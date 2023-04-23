Минобороны: В Харьковской области ВКС РФ поразили предприятие по ремонту украинских БПЛА «Стриж»

Российские вооруженные силы продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях – Купянском, Красно-Лиманском, Авдеевском, Артемовском, Угледарском. Это следует из озвученной генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации за минувшие сутки.
Как утверждает Минобороны РФ, на Купянском направлении были поражены украинские формирования, находившиеся в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. Российские военнослужащие пресекли действия 4 четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в окрестностях населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области. Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 95 человек личного состава, 1 бронемашину и 2 пикапа.
В сводке Минобороны РФ за минувшие сутки раскрываются и цели вечерних ударов по Харькову. Как сообщил генерал Конашенков, в районе Харькова ВКС РФ нанесли удары по цехам предприятия авиационной промышленности. Здесь ремонтировали и испытывали украинские беспилотные летательные аппараты «Стриж».
Активно действовали ВС РФ и на Красно-Лиманском направлении. Здесь штурмовая авиация и артиллерия поразили места расположения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (Луганская Народная Республика), Терны, Торское и Григоровка (Донецкая Народная Республика). Противник потерял более 70 военнослужащих, 1 бронемашину, 2 пикапа, 1 гаубицу Д-20 и САУ «Акация».
В Минобороны РФ сообщили также о продолжающихся боях в Артемовске. Здесь штурмовым подразделениям удалось освободить два квартала в западной части города. Под Григоровкой и Калинина (ДНР) были поражены резервные группы сил противника, в районе Веселого и Серебрянки – склады боеприпасов, использовавшиеся 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ.
Потери ВСУ на Артемовском направлении составили до 200 военнослужащих. Также были уничтожены 1 БМП, 4 бронемашины, 8 пикапов, 1 РСЗО «Град» и 1 гаубица Д-20.
Ситуация на Южно-Донецком (Угледарском) и Запорожском направлениях в минувшие сутки также характеризовалась активными действиями ВС РФ против украинских формирований. Поражения частям ВСУ были нанесены под Угледаром, Павловкой, Новодонецким. В районе Новомайорского уничтожили мобильную группу украинского формирования, а под Малиновкой Запорожской области – диверсионно-разведывательную группу. Противник потерял здесь более 130 военнослужащих, 1 бронемашину, 2 пикапа, 2 обычных автомобиля и 1 гаубицу Д-20.
Результативными были сутки и на Херсонском направлении: артиллеристам ВС РФ удалось уничтожить до 45 боевиков ВСУ. Кроме того, в районе Таврийска был сбит БПЛА противника. Всего за сутки ПВО ВС РФ уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов украинских формирований – 1 в Херсонской области, остальные в районах Кирилловки и Валерьяновки в ДНР, Кременной и Рубежного в ЛНР.