Больше мигрантов – больше преступлений: нехитрая статистика современной России



Учебная группа челябинского юридического колледжа. Двое в форме подозреваются в убийстве школьника. Источник: telegram

Цифры решают все



Источник: pulse.mail.ru



Один из изображенных на фото, предположительно, убил одиннадцатиклассника в Челябинске. Источник: telegram

«Большинство преступлений совершаются мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода, которые в основной своей массе не имеют профессионального образования, зачастую практически не владеют русским языком».

Кому это выгодно?



Источник: pulse.mail.ru