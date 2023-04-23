Военное обозрение
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Требовавшего в Киево-Печерской лавре от священнослужителя взять флаг Украины нациста опознали как мошенника и провокатора

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Требовавшего в Киево-Печерской лавре от священнослужителя взять флаг Украины нациста опознали как мошенника и провокатора

На территории Киево-Печерской лавры произошел конфликт между священнослужителем и мужчиной в камуфляжной форме, который требовал от него взять флаг Украины в руки. Конфликт попал на видео, после чего о нем сообщила украинская пресса.


Журналисты уточнили подробности о произошедшем в Украинской православной церкви. Как рассказали священнослужители, попавший на видео священник – отец Самуил. На самом деле, его зовут Доминик Милко, он родом из Словакии, но имеет гражданство Швейцарии и служит в Николаевском храме Базеля чтецом. В Киев Самуил приехал поддержать верующих Украинской православной церкви и уже несколько недель проживает в Киево-Печерской лавре.

Если любишь Украину, флаг взял, быстро!

- обратился к священнослужителю нацист в военной форме.

На это священник ответил, что любит Господа Бога.

Далее провокатор стал утверждать, что православные священники работают на российские спецслужбы. Периодически он отходил к стоявшим неподалеку сотрудникам полиции и о чем-то с ними совещался.

Украинским журналистам удалось выяснить и личность нациста-провокатора. Им оказался некто Руслан Гетьман, он же – Руслан Робак. В 2018 году о нем писали, что он – мошенник, представляющийся «ветераном АТО» и выманивающий деньги у общественных организаций и граждан. Теперь почему-то этот вполне боеспособного вида и возраста мужчина оказался не на фронте, под Артемовском, а в Киеве, где и занимается провокациями. Повестку ему, разумеется, никто не дает.
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13 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 15:09
    +1
    Отправить негодяя с флагом Бандерлогии в Артемовск, на перевоспитание.
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 15:22
      -2
      Цитата: Ilya-spb
      Отправить негодяя с флагом Бандерлогии в Артемовск, на перевоспитание.

      Как вы представляете это сделать, при всём уважении?
      А знают ли форумчане , что Моссад структура ГРАЖДАНСКАЯ, подконтрольная Премьер-министру Израиля, может стоит перенимать опыт? Может уже скидываться начинать на СМЕРШ, пусть Президент его контролирует или Пригожин возьмёт в структуру Вагнера ? Специально для решенИя вопроса с такими такими утырkaми?
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 15:33
        0
        Я скажу честно, делать ничего не буду. Помолюсь за восстановление мира на земле Русской. И за монахов Киево-Печерской Лавры, отстаивающих веру свою перед бесовскими плясками.

        Я верю, Господь покарает негодяев.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 15:28
      0
      Пусть этот кретин в берете едет воевать на Донбасс, там ему древко флага в "очко" затолкают без наркоза.
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:10
    +3
    Теперь почему-то этот вполне боеспособного вида и возраста мужчина оказался не на фронте, под Артемовском, а в Киеве, где и занимается провокациями.

    "Почему-то"? Странный вопрос... request
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 15:11
    +4
    Давно необходимо обьявить сбор данных нацистов-террористов-бандеровцев. Обьединить усилия, пусть народ присылает со всей территории Украины все возможные случаи, где запечатлены эти нелюди. Обьединять информацию, опознавать, собирать базу. Потом начнется после всех этих событий, по окончании СВО подача документов в соцслужбы, пенсионные, инвалидность, пособия и т.д. Вот тут и пригодится все что касается этого нацистского сброда.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:13
    +1
    Вот такая недострана под руководством кровавого наркоклоуна. Процветают нацисты, убийцы, извращенцы, мошенники и всякое другое отребье.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:22
    0
    Псевдогерой и мошенник Руслан Гетьман (Руслан Робак) собирает деньги якобы для нужд детей-сирот
    https://mriya.news/126127-a-geroi-to-sovsem-i-ne-geroi
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:23
    0
    "Я нужен в тылу!!!" Говорит "морпех".
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 15:30
      0
      Курсмех скорее всего)
      .................


      .
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:25
    0
    Требовавшего в Киево-Печерской лавре от священнослужителя взять флаг Украины нациста опознали как мошенника и провокатора
    . Какая власть, такие у неё и прислужники...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    0
    Полностью поддерживаю Евгения Пригожина ,пусть разрабатывают закон " 300"ого неизвестного пока нашего героя.ВСУ шинков до пленения не доводить! ДАВНО ПОРА!!!
  9. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 15:39
    0
    "разумеется никто не даёт"Робак и ему подобные,необходим в тылу . Провокации устраивать,держать в страхе мирных жителей. Использовать как мясника,для подобных ему,работы там хватит. Другое дело,что такие"Робаки" предадут и глазом не моргнут . Но и от этого есть страховка:"повязать кровью". Тогда, наши его не будут в плен брать,а "случайно" упадет на нож "и так девять раз" или"захочет"под танк прыгнуть. Мало ли какие фантазии бывают?