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Представитель командования ВСУ рассказала о новой российской тактике применения беспилотников перед началом украинского контрнаступления

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Представитель командования ВСУ рассказала о новой российской тактике применения беспилотников перед началом украинского контрнаступления

В последнее время Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику применения беспилотных летательных аппаратов для атак объектов на территориях, контролируемых киевским режимом. По крайней мере, такой вывод из анализа последних атак БПЛА делает представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.


По утверждению украинского командования, сейчас главный упор российские войска делают на «прощупывание» с помощью дронов систем противовоздушной обороны ВСУ. Первые 3 или 4 беспилотника запускаются для обнаружения места дислокации средств ПВО. Остальные беспилотники уже направляются именно по местам расположения комплексов противовоздушной обороны.

Как отмечает Гуменюк, сократилось и количество одновременно применяемых дронов. Если раньше в атаках участвовало сразу 20-25 беспилотников, то теперь это количество сократилось до 14-17. По-прежнему российские войска пытаются наносить удары с помощью беспилотников по электроподстанциям.

Однако есть определенные изменения в контексте анонсированного Киевом контрнаступления ВСУ. Украинское командование утверждает, что российские военные стараются ударять беспилотниками в те места, где может концентрироваться военная техника ВСУ, предназначенная для участия в контрнаступлении. Кроме того, наносятся удары по складам с боеприпасами и топливом, которые также могут быть задействованы в подготовке контрнаступления.

Напомним, что сегодня Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении ударов по ремонтным цехам в Харькове, где осуществлялись ремонты и испытания украинских беспилотных летательных аппаратов «Стриж».
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8 комментариев
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  1. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 17:38
    +2
    Чем больше камикадзе, тем меньше камикадзе.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:42
      +4
      Ни на передовой, ни в тылу, ни в схронах - нигде войско наркофюрера не должно чувствовать себя в безопасности
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 18:04
        +2
        Цитата: Чёрный
        Ни на передовой, ни в тылу, ни в схронах - нигде войско наркофюрера не должно чувствовать себя в безопасности

        Правильно, огнём и мечом уничтожать нацистскую нечисть под корень!
        Сегодня уже и Пригожин заявил:
        "Поэтому нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя.
        Мы пока еще не знаем, как зовут нашего пленного парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи и будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать".
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:40
    +2
    Правильная тактика, так и должно быть. Гамнюк недоволен и это хорошо. wink
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:43
    +1
    - Шо, овпять кастюлю дыряву далi? wassat

    Все прямо не нравится! angry
  4. a_2573
    a_2573 Сегодня, 18:22
    +2
    Странные нелюди. Жалуются на смену тактики. А что они хотели? Все меняется. Чтоб кое-кто не расслаблялся. Это вредно для здоровья.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:40
    -2
    По-прежнему российские войска пытаются наносить удары с помощью беспилотников по электроподстанциям.

    Что-то особого толка не видно - электричество и свет на Украине как были до войны, так и есть сейчас, даже экспорт электроэнергии в ЕС Украина, смеясь над этими бестолковые ударами, снова возобновила.

    Может, для передачи электроэнергии от электростанций конечным потребителям вовсе не нужны никакие провода и подстанции, она передаётся бесконтактным способом по радиоволнам?

    Если уж и бомбить то генерацию - АЭС, ГЭС, ТЭЦ, ТЭС, чтобы её ремонт занял несколько лет и огромных денег?
    1. neland36
      neland36 Сегодня, 19:07
      0
      Главное не свет,а чтобы "люди" которые желают нам смерти у Украины закончились и МО не препятствует их доставки на ЛБС.