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Сын пресс-секретаря Кремля рассказал о своей службе в ЧВК «Вагнер»

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Сын пресс-секретаря Кремля рассказал о своей службе в ЧВК «Вагнер»

После ряда публикаций в СМИ сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации, Николай Песков сам рассказал российской прессе о том, как служил в ЧВК «Вагнер» и участвовал в специальной военной операции. Он дал интервью телеканалу «Соловьев Live».


По словам Николая Пескова, вступить в ряды ЧВК «Вагнер» он решил по собственной инициативе. В семье, отметил мужчина, все были «немножко в шоке». Однако в конечном итоге его решение зауважали и поддержали. В «Вагнер» Николай вступил, чтобы принять участие в специальной военной операции.

В боевых действиях Николай участвовал в качестве артиллериста – был заряжающим транспортно-заряжающей машины РСЗО «Ураган». Приходилось бывать и под обстрелом. Когда начали стрелять, расчет оперативно снялся с позиции и уехал, обошлось без потерь. За мужественные и слаженные действия во время обстрела противника весь расчет был удостоен государственных наград.

Тему участия Пескова-младшего в специальной военной операции поднял несколькими днями ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он первым рассказал о том, что Николай служил в артиллерийском расчете одного из подразделений «вагнеровцев», и зарекомендовал себя хорошо, выполнял обязанности наравне с другими сотрудниками компании.

По словам Пригожина, Николай Песков отработал контракт «от звонка до звонка» в качестве заряжающего в зоне боевых действий, но об этом мало кто знает. Ранее, напомним, Песков-младший проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения.
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11 комментариев
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  1. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 19:14
    +2
    Задолбали пиарить сына Пескова. Есть довольно длинное видео (про новые ЧВК и текущее положение дел), где Пригожин упомянул про него, оттуда, видимо, это и пошло. Само видео кстати довольно интересное, он там прямо начал правду рубить. Рекомендую посмотреть. Конкретно про сына Пескова там 15 сек из 26 минут.
    1. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 19:24
      0
      Да, видео интересное. Есть над чем задуматься, вызвало несколько вопросов.
      А вы особо не парьтесь. Журналисты они такие, только дай свеженькой темы. Думаю никакого пиара нет, пошумят и затихнет всё.
      1. shm_kv
        shm_kv Сегодня, 19:35
        0
        Меня больше волнует другое. В том видео поднято несколько более резонансных тем (проблем). Но об этом публично мало кто пишет.
    2. Вздринчер
      Вздринчер Сегодня, 19:27
      +2
      Человек делает сыну биографию Скоро он в Госдуме будет точняк
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:14
    +2
    Ну что сказать... Нормальный, мужской поступок. Молодец. Немногие из "золотой молодёжи" готовы на такие поступки. Уважуха без всякого сарказма.

    Жду море минусов от неверящих. tongue
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:18
    +2
    Ну чЁ я могу сказать fellow
    Пусть Николай Песков выпустит тут на ВО свою версию службы в разделе "Мнения" - сайт ВО очень демократичен и каждый может выпустить свою версию ранее произошедших событий... good drinks
  4. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 19:19
    0
    Какая актуальная тема!!
    Согласен,- резонанс, последствия могут быть серьезными...
    ...для начала надо будет поискать сослуживцев- командиров и начальников рядового( ефрейтора) Пескова.Интересно, - до Коломны, Тейково добрался за время срочной службы, или на Знаменке 19 числился...
    С удовольствием извинюсь, - если все было по-честному!
    Но, как-то, - и не такие товаризчи проскакивали боком. hi
  5. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 19:20
    +2
    Грамотный поступок на перспективу, участие в СВО, статус участника боевых действий, не в пехоте конечно, но тоже яйца надо иметь.
  6. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 19:21
    +4
    Не совсем понимаю, особе внимание к определению "сын Пескова". Взрослый парень, гораздо старше 18 лет принял решение и осуществил его. Уважение и почёт ему за это. К старшему Пескову это не имеет ни какого отношения по большому счёту. Ведь не в качестве же "сына полка" парень поехал в 12-16 лет с согласия и благословения родителя. Гораздо занятнее, что захотел он именно к вагнерам, а не в структуры МО...
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:31
    +2
    Телеканал Соловьёв Слил? Это Соловьёв, который такой качок в возрасте? Круглолицый? Который в Италии был только в турпоездке, но у которого имущество прищемили, которым он никогда и не владел, а ненавидит Запад за всех своих коллег, потерявших полуцарства, полуяхты и полусовесть?
    В РФ можно работать в Частной Военной Компании? Частная Военная Компания это государственная компания? Сотрудник ЧВК получает Государственную награду за участие в ЧВК? Или за личную доблесть?
    Личная доблесть сотрудника ЧВК отличается от личной доблести спасшего утопающего участкового?
    Почему про сержанта полиции, который из воды двух пацанов вытащил, и спас их жизни, только в газете города, которого почти нет, написали, а про заряжающего, который тоже подвигов не совершал, вся Россия знать должна?
  8. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 19:34
    0
    Кстати, Николай Песков не только сын пресс-секретаря Президента, он ещё и правнук Семёна Михайловича Буденного. Первая жена Дмитрия Пескова была дочерью самого младшего сына Будённого.