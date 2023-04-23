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Командование ВСУ «Юг» заявило об ударах ВКС РФ по объектам в Херсоне управляемыми авиабомбами

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Командование ВСУ «Юг» заявило об ударах ВКС РФ по объектам в Херсоне управляемыми авиабомбами

В течение последних суток объекты на территории Херсона (Российская Федерация, временно оккупирован ВСУ) подверглись ударам российских вооруженных сил. Об этом сообщило Оперативное командование ВСУ «Юг» в социальной сети.


По утверждению пресс-службы командования, российские вооруженные силы два раза применили против объектов на территории Херсона ударные беспилотные летательные аппараты типа «Ланцет». Затем был нанесен групповой авиационный удар 4 самолетами Су-35. Они сбросили на объекты в Херсоне пять авиационных бомб КАБ-500.

Украинское командование утверждает, что при бомбардировке якобы были повреждены жилые дома. Но российским вооруженным силам нет никакого резона расходовать дорогостоящие боеприпасы против бессмысленных целей, да еще на территории, которая входит теперь юридически в состав Российской Федерации. Поэтому нет сомнений, что удары наносились по целям военного назначения, вероятно – по складам и объектам дислокации личного состава и размещения военной техники ВСУ.


Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что ВС РФ нанесли удары авиабомбами по целям на правом берегу реки Днепр. Вчера сообщалось о применении авиабомб ФАБ-500 в Угледаре, где с их помощью ликвидируют укрепленные позиции ВСУ в многоэтажных жилых домах, превращенных украинскими формированиями в настоящие современные «крепости».

В последнее время украинские военные акцентируют внимание именно на применении российскими вооруженными силами управляемых авиабомб. В командовании Воздушных сил ВСУ утверждают, что единственный способ борьбы с такими ударами – передать киевскому режиму западные самолеты.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:40
    +5
    Хорошо,врезали.Что там происходит под Алешками на левом берегу?Понятно,что весь берег прикрыть невозможно,но и выпускать всук нельзя,пока не укрепились на плацдарме
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 13:58
      -4
      Теперь ДРГ будут кишмя кишеть по левому берегу. Опять стрелковые бои, ненужные потери... А то и непростое решение по Алешкам.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:41
    +2
    А что там с островами в русле Днепра, на которые высадились ВСУ?
    1. Berg Berg
      Berg Berg Сегодня, 13:58
      0
      ВСУ все сдохли ! Острова остались так являются временно оставленными !
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:14
        0
        В русле Днепра еще с прошлого года трупы киборгов плавают и воняют.
  3. Комментарий был удален.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 14:26
    -1
    кстати, что то давно не слышно о применении украинцами управляемых бомб по американским технологиям. Наверное, "не зашёл" у них такой метод.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 14:41
      -3
      Говорят, мимо летят, т.к. запускают только с предельной дистанции. Ближе бо-бо.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:44
        -1
        Цитата: Прокоп_Свинин
        Говорят, мимо летят

        Говорят, что кур доят yes

        Дурень думкою радіє, нею він і багатіє

        Кушай, не обляпайся fellow
        1. Прокоп_Свинин
          Прокоп_Свинин Сегодня, 14:53
          0
          А еще говорят, что читать нужно уметь.
          https://topcor.ru/34406-jekspert-objasnil-pochemu-peredannye-vsu-amerikanskie-aviabomby-jdam-okazalis-ne-jeffektivny-protiv-vs-rf.html?yrwinfo=1682230337142029-11377363359293187904-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-106-BAL-8607
      2. monetam
        monetam Сегодня, 14:52
        +1
        Чому пан размовляэ не на державнои мови ?
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 15:11
          +2
          Цитата: monetam
          Чому пан размовляэ не на державнои мови ?

          Тому , шо вин ии не розумиит .. Не знает ни черта ... Сидит ,где то у ашдоди , у израиле и строчет , как пулемёт , тьфу кулемет по клавиатуре , сидя на продавленном толстым задом диване ... Кулемётчик блин ашдодский ..Шекели заробляить