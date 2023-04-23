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Зампред Совбеза РФ высказался об идее G7 запретить весь экспорт в Россию: «Для них закончится зерновая сделка»

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Зампред Совбеза РФ высказался об идее G7 запретить весь экспорт в Россию: «Для них закончится зерновая сделка»

Обсуждаемая в мировых СМИ идея полностью запретить экспорт всех товаров в Россию в рамках антироссийских санкций, которую рассматривает «Большая семерка», встретила негативную реакцию заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Политик опубликовал пост в Telegram-канале, посвященный данному вопросу.


Медведев прокомментировал обсуждаемую странами G7 идею достаточно резко. Он напомнил, что в ответ на тотальный запрет экспорта товаров в Россию последует и встречное прекращение импорта по наиболее чувствительным для стран «Большой семерки» категориям товаров.

В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются

- написал Дмитрий Медведев.

Придерживаясь своей привычной стилистики, зампред Совбеза РФ «приправил» свой пост и несколькими нелицеприятными выражениями в адрес представителей «коллективного Запада».

Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему

- написал Медведев.

Тем временем, ряд западных СМИ уже сообщил, что пока страны «Большой семерки» еще не приступили к открытому обсуждению возможности тотального запрета на экспорт любых товаров в Россию. Но в европейских странах уже раздаются предложения ограничить, к примеру, поставки фармацевтической продукции и лекарств. То есть, Запад хочет причинить как можно больше проблем и неудобств простым россиянам, чтобы повлиять на социально-политическую стабильность в стране.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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41 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:07
    +12
    Да шуми, шуми ДАМ, шуми.... Весь вопрос каков будет реальный ответ от руководства РФ. И насколько он будет весомым ....
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:22
      +10
      Цитата: Nexcom
      Да шуми, шуми ДАМ, шуми.... Весь вопрос каков будет реальный ответ от руководства РФ. И насколько он будет весомым ....

      линия будет...какого то цвета.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:24
        +8
        Да я понял что на ВО адепты высказываний ДАМа - как он шумнёт-прогрохочет, так тут сразу аж целая статья по этому поводу. А те кто его не воспринимают - тех шлепанцами закидывают вусмерть.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 17:34
          0
          Что то сегодня Дмитрий Анатольевич разочаровал с " зерновой сделкой".Запад ни чего не делает и делать не собирается ,он никогда санкции не снимает,по моему древнейшая санкция Джексона - Веника действует.МИД и так говорит 18 мая конец,тем более у Эрдогана выборы пройдут.А после 18 мая ну очень хочется ,10 ток поллитровок в Одесский порт.Но не входя в зону ПВО ВСУ конечно.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:23
          0
          Цитата: Nexcom
          Да я понял что на ВО адепты высказываний ДАМа - как он шумнёт-прогрохочет, так тут сразу аж целая статья по этому поводу.

          И совсем не ценят эти ДАМопоклонники его в качестве главы ЕР. recourse
    2. Умник
      Умник Сегодня, 17:28
      +1
      Димка так много высказывается ! Возможно у него зп зависит от количества высказываний!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:29
        0
        Зависимость зп явно кубическая...... laughing
  2. HAM
    HAM Сегодня, 17:11
    +6
    Здесь привели не полный текст ответа Дмитрия Анатольевича,постеснялись,наверное....
    https://lenta.ru/news/2023/04/23/mova/
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:16
      0
      Вот оно как.... ДАМыч оказывается и по мове шпрехать могёт. Ну вундеркинд, вообще ...

      зы А может он Гугл-переводчик использовал?? Только зачем?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:23
      +2
      Иногда мне кажется,что лучше было бы ему молчать ,как его начальнику.Чем молотить глупости
      1. Комментарий был удален.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 17:19
    +6
    Мне кажется лучше не предупреждать что мы можем сделать в ответ на запрет экспорта.. Пусть это будет приятная неожиданность для них. Для начала ДАМ пусть закроет газопровод через фронт. yes hi
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:20
      +5
      Это надо ДАМу попенять чтобы заранее не палил в Твиттере судьбоносные решения руководства....
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:23
      +4
      Цитата: Солдатов В.
      Для начала ДАМ пусть закроет газопровод через фронт.

      и сам на фронт.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:26
        +6
        Низзя его на фронт. Он там будет слишком жесток.... lol
    3. Динго
      Динго Сегодня, 17:43
      +3
      Для начала ДАМ пусть закроет газопровод через фронт.

      И аммиакопровод в Одессу до кучи... Уж про титан молчу...
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:05
      +1
      Для начала ДАМ пусть закроет газопровод через фронт.

      А за счёт чего будут платить пенсии и различные пособия, где деньги будут брать? По дешёвке продавать Китаю и Индии что бы те перепродавали ?
      ?
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:20
    0
    В больших сапогах, в полушубке овчинном,
    В больших рукавицах… а сам с ноготок!
    «Здорово парнище!» — «Ступай себе мимо!»
    — «Уж больно ты грозен, как я погляжу!
    Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо;
    Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:20
    +3
    Есть "дядя хороший". есть "дядя плохой"
    Димычу дали роль "плохого Дяди" wassat
    Еще наслушаемся его перлов, прощупывая реакцию Запада
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Бонифаций
      Есть "дядя хороший". есть "дядя плохой"
      Димычу дали роль "плохого Дяди"

      Ну если Вы сказали - раз про плохого дядю, так скажите два, про хорошего дядю, кто он такой и как его зовут ?
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 17:45
        -3
        Цитата: carpenter
        кто он такой и как его зовут ?

        Шойгу не подойдет? what
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:37
      +3
      Вы ещё западных пёрлов не читали?ДАМыч отдыхает. hi
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:48
        0
        Неее, нам наши ДАМычевые пёрлы ближе, роднее....
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:41
          0
          Цитата: Nexcom
          Неее, нам наши ДАМычевые пёрлы ближе, роднее....

          Интересно, как правильно назвать процесс генерации пёрлов? laughing

          В прочем тому, кто "одним махом G7 побивахом" многое позволено в приличном обществе.
    3. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Бонифаций
      Есть "дядя хороший". есть "дядя плохой"
      Димычу дали роль "плохого Дяди" wassat
      Еще наслушаемся его перлов, прощупывая реакцию Запада

      ДАМ в роли плохого дяди,- нуу, как Чебурашка в роли...Zorro. Впрочем, и Чебурашка, и Zorro были справедливое, добрее, честнее...)((
  6. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 17:20
    +2
    USA y sus vasayos occidentales se han quitado completamente y con descaro la careta; todo el que lo desee puede ver de cuantas canalladas son capaces, cuán torcidos están en su deseo de dañar a Rusia y mantener el status quo que han impuesto durante siglos al mundo. Ahora todo el mundo puede percibir claramente lo que son. Si alguien se mantiene engañado es porque quiere o porque es tonto.
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:24
    -1
    Интересно что на этот счёт думают сами местные бизнесмены. Вряд ли они поддерживают перспективу полного отказа поставок в Россию. Конфликт конфликтом, а прибыль прибылью.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:28
    -2
    А может наоборот поступить. На месяцок так тотально экспорт в эти недостраны прекратить. И толку больше будет и мозги начнут появлятся, а не начнут то продолжить еще на месяц.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:31
    +4
    В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются
    А страны G7 точно нуждаются в нашем и украинском зерне?

    "Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему"
    Если мы, тут, на ВО, так будем говорить - это эмоции человеческие. А политикам тоже можно свои эмоции высказывать? Политики разве не за всю страну говорят? Или некоторым политикам можно говорить по-базарному?
  10. zloybond
    zloybond Сегодня, 17:38
    +2
    Создалось уже не впечатление. Уже всем ясно, что Запад и США давят как могут максимально. Но вот Россия не хочет отвечать. Мы же не такие....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:45
      +3
      Конечно. Они нам поставки медикаментов перекроют, а в ответ ДАМ их в Твиттере какахами закидает. Очень эффективный ответ. Паритетный.

      зы Особенно возрадуются те, кто пользует эти медикаменты и знает что отечественных аналогов близко нет и не предвидится. Например глазные капли против глаукомы.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 18:03
        0
        Цитата: Nexcom
        Например глазные капли против глаукомы.

        Глазных капель Аллергодила нигде нет. Хотя типа поставки медикаментов не перекрыты.
  11. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 17:39
    +1
    Я так понимаю, у наших рукамиводителей количество высказываний в день прописано как КПЭ в контракте?
  12. Stas157
    Stas157 Сегодня, 17:47
    +4
    «Для них закончится зерновая сделка»

    А вот для кого организовали зерновую сделку. Для них! Для тех кто нам санкции вводит и Украину вооружает!
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:07
    -1
    Они так и не поняли, по причине своего раздутого самомнения, что им кирдыК. Их и собственный матрасный сюзерен прессует и противники сюзерена. Им невдомек, что что бы выжить им надо менять господина. laughing
  14. KLM77
    KLM77 Сегодня, 18:07
    +1
    Пустомеля, одно слово! Дали "должность" штаны протирать, а по факту ничего не решал и не решает. Выборы 2024 точно не для димона, уже показал себя ранее.
  15. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:10
    +1
    «Для них закончится зерновая сделка»

    Более высока вероятность, что всё будет с точностью до наоборот.
    Как произошло с "газ и нефть за рубли".
    Как продавали газ и нефть за $$, так и продают, и к тому же вражескую валюту оставляют во вражеских банках. Вот и весь "патриотизм" чиновников и олигархов.
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:18
    +2
    Цитата: Пленник
    Они так и не поняли, по причине своего раздутого самомнения, что им кирдыК. Их и собственный матрасный сюзерен прессует и противники сюзерена. Им невдомек, что что бы выжить им надо менять господина. laughing


    Так муки выбора...
    К кому податься, что бы с кирдыком, ой, с курдюком, остаться.
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:26
    +1
    Такая современная скрепка на фото. Рядом с малахитовым набором. Наша? Российская?
    А карандаши то точно не Кохинор! И точилка их точила отечественная.
    Монитор не православный. Повёрнут задней частию к центральной фигуре на фотографии.
    А вот телевизор наверное наш, Рубин, Садко или Горизонт. Но не включён. На профилактике. Или телевизор, или поток информации.
    (((
    Костюм Трувор, рубашка от Зари Востока, галстук от Швея Иваново, и часы Полёт над гнездом кукушки. Всё своё. Носки и ботинки лица государства на публику не выставляют.
  18. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:44
    -1
    В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются

    А для нас, для РФ зерновая сделка никогда не закончится, мы так и будем участвовать в этой позорной сделке даже когда НАТО и ВСУ будут бомбить Москву?
    Может нужно прекратить наконец болтать только языком и начать что-то реально делать?
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:04
    +1
    Блин! Зачем?! Связать эти два процесса - это было неосторожно! Теперь западные упыри будут не выпускать Россию из зерновой сделки, шантажируя моментальным запретом экспорта товаров.
  20. Горий
    Горий Сегодня, 19:32
    0
    Да она не должна была и начинаться !!!