В течение последних суток объекты на территории Херсона (Российская Федерация, временно оккупирован ВСУ) подверглись ударам российских вооруженных сил. Об этом сообщило Оперативное командование ВСУ «Юг» в социальной сети.
По утверждению пресс-службы командования, российские вооруженные силы два раза применили против объектов на территории Херсона ударные беспилотные летательные аппараты типа «Ланцет». Затем был нанесен групповой авиационный удар 4 самолетами Су-35. Они сбросили на объекты в Херсоне пять авиационных бомб КАБ-500.
Украинское командование утверждает, что при бомбардировке якобы были повреждены жилые дома. Но российским вооруженным силам нет никакого резона расходовать дорогостоящие боеприпасы против бессмысленных целей, да еще на территории, которая входит теперь юридически в состав Российской Федерации. Поэтому нет сомнений, что удары наносились по целям военного назначения, вероятно – по складам и объектам дислокации личного состава и размещения военной техники ВСУ.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что ВС РФ нанесли удары авиабомбами по целям на правом берегу реки Днепр. Вчера сообщалось о применении авиабомб ФАБ-500 в Угледаре, где с их помощью ликвидируют укрепленные позиции ВСУ в многоэтажных жилых домах, превращенных украинскими формированиями в настоящие современные «крепости».
В последнее время украинские военные акцентируют внимание именно на применении российскими вооруженными силами управляемых авиабомб. В командовании Воздушных сил ВСУ утверждают, что единственный способ борьбы с такими ударами – передать киевскому режиму западные самолеты.