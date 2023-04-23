Требовавшего в Киево-Печерской лавре от священнослужителя взять флаг Украины нациста опознали как мошенника и провокатора

Если любишь Украину, флаг взял, быстро!

На территории Киево-Печерской лавры произошел конфликт между священнослужителем и мужчиной в камуфляжной форме, который требовал от него взять флаг Украины в руки. Конфликт попал на видео, после чего о нем сообщила украинская пресса.Журналисты уточнили подробности о произошедшем в Украинской православной церкви. Как рассказали священнослужители, попавший на видео священник – отец Самуил. На самом деле, его зовут Доминик Милко, он родом из Словакии, но имеет гражданство Швейцарии и служит в Николаевском храме Базеля чтецом. В Киев Самуил приехал поддержать верующих Украинской православной церкви и уже несколько недель проживает в Киево-Печерской лавре.- обратился к священнослужителю нацист в военной форме.На это священник ответил, что любит Господа Бога.Далее провокатор стал утверждать, что православные священники работают на российские спецслужбы. Периодически он отходил к стоявшим неподалеку сотрудникам полиции и о чем-то с ними совещался.Украинским журналистам удалось выяснить и личность нациста-провокатора. Им оказался некто Руслан Гетьман, он же – Руслан Робак. В 2018 году о нем писали, что он – мошенник, представляющийся «ветераном АТО» и выманивающий деньги у общественных организаций и граждан. Теперь почему-то этот вполне боеспособного вида и возраста мужчина оказался не на фронте, под Артемовском, а в Киеве, где и занимается провокациями. Повестку ему, разумеется, никто не дает.