Разумеется, это не могло не вызвать серьёзного беспокойства на Западе. Более того, примерно полгода назад американский телеканал CBS выпустил соответствующий материал, который был вынужден потом отозвать

Несмотря на то, что на Западе прекрасно осознают, что оружие , поставляемое ВСУ, попадает на чёрный рынок, местные СМИ стараются тщательно умалчивать об этом. Такое мнение выразил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, опасения по поводу перепродажи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) уже подтвердились спустя некоторое время после начала военного конфликта на Украине.Сеймур Херш:– рассказал он сегодня в беседе с корреспондентом RT Также, в ходе интервью российскому телеканалу американский правозащитник отметил, что ещё в самом начале конфликта оружие, отправляемое Киеву Западом, попадало в большинстве своём в Польшу, Румынию и другие граничащие страны. Через офицеров проходили партии оружия, которые они лично перепродавали, в результате чего вооружение и оказывалось на чёрном рынке.Отметим, что ещё в декабре 2022 года военный эксперт Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive писал о попадании на чёрный рынок из разных уголков планеты оружия, поставляемого западными странами. В то же время американский публицист отметил, что отследить конечную точку поставок этих вооружений было задачей не из лёгких ввиду крупного объёма импорта.В ноябре прошлого года в медиапространство просочилась информация о том, что оружие западного образца появилось на чёрных рынках Европы. В странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было обнаружено оружие финского производства, которое официальный Хельсинки отправил до этого киевскому режиму.На эту тему уже ранее высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявившая, что ежегодный оборот в результате контрабанды западного вооружения достигает 1 млрд долларов (более 81 млрд рублей).