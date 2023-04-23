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Минобороны: В Харьковской области ВКС РФ поразили предприятие по ремонту украинских БПЛА «Стриж»

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Минобороны: В Харьковской области ВКС РФ поразили предприятие по ремонту украинских БПЛА «Стриж»

Российские вооруженные силы продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях – Купянском, Красно-Лиманском, Авдеевском, Артемовском, Угледарском. Это следует из озвученной генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации за минувшие сутки.


Как утверждает Минобороны РФ, на Купянском направлении были поражены украинские формирования, находившиеся в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. Российские военнослужащие пресекли действия 4 четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в окрестностях населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области. Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 95 человек личного состава, 1 бронемашину и 2 пикапа.

В сводке Минобороны РФ за минувшие сутки раскрываются и цели вечерних ударов по Харькову. Как сообщил генерал Конашенков, в районе Харькова ВКС РФ нанесли удары по цехам предприятия авиационной промышленности. Здесь ремонтировали и испытывали украинские беспилотные летательные аппараты «Стриж».

Активно действовали ВС РФ и на Красно-Лиманском направлении. Здесь штурмовая авиация и артиллерия поразили места расположения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (Луганская Народная Республика), Терны, Торское и Григоровка (Донецкая Народная Республика). Противник потерял более 70 военнослужащих, 1 бронемашину, 2 пикапа, 1 гаубицу Д-20 и САУ «Акация».

В Минобороны РФ сообщили также о продолжающихся боях в Артемовске. Здесь штурмовым подразделениям удалось освободить два квартала в западной части города. Под Григоровкой и Калинина (ДНР) были поражены резервные группы сил противника, в районе Веселого и Серебрянки – склады боеприпасов, использовавшиеся 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ.

Потери ВСУ на Артемовском направлении составили до 200 военнослужащих. Также были уничтожены 1 БМП, 4 бронемашины, 8 пикапов, 1 РСЗО «Град» и 1 гаубица Д-20.

Ситуация на Южно-Донецком (Угледарском) и Запорожском направлениях в минувшие сутки также характеризовалась активными действиями ВС РФ против украинских формирований. Поражения частям ВСУ были нанесены под Угледаром, Павловкой, Новодонецким. В районе Новомайорского уничтожили мобильную группу украинского формирования, а под Малиновкой Запорожской области – диверсионно-разведывательную группу. Противник потерял здесь более 130 военнослужащих, 1 бронемашину, 2 пикапа, 2 обычных автомобиля и 1 гаубицу Д-20.

Результативными были сутки и на Херсонском направлении: артиллеристам ВС РФ удалось уничтожить до 45 боевиков ВСУ. Кроме того, в районе Таврийска был сбит БПЛА противника. Всего за сутки ПВО ВС РФ уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов украинских формирований – 1 в Херсонской области, остальные в районах Кирилловки и Валерьяновки в ДНР, Кременной и Рубежного в ЛНР.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:13
    +2
    Вот и славно. Надеюсь поразили = уничтожили или хотя бы сильно разрушили.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:18
      -1
      Насколько знаю, ранее уже наносился удар по этому предприятию и не единожды. Видать, не достаточны эти удары.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:32
        -1
        Так и некоторые шароварные подразделения уничтожали по 4 раза. Согласно оффициальным сводкам. Нет, я понимаю что шароварные могли их реанимировать, доукомплектовать и прочее. Но..... "Меня терзают смутные сомнения..." (с)
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 15:10
          +1
          Цитата: Nexcom
          могли их реанимировать, доукомплектовать и прочее
          Правильнее было бы сказать, что украинская сторона не могла их не реанимировать, не укомплектовать и прочее.
          Вообще, одно из заблуждений любителей говорить янипанимаю, как раз в том, что они считают ситуацию статичной и неизменной. Типа, если нанесли удар по предприятию, которое ремонтировало БПЛА, то предполагается, что оно этим занималось непрерывно с самого начала военных действий. А между тем, оно могло появиться за пару недель до нанесения удара. А после уничтожения опять появится уже в другом месте. И по нему опять ударят. И диванные эксперты опять будут вопрошать: апачиму только сейчас. А потому, что ситуация динамичная и постоянно меняется.
      2. Eug
        Eug Сегодня, 14:58
        +1
        Скорее всего, речь идет о цехах бывшего ХАЗа, если о них - то цехов там много, перевезти по территории уцелевшие детали и даже станки и начать ремонт и сборку в другом месте - не проблема, территория нехилая, по ней даже заводской автобус каждые 15 минут ездил - пешком передвигаться очень долго было. Тем более возле северного торца взлетки возле забора с заводом Коммунар были ангары, в которых ремонтировали самолеты. Но в Харькове еще были рем.завод Тора (Л-410 и Л-610, Ту-134) в районе аэропорта (возможно, именно его перевели в цеза ХАЗа) и Чугуевский - чисто военный - АРЗ.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:22
    +2
    Больше пятисот уничтоженных ВСУк за сутки это хороший результат.
  3. Александр Симонов_2
    Александр Симонов_2 Сегодня, 14:29
    +2
    Почему до сих пор называют боевиками? Стремясь придать негативный окрас? Так это наоборот вредит нашим солдатам. Называйте вещи своими именами. ВС РФ воюют не с боевиками, а с современной армией, которой разведку и многие важные вещи курируют все страны НАТО.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: Александр Симонов_2
      Почему до сих пор называют боевиками?

      Я тоже считаю, что карателей надо называть карателями.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:50
      +2
      Цитата: Александр Симонов_2
      Называйте вещи своими именами.

      Ну, если своими именами", то РФ воюет с НАТО и нанятыми НАТО украинцами.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:58
        0
        Нууу не нанятыми НАТО шароварными...
        Скорее шароварные на все готовы чтобы их за НАТО или хотя бы около того считали... Лишь бы их купили....
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: Александр Симонов_2
      Почему до сих пор называют боевиками?

      Ну а как их называть. По сути это наемные формирования НАТО, которая их полностью содержит и ими командует, т.е. боевики.