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Известный американский журналист рассказал о судьбе поставляемых Западом украинской армии вооружений

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Известный американский журналист рассказал о судьбе поставляемых Западом украинской армии вооружений

Несмотря на то, что на Западе прекрасно осознают, что оружие, поставляемое ВСУ, попадает на чёрный рынок, местные СМИ стараются тщательно умалчивать об этом. Такое мнение выразил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, опасения по поводу перепродажи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) уже подтвердились спустя некоторое время после начала военного конфликта на Украине.


Сеймур Херш:

Разумеется, это не могло не вызвать серьёзного беспокойства на Западе. Более того, примерно полгода назад американский телеканал CBS выпустил соответствующий материал, который был вынужден потом отозвать

– рассказал он сегодня в беседе с корреспондентом RT.

Также, в ходе интервью российскому телеканалу американский правозащитник отметил, что ещё в самом начале конфликта оружие, отправляемое Киеву Западом, попадало в большинстве своём в Польшу, Румынию и другие граничащие страны. Через офицеров проходили партии оружия, которые они лично перепродавали, в результате чего вооружение и оказывалось на чёрном рынке.

Отметим, что ещё в декабре 2022 года военный эксперт Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive писал о попадании на чёрный рынок из разных уголков планеты оружия, поставляемого западными странами. В то же время американский публицист отметил, что отследить конечную точку поставок этих вооружений было задачей не из лёгких ввиду крупного объёма импорта.

В ноябре прошлого года в медиапространство просочилась информация о том, что оружие западного образца появилось на чёрных рынках Европы. В странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было обнаружено оружие финского производства, которое официальный Хельсинки отправил до этого киевскому режиму.

На эту тему уже ранее высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявившая, что ежегодный оборот в результате контрабанды западного вооружения достигает 1 млрд долларов (более 81 млрд рублей).
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9 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 18:38
    +1
    Греет лапки наркоман, греют лапки его хозяева,греют лапки его шайка.
    Ничто не ново под Луной.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:58
      0
      Греет лапки наркоман, греют лапки его хозяева,греют лапки его шайка.

      Да ладно там этого оружия поставили и поставляют столько что хватит и всукам и террористам всех мастей
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: Чёрный
      Греет лапки наркоман, греют лапки его хозяева,греют лапки его шайка.
      Ничто не ново под Луной.


      Да ему если что и перепадает,то крохи с барского стола.Там под видом помощи Украине идёт распродажа западных арсеналов любым желающим и естественно часть денег от реализации оседает в карманах западных чиновников к этому причастных.Всё как на Украине в 90-ых/00-ых годов когда советское оружие доставшееся от СССР распродавали направо и налево.Сейчас распродают натовские арсеналы.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 18:41
    +3
    Ну так и американское оружие и снаряжение, поставляемое в Афганистан, тоже расползалось за границы этой страны. И в те времена все делали вид, что ничего такого нет.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 18:57
      0
      У Вагнеровцев, бойцов бывших ЛНР, ДНР и пр.надо спрашивать. Они вам подробно обьяснят
      о судьбе поставляемых Западом украинской армии вооружений
      ....и скорее всего в нецензурных выражениях...
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 19:14
    0
    что отследить конечную точку поставок этих вооружений было задачей не из лёгких ввиду крупного объёма импорта.... request или я что-то не понимаю
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: Попуас
      что отследить конечную точку поставок этих вооружений было задачей не из лёгких ввиду крупного объёма импорта.... request или я что-то не понимаю

      Имеется ввиду, что как только доследят до конечной точки, то сразу уволят с работы, а могут и грохнуть сгоряча.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:19
    0
    Невозможно держать мед во рту и не проглотить хотя бы немножко. winked
  5. fiv
    fiv Сегодня, 19:39
    0
    Все, что выстрелит по конкурирущей банде в Марселе или Неаполе, все, что выстрелит по работникам банка в Ливерпуле - не выстрелит на линии фронта. Расширяйте нелегальные поставки в страны евросоюза!