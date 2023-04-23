Американский журнал назвал наиболее опасный корабль ВМФ России: «Способен нейтрализовать всю надводную группу противника»

Военно-морской флот Российской Федерации располагает очень грозным оружием – гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Они находятся на вооружении фрегата «Маршал Шапошников», который из-за этого может рассматриваться как самый опасный боевой корабль ВМФ России, пишет американский военный журнал Military Watch.
По утверждению издания, Россия реализовала на фрегате проекта 1155М «Маршал Шапошников» одну из самых амбициозных программ военно-технической модернизации. На вооружение кораблю были переданы гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», что сразу повысило его боевые возможности многократно.
Как пишет автор американского издания, ракеты «Циркон» в настоящее время считаются самыми опасными в мире противокорабельными крылатыми ракетами. Хотя изначально фрегаты проекта 1155М не предназначались для борьбы с надводными кораблями противника, появление на вооружении у «Маршала Шапошникова» ракет «Циркон» позволяет нейтрализовать практически любую надводную угрозу.
Он способен нейтрализовать всю надводную ударную группу противника
- подчеркивается в публикации американского журнала.
Издание отмечает, что кораблю даже не придется задействовать другое вооружение, если он отработает по надводным целям гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Напомним, что фрегат проекта 1155М «Маршал Шапошников» был спущен на воду в 1984 году. Затем он прошел серьезную модернизацию, в первую очередь затронувшую вооружение и оборудование корабля. В настоящее время фрегат находится в составе Тихоокеанского флота ВМФ России. Недавно он принимал участие в военно-морских учениях ТОФ, во время которых отработал поражение обнаруженной подводной лодки условного противника.