В обозримом будущем Вооруженные силы Российской Федерации могут вновь попытаться овладеть Угледаром, который все еще оккупирован украинскими войсками. Такое развитие событий допускает и украинское командование. Например, официальный представитель Таврического командования ВСУ Алексей Дмитрашковский допустил новый штурм Угледара российскими войсками в эфире украинского телемарафона.По утверждению Дмитрашковского, ВС РФ могут, помимо Авдеевского и Марьинского направлений, сосредоточить свое внимание на Угледарском направлении. Тем более, данное направление очень важно с точки зрения безопасности сухопутного коридора в Крым, проходящего через южные районы Донецкой Народной Республики и российской Запорожской области.Спикер ВСУ считает, что российские войска якобы придерживаются тактики «выжженной земли», чтобы украинские формирования не имели возможности удерживать оборону в стратегически значимых местах. Такой подход реализуется ВС РФ в Артемовске, Угледар также с ним столкнулся, отметил Дмитрашковский.Некоторая доля правды в словах украинского представителя есть. В Угледаре российские войска действительно уничтожают с помощью ударов авиабомбами и артиллерийских обстрелов укрепленные позиции ВСУ, которые украинские формирования оборудовали в многоэтажных жилых домах.Такие многоэтажные дома давно превращены боевиками украинских формирований в своеобразные крепости, поэтому у наступающих войск не остается иного выхода, как «разбирать» эти дома с помощью соответствующего вооружения. Однако на всех полностью освобожденных территориях Россия начинает ремонтно-восстановительные работы, возводит новые жилые дома, восстанавливает инфраструктуру и коммуникации.