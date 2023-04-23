Суданская армия: Восставшие спецназовцы напали на охрану эвакуируемого посольства Франции

В столице Судана Хартуме произошло нападение на организованный дипломатической миссией Франции конвой для эвакуации с территории посольства. Об этом сообщает командование суданских вооруженных сил, верных главе государства генералу Абдель-Фаттаху аль-Бурхану.
Как утверждается в сообщении суданской армии, нападение совершили восставшие спецназовцы из подконтрольных генералу Мухаммеду Хамдану Дагло Сил быстрого реагирования. Сообщение суданской армии приводит телеканал Al Hadath.
Силы быстрого реагирования напали на охрану эвакуируемого посольства Франции
- утверждается в сообщении суданской армии.
Как подчеркнули суданские военные, в районе посольства Франции произошла перестрелка между восставшими спецназовцами и французской охраной. В результате перестрелки один француз получил ранения. Иные подробности инцидента пока не приводятся.
Тем временем, российское посольство в Судане заявило, что почти все находившиеся в стране граждане Российской Федерации собрались на территории дипломатического представительства. Однако вывезти их из Судана пока не получается. Международный аэропорт в Хартуме закрыт из-за боев, над Суданом введена бесполетная зона.
Один из немногих вариантов – ехать по суше до Порт-Судана и далее эвакуироваться уже из него. Таким путем, например, была вывезена дипломатическая миссия Саудовской Аравии, вероятно, им же воспользуется и посольство Иордании.
Напомним, что боевые действия в Судане разгорелись 15 апреля. Против правительственных войск, верных президенту страны, сражаются Силы быстрого реагирования – суданский спецназ, созданный на базе племенного ополчения «Джанджавид» и подчиняющийся генерал-лейтенанту Мухаммеду Хамдану Дагло.