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Министр обороны Эстонии назвал главное препятствие для контрнаступления ВСУ

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Министр обороны Эстонии назвал главное препятствие для контрнаступления ВСУ

В ближайшее время ожидать контрнаступления украинских войск не стоит из-за дождливой погоды, но оно может начаться примерно через месяц. Такой прогноз по срокам контрнаступления ВСУ дал министр обороны Эстонии Ханно Певкур национальному телеканалу ERR.


Руководитель эстонского военного ведомства считает, что в настоящее время украинским формированиям помешают плохие погодные условия. Он отметил, что аналогичную точку зрения высказывали и многие участники встречи министров обороны стран НАТО на авиабазе «Рамштайн» в Германии, которая состоялась в минувшую пятницу.

По утверждению Певкура, если погода изменится, то наступление может начаться раньше, а если останется прежней, то придется подождать от одного до двух месяцев. В текущих погодных условиях на дорогах Украины распутица, препятствующая продвижению любой тяжелой техники, будь то танки или тягачи.

Именно погода, а не отсутствие техники, сегодня является главным препятствием для перехода ВСУ к активным контрнаступательным действиям, считает Певкур.

Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Довольно много техники уже переброшено на Украину, и довольно много ее находится на пути туда

- подчеркнул руководитель эстонского министерства обороны.

Певкур также отметил, что более всего контрнаступления ждут сами украинские военные. Интересно, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал наступление летом 2023 года. До этого советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл апрель-май в качестве сроков контрнаступления.
Использованы фотографии:
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34 комментария
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  1. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:25
    +6
    Министр обороны Эстонии назвал главное препятствие для контрнаступления ВСУ

    У плохого танцора что-то мешает между ног??? what
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 16:41
      +4
      В ближайшее время ожидать контрнаступления украинских войск не стоит из-за дождливой погоды, но оно может начаться примерно через месяц. Такой прогноз по срокам контрнаступления ВСУ дал министр обороны Эстонии

      Ну, слава Богу, вот наконец-то и эстонец поучаствовал в эуропейском сотрясании воздуха. Долго ждать пришлось! yes
      1. Александр1971
        Александр1971 Сегодня, 17:05
        +5
        Пора бы уж храбрым воякам эстонцам напасть на Россию! И отомстить России за то, что они, эстонцы, столь мерзкие, ничтожные и жалкие гадёныши
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 17:26
      +3
      Цитата: Joker62
      Министр обороны Эстонии….
      У плохого танцора что-то мешает между ног?
      У этого "танцора" между ног ничего по определению, а мысли ему напрямую в рот загружают…
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:40
        +1
        Бродяга! hi а, по моему, они казнозарядные.... lol
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 19:24
          0
          Роман hi ты таки думаешь что их специально выращивали recourse не удивлюсь если это правда
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:27
    -2
    Главное чтобы наши войска были готовы к укронаступу, а когда он начнётся это не столь важно. Чем дольше ВСУки медлят тем меньше бойцов остаётся в их распоряжении. Мясорубка ВС РФ работает по всему фронту.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:58
      +3
      Мясорубка работает в обе стороны.Вы что,считаете,что наши потери минимализированы этим боданием?Отнюдь.Бойцов у них станет меньше не менее чем через пару лет,при сохранении нынешнего положения вещей
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 17:22
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вы что,считаете,что наши потери минимализированы этим боданием?
        А у вас есть основания считать иначе?

        Цитата: dmi.pris1
        Бойцов у них станет меньше не менее чем через пару лет
        Стало быть, с учётом, как минимум, пятикратной разницы в населении, у нас бойцов станет меньше лет через десять. Это при условии равных потерь. Если же соотношение будет хотя бы один к трём, то десять лет превращаются в тридцать. А если правдой окажется восемь к одному, как довольно часто утверждают, то у Украины нет даже минимальных шансов...
        1. Ghost1
          Ghost1 Сегодня, 17:35
          +1
          Да вы прям стратег мерить всё потерями и ждать у кого быстрее закончатся люди recourse
          1. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 19:26
            0
            Цитата: Ghost1
            прям стратег мерить всё потерями
            Вы не поверите, но стратеги именно так и рассчитывают военные операции. Почитайте хотя бы Полевые Уставы.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 16:28
    +1
    Каждая мелкая сошка мнит себя великим стратегом...а плохому танцору и... мешают..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:36
      +1
      НАМ hi, согласен, вот интересно СКОЛЬКО в цифрах выступило и написало всех этих официальных лиц и типа экспертов? Думаю за 50 эт точно
      1. HAM
        HAM Сегодня, 17:01
        +2
        Александр,дело даже может и не в количестве "экспертов",а в том что наши СМИ транслируют весь этот бред...стоило Медведеву написать нечто аналогичное в ответ,как на него обрушилась волна.....а он то всего лишь применяет их же "оружие".....я не поклонник Дмитрия Анатольевича,но он пока один говорит то что думает...из каких соображений-другой вопрос.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 18:39
          0
          НАМ, считаю что нашим СМИ надо меньше публиковать всяких экс-бывших и "экспертов" из разряда бывший КАПРАЛ армии США, Бундесвера и т. д. на мнение таких вообще не стоит тратить время, ибо не решают они не чего.
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 16:51
      +1
      Зато к плохим танцорам барышни приглядываются, вот )))))
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:30
    +1
    Да, вольно цитируюя классика "откуда эти географические новости?" И , эти со стратегическим замахом!
  5. AVA77
    AVA77 Сегодня, 16:43
    +5
    Сейчас дождливая погода мешает, летом засуха и песчаные бури с градом будут мешать. А там глядишь и дождливая осень на дворе.
    Как то так. what
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:39
      0
      Стало быть к Новому Году, как земля промёрзнет, пацаны из незалежной рванут в бой! laughing
  6. КолВизин
    КолВизин Сегодня, 16:55
    +1
    _________________________________________________
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:56
    0
    Министр обороны Эстонии назвал главное препятствие для контрнаступления ВСУ
    . Тамошние сявки регулярно тявкают, а то ж никто и не вспомнит, что они есть.
  8. Jackyun
    Jackyun Сегодня, 16:57
    +7
    Пригожин сообщил, что после того, как ВСУшники расстреляли раненого бойца ЧВК "Вагнер" попавшего в плен, больше никого в Артемовске в плен брать не будут. Будут только убивать. Свины таки выпросили.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 17:22
      0
      "Пригожин сообщил, что после того, как ВСУшники расстреляли раненого бойца ЧВК "Вагнер" попавшего в плен, больше никого в Артемовске в плен брать не будут. Будут только убивать."
      Перехват разговора военных ВСУ от 23.04.2023, 12.55, которые приняли решение расстрелять раненого бойца ЧВК «Вагнер»:

      - Цербер, мы выкурили того с норы пидора. Что делать с ним?
      - Он живой?
      - Да живой, 300-й.
      - Пристрелить его нах.
      - Мы пленных не берём кончайте его.
      - Я пацанам так и сказал, вглядитесь назад, наши пацаны тоже жить хотели.
      - Не церемониться ни с кем, всех валить нах
      Из ТГ Colonelcassad
  9. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 16:59
    0
    Руководитель эстонского военного ведомства считает, что в настоящее время украинским формированиям помешают плохие погодные условия.

    Всё правильно! В распутицу даже эстонская авиация не работает! laughing
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:01
    +2
    "Министр обороны Эстонии" это уже звучит как анекдот, а когда это чучело еще и анализирует что то, вообще ржачно.
  11. agoran
    agoran Сегодня, 17:09
    0
    Недо министр недо страны делает заявления.
    Сгоняйся на Вихтерпалу (речка такая), там в это время года рыбалка хорошая.
  12. Falx
    Falx Сегодня, 17:11
    0
    от погоды это реально не зависит, а прежде всего от того, когда в Конгрессе будут пересматривать и утверждать объемы матрасных субсидий бандерии. вот до тех пор бандеровцам необходимо предъявить некий результат...
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:21
    +2
    Шибко ёрничать не стоит. С таким количеством накопленной техники, удар может быть весьма чувствительным. Может без прорыва, но с углублением в оборону, а это всё равно потери.
    1. Falx
      Falx Сегодня, 17:56
      -1
      а никто особо и не ёрничает. удар будет действительно серьезным.
      причем дело на мой взгляд даже не в технике или мобилизационном ресурсе...
      для бандерии это последний шанс добиться такого успеха, который потом Деду Бидону и дерьмократом будет не стыдно предъявить в Конгрессе для продления финансирования бандерии. а не будет успеха, не будет и бабла.
      по этому все будет очень серьезно, и наверное скоро.
  14. Moldrus-13
    Moldrus-13 Сегодня, 17:30
    0
    Что-то давненько полигонУ свет не выключали!...
  15. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:45
    +2
    Вопрос, сумеет ли правильно использовать этот лишний "погодный" месяц российский Генштаб для укрепления обороны?

    ВСУ за месяц сформируют и обкатают второй батальон Лео-2.
    И завершат обучение и боевое слаживание еще 3 новых бригад. В дополнение к 9 готовым.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:26
      -1
      Цитата: voyaka uh
      ВСУ за месяц сформируют и обкатают второй батальон Лео-2

      Главное, чтобы они от них башни отрывать не забывали. В процессе обкатки.

      А если честно - не очень понимаю всеобщее фапание на "лео", да и вообще на танки. Неуютно танку на нынешней войне, уж слишком заметен, уж слишком много охотников на них развелось. А "лео" - будет вдвойне неуютно, он зверек редкий, и ценный yes
  16. Joker62
    Joker62 Сегодня, 18:20
    0
    Цитата: yuriy1863
    Руководитель эстонского военного ведомства считает, что в настоящее время украинским формированиям помешают плохие погодные условия.

    Всё правильно! В распутицу даже эстонская авиация не работает! laughing

    Как они классно летают!!! lol
    Осталось еще им ласты приклеит - и классно поплывут по морям-океанам... wassat
  17. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:47
    0
    Потом препятствием будет летняя жара, осенью - снова дожди, а зимой - холод и снег.
    Вот и хорошо, пусть сидят в своих окопах и играют в позиционную Первую мировую войну.