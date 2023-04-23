Суданская армия: Восставшие спецназовцы напали на охрану эвакуируемого посольства Франции

Силы быстрого реагирования напали на охрану эвакуируемого посольства Франции

В столице Судана Хартуме произошло нападение на организованный дипломатической миссией Франции конвой для эвакуации с территории посольства. Об этом сообщает командование суданских вооруженных сил, верных главе государства генералу Абдель-Фаттаху аль-Бурхану.Как утверждается в сообщении суданской армии, нападение совершили восставшие спецназовцы из подконтрольных генералу Мухаммеду Хамдану Дагло Сил быстрого реагирования. Сообщение суданской армии приводит телеканал Al Hadath.- утверждается в сообщении суданской армии.Как подчеркнули суданские военные, в районе посольства Франции произошла перестрелка между восставшими спецназовцами и французской охраной. В результате перестрелки один француз получил ранения. Иные подробности инцидента пока не приводятся.Тем временем, российское посольство в Судане заявило, что почти все находившиеся в стране граждане Российской Федерации собрались на территории дипломатического представительства. Однако вывезти их из Судана пока не получается. Международный аэропорт в Хартуме закрыт из-за боев, над Суданом введена бесполетная зона.Один из немногих вариантов – ехать по суше до Порт-Судана и далее эвакуироваться уже из него. Таким путем, например, была вывезена дипломатическая миссия Саудовской Аравии, вероятно, им же воспользуется и посольство Иордании.Напомним, что боевые действия в Судане разгорелись 15 апреля. Против правительственных войск, верных президенту страны, сражаются Силы быстрого реагирования – суданский спецназ, созданный на базе племенного ополчения «Джанджавид» и подчиняющийся генерал-лейтенанту Мухаммеду Хамдану Дагло.