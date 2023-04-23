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Американский журнал назвал наиболее опасный корабль ВМФ России: «Способен нейтрализовать всю надводную группу противника»

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Американский журнал назвал наиболее опасный корабль ВМФ России: «Способен нейтрализовать всю надводную группу противника»

Военно-морской флот Российской Федерации располагает очень грозным оружием – гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Они находятся на вооружении фрегата «Маршал Шапошников», который из-за этого может рассматриваться как самый опасный боевой корабль ВМФ России, пишет американский военный журнал Military Watch.


По утверждению издания, Россия реализовала на фрегате проекта 1155М «Маршал Шапошников» одну из самых амбициозных программ военно-технической модернизации. На вооружение кораблю были переданы гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», что сразу повысило его боевые возможности многократно.

Как пишет автор американского издания, ракеты «Циркон» в настоящее время считаются самыми опасными в мире противокорабельными крылатыми ракетами. Хотя изначально фрегаты проекта 1155М не предназначались для борьбы с надводными кораблями противника, появление на вооружении у «Маршала Шапошникова» ракет «Циркон» позволяет нейтрализовать практически любую надводную угрозу.

Он способен нейтрализовать всю надводную ударную группу противника

- подчеркивается в публикации американского журнала.

Издание отмечает, что кораблю даже не придется задействовать другое вооружение, если он отработает по надводным целям гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Напомним, что фрегат проекта 1155М «Маршал Шапошников» был спущен на воду в 1984 году. Затем он прошел серьезную модернизацию, в первую очередь затронувшую вооружение и оборудование корабля. В настоящее время фрегат находится в составе Тихоокеанского флота ВМФ России. Недавно он принимал участие в военно-морских учениях ТОФ, во время которых отработал поражение обнаруженной подводной лодки условного противника.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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31 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:55
    +10
    Самая большая угроза на море это подлодки-охотники.И Циркон будет намного опаснее на борту Ясень-М,чем на надводном корабле.Так как подлодку тяжелее выследить и уничтожить,а надводный корабль всегда на виду и может быть атакован ПКР.
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 14:18
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      надводный корабль всегда на виду

      Подводной лодке тоже особо никуда не спрятаться. Было у Гитлера более 1100 подводных лодок. И много они военных кораблей потопили? 81 (включая 63 эсминца) Т.е. счет в битве подводных лодок Германии с надводными кораблями союзников - 1:10. Да, битва шла на территории союзников. Немцы не могли использовать авиацию. Но у нас та же история. На каждую нашу подводную лодку приходится несколько Посейдонов и стая АПЛ противника. Если битва начнется, то счет будет разгромным.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:31
        0
        Цитата: ism_ek
        Было у Гитлера более 1100 подводных лодок. И много они военных кораблей потопили?

        Вы бы еще подлодки времен первой мировой и русско-японской войн для сравнения привели.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 15:12
          0
          Цитата: Piramidon
          Цитата: ism_ek
          Было у Гитлера более 1100 подводных лодок. И много они военных кораблей потопили?

          Вы бы еще подлодки времен первой мировой и русско-японской войн для сравнения привели.

          Так и ПЛО радикально стало лучше. winked
    2. ААК
      ААК Сегодня, 14:55
      +1
      Очень противоречивый корабль, повышенные ударные возможности, средние возможности ПЛО и очень слабое ПВО...
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 15:14
      0
      надводный корабль всегда на виду и может быть атакован ПКР.

      +. Ему главное ударить первым и накрыть всю группу, иначе.... Подлодка, особенно глубоководная, всё же может уйти.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:57
    +3
    Побольше бы таких модернизаций на разных кораблях, тогда все они будут более ценными!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:06
    +1
    Весёленькая инфа проскочила в англицкой Дейли Мейл ( хотя та жёлтая пресса).Но ссылается на источники близкие к англицким авианосцам.Чтобы авианосец Лизка вышел в Средиземное море под прицел нашего " цирконосца " корвета Адмирал Горшков,для этого приходится Прынца ,всё равно в доке стоит,канибализировать.Вот так то.Остальное оставлю администраторам.Коментарии к статье зубодробительные ,один бонба,почти как у нас у не которых про Кузю.Из этих двух позорных авианосцев ,надо сделать ветрогенераторы ,больше пользы будет.На10 комментариев, только 1- 2 положительные.Так что наш флот живее всех живых.
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:12
    -4
    На сколько мне не изменяет склероз, "Шапка" под "цирконы" не переоборудовался. Или я что-то упустил?)))
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:17
      +7
      Еще в мае 2020 г писали, что
      «Маршал Шапошников» выйдет на испытания до конца года. Речь о бывшем противолодочном корабле, боевые возможности которого были радикально увеличены. Он будет первым на Тихоокеанском флоте носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Также в арсенал «Шапошникова» войдут дозвуковые «Калибры» и сверхзвуковые «Яхонты».
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:30
      +6
      Насколько я понимаю - на него всадили УКСК 3С14.. А в неё, судя по заявлениям - и Циркон влазит..
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:41
        +1
        Да, но целеуказание!??
        Тттььььььььььььььь
  5. iran
    iran Сегодня, 13:15
    0
    Один корабль - голая мишень, которая уязвима как младенец для всего вокруг. Да еще корабль проекта 50-ей давности. Крейсер Москва тому лучшее подтверждение, который попросту отправили на убой бездарным командованием адмирала ЧМФ.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:28
    -8
    Правильно, поэтому однотипный Петр великий немедленно необходимо порезать на иголки. Так наверное думает "наши"принимающие решения? Самая большая угроза для нас- эффективные менеджеры от обороны.Комментарии излишни.
    1. iran
      iran Сегодня, 13:41
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Правильно, поэтому однотипный Петр великий немедленно необходимо порезать на иголки. Так наверное думает нашиипринимающие решения? Комментарии излишни.


      Еще в советские года трезво понимали, что наш флот не имеет никаких шансов против американского (как в качестве, так и в количестве), поэтому стали делать ставку на атомный подводный флот как оружие возмездия.

      А что может сейчас сделать один корабль? Да, для парадов и дальних походах, где ему ничего не грозит - это, конечно, хорошо. Но что делать с этим кораблем, когда начинается война, пусть даже таким грозным соперником как Украина?
      1. двп
        двп Сегодня, 14:03
        +1
        Немцы во Второй Мировой войне сделали ставку в основном на подводные лодки,сильно это им помогло? Да,крови попортили,но битву за Атлантику проиграли.
        1. iran
          iran Сегодня, 14:16
          -3
          Цитата: двп
          Немцы во Второй Мировой войне сделали ставку в основном на подводные лодки,сильно это им помогло? Да,крови попортили,но битву за Атлантику проиграли.


          Почитайте Канариса. Немцы хорошо тоже понимали, да еще на примере 1МВ, что не выдержат гонку флотов с Британией+США, те все равно построят гораздо больше немцев. И что строить авианосцы без мощного флота поддержки - самоубийство. Поэтому немцы сделали ставку на подводный флот, который британцы вообще не воспринимали как серьезного противника. И еще Канарис жаловался на Гитлера, который не захотел тратить немецкие усилия на подводный флот и его модернизацию, а то бы исход войны был бы другим. Когда до Гитлера это дошло, было уже поздно и союзники перехватили инициативу.

          А что касается Бисмарка с Тирпицом, то немцы тоже понимали, что в единственном состоянии эти корабли, пусть даже супер-современные, не имеют никаких шансов против группы кораблей противника. Поэтому у немцев хватило ума, в отличие от Шойгу с командующим ЧМФ, которые зная как страны нато вооружают Украину, подогнали крейсер Москву к её берегам. Фактически отправив крейсер на убой.
          1. двп
            двп Сегодня, 14:51
            +3
            Если бы Гитлер не начал войну с СССР,а продолжил воевать с Британией то шанс у него бы был. Да,одна Германия,даже опираясь на ресурсы СССР победить бы Британию и США не смогла. Но была ещё и Япония с Италией. Нельзя забывать что у Италии был достаточно мощный флот. Кроме того Гитлер мог использовать трофейный французский флот,тоже достаточно мощный. Да, ,,Тирпиц,, и ,, Бисмарк,, не смогли бы разгромить британский флот,но держать его в большом напряжении,оттягивая огромные силы,немцы бы смогли. И ведь успели бы построить еще несколько таких линкоров. Плюс авиация,которая была бы не задействована на Восточном фронте. Долго бы продержались англичане, появись Роммель в Африке не с несколькими дивизиями,а мощной группировкой по типу группы армий ,,Центр,,? Объявив войну СССР Гитлер подписал и себе,и Германии приговор. А вот если бы не объявил,то Иосиф Виссарионович изо всех сил бы помог своему ,,германскому другу,, победить клятых англосаксов.
            1. iran
              iran Сегодня, 15:32
              0
              Цитата: двп
              Нельзя забывать что у Италии был достаточно мощный флот


              Угу, такой мощный, что почти весь в сам начале 2МВ оказался разгромленным британцами далекими от Средиземного моря. Единственное, где себя неплохо проявили итальянцы - диверсионные подводники.

              Цитата: двп
              Кроме того Гитлер мог использовать трофейный французский флот,тоже достаточно мощный


              Это вообще смешно читать. Операция «Катапульта». А через год взорвали и затопили остатки.

              Цитата: двп
              Да, ,,Тирпиц,, и ,, Бисмарк,, не смогли бы разгромить британский флот,но держать его в большом напряжении,оттягивая огромные силы,немцы бы смогли.


              Канарис утверждал обратное. Поэтому пришлось прятать эти корабли.

              Цитата: двп
              Долго бы продержались англичане, появись Роммель в Африке не с несколькими дивизиями,а мощной группировкой по типу группы армий ,,Центр,,?


              Из серии "если бы, да кабы". Обычная физика: если где-то прибавилось, значит где-то убавилось. Если бы Гитлер усилил Роммеля в Африке, значит пришлось бы снимать дивизии с Европы.

              Цитата: двп
              Объявив войну СССР Гитлер подписал и себе,и Германии приговор. А вот если бы не объявил,то Иосиф Виссарионович изо всех сил бы помог своему ,,германскому другу,, победить клятых англосаксов.


              Очень сильно пахнет теориями Резуна
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:29
    -2
    Один корабль в море - не воин, тем более против эскадр и полного господства врага в воздухе, что доказали "Бисмарк" и "Ямато" ещё 80 лет назад.
    Вот когда таких кораблей у РФ будет 400 - тогда и будет смысл о них говорить.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 14:25
      +4
      Бывает и один в поле воин. Но, обычно корабли ходят группами различного назначения. Цирконом не обязательно уничтожать весь ордер, достаточно с расстояния не досягаемом оружием противника повредить или уничтожить авианосец.
      1. iran
        iran Сегодня, 14:47
        -4
        Цитата: Sergey39
        достаточно с расстояния не досягаемом оружием противника повредить или уничтожить авианосец


        Боюсь, что с таким противником как НАТО, нашему кораблю не то что не дадут куда-то доплыть чтоб жахнуть цирконами, а вообще потопят своими ракетами еще в бухте.
      2. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 14:53
        -1
        У нас уже был один "убийца авианосцев"...
        Теперь на эту должность назначен корабль водоизмещением поменьше.
  8. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 14:03
    +6
    Зачем публиковать бред американского журнала? Они написали эту ахинею для того что бы вытащить бабло для Пентагона у Конгресса. Для них эта туфта и прокатит.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 14:13
    +1
    БПК постройки 1985 года, водоизмещением 7тыс тонн и всего 16 ПУ для ракет?
    Теперь он значит самый "опасный" из всех кораблей нашего флота?
    Неужели все так плохо?
    1. iran
      iran Сегодня, 14:36
      -3
      Цитата: dump22
      Неужели все так плохо?


      Фактически российского флота не существует. Есть дряхлые суда советских проектов самому младшему из которых более 30 лет. Часть из них в нерабочем состоянии. Таким флотом можно было пугать Украину и Грузию до того момента, пока страны НАТО не дали им свои противокарабельные ракеты. Сейчас этим флотом можно только шугать сомалийских пиратов.

      Что такое российский флот и можно судить по «Неустрашимый», который ремонтировался-модернизировался 10 лет. Только Китай за 10 лет вывел в море более 80 современных кораблей, а у нас один корабль чинили все 10 лет.
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:19
    +3
    Странно, но на Маршале Шапошникове, нет ракет Циркон. Находящаяся на борту корабля УКСК 3С14, позволяет использовать ракеты Циркон.
    На сегодняшний день, только на борту фрегата 22350 адмирал Горшков, находятся ракеты Циркон.
  11. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:29
    0
    Циркон - настолько секретная и опасная для врага разработка, что не существует ни единой его фотографии. Даже фотки с большого расстояния.
    Хотя он уже давно на вооружение ВМФ.
    Показывали только пуски его из пускового контейнера КР Оникс.
    Злые языки говорят, что Циркон - это и есть Оникс, только запускаемый с бустером на большую высоту.
    Дескать, бустер и разгоняет его до гиперскорости в верхних слоях атмосферы. А дальше он летит, якобы, как обычный Оникс.
  12. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:56
    +1
    Цитата: ism_ek
    Цитата: Orange-Bigg
    надводный корабль всегда на виду

    Подводной лодке тоже особо никуда не спрятаться. Было у Гитлера более 1100 подводных лодок. И много они военных кораблей потопили? 81 (включая 63 эсминца) Т.е. счет в битве подводных лодок Германии с надводными кораблями союзников - 1:10. Да, битва шла на территории союзников. Немцы не могли использовать авиацию. Но у нас та же история. На каждую нашу подводную лодку приходится несколько Посейдонов и стая АПЛ противника. Если битва начнется, то счет будет разгромным.

    А разве Гитлер ставил задачу гонять надводные корабли подводными лодками?
    /искренне недоумевает/

    Вы лучше расскажите, что происходило с тоннажём торгового флота Англии и Японии. И если Англия, благодаря американскому судостроению, восполняла потери, то Япония. торговый флот которой прореживался янкесами, экономически проиграла задолго до Хиросимы и даже до Мидуэя!
  13. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:59
    0
    Цитата: двп
    Если бы Гитлер не начал войну с СССР,а продолжил воевать с Британией то шанс у него бы был. Да,одна Германия,даже опираясь на ресурсы СССР победить бы Британию и США не смогла. Но была ещё и Япония с Италией. Нельзя забывать что у Италии был достаточно мощный флот. Кроме того Гитлер мог использовать трофейный французский флот,тоже достаточно мощный. Да, ,,Тирпиц,, и ,, Бисмарк,, не смогли бы разгромить британский флот,но держать его в большом напряжении,оттягивая огромные силы,немцы бы смогли. И ведь успели бы построить еще несколько таких линкоров. Плюс авиация,которая была бы не задействована на Восточном фронте. Долго бы продержались англичане, появись Роммель в Африке не с несколькими дивизиями,а мощной группировкой по типу группы армий ,,Центр,,? Объявив войну СССР Гитлер подписал и себе,и Германии приговор. А вот если бы не объявил,то Иосиф Виссарионович изо всех сил бы помог своему ,,германскому другу,, победить клятых англосаксов.

    .. но если верить предателю Резуну, то в момент, когда немецкие десантники ступили бы на землю Англии, ударил бы в спину Рейху. И получил бы экспорт революции в Европу, что как бэ обязательно по троцкистскому канону марксизма.
  14. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:09
    0
    Вообще-то "Шапошников" считался: Большой Противолодочный Корабль.
    В Советском Союзе не признавали мировой классификации кораблей :авианосец, фрегат, корвет.
    Фактически БПК тот фрегат, но другое название