Представитель командования ВСУ рассказала о новой российской тактике применения беспилотников перед началом украинского контрнаступления

В последнее время Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику применения беспилотных летательных аппаратов для атак объектов на территориях, контролируемых киевским режимом. По крайней мере, такой вывод из анализа последних атак БПЛА делает представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
По утверждению украинского командования, сейчас главный упор российские войска делают на «прощупывание» с помощью дронов систем противовоздушной обороны ВСУ. Первые 3 или 4 беспилотника запускаются для обнаружения места дислокации средств ПВО. Остальные беспилотники уже направляются именно по местам расположения комплексов противовоздушной обороны.
Как отмечает Гуменюк, сократилось и количество одновременно применяемых дронов. Если раньше в атаках участвовало сразу 20-25 беспилотников, то теперь это количество сократилось до 14-17. По-прежнему российские войска пытаются наносить удары с помощью беспилотников по электроподстанциям.
Однако есть определенные изменения в контексте анонсированного Киевом контрнаступления ВСУ. Украинское командование утверждает, что российские военные стараются ударять беспилотниками в те места, где может концентрироваться военная техника ВСУ, предназначенная для участия в контрнаступлении. Кроме того, наносятся удары по складам с боеприпасами и топливом, которые также могут быть задействованы в подготовке контрнаступления.
Напомним, что сегодня Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении ударов по ремонтным цехам в Харькове, где осуществлялись ремонты и испытания украинских беспилотных летательных аппаратов «Стриж».