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Китайский посол назвал Крым российским и усомнился в суверенитете постсоветских стран, вызвав недовольство Украины и Прибалтики

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Китайский посол назвал Крым российским и усомнился в суверенитете постсоветских стран, вызвав недовольство Украины и Прибалтики

Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI привело к закономерной резко негативной реакции со стороны украинского, латвийского и эстонского внешнеполитических ведомств. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.


В интервью LCI китайский посол назвал Крым российским и усомнился в суверенитете постсоветских стран. По крайней мере, именно так интерпретировали его слова в Киеве, Риге и Таллине. На самом деле, Лю Шайе напомнил, что Крым изначально принадлежал России. В составе Украины он оказался после соответствующего решения советского лидера Никиты Хрущева.

Когда французский телеведущий попытался напомнить Лю Шайе, что по международному праву Крым якобы принадлежит Украине, посол напомнил, что если следовать международному праву, то можно поставить под вопрос и суверенитет постсоветских республик.

По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны

- заявил китайский посол.

После этого интервью посол Украины во Франции обвинил китайского посла в «проблемах с географией». Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич потребовал от властей КНР официального опровержения высказываний дипломата, назвав их «совершенно неприемлемыми».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сообщил о намерении вызвать посла Китая в Таллине для разъяснений позиции Пекина относительно суверенитета постсоветских государств. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис назвал слова посла одним из аргументов, почему Прибалтика не видит в Китае эффективного посредника в украинском конфликте.
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63 комментария
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  1. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 13:07
    +30
    Историческая правда действует на западный "дивный мир" как пачка дрожжей, брошенная в бочку с фекалиями...
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 13:12
      +10
      Хорошее сравнение¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:37
        +13
        По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны
        - заявил китайский посол.

        Китайский посол всё правильно сказал!

        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 14:55
          +6
          Эк, китайский посол прибалтийских шавок возбудил laughing Прям хором лай подняли. laughing
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 13:14
      +15
      Троллинг запада и КО 10 уровня. Ни кто из шавок даже не мог подумать о таком ответе. Теперь главное что бы Китай не стал оправдываться. Дескать не правильно поняли или вырезали из контекста. А дипломат красава.
      1. Michael67
        Michael67 Сегодня, 13:35
        +8
        Китай никогда не оправдывается, так как у него есть идеология. Соответственно - китайский дипломат такого уровня излагает государственную позицию.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 14:21
          -13
          Не думаю, что это китайская позиция. Если представить, что Россия сейчас сожрёт все постсоветские страны, то через десяток это новообразование вполне может набрать такую массу, что у Китая со Штатами появится третий желающий занять место мирового лидера. Это невыгодно ни Штатам, ни Китаю. Так что я считаю, что дипломат нёс отсебятину. Даже если Китай и не станет опровергать его слова, я всё равно не поверю, что это реальная позиция китайского руководства.
          1. МоеИмя
            МоеИмя Сегодня, 14:44
            0
            Китай не сможет стать мировым лидером без ресурсов России. Тут всё просто.
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 15:05
              -4
              Так ресурсы можно качать и из нынешней России. Её необязательно для этого раскармливать до уровня мировой супердержавы уровня СССР. Без этого даже легче.
              Как непризнание постсоветских государств отвечает интересам Китая?
          2. Дед-дилетант
            Дед-дилетант Сегодня, 15:09
            +2
            Россия сейчас сожрёт все постсоветские страны
            Странные у Вас мысли... Нам эти нахлебники и даром не нужны, хватит, в советское время их устали кормить. Прибалтика, с экономической точки зрения, для России абсолютно бесполезна, поэтому пусть даже не надеются, что они могут войти в состав РФ. Тем более, что в отличие от Донбасса, там далеко не наши люди.
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 15:27
              0
              Цитата: Дед-дилетант
              Прибалтика, с экономической точки зрения, для России абсолютно бесполезна

              А побережье Балтики России полезно ... Сколько там осталось тех этнически чистых латышей и эстонцев ? Миллион или полтора ... Кто там говорил о необходимости городов миллионников в Сибири ... ? Вот и будущее население .. И не надо боятся депортаций народов .. И.В. Сталин тому пример ... Назовём город в Восточной Сибири Новый Таллин . А Талинну вернуть древнерусское название Колывань .
            2. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 15:29
              -1
              Цитата: Дед-дилетант
              Странные у Вас мысли...

              Я осознаю, что это нереально. Поэтому и приписал слова "Если представить, что", которые Вы почему-то не выделили в цитате.
              Прибалтика - порты, наземный путь в Калининград, сокращение протяжённости границы с НАТО. В интернете нашёл, что там есть и сырьё местного происхождения. Не очень ценное, но местную промышленность развивать можно.
              Аналогично можно про многие другие постсоветские страны написать о том, какие из них можно извлекать плюшки. И, я думаю, капиталистическая Россия свои периферийные территории даром кормить не будет без острой на то необходимости. И, в конце концов, это всё рынки сбыта, на которых можно будет с полным на то правом устанавливать выгодные только России правила торговли. Конечно, сейчас эти слова пусты, поскольку не опираются на расчёты, но, полагаю, то же можно сказать и про ваши доводы.

              Но это даже не так важно, как то, зачем это нужно Китаю. Какая выгода китайцам будет, если постсоветские государства вдруг перестанут существовать, а на их месте останется одна Российская Федерация? Хотя, знаете, Вы, наверное, ответили мне на это. Если на месте кучи "станов", Прибалтики, Белоруссии, Украины и Закавказья останется одна лишь РФ в границах бывшего СССР, то её силовой аппарат может не справится с подавлением недовольств, местных элиток и решением возникших в связи с этим конфликтов. Я о такой простой вещи как-то не подумал даже.
              Получается, хитрые китайцы хотят кинуть огромный кусок мяса нам, чтоб мы им подавились и сдохли? А даже если и на подавились, то сдохли от отравления.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 13:52
        +4
        Надо его орденом каким наградить
        Ттттьттььь
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:29
          0
          Цитата: роман66
          Ттттьттььь

          "Тся" или "ться", вот в чем вопрос laughing
      3. gsev
        gsev Сегодня, 14:59
        +1
        Цитата: частное лицо
        Ни кто из шавок даже не мог подумать о таком ответе.

        А мне кажется все давно шло именно к такому заявлению китайской дипломатии.Если страны НАТО не признают суверинитет КНР над Тайванем то они должны ожидать эффективных соизмеримых ответных шагов Китая. В конце концов, суверинитет Южной Осетии, Абхазии и возвращение Крыма в Россию это российский ответ НАТО на отторжение Косово от Сербии. Китай в ответ произвел может быть не столь громкие действия но не менее эффективные. Это медленное но выверенное вовлечение Лаоса в экономическое и транспортное и энергетическое пространство КНР(нормальные отношения, автомобильная, железная дорога из КНР в Таиланд, три крупных ГЭС в Лаосе на реке Меконг), приход во власть в Непале маоистов и плавный переход Непала от союза с Индией к сотрудничеству с КНР.
    3. Michael67
      Michael67 Сегодня, 13:15
      +22
      По-моему Лю Шайе на сегодняшний день единственный дипломат, который во всеуслышание, на весь мир объявил правду, которую раньше "скромничали" объявлять политики и руководители всех уровней. Спасибо, товарищ Лю!
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:01
      +2
      Литву еще не спросили!
      *Ее уже в недавнем прошлом за протайваньские демарши китайцы для себя вычеркнули из географическо-политической карты...
    5. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:08
      0
      А что? Представим себе, что президенты России, Белоруссии и Украины через годик собираются, вместе денонсируют Беловежские соглашения...
      И все, деюре СССР восстановлен!
      Президент Украины точно другой (хотя чем черт не ШУТИТ)... За Россию и Белорусию вполне справятся текущие.

      Знает китайский посол, о чем говорит. Как минимум юридически.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:11
    +5
    Да со всех этих балаболов взятки гладки. Крым наш и точка.
    1. Berg Berg
      Berg Berg Сегодня, 13:53
      +5
      Почему это только Крым ? По законам пол европы принадлежит России ! Эта вакханалия будит длиться до тех пор пока не окрепнет Россия и вернёт по закону ВСЕ свои земли ! А америке слова не давали ,так как живут не на своих землях ,а на временно оккупированных всего 200 лет .
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    +16
    если следовать международному праву, то можно поставить под вопрос и суверенитет постсоветских республик.
    Ай да молодец! А, что после этого началось в мировых СМИ, какие заголовки:
    Bloomberg: «Гнев в Европе после того, как китайский дипломат заявил, что бывшие советские государства не являются суверенными».
    The Wall Street Journal: «Посол Китая во Франции заявил, что бывшим советским государствам не хватает основы для суверенитета».
    South China Morning Post: «Страны Балтии возмущены тем, что посол Китая во Франции Лу Шай ставит под сомнение суверенитет постсоветских государств».
    Azerbaycan24: «Китай ставит под сомнение суверенитет бывших советских государств».
    Taiwan News: «Посол Китая под огнем в Европе после замечаний Тайваня о постсоветском суверенитете».
    Прибалты бьются в истерики, ЕС возмущен "до глубины души" и собираются вызывать китайских послов на ковер. Что странно Киев на то время еще не успел разродиться, наверное переваривает сказанное и глотает успокоительное.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 13:14
      +8
      Цитата: rotmistr60
      Прибалты бьются в истерики, ЕС возмущен "до глубины души"

      Да, похоже, что "мудрая обезьяна" начинает-таки сползать со своего дерева.
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 14:31
        +6
        А что остаётся делать, если "дровосеки" явно хотят дерево спилить. Если продолжать сидеть дальше, то можно вместе с деревом упасть больно.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:36
          -2
          Цитата: volodimer
          "дровосеки" явно хотят дерево спилить...

          ... и вот к дровосеку пришел homo-сек... laughing
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:13
    +6
    Как же эти чудаки на букву М не любят правды в глаза
  5. nikon7717
    nikon7717 Сегодня, 13:13
    +13
    В легитимность РФ, как правопреемника СССР абсолютная, а вот ко всем остальным бывшим республикам могут возникнуть вопросы... система однополярная катиться под гору, осколки снова будут собираться. По поводу Литвы уже законопроект в думе РФ готов, о незаконном выходе из СССР.
    1. Storog Dvornik
      Storog Dvornik Сегодня, 13:26
      +4
      Основателем СССР была РСФСР, соответственно и правопреемник...РФ незаконно возникшая после расстрела танками Дома Советов в Москве и буржуйского переворота 1991-1993 годов к СССР отношения не имеет, по этой причине и ёрзают задом власть имущие и бабло ворованное у народа, держат у "партнеров" ...
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 13:46
        +3
        РФ незаконно возникшая после расстрела танками Дома Советов в Москве и буржуйского переворота 1991-1993 годов к СССР отношения не имеет

        Имеет и это подтверждается в нашей конституции.
        1. Динго
          Динго Сегодня, 15:08
          -1
          и это подтверждается в нашей конституции.


          Не напомните, в которой по счету?
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:13
    +9
    Китай все более открыто, становится на сторону России. Дело идет к чему - то глобальному?
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 13:27
      0
      К новой неизбежной мировой войне складываются два враждебных блока:
      Один - РФ + КНР + КНДР + Иран
      Второй - США + ЕС + Британская Империя + Южная Корея + Япония.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 13:44
      +7
      Вы только сейчас это поняли?
      В декабре 2020г., США попросили убраться с территории восточной Европы, которую они заняли начиная с мая 1997г. . Думаете это просто так?
      Что касается слов посла,то тут всё просто. Выход республик из состава СССР был незаконным, более того,юридически этого выхода и не было. Это у нас к обсуждению в прессе закрыто,а в Китае этот ньюанс знают.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 14:31
        -4
        Цитата: Герман 4223
        Это у нас к обсуждению в прессе закрыто

        Потому что это бред. Это можно начать говорить и то, что СССР всё ещё существует юридически и признать президентом России какого-нибудь Васю Пупкина, который уже давным-давно подписал решение т.н. Верховного Суда СССР о признании РФ террористической организацией.
        https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fispolkom.su%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D194%26viewonline%3D1
      2. Комментарий был удален.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 14:44
          +5
          Потому что это бред. Это можно начать говорить и то, что СССР всё ещё существует юридически

          А если внимательно посмотреть?
          юридически Советский Союз существует! Вот двенадцать пунктов, подтверждающих это.
          Во-первых, на основании итогов Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, когда, несмотря на оголтелую, противозаконную агитацию и пропаганду «против», - 76,4 % советских граждан-избирателей высказались за сохранение СССР. Его результаты не были реализованы на практике, и воля советского народа была грубо попрана государственными изменниками, заговорщиками в Беловежской пуще при подписании незаконных документов о роспуске СССР и образовании незаконного СНГ.
          Во-вторых, чтобы юридически не стало СССР, надо было выполнить процедуры, установленные законом от 3 апреля 1990 г «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Решение о выходе союзной республики из СССР считается принятым «посредством референдума, если за него проголосовало не менее двух третей граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики к моменту постановки вопроса о её выходе из СССР» - (статья 6). Гражданам СССР, проживающим в отделяющейся республике, гарантировалось «право выбора гражданства, места жительства и работы, а выходящая республика компенсирует все издержки, связанные с переселением граждан из пределов республики» - (статья 15). Как известно, ни в одной из союзных республик референдума о выходе из состава Союза СССР проведено не было. Хотя он был гарантирован Конституцией СССР, а для РСФСР, УССР, БССР - ещё и Уставом ООН!
          В-третьих, указанных референдумов не заменяют односторонние декларации:
          - о независимости РСФСР (12.06.1990),
          - Молдавии (23.06.1990),
          - Украины (16.07.1990),
          - Узбекистана (20.07.1990),
          - Белоруссии (27.07.1990),
          - Туркмении (22.08.1990),
          - Армении (23.08.1990),
          - Таджикистана (24.08.1990),
          - Казахстана (25.10.1990),
          - Грузии (14.11.1990),
          - Киргизии (15.12.1990),
          - Тем более по решению антиконституционного и противозаконного некого «Госсовета» об отсечении от СССР и «признании независимости» Литовской, Латвийской и Эстонской союзных республик» от (6.09.1991).
          В-четвёртых, только по результатам референдума можно было лишить 280 миллионов человек гражданства СССР с учетом:
          - статьи 15 «Всеобщей декларации прав человека»,
          - статьи 33 Конституции СССР,
          - статьи 20 закона «О гражданстве СССР» (23.05.1990),
          - статьи 5 «Декларации прав и свобод человека» (5.06.1991),
          - и соответствующих статей Конституций союзных республик.
          В-пятых, подписание в Беловежской пуще трёхстороннего Соглашения о СНГ (8.12.1991), в котором было объявлено, что СССР «прекращает своё существование» не соответствовало действовавшему на тот момент законодательству и противоречило воле народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, когда 76,4 % советских граждан проголосовали за сохранение СССР. А существование межреспубликанского СНГ никак не отменяет СССР!
          В-шестых, юридически не было прекращено членство Советского Союза в Организации Объединённых Наций, ибо, если исчезает СССР - страна-учредитель этой международной организации, то исчезает и сама ООН. Беловежское соглашение не было должным образом ратифицировано и не представлено в Секретариат ООН, как это положено.
          В-седьмых, неприкосновенность и целостность государственной территории СССР была закреплена и до сих пор не отменена в «Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» (1.09.1975):

          «Государства-участники считают, что их границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путём и по договорённости. Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как границы всех государств в Европе. Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника».

          В-восьмых, 12 декабря 1991 года Беловежские соглашения не были ратифицированы Верховным Советом РСФСР. На Сессии не было кворума, в зале сидели 99 подставных лиц, которые не являлись членами Верховного Совета РСФСР. На всю страну и на весь мир была объявлена ложь о ратификации.
          В-девятых, Беловежские соглашения уже дважды отменены в РФ. Первый раз ельцинским указом № 1 400 от 22 сентября 1993 года, которым упразднялся Верховный Совет России, что автоматически делало незаконными и его решения. Второй раз Беловежские соглашения были аннулированы Госдумой 16 марта 1996 года, хотя данное постановление не имело никаких юридических последствий, поскольку не являлось законом и обязательным к исполнению органами исполнительной власти оккупантов. А референдум РФ 1993 года не отменил существования СССР.
          В-десятых, для военнослужащих солдат и офицеров наличие повторной присяги не отменяет ранее данную. В новой присяге нет пункта, чтобы забыть прежнюю. Никто её не аннулировал и не доказал, что клятвы СССР потеряли юридическую силу. Старые и новые клятвы равноценны и равнозначны. Отвечать приходится за соблюдение обоих!
          В-одиннадцатых, гражданский паспорт Российской Федерации не является подтверждением как изменения гражданства в СССР, так и получения гражданства в РФ. Множество гражданских паспортов, находящихся на руках у нелегалов, не являются подтверждением получения ими гражданства. Та же самая выдача гражданских паспортов (аусвайсов) немецко-фашистскими администрациями в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на оккупированных территориях СССР гражданам СССР не являлась подтверждением получения ими гражданства Германии. Изменение гражданства СССР подтверждается только Постановлением Верховного Совета СССР или аналогичного органа в составе Верховного Совета Союзной республики в составе СССР, что отражается в Бюллетене Верховного Совета СССР. Никакие другие формы изменения гражданства не предусмотрены законодательством СССР. Отсутствие Верховного Совета СССР или иного полномочного органа СССР не даёт возможности легитимного изменения гражданства по умолчанию. Органы других государств, изъявшие гражданские паспорта СССР и выдавшие гражданские паспорта нелегитимных субъектов права, созданных после Всесоюзного референдума за сохранение СССР 17 марта 1991 года, фактически совершили международное преступление, именуемое захват заложников - гражданского населения. Подобное преступление было осуждено Нюрнбергским процессом.
          Принимая во внимание, что никто из граждан СССР не менял своего гражданства, а соответственно, не мог участвовать в создании государства РФ, а также то, что государство РСФСР никогда не реформировалось в РФ и ничего никогда не передавало РФ, а также не уполномочивало РФ быть своим поверенным, последователем или ещё кем-то, то Российской Федерации нет, и не может быть в правовом пространстве. И это известно каждому юристу, а дипломату тем более. Следовательно, никто за Конституцию РФ из числа граждан РФ никогда не голосовал, что делает РФ нелегитимным образованием. А также учитывая, что только с 31 мая 2002 года появляется Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» за № 62-ФЗ от 31 мая 2002 года, который мог бы позволить появиться гражданам РФ, если бы он был легитимным и принят гражданами РФ. А если принять во внимание пункт 2 статьи 81 нелегитимной Конституции РФ, то Президент РФ первое своё легальное постановление мог бы подписать только 31 мая 2012 года, из чего следует, что все назначения и уполномочивания Президентом РФ являются нелегитимными, а также нелегитимными являются все законы, договора и иные документы, им подписанные, в том числе Указ Президента РФ от 11 июля 2004 года № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации» и Положение «О Министерстве иностранных дел Российской Федерации». Это же касается всех международных документов подписанных от имени Российской Федерации. Это касается не только РФ, но и любой другой «независимой страны» нелегитимного СНГ - оккупированной союзной республики СССР.
          В-двенадцатых, на данный момент отсутствует оригинал документа о создании СНГ, имеются лишь только две его копии, что автоматически делает это преступное образование незаконным вдвойне.
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 15:08
            -1
            Ну, тогда, получается, мы должны признать за власть в стране тех самозванцев, документ которых о признании РФ террористической организацией я скинул выше? У так называемого "руководства СССР", кажется, можно найти даже записи заседаний каких-то с какими-то решениями даже.
            И с таким же успехом можно начать выяснять, а не существует ли Российская Империя, кому принадлежит Аляска и вообще начать ворошить столько старого белья по всему миру... только толку-то?

            Уже редакция комментария после отправки идёт дальше.
            Российской Федерации нет, и не может быть в правовом пространстве. И это известно каждому юристу, а дипломату тем более.

            Интересно, а почему тогда в ООН принимают, к примеру, вето со стороны Российской Федерации, которой, как известно каждому дипломату и юристу, не существует? И ещё интересно. Если Российской Федерации не существует, то гражданами какого государства являются те, кто родился после распада Союза? И тогда какой статус у ВС РФ, Росгвардии, ФСБ... и вообще всего силового аппарата нынешней России? Раз нет государства, к которому он принадлежит, то, выходит, это крупнейшее НВФ на планете? Да ещё и с ядерным арсеналом, сравнимым с таковым у ведущего существующего и легального государства.
          2. Динго
            Динго Сегодня, 15:29
            0
            Браво, Елена !!!

            Была такая волна... А Конституция... Да кто ее только не переписывал "под себя"...
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 13:20
    +9
    По сути Китай официально признал Крым российским.
    Этот прецедент может означать коренной перелом
    в борьбе всего прогрессивного человечества
    против гегемонии США.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:23
    +5
    Литва уже "довякалась" на КНР. Теперь очередь латвии с эстонией. Ждем-с!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:32
      -3
      Литва уже "довякалась" на КНР.
      А что с ней произошло?
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 13:39
        +6
        Цитата: Болторез
        Литва уже "довякалась" на КНР.
        А что с ней произошло?

        3 декабря 2021 года правительство Литвы сообщило, что в результате эскалации дипломатического конфликта из-за контактов с Тайванем, Китай прекратил весь импорт из балтийского государства. Пекин исключил Литву из списка стран происхождения товара
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:55
          -3
          Китай прекратил весь импорт из балтийского государства. Пекин исключил Литву из списка стран происхождения товара
          Дело в том, что собственно литовцы этого даже не заметили- я специально с друзьями на связь выходил. А так бурление патриотических масс на ВО по этому поводу я помню.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 14:27
            +4
            Цитата: Болторез
            собственно литовцы этого даже не заметили- я специально с друзьями на связь выходил

            Ну, все прибалты где-то эстоонцы... глубоко в душе.

            Цитата: Болторез
            А так бурление патриотических масс на ВО по этому поводу я помню

            Даже и не знаю. Лично мне глубоко плевать - есть Литва, нет ли Литвы вообще... вот без разницы request
          2. Сергей Муравьев
            Сергей Муравьев Сегодня, 15:31
            0
            Аль так жмудь обнищала, что даже продать китайцам нечего?
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:25
    +13
    По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны

    По сути посол КНР сказал, что все эти временные новообразования на территории Российской Империи и СССР эфемерны как утренняя заря и существуют только пока существуют США.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:27
    +8
    Дипломат Лю Шайе,приверженец дипломатии воинов - волков ( в вике почитайте что это такое) не зря он поставлен во Францию ,долгие годы курировал Африку и в основном ,где были интересы Франции.Он ещё счас даст им просраться, когда они будут требовать от него объяснений.Он этого хочет ,он " воин - волк".Уважуха.
  11. razv35
    razv35 Сегодня, 13:28
    +5
    Что уКраина, что приБалтика на вечном холуйстве у серьезных стран))
    Их суверенитет похож на суверинитет продажности... кто платит - то их и танцует))
  12. HAM
    HAM Сегодня, 13:31
    +4
    Противника постоянно дОлжно держать в "тонусе" и напряжении..потихоньку и до наших и китайских руководителей стало доходить.
    Медведев вроде только "зам." ,а сколько нервов потравил западнюкам, а теперь ещё и посол Лю подпортил настроение некоторым...
    А если ещё и синхронизировать выпады против "свободного мира"...хватит оправдываться-пора наступать самим...Да и у Маши с МИДа риторика посвободней стала...
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:03
      +3
      Медведев вроде только "зам." ,а сколько нервов потравил западнюкам, а теперь ещё и посол Лю подпортил настроение некоторым...

      Насчет ДАМа и нервов вряд ли, а вот Китайский мидовец отжог крепко. Склонять на западе его теперь будут.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:04
        0
        Н-дааа, айфон походу ему теперь точно запретят купить..... Не продадут.
  13. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 13:32
    +5
    Эстония, Латвия.. Влиятельные страны, чо говорить..)
  14. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:34
    +7
    По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны

    Молодец товарищ,пять баллов и самое главное правду сказал!
  15. pvv13
    pvv13 Сегодня, 13:43
    +4
    На канале депутата ГД Е.Федорова была инфа, что когда в союзных республиках проходили референдумы после распада СССР, только в Армении бел поставлен, скажем так, правильный вопрос- "О выходе из состава Союза ССР". Что можно считать легитимным с точки зрения разных международных прав и прочих уставов ООН. У остальных был- " За независимость..."
  16. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 13:46
    +7
    И в чём они усомнились на западе ? В том что германия незаконно объединилась с ГДР ? В том что прибалтика незаконно отсоединилась от России , так как законно была куплена у шведов за огромные деньги вместе с людскими рабами !? Тоже не законно ? Крым законно был отвоёван именно Россией и в чём тут незаконность ? СССР они видите ли признавали , а преемницу Россию с её правами на земли как ?
  17. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:46
    -1
    посол напомнил, что если следовать международному праву, то можно поставить под вопрос и суверенитет постсоветских республик.

    Китаец забурел, но в чём то прав. Из всех государств ранее бывших республиками СССР- только прибалтийцы имели официальный статус государств, да и то короткий период. На территориях Грузии, Армении, Узбекистана когда то были государственные образования, но они вошли в состав Российской Империи в 19-м веке. Молдова, Украина, Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан никогда не были государствами до 1991г. То, что батька Нестор Махно объявлял свою крестьянскую республику или Гетман Скоропадский слегка посидел на германских штыках никакого отношения к государственности не имеет.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 14:01
      +5
      Китаец забурел, но в чём то прав.

      Китаец не забурел,а сказал факту. Законного приобретения суверенитета,союзными республиками небыло. Все незаконные действия подлежат отмене.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:25
    +2
    Китайский посол назвал Крым российским и усомнился в суверенитете постсоветских стран, вызвав недовольство
    . Да все нормально.
    Великая страна может себе позволить говорить правду и чихать они хотели на вопли всякой мелкотени из под забора.
  19. azkolt
    azkolt Сегодня, 14:31
    +2
    Вот это уже серьезно! Мнение посла не частное и как бы должно отражать позицию страны.
  20. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:36
    +1
    Эти территории не имеют никакого права называть себя государствами не юридического не морального.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:42
      0
      Право не даётся, право завоёвывается... так было, есть и будет всегда.
  21. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 14:41
    +1
    Цитата: Герман 4223
    РФ незаконно возникшая после расстрела танками Дома Советов в Москве и буржуйского переворота 1991-1993 годов к СССР отношения не имеет

    Имеет и это подтверждается в нашей конституции.

    Может мне вам напомнить результаты Всесою́зного рефере́ндума о сохране́нии СССР?
  22. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:47
    0
    Цитата: Тарелка
    Не думаю, что это китайская позиция. Если представить, что Россия сейчас сожрёт все постсоветские страны, то через десяток это новообразование вполне может набрать такую массу, что у Китая со Штатами появится третий желающий занять место мирового лидера. Это невыгодно ни Штатам, ни Китаю. Так что я считаю, что дипломат нёс отсебятину. Даже если Китай и не станет опровергать его слова, я всё равно не поверю, что это реальная позиция китайского руководства.

    Ну, не верь... Конечно, и Человечеству и всему населению Местной Группы Галактик будет очень тяжело без твоей веры. Но, будем надеяться, они как-нибудь переживут этот удар. Ну а если нет... Какое это имеет значение, если тепловая смерть Вселенной, эпоха чёрных дыр и итоговое схлопывание разбегающейся Вселенной предопределены? /ржёт/ :)
  23. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:50
    0
    Цитата: azkolt
    Вот это уже серьезно! Мнение посла не частное и как бы должно отражать позицию страны.

    Есть единственное исключение. Это если посла немедленно отзывают и, как минимум, отправляют на пенсию по состоянию здоровья. А то и вовсе публично казнят "способом длительным и позорным " (С). :)

    Ну а пока посол жив и на месте, значит, это всё-таки позиция Китая, а не частного лица...
    1. gsev
      gsev Сегодня, 15:12
      0
      Цитата: Вадим Топал-Паша
      Ну а пока посол жив и на месте, значит, это всё-таки позиция Китая, а не частного лица...

      Только что президент Франции и председатель Си Цзинпинь провели переговоры об экономическом сотрудничестве и торговле. Именно после этого китайский посол и сделал свое заявление. Это просто проверка Макрона и французской элиту на готовность взаимодействовать с КНР. Макрон, Аэрбас и Шнайдер могут запросто отказаться от экономического сотрудничества с КНР как ранее отказались от сотрудничества с Россией. Но Франции это грозит переходом в страны третьего мира. В любом случае Си Цзиньпин дал своим дипломатам команду не идти на поводу у европейских дипломатов, а блюсти интересы КНР. Лавров до сих пор например не снял с КНДР жесткие экономические санкции и не ввел подобные санкции против Украины. То есть Лавров и весь российский МИД своим главным врагом считают не Украину и НАТО а КНДР. Россия даже не запретила поставки энергоносителей(ядерное горючее) в Болгарию, которая производит львиную долю боеприпасов которыми убивают русских на Украине.