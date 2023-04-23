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МИД России отреагировал на отказ США в визах российским журналистам: «Найдем как ответить, чтобы американцы запомнили надолго»

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МИД России отреагировал на отказ США в визах российским журналистам: «Найдем как ответить, чтобы американцы запомнили надолго»

Действия властей США, не выдавших визы российским журналистам из пула дипломатического ведомства, встретили резкую реакцию в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.


Напомним, что журналисты должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, на заседание Совета Безопасности ООН. Однако американские власти просто не выдали им визы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал действия США возмутительными. Он отметил, что американская сторона до последнего момента делала вид, что работает над решением вопроса, но в действительности визы так и не были выданы.

Все это враньё. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории штаб-квартиру ООН

- заявил Рябков.

Журналисты, которым надо было лететь в США, собирались освещать мероприятие СБ ООН. Поскольку любые мероприятия с участием главы МИД России являются крупными информационными поводами, пресс-пул дипломатического ведомства должен находиться при делегации.

Я подчеркиваю, мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят

- отметил Сергей Рябков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отреагировал на невыдачу виз российским журналистам. Он отметил, что США сделали большую глупость, так как показали, чего на самом деле стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации.

Кстати, и делегации дипломатов американская сторона начала выдавать визы в самый последний момент. Это тоже делалось специально, и еще в минувшую среду Лавров обвинил США в злоупотреблении своим положением как страны, в которой размещается штаб-квартира ООН.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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32 комментария
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 18:07
    +15
    Хотелось бы поменьше слов, побольше дела
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:48
      +1
      Сергей Викторович месть это холодное блюдо.Подозреваю подравняете исключительных американцев в России,как они не любят когда их понижают в правах.Такой будет визг ,Россия нарушает международные правила.Сергей Викторович США страшно боится переступить одну единственную линию ,которую обозначил наш президент 24 февраля 2022 г.Остальных линий не существует, кроме Президентской ,остальные рисовальщики не обладают главным - объявлять войну США.Надеюсь мы добьёмся своих целей ,без третьей ядерной.США боятся выходить из своего параллельного мира ,пока не преспичит.Когда начинает жечь задницу ,сразу приходит прозрение .И начинают обвинять правительство.Это англичанка в судане ,и она не простая англичанка.
      США оставили тысячи своих граждан в Судане, эвакуировав ,только 70 посольскихЖдём такой же истерики от американцев в Судане.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 18:53
      -1
      Найдем как ответить, чтобы американцы запомнили надолго»

      Захарова хоть спляшет?
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 19:08
        -3
        Цитата: Monster_Fat
        Захарова хоть спляшет?

        Не, это неинтересно. Предлагаю вместо Захаровой выпустить какого-нить заштатного жирного урода wassat
      2. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 19:36
        -1
        Не спляшет. Она в трауре. Её либеральную тусовку разогнали, а "лепшего другана" А.Венедиктова вообще иностранным агентом признали.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 19:42
        0
        Центральные учреждения Организации Объединенных Наций надо переносить из Нью-Йорка в другую, нейтральную, внеблоковую страну. Большинство стран мира (населения) будет не против и проголосует. Это давно назрело.
  2. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 18:08
    +5
    Небось опять красную линию нарисуют. А хотелось бы другое .....
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 18:27
      +1
      Секта неправильных красных линий уже нафурыкала вокруг себя коричневых (впрочем, как всегда). good
  3. Жоаозиньо
    Жоаозиньо Сегодня, 18:08
    +5
    Американцы уже трепещут. Новая озабоченность мид рф будет легендарной!
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:08
    +5
    МИД России отреагировал на отказ США в визах российским журналистам: «Найдем как ответить, чтобы американцы запомнили надолго»
    belay Отреагировали, "Найдем как ответить" fool С начало отвечай, а потом стращай. feel
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:14
    +2
    Я подчеркиваю, мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят

    Закончились дипломаты. Дипломаты, которые литературно и обоснованно, только словом, могут ответить противнику.
    Грозить пацанам со двора на другой стороне улицы, будучи подростками, большинство из нас, читателей ВО, умело. Объяснить своим и ихним пацанам, почему мы правы, а они не правы - тоже могли. Почему можно и подраться, но это если кулаков много, а мозгов мало, и почему их двор сильнее нашего, но им же и накостыляют с другого района... Это уже детская дипломатия начиналась.
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 18:37
      +4
      Посмотрите заседания совбеза ООН. Небензя, да и Лавров в прошлом очень жёстко общались с американской делегацией. И чтоб вы понимали, даже то, что сказал Рябков уже жесть для американцев. Уровень отношения к России недавно высказала послица США, которая удивилась, что не она здесь, в нашей стране главная. Эпоха, когда они боялись и уважали СССР закончилась, политики, помнившие её ушли. Новые элиты Америки считают на полном серьёзе себя гегемоном и воспринимают такую риторику как у нас как.... Ну как вы воспринимаете демарши Эстонии. Сейчас, к сожалению, они только с Китаем уважительно общаются. Нам ещё только предстоит вернуть свои позиции в мире. И экономические и политические, и военные.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:15
    +3
    Он отметил, что США сделали большую глупость, так как показали, чего на самом деле стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации.
    Да глупость, но только глупый не знает американцев. И эту глупость оценят все страны, не поддерживающие США, так как американцы могут сотворить с любой страной. Мир должен знать - своих дебылных "героев"
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:16
    +10
    Ну, штаб-квартире ООН точно нечего делать на территории США, её пора в нейтральную страну переносить или даже на нейтральную территорию.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:50
      +3
      Мир уже много лет наблюдает как за американскими выходками, так и за поддакивающими им европейцами. И никто в этом мире не поднимает ни вопрос о переносе штаб-квартиры ООН, ни даже вопрос о месте проведения выездных сессий на нейтральной территории.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 19:39
      0
      её пора в нейтральную страну переносить

      Вы можете сейчас назвать "нейтральную" страну? Даже Швейцарию американцы "сломали"
  8. Deon59
    Deon59 Сегодня, 18:18
    +5
    Ага найдут ,лицо по строже и озабоченность сразу проявиться.
  9. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 18:19
    +6
    мужики сначала дело делают, потом разговоры разговаривают.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: Тикси-3
      мужики сначала дело делают, потом разговоры разговаривают.

      Ну у мужиков за спиной 140млн населения нету, вы с дипломатами их не путайте
  10. красноярск
    красноярск Сегодня, 18:20
    +3
    [/quote]Я подчеркиваю, мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят[quote]

    Времени прошло достаточно. И... Нашли уже "формы" как ответить? Или еще ищут?
    = Он отметил, что США сделали большую глупость, так как показали, чего на самом деле стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации. =
    Лавров, и не только он, еще лет десять назад отмечали " чего на самом деле стоят...."
  11. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 18:20
    +3
    Следовало бы всем отказаться от поездки, а не языком угрозы строчить.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 18:46
      +2
      всем отказаться от поездки
      Не так уж глупо всё выглядит. Россия сейчас председательствует на Генассамблее. Допустим, никто из делегации нашей страны в знак протеста не приезжает в Нью-Йорк. Отлично, скажут в штатах : русские сорвали проведение СБ и Генассамблеи ООН по очень важным вопросам, касаемым войны, агрессии против Украины, и т.п. И будем опять оправдываться ?!
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:20
    +2
    А ведь как страшно сказанул! Я весь прям забоялся, хотя я-то тут точно ни при чём! Даже хвост поджал!
  13. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:21
    +4
    Да давно бы уже наказали так, что дышать было бы плохо в США. Например насчёт торговли в рублях есть большие сомнения. Эта тема — конкретное табу во всём мире. Потому, что отказ от мировой торговли сырьём в долларах нанесёт США удар, которого Федеральная резервная система (ФРС) не сможет выдержать. Наши власти прекрасно это знают и к такому конфликту не готовы. Особенно учитывая число «агентов влияния» ФРС в российской власти.
    Вот и сейчас то же самое, потому и присутствует формулировка «в дальнейшем найдем как ответить». То есть в некоем будущем, и обязательно светлом. Но не сегодня и не завтра. Когда-нибудь, может быть… Очередные пустые слова российского чиновника.
    feel Фломастеры, ватман и линейки готовы. Пора чертить новые красные линии.
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:33
    +1
    Я подчеркиваю, мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят

    - отметил Сергей Рябков.
    Учитывая внутриполитические особенности США, грядущие выборы президента США, то тайваньский проект наследства 47-му главе Белого дома от 46-го преподнесёт ожидаемый результат широким расслабившемся кругам американского истеблешмента. Труды Генри Киссенджера можно смело отправлять в архив (на серверы) Конгресса США... wink yes
  15. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:34
    -1
    США воюют с РФ на Украине: действия ВСУ против Вооружённых Сил РФ обеспечивают космические силы разведки США, ВВС США, наёмники США, военные советники США, военная техника США - танки Абрамс, БТР "Брэдли", РСЗО "HIMARS".

    Какие нафиг журналисты?!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 19:42
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      США воюют с РФ на Украине:

      Скромно напомню
      США воевало с СССР в Корее
      США воевало с СССР во Вьетнаме
      США воевало с СССР в Афганистане.
      США воевало с СССР даже в Сухой речке при Сталине
      Делегации СССР также ездили на заседания ООН с журналистами...
      И никто из советских руководителей не включал истерики
      Цитата: AlexKruglov1976
      "Какие нафиг журналисты?!"
  16. agoran
    agoran Сегодня, 18:36
    +3
    Янки публикуют списки на запреты на въезд, наши не публикуют. Была тема как американского сенатора не пустили в РФ, там вою было.
    Ну и американских журналюг (ага, из ЦРУ) в РФ поубавить тоже не плохо.
  17. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 18:51
    -1
    Озаботятся как обычно..............................
  18. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 18:56
    +5
    "мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго"... Мы нарисуем новые красные линии, настолько красные, что они будут намного краснее всех вместе взятых самых красных линий нарисованных ранее...
  19. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 19:06
    +2
    Словесная реакция нашего МИДа всегда есть, а вот что конкретно?
  20. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:28
    0
    А чего тут думать и сопли жевать - в шею всех американских журналистов из России.