, и не факт, что они там лучше чем во всей остальной армии, а можно предположить что и хуже, как раз из за секретности, подотетности и контроля меньше
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:08
    -2
    Сейчас военные приводят территорию в порядок после зимы, а также приводит инфраструктуру в надлежащее состояние.
    recourse Трассы трассируют и долбят выдолбы? Проще говоря, белят бордюры и отсыпают песочком дорожки? hi
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    +3
    Неужели вернём тополя на историческую родину.В Белоруссии тополииных рощ было 9 по 9.Может не так считаю ,но общее число 81.Неужели Батька и ангары с сдвижными крышами сохранил?Счаз рванёт у кого-то,но не Украине.До Клинтошши дойдёт,саксофонист может сковородкой получить.Старушка его ещё ого ого ,для её лет.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:17
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Неужели вернём тополя на историческую родину.

      Нет. Если, что ту и вернется, то это уже будут "Ярсы"
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:28
      +3
      Размещать СЯС под вероятный обезоруживающий удар никто не станет.Может быть определенная демонстрация,но не более того."Рощи"там были тогда,коода впереди была Польша с ГДР,сейчас там до натовцев сколько километров?ТЯО будет размещено-это непреложный факт,но не более.Мы же не размещали СЯС в Закавказье,под носом у Турции
      1. Мур
        Мур Сегодня, 12:38
        +5
        СЯС, естественно, нет, ибо нет уже пояса из стран ОВД. А ОТР вполне себе. Стояли же они в Чехословакии когда-то.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:21
          +1
          Опять же.Чехословакия была определенно прикрыта ГДР и "нейтральной"Австрией ,тогда.Да и в Белоруссии если и размещать,то ближе к востоку-Борисов,Орша,Мстиславль,Кричев.Но это уже дело военных,они гораздо лучше знают,что и как
      2. Попов И.П.
        Попов И.П. Сегодня, 14:52
        0
        В Закавказье нет, а на Кавказе - да. Под Орджоникидзе стояла дивизия РСД (позывной "Датчик), входящая как ни странно в состав Винницкой ракетной армии
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:14
    +6
    Батько!
    Сделай так, чтобы поляки, прибалты и немцы спали с широко открытыми глазами!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    +1
    Минск уделяет повышенное внимание боевой готовности своих вооруженных сил.
    С такими соседями, как Польша, Украина и два прибалтийских придатка ЕС нужно быть готовым ко всему. И размещение российского тактического ЯО как раз в нужное время. Судя по тому, что
    приступили к работам по приведению в порядок стартовых позиций ракетного комплекса «Тополь»
    при необходимости может появится и стратегическое.
    1. Talon
      Talon Сегодня, 12:35
      -2
      вот странно, когда кто то вступает в нато, или не дай бог размещает на своей территории ядерное вооружение, на ВО принято во всю орать, что они подставляются и жить им надоело, и станут они очередной мишенью для РВСН, внимание вопрос,,,! а белорусы как же?
      1. Валерий_Эриксон
        Валерий_Эриксон Сегодня, 13:06
        0
        Вот и будет, чем по тем мишеням стрелять
      2. esl462
        esl462 Сегодня, 13:15
        +1
        Так вопроса о существовании тех же финнов никогда не стояло, а вот Белорусь пытаются отменить постоянно. Немножко разные расклады, не находите?
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:19
    +3
    Вместо Тополя надо укороченный Ярс, чтобы вся Европа была под прицелом.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:21
    +1
    Как отметил затем Лукашенко, при необходимости в Белоруссии могут разместить и стратегическое ядерное оружие. В этом смысле работы по благоустройству площадок для комплекса «Тополь» приобретают особое значение.
    . Как вариант и для тактических ядерных аргументов место подготовить лишним не будет.
    Вот таки дела, все в рамках той ситуации, которая формируется текущими событиями.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:34
      +1
      Так Искандеры уже там. И авиацию натаскивают ужепод применение спецбоеприпасов. Только Тополя и осталось разместить. Но их лучше на украине разместить, после освобождения. Там и территория побольше.
      Даа... Дела..
      А год назад нам ведь украинская территория и даром не нужна была. Так напросились же. Пока в состав не войдут целиком, так и не угомонятся
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:40
        -1
        Вопрос с дальностью ракетных вооружений, в данный момент становится актуальным как никогда.
  10. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:52
    0
    Позиции стратегических МБР в зоне досягаемости если не артиллерии и РСЗО (конкретный район этих позиций в статье не указан, хотя для НАТО в этом никакой тайны нет), то уж тактических КР и БПЛА - точно, это как-то странно даже. Впрочем, если древние БПЛА до стратегической авиабазы в Энгельсе долетают, то разницы не много - защита расстоянием в нашем случае уже не работает.
    1. Попов И.П.
      Попов И.П. Сегодня, 14:59
      0
      На территории Белоруссии было по-моему 3 дивизии Смоленской РА ( Лида, Поставы и Пружаны), и одна рд Винницкой РА в Мозыре. Вот примерно бывшие позиционные районы.
  11. sheridans
    sheridans Сегодня, 13:18
    0
    Бред. Эти позиции с точными координатами известны Пентагону ещё с времён СССР.