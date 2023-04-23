Основатель ЧВК «Вагнер» распорядился больше не брать боевиков ВСУ в плен

Я могу сказать одно: этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма

Нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать

Украинские формирования регулярно нарушают законы гуманизма, расправляясь с российскими военнопленными. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит Telegram-канал компании.Ранее в интернете был опубликован аудиоперехват разговора украинских боевиков. Из содержания разговора стало известно о расстреле нацистами раненого бойца «Вагнера», попавшего в плен.- заявил Пригожин.По словам основателя ЧВК «Вагнер», согласно принципам гуманизма, если человек попадает в плен, то захватившие его бойцы обязаны оказать ему медицинскую помощь. Пленного надо кормить, ему нельзя наносить увечий. Поэтому бойцы «Вагнера» не собираются отступать от данных принципов.- подчеркнул Евгений Пригожин.Отметим, что издевательства над попавшими в плен российскими военнослужащими являются для украинских формирований скорее нормой и правилом, чем исключением. Многие российские военнопленные получают в плену травмы, возвращаются при обмене с переломами конечностей, ранениями, выбитыми зубами. Кроме того, имели место и зафиксированные случаи расправы украинских нацистов над беззащитными и безоружными военнопленными, на которые даже обращали внимание международные организации.