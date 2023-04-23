Глава МИД Тайваня: Думаю, что для КНР война не лучший путь развития страны

Только представьте, к каким масштабным экономическим последствиям всё это [вторжение Китая на Тайвань] приведёт. Более 40% коммерческих перевозок проходит через Тайваньский пролив, а стало быть, война на острове нарушила бы эти 40% мировой торговли. Нападёт ли Китай на нас, зависит только от решения официального Пекина, но всё же мы надеемся на то, что этого удастся избежать. Думаю, что для КНР, как и любого другого разумного лидера, война явно не лучший путь развития страны

Власти Тайваня выразили опасения в связи с последствиями возможного «захвата» Тайваня Китаем. По словам главы тайваньского МИД Джозефа Ву, если КНР всё же решит напасть на остров, это вызовет серьёзнейшие последствия не только в самом Тайбэе, но и во всём мире. Такое заявление дипломат сделал в интервью испанской газете ABC.В этой связи, глава тайваньской дипломатии напомнил о том, что на долю Тайбэя приходится производство 60% полупроводников в мире, в то время как военный конфликт с Пекином может крайне негативно отразиться на мировой торговле. Тем не менее, чиновник надеется на здравый смысл китайского руководства в этом вопросе.Джозеф Ву:Также стоит упомянуть и о заявлениях, прозвучавших из уст заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна ещё осенью прошлого года, согласно которым председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над островом к 2027 году. В этой контексте, министр иностранных дел Тайваня отметил, что вполне серьёзно воспринимает такую угрозу со стороны китайской армии, не исключив, при этом, возможности развязывания вооружённого конфликта.Напомним, что руководство Китая считает остров своей провинцией, придерживаясь политики «одного Китая». Пекин уже неоднократно выражал своё недовольство поддержкой регулярных контактов на официальном уровне, а также сотрудничества в военной сфере между Тайбэем и Вашингтоном. Кстати говоря, поводом для проведения НОАК постоянных военных манёвров вблизи острова послужил визит на Тайвань экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года.Сам же Си, ещё ранее заявлял о решимости Пекина подавлять любые сепаратистские движения со стороны Тайбэя. Более того, китайский лидер даже допустил возврат острова в состав своей страны силовым путём, если все дипломатические возможности в этом отношении будут исчерпаны.