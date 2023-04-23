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Основатель ЧВК «Вагнер» распорядился больше не брать боевиков ВСУ в плен

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Основатель ЧВК «Вагнер» распорядился больше не брать боевиков ВСУ в плен

Украинские формирования регулярно нарушают законы гуманизма, расправляясь с российскими военнопленными. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит Telegram-канал компании.


Ранее в интернете был опубликован аудиоперехват разговора украинских боевиков. Из содержания разговора стало известно о расстреле нацистами раненого бойца «Вагнера», попавшего в плен.

Я могу сказать одно: этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма

- заявил Пригожин.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», согласно принципам гуманизма, если человек попадает в плен, то захватившие его бойцы обязаны оказать ему медицинскую помощь. Пленного надо кормить, ему нельзя наносить увечий. Поэтому бойцы «Вагнера» не собираются отступать от данных принципов.

Нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать

- подчеркнул Евгений Пригожин.

Отметим, что издевательства над попавшими в плен российскими военнослужащими являются для украинских формирований скорее нормой и правилом, чем исключением. Многие российские военнопленные получают в плену травмы, возвращаются при обмене с переломами конечностей, ранениями, выбитыми зубами. Кроме того, имели место и зафиксированные случаи расправы украинских нацистов над беззащитными и безоружными военнопленными, на которые даже обращали внимание международные организации.
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41 комментарий
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  1. rusich
    rusich Сегодня, 18:43
    +36
    Правильное решение. " Да воздастся каждому по делам его!"
    В общем, что украинцы давно выпрашивали, то и получат. Ничто не происходит без воли Господа. Пригожин - её исполнитель.
    1. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 18:53
      +10
      Какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет!
      1. Queen_Annes_Revenge
        Queen_Annes_Revenge Сегодня, 19:01
        +8
        Ни одного пленного больше не брать
        Если враг не сдается,его уничтожают.
        1. Хагалаз
          Хагалаз Сегодня, 19:35
          0
          Вопрос о том, что если враг как раз здаётся smile
        2. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 19:40
          +1
          Не думаю, что Основатель ЧВК «Вагнер» не знаком со ст. 40 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. , которая гласит:
          Запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых, угрожать этим противнику или вести военные действия на такой основе.
          И зачем он это сказал?
          Все знают про Приказ Иосифа Виссарионовича - солдат и офицеров 332 полка в плен не брать.
          Знать то знают и беспрекословно выполняют, но никто этого Приказа в глаза не видел.
          И поэтому предъявить гансы Сталину ничего не могут.
          Вот я и говорю, зачем шуметь.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:54
      +5
      Вот просто интересно как восприняли эту новость скакуны?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 19:34
        +1
        частное лицо
        ......интересно как восприняли эту новость скакуны?

        Хммм, пусть как хотят, так и воспринимают. Долг платежом красен. Пусть знают, что их может ждать и бегут пока не поздно туда, где не стреляют.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:54
      +7
      Цитата: rusich
      В общем, что украинцы давно выпрашивали, то и получат. Ничто не происходит без воли Господа. Пригожин - её исполнитель.

      Ковпак во время ВОВ, поступал так же с бандеровцами.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:24
        -1
        Бандеровец боец или нет, можно выяснить только после пленения или смерти. Я так понял уговаривать больше никого не будут, а выйдет без оружия и с поднятыми руками, всё равно примут. Хотя после расправы...
        Интересно. Чего бандеровцы этим хотели добиться? Напугать, этим никого не напугаешь. Злость вызвать можно. А также стоять досмерти несдаваясь. Поэтому всушникам нужно давать такой шанс. Иначе крыса загнанная в угол.... Возможно у бандеровцев расчёт именно на то, чтобы мы в плен больше никого не брали, чтобы их бойцы до конца стояли. Тем более сейчас случаи сдачи в плен вновь участились среди них. Нельзя вестись идя у них на поводу
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:34
      +1
      Абсолютно правильное решение, добровольно они не сдаются, а брать их после того как отстрелены все боеприпасы смысла нет. Пригожин правильно сказал, мы убиваеи ВСУшников на поле боя пока они с оружием в отличии от бандеровцев добивающих наших раненых. Этот не писанный "закон 300-х" обязан стать нашим правилом СВО во всех подразделениях.
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 18:50
    -6
    Озлобляются обе стороны. Это решение/объявление приведёт ещё к более ожесточённому сопротивлению.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 18:55
      +10
      Но это - единственное правильное решение.
      Поскольку каждый боец должен понимать - попадание в плен к бандеровцам - это неизбежная мучительная смерть.
    2. Оптимус_Прайм
      Оптимус_Прайм Сегодня, 18:56
      +16
      Бандеровцы итак ненавидят Россию просто за то что она есть. Так что особо благородства не нужно ждать от фашистов. Вспомните первые случаи расправы ещё год назад.
    3. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 19:25
      +1
      А сейчас такое мягкое сопротивление прям перинка.
  3. ViPirozhnikow
    ViPirozhnikow Сегодня, 18:53
    +20
    История уже не раз показала, что зверства одной стороны прекращаются только тогда, когда к ней начинает точно также относиться другая.
    1. Симон
      Симон Сегодня, 19:06
      +1
      Я думаю, что украинские фашиствующие эли менты, вряд ли поймут это, ведь ими управляют американцы, а зеленский сам является американской правящей куклой, поставленной американцами.
      1. Оптимус_Прайм
        Оптимус_Прайм Сегодня, 19:23
        +2
        Немножко не так. Когда спрашиваешь бандеровца за что он ненавидит Россию. То он надолго задумывается!!! И сам не помнит , не понимает и не знает за что же все таки он ненавидит Россию !!! Это у них уже в крови.....и каждый украинский майдан начинался с социальных проблем и через неделю уже кричали. На Россию, на Путина, на россиян, коммунистов и все что с ними связано. Казалось бы какая тут связь???
    2. NG inform
      NG inform Сегодня, 19:14
      +3
      Все сторонники бандеровской Украины не являются разумными и моральными людьми. Это научный факт, причём ему не один десяток лет.
      К животным нужно относиться, как к животным. Можно пытаться их лечить (это проблема психиатрического характера), в тюрьме или психотерапий и прочими мероприятиями. Но если нет - нужно отстреливать, такое явление нафиг не нужно.
    3. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 19:26
      -2
      "А нас то за что? " Прям житейское
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:53
    +4
    Нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать

    Когда такой приказ по всем частям Вооружённых Сил РФ издаст Министерство обороны РФ, Шойгу?
    Всем известно с 1941 года, что бандеровцы и гуманизм - вещи абсолютно несовместные, они подлежат полному уничтожению.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 18:58
      +7
      Тогда, когда пособники бендеровцев и евро фашистов будут удалены из Российской ВЛАСТИ!
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:59
      +11
      Никогда. Там хотят остаться в белых перчатках. И останутся.
      Черную работу делают музыканты. Увы.
    3. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 19:06
      +2
      Цитата: AlexKruglov1976
      Нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать

      Когда такой приказ по всем частям Вооружённых Сил РФ издаст Министерство обороны РФ, Шойгу?
      Всем известно с 1941 года, что бандеровцы и гуманизм - вещи абсолютно несовместные, они подлежат полному уничтожению.

      По Вашему в ВСУ все бандеровцы?
      ... Отвечая на Ваш вопрос: надеюсь, что никогда. Если РФ счетает себя правовым государством(международные конвенции, правила ведения войны...)...
      Хоть заминусуйитесь!
      Только сперва дайте оценку " экстракции" мариупольских нацистов! - потом, может быть, подисскусируем.
      hi
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 19:25
        +1
        По Вашему в ВСУ все бандеровцы?

        А по вашему ? Лозунг "сала украине " "героям сала" - это не бандеровский лозунг? А у них это на государственном уровне.
    4. свой1970
      свой1970 Сегодня, 19:06
      +6
      Цитата: AlexKruglov1976
      Всем известно с 1941 года, что бандеровцы и гуманизм - вещи абсолютно несовместные, они подлежат полному уничтожению.

      Всем известно что приказов о НЕ взятии в плен в период ВОВ не отдавался ни разу. Ни на одном уровне..
      Ни про ССовцев, ни про бандеровцев ни про власовцев.
      Всем известно почему - крыса загнанная в угол грызет железо до смерти. Поэтому оставляли лазейку для слабых духом противников.
      А сильных духом уничтожали в бою.....
      Цитата: AlexKruglov1976
      Когда такой приказ по всем частям Вооружённых Сил РФ издаст Министерство обороны РФ, Шойгу?

      Именно поэтому - МО не издаст такой приказ никогда.
      И да, сейчас ООН осуждает ВСУ - нам абсолютно не надо чтоб нас ставили на одну доску с бандеровцами/ Вермахтом/СС...
      1. Равик
        Равик Сегодня, 19:14
        0
        https://newsland.com/post/5178972-osobyi-prikaz-stalina-v-plen-soldat-332-polka-vermakhta-ne-brat?ysclid=lgtlzekxv2179289604
  5. monetam
    monetam Сегодня, 19:00
    -2
    Если все подтвердится, то... я расценю это как эмоциональное, и неверное решение. Оно приведет к тому, что сопротивление будет жестче Не секрет, что часть ВСУ-ников предпочитает прекратить сопротивление и сдаваться, рассчитывая на гуманное обращение. Это весьма облегчало задачи вагнеровцам. Теперь такого наверняка не будет...
    Полагаю, что если такой приказ есть, то Пригожину правильнее его отменить.

    Сужу по опыту Отечественной: обе стороны рекламировали себя перед бойцами противника как очень гуманных, и обещали смерть только в случае сопротивления ( ну да образцы листовок вы наверняка читали). И это зачастую действовало. Это считалось не то что что бы " не лишним", это считалось важным.
    1. ViPirozhnikow
      ViPirozhnikow Сегодня, 19:04
      +3
      Так кто мешает сдаваться когда не идет бой? Белые флаги и с разряженным оружием над головой вперед сдаваться, а не когда в бою уже прижали и тут: "Сдаюсь!".

      Тут уж извольте делать правильный выбор как можно раньше.
      1. NAF-NAF
        NAF-NAF Сегодня, 19:32
        +1
        Мешают идейные бандеровцы, присматривающие за призванными из неблагонадежных областей. Расстрелы там не редкость, и даже поднять белый флаг не успеют...
    2. литий17
      литий17 Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: monetam
      Если все подтвердится, то... я расценю это как эмоциональное, и неверное решение. Оно приведет к тому, что сопротивление будет жестче Не секрет, что часть ВСУ-ников предпочитает прекратить сопротивление и сдаваться, рассчитывая на гуманное обращение.

      А вот это на основании чего вывод? Сдаются они когда только уже зажали в бункерах и блиндажах, да и вообще достаточно посмотреть на их недовольные физиономии... сверхлюдей. Тем более они прекрасно знают, что особо их трогать не будут! Или вы имеет связь с той стороной? Меня давно заблокировали (не я их), причем после угроз и воплей в мой адрес, что они скоро к нам придут.... И не надо путать пленных с сдавшимися, т.е. не тех тварей которые делают одолжение, мол так и быть, у нас патроны...., а те которые перебежали или сразу подняли лапки!
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 19:04
    +2
    Ну.. походу если с белыми флагами выходить будут, то они всё одно, попадут в рай / плен. Но вот если в бою, никаких хенде хох, бросай оружие, не будет. Бойцы будут стрелять на поражение.
    Нормальная история.
  7. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:04
    +3
    У вагнеров принимающий решения состав достаточно молодой, как политический, так и военный. Действиями в городе Бахмут до Нового года руководил 26-летний например. Абсолютно логично что совкового мышебратства от него не дождешься. Это касалось и политики в отношении пленных и до обсуждаемого выше заявления Пригожина (в ходе осенних действий например). Экстракшенов и обменов на очередных Медведчуков не будет
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 19:07
      +1
      Экстракшенов и обменов на очередных Медведчуков не будет

      Будет. Гибнут солдаты, сиречь простой народ, а графьёв всегда меняли и будут менять.
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:06
    +4
    Давно нужно было отдать такой приказ. Долго терпели. Этих выродков перевоспитывать, себе дороже.
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:06
    +7
    Почему бы не ввести правило. Подошли наши к населенному пункту и объявили - после такого то числа и времени пленных не будет. И обязательно должно быть выполнение этого ультиматума. Сейчас же получается так - воюет до последнего, сдается в плен только когда закончились б/ припасы.
    1. ViPirozhnikow
      ViPirozhnikow Сегодня, 19:09
      +6
      Согласен полностью. Сдался, когда выставлен ультиматум - жив. Не сдался - смерть.
  10. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:09
    +5
    Помнится в ВОВ венгров в плен не брали за их зверства. Вот и этих брать не надо. Пусть знают, что попасть на фронт - гарантия смерти.
  11. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 19:17
    +1
    Абсолютно правильно. Особенно касательно наёмников и иностранцев.
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:19
    0
    Око за око и зуб за зуб, закон возмездия.
  13. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 19:21
    -2
    С точки зрения экономики пленных можно очень неплохо использовать. У нас полно мест где много тяжёлой работы, а бежать особо некуда. Другое дело, что сейчас пленных просто разместили по бывшим колониям и кормят за наш счёт. И они там прекрасно живут, намного лучше, чем на войне. Ещё и обменивают по бредовому курсу 1 к 27. В таких условиях мотивации их брать нет уже давно.
  14. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:35
    -1
    Расстрел пленных это военное преступление по любому. За такой приказ рано или поздно суд. Плюс кровники по всей Украине. Плюс расстрел наших пленных. Плюс усиление сопротивления противника. Хотя если стоит задача пролить как можно больше славянской крови, такой приказ абсолютно логичен.