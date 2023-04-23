Зампред Совбеза РФ высказался об идее G7 запретить весь экспорт в Россию: «Для них закончится зерновая сделка»

В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются

Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему

Обсуждаемая в мировых СМИ идея полностью запретить экспорт всех товаров в Россию в рамках антироссийских санкций, которую рассматривает «Большая семерка», встретила негативную реакцию заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Политик опубликовал пост в Telegram-канале, посвященный данному вопросу.Медведев прокомментировал обсуждаемую странами G7 идею достаточно резко. Он напомнил, что в ответ на тотальный запрет экспорта товаров в Россию последует и встречное прекращение импорта по наиболее чувствительным для стран «Большой семерки» категориям товаров.- написал Дмитрий Медведев.Придерживаясь своей привычной стилистики, зампред Совбеза РФ «приправил» свой пост и несколькими нелицеприятными выражениями в адрес представителей «коллективного Запада».- написал Медведев.Тем временем, ряд западных СМИ уже сообщил, что пока страны «Большой семерки» еще не приступили к открытому обсуждению возможности тотального запрета на экспорт любых товаров в Россию. Но в европейских странах уже раздаются предложения ограничить, к примеру, поставки фармацевтической продукции и лекарств. То есть, Запад хочет причинить как можно больше проблем и неудобств простым россиянам, чтобы повлиять на социально-политическую стабильность в стране.