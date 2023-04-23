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Суданская армия: Восставшие спецназовцы напали на охрану эвакуируемого посольства Франции

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Суданская армия: Восставшие спецназовцы напали на охрану эвакуируемого посольства Франции

В столице Судана Хартуме произошло нападение на организованный дипломатической миссией Франции конвой для эвакуации с территории посольства. Об этом сообщает командование суданских вооруженных сил, верных главе государства генералу Абдель-Фаттаху аль-Бурхану.


Как утверждается в сообщении суданской армии, нападение совершили восставшие спецназовцы из подконтрольных генералу Мухаммеду Хамдану Дагло Сил быстрого реагирования. Сообщение суданской армии приводит телеканал Al Hadath.

Силы быстрого реагирования напали на охрану эвакуируемого посольства Франции

- утверждается в сообщении суданской армии.

Как подчеркнули суданские военные, в районе посольства Франции произошла перестрелка между восставшими спецназовцами и французской охраной. В результате перестрелки один француз получил ранения. Иные подробности инцидента пока не приводятся.

Тем временем, российское посольство в Судане заявило, что почти все находившиеся в стране граждане Российской Федерации собрались на территории дипломатического представительства. Однако вывезти их из Судана пока не получается. Международный аэропорт в Хартуме закрыт из-за боев, над Суданом введена бесполетная зона.

Один из немногих вариантов – ехать по суше до Порт-Судана и далее эвакуироваться уже из него. Таким путем, например, была вывезена дипломатическая миссия Саудовской Аравии, вероятно, им же воспользуется и посольство Иордании.

Напомним, что боевые действия в Судане разгорелись 15 апреля. Против правительственных войск, верных президенту страны, сражаются Силы быстрого реагирования – суданский спецназ, созданный на базе племенного ополчения «Джанджавид» и подчиняющийся генерал-лейтенанту Мухаммеду Хамдану Дагло.
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8 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 12:27
    +9
    в районе посольства Франции произошла перестрелка между восставшими спецназовцами и французской охраной

    Не дело конечно нападать на дип мисии, но то что французы пинка получили, это радует.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: Canecat
      Не дело конечно нападать на дип мисии, но то что французы пинка получили, это радует.

      Конечно. Сам Бог прописал напасть на них. Пусть в придачу нападут на всех НАТОВцев.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:22
      +1
      Об этом сообщает командование суданских вооруженных сил, верных главе государства

      Во время боёв свалить вину за свой косяк на противника - это общее правило.
      Так что кто его знает, кто там напал.
      Да и всего один раненый - тоже странно. Бойцы в Садане опытные, прошедшие многие бои. И всего один раненый ...
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:06
      +1
      А все технически очень просто.
      Ехал конвой, а тут "блокпост"...
      Одни сказали, что им блокпост не указ, а вторые решили задержать конвой. Пока сверху не поступило указание попустить, вели огонь на подавление...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    +5
    В результате перестрелки один француз получил ранения.
    Наверное пограбить захотели предполагая, что есть кого, но видать не получилось. Главное, чтобы наше нормально эвакуировались. А французы, американцы не волнуют.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:30
    0
    Очень показательный момент! Когда в Ливии убили посла США тоже ничего не произошло, в смысле в ответ...
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:31
    +4
    Ну в Африке больше французов наверное только бельгийцев "любят"
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:40
    +3
    RSF контролирует посольский квартал ,это плохо что они начали делится на многочлены .Российскому посольству не понятно с кем договариваться.По французам, Посольство Франции в Судане курировало 8 програм правительства Франции для продвижения французских интересов в Судане.Инфа с сайта посольства Франции в Судане.У других посольств такой наглой информации в открытую не было.