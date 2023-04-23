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Глава МИД Тайваня: Думаю, что для КНР война не лучший путь развития страны

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Глава МИД Тайваня: Думаю, что для КНР война не лучший путь развития страны

Власти Тайваня выразили опасения в связи с последствиями возможного «захвата» Тайваня Китаем. По словам главы тайваньского МИД Джозефа Ву, если КНР всё же решит напасть на остров, это вызовет серьёзнейшие последствия не только в самом Тайбэе, но и во всём мире. Такое заявление дипломат сделал в интервью испанской газете ABC.


В этой связи, глава тайваньской дипломатии напомнил о том, что на долю Тайбэя приходится производство 60% полупроводников в мире, в то время как военный конфликт с Пекином может крайне негативно отразиться на мировой торговле. Тем не менее, чиновник надеется на здравый смысл китайского руководства в этом вопросе.

Джозеф Ву:

Только представьте, к каким масштабным экономическим последствиям всё это [вторжение Китая на Тайвань] приведёт. Более 40% коммерческих перевозок проходит через Тайваньский пролив, а стало быть, война на острове нарушила бы эти 40% мировой торговли. Нападёт ли Китай на нас, зависит только от решения официального Пекина, но всё же мы надеемся на то, что этого удастся избежать. Думаю, что для КНР, как и любого другого разумного лидера, война явно не лучший путь развития страны

Также стоит упомянуть и о заявлениях, прозвучавших из уст заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна ещё осенью прошлого года, согласно которым председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над островом к 2027 году. В этой контексте, министр иностранных дел Тайваня отметил, что вполне серьёзно воспринимает такую угрозу со стороны китайской армии, не исключив, при этом, возможности развязывания вооружённого конфликта.

Напомним, что руководство Китая считает остров своей провинцией, придерживаясь политики «одного Китая». Пекин уже неоднократно выражал своё недовольство поддержкой регулярных контактов на официальном уровне, а также сотрудничества в военной сфере между Тайбэем и Вашингтоном. Кстати говоря, поводом для проведения НОАК постоянных военных манёвров вблизи острова послужил визит на Тайвань экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года.

Сам же Си, ещё ранее заявлял о решимости Пекина подавлять любые сепаратистские движения со стороны Тайбэя. Более того, китайский лидер даже допустил возврат острова в состав своей страны силовым путём, если все дипломатические возможности в этом отношении будут исчерпаны.
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21 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:05
    +6
    Переводя на человеческий нам капец как ссыкотно, но мы надеямси что Пекин забоится нашу крышу и не станет нас плющить.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 16:09
      +4
      Я ожидал этого.
      Когда США в открытых СМИ сливали добытую (кстати, надеюсь, наши всё же выяснят, как они про это узнали) информацию о планах России по освобождению Донбасса, в Киеве вдруг от постоянных криков "Россия хочет на нас напасть" перешли к "Да ладно, быть того не может"
      В декабре, похоже, китайцы начнут освобождать Тайвань.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:12
        -5
        Цитата: Shurik70
        В декабре, похоже, китайцы начнут освобождать Тайвань.

        Если так, то прощай, спокойная жизнь?
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 16:43
          +1
          Цитата: Тарелка
          Цитата: Shurik70
          В декабре, похоже, китайцы начнут освобождать Тайвань.

          Если так, то прощай, спокойная жизнь?

          Наоборот.
          Авторитет США снизится, что благотворно скажется на общеполитической обстановке.
          Россия, припомнив Тайваню поставки дронов Украине, только одобрит действия Китая по восстановлению своих территорий
          К тому же поставки тайваньских чипов в Россию будут не лишними.
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 19:39
            0
            Цитата: Shurik70
            К тому же поставки тайваньских чипов в Россию будут не лишними.

            Они сейчас нелишние. А вот что будет с тайваньскими производствами в случае конфликта? Я вот лично опасаюсь, что Запад, опасаясь лишиться их, просто уничтожит оборудование. В США как раз недавно начали сооружать собственные предприятия того же направления. Вот китайское вторжение на Тайвань и будет шансом окунуть весь в мир коричневую субстанцию, оставив его без чипов, а самим оказаться в другой коричневой субстанции, но уже более приличной - в шоколаде.
        2. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 17:32
          0
          Для западных фашистов спокойной жизни уже никогда не будет, будет гнать до фашингтона.
      2. Sumotori_380
        Sumotori_380 Сегодня, 16:19
        -1
        Так амерам только это и надо. Я так думаю.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 17:29
          0
          Глава МИД Тайваня: Думаю, что для КНР война не лучший путь развития страны
          - слова кролика,перед Удавом.
      3. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 18:23
        0
        Китайцы не полезут. Они сами никогда не нападали первыми. Только поддерживали или в составе коалиции
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 17:38
      0
      Ну дак....товарищи вам не господа hi не поиграешься bully
  2. mavrus
    mavrus Сегодня, 16:07
    +2
    Если бы думал... то не яшкался бы с америкосами.
    Для Тайваня война, к которой их подталкивают США, ещё более худший путь...
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:20
    +1
    Да, было бы очень занятно услышать от главы МИД Тайваня, что война для КНР лучший способ решения проблемы Тайваня!
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:34
    +3
    Может быть, может быть. Вот для Тайваня это полный копец! Их элитка получит свои пули в затылки, а Китай пойдет дальше по пути своего развития. "Коммунизм это молодость мира...", ЕПРСТ. winked
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 17:23
      0
      Да нет, скорее Тайвань получит расширенную автономию, даже большую, чем у Гонконга и Макао.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:47
    +1
    Есть такое историческое явление это соединение исторических земель, потерянных в силу разных причин. Есть Тайвань на котором живёт народ называющий себя китайцами, говорящие и пишущие на китайском языке, с одной религией с материковым Китаем. Почему им не соединиться? Кто тайванцам вдалбливает, как украинцам что они другие, особенные. soldier
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 17:05
      +1
      А може там уже в учебниках тайванцы Тихий океан выкопали. матрасня она такая-вдолбит и не такое laughing
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 17:26
      0
      У ханьцев, основного народа КНР, нет единой религии. Есть конфуцианцы, буддисты, даосисты, причём степень религиозности сильно отличается у разных людей. Некоторые одновременно считают себя приверженцами двух, а то и трёх религий. Огромное количество атеистов, в первую очередь это члены КПК.
  6. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 17:07
    0
    Вор Тайваньчик пусть лучше за Тайвань думает, а не за Китай
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:11
    0
    Сначала бряцают оружием, идут на конфоактацию, хамят и плюют в лицо, а теперь" Думаю, что для КНР, как и любого другого разумного лидера, война явно не лучший путь развития страны".
  8. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:30
    +1
    Думаю, что для КНР, как и любого другого разумного лидера, война явно не лучший путь развития страны

    «Целью любой войны является мир на условиях, благоприятных для победившей стороны». (Карл фон Клаузевиц)
    Есть подозрение, что если Китай в результате войны получит более выгодный для себя мир, то ему пофигу будет проблемы мировой торговли.
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:32
    0
    Тайвань должен ещё ответить за захват танкера "Туапсе".
    МИДу РФ надо напомнить им об этом.