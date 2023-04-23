МИД России отреагировал на отказ США в визах российским журналистам: «Найдем как ответить, чтобы американцы запомнили надолго»

Все это враньё. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории штаб-квартиру ООН

Я подчеркиваю, мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят

Действия властей США, не выдавших визы российским журналистам из пула дипломатического ведомства, встретили резкую реакцию в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.Напомним, что журналисты должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, на заседание Совета Безопасности ООН. Однако американские власти просто не выдали им визы.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал действия США возмутительными. Он отметил, что американская сторона до последнего момента делала вид, что работает над решением вопроса, но в действительности визы так и не были выданы.- заявил Рябков.Журналисты, которым надо было лететь в США, собирались освещать мероприятие СБ ООН. Поскольку любые мероприятия с участием главы МИД России являются крупными информационными поводами, пресс-пул дипломатического ведомства должен находиться при делегации.- отметил Сергей Рябков.Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отреагировал на невыдачу виз российским журналистам. Он отметил, что США сделали большую глупость, так как показали, чего на самом деле стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации.Кстати, и делегации дипломатов американская сторона начала выдавать визы в самый последний момент. Это тоже делалось специально, и еще в минувшую среду Лавров обвинил США в злоупотреблении своим положением как страны, в которой размещается штаб-квартира ООН.