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Таврическое командование ВСУ допустило новый штурм Угледара российскими войсками

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Таврическое командование ВСУ допустило новый штурм Угледара российскими войсками

В обозримом будущем Вооруженные силы Российской Федерации могут вновь попытаться овладеть Угледаром, который все еще оккупирован украинскими войсками. Такое развитие событий допускает и украинское командование. Например, официальный представитель Таврического командования ВСУ Алексей Дмитрашковский допустил новый штурм Угледара российскими войсками в эфире украинского телемарафона.


По утверждению Дмитрашковского, ВС РФ могут, помимо Авдеевского и Марьинского направлений, сосредоточить свое внимание на Угледарском направлении. Тем более, данное направление очень важно с точки зрения безопасности сухопутного коридора в Крым, проходящего через южные районы Донецкой Народной Республики и российской Запорожской области.

Спикер ВСУ считает, что российские войска якобы придерживаются тактики «выжженной земли», чтобы украинские формирования не имели возможности удерживать оборону в стратегически значимых местах. Такой подход реализуется ВС РФ в Артемовске, Угледар также с ним столкнулся, отметил Дмитрашковский.


Некоторая доля правды в словах украинского представителя есть. В Угледаре российские войска действительно уничтожают с помощью ударов авиабомбами и артиллерийских обстрелов укрепленные позиции ВСУ, которые украинские формирования оборудовали в многоэтажных жилых домах.

Такие многоэтажные дома давно превращены боевиками украинских формирований в своеобразные крепости, поэтому у наступающих войск не остается иного выхода, как «разбирать» эти дома с помощью соответствующего вооружения. Однако на всех полностью освобожденных территориях Россия начинает ремонтно-восстановительные работы, возводит новые жилые дома, восстанавливает инфраструктуру и коммуникации.
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:59
    +1
    Что значит МОГУТ? Вообще-то на МОЙ взгляд это очевидно.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:14
      +5
      В Артемовске пленных ВСУшников после очередного убийства раненного солдата РФ попавшего к бандеровцам брать не будут. "Поэтому этот закон будет называться закон 300-го. Мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи. И будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать», — заявил Пригожин.
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:28
        +2
        Еси бы это было действительно так, то дело бы пошло намного веселей. Но, к сожалению, никто явно так поступать не будет ну, "мы же не такие". А, кровь у нас такая? Ребятам на передке- берегите себя, бейте бандеровскую гадину;
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:33
        +2
        Жаль ,что закон будет действовать только у музыкантов.Но его будут выполнять строго соблюдая законы войны исключив из лексикона : Жить хочешь ,сдавайся.
      3. parabyd
        parabyd Сегодня, 17:36
        0
        Ещё Лев Николаевич говорил словами князя Андрея, что войн было бы меньше и они были бы гуманнее при одном условии - пленных не брать...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:59
    +3
    Не любят нацики наши поллитровки с неба ибо защиты от них нет ,бздынь и безвести пропавший.И родственники ни чего не получат.Да и с пленными мороки нет.Посмотрим как будет звучать закон "300 го" от Евгения Викторовича.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:18
      +5
      Этот Закон необходимо распространить по всей линии соприкосновения, бить пока они руки в гору не успели поднять, а с пленными мы не воюем.
  3. Следков Руслан
    Следков Руслан Сегодня, 17:04
    0
    А почему некий спикер таврического командования еще вякает? Как и все таврическое командование.
  4. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 17:19
    0
    Вначале морпехи должны захватить территорию шахты Южнодонбасская 1. А потом уже Угледар