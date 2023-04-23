Министр обороны Эстонии назвал главное препятствие для контрнаступления ВСУ

Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Довольно много техники уже переброшено на Украину, и довольно много ее находится на пути туда

В ближайшее время ожидать контрнаступления украинских войск не стоит из-за дождливой погоды, но оно может начаться примерно через месяц. Такой прогноз по срокам контрнаступления ВСУ дал министр обороны Эстонии Ханно Певкур национальному телеканалу ERR.Руководитель эстонского военного ведомства считает, что в настоящее время украинским формированиям помешают плохие погодные условия. Он отметил, что аналогичную точку зрения высказывали и многие участники встречи министров обороны стран НАТО на авиабазе «Рамштайн» в Германии, которая состоялась в минувшую пятницу.По утверждению Певкура, если погода изменится, то наступление может начаться раньше, а если останется прежней, то придется подождать от одного до двух месяцев. В текущих погодных условиях на дорогах Украины распутица, препятствующая продвижению любой тяжелой техники, будь то танки или тягачи.Именно погода, а не отсутствие техники, сегодня является главным препятствием для перехода ВСУ к активным контрнаступательным действиям, считает Певкур.- подчеркнул руководитель эстонского министерства обороны.Певкур также отметил, что более всего контрнаступления ждут сами украинские военные. Интересно, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал наступление летом 2023 года. До этого советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл апрель-май в качестве сроков контрнаступления.