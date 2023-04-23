Китайский посол назвал Крым российским и усомнился в суверенитете постсоветских стран, вызвав недовольство Украины и Прибалтики

По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны

Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI привело к закономерной резко негативной реакции со стороны украинского, латвийского и эстонского внешнеполитических ведомств. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.В интервью LCI китайский посол назвал Крым российским и усомнился в суверенитете постсоветских стран. По крайней мере, именно так интерпретировали его слова в Киеве, Риге и Таллине. На самом деле, Лю Шайе напомнил, что Крым изначально принадлежал России. В составе Украины он оказался после соответствующего решения советского лидера Никиты Хрущева.Когда французский телеведущий попытался напомнить Лю Шайе, что по международному праву Крым якобы принадлежит Украине, посол напомнил, что если следовать международному праву, то можно поставить под вопрос и суверенитет постсоветских республик.- заявил китайский посол.После этого интервью посол Украины во Франции обвинил китайского посла в «проблемах с географией». Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич потребовал от властей КНР официального опровержения высказываний дипломата, назвав их «совершенно неприемлемыми».Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сообщил о намерении вызвать посла Китая в Таллине для разъяснений позиции Пекина относительно суверенитета постсоветских государств. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис назвал слова посла одним из аргументов, почему Прибалтика не видит в Китае эффективного посредника в украинском конфликте.