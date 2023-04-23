Сын пресс-секретаря Кремля рассказал о своей службе в ЧВК «Вагнер»

После ряда публикаций в СМИ сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации, Николай Песков сам рассказал российской прессе о том, как служил в ЧВК «Вагнер» и участвовал в специальной военной операции. Он дал интервью телеканалу «Соловьев Live».По словам Николая Пескова, вступить в ряды ЧВК «Вагнер» он решил по собственной инициативе. В семье, отметил мужчина, все были «немножко в шоке». Однако в конечном итоге его решение зауважали и поддержали. В «Вагнер» Николай вступил, чтобы принять участие в специальной военной операции.В боевых действиях Николай участвовал в качестве артиллериста – был заряжающим транспортно-заряжающей машины РСЗО «Ураган». Приходилось бывать и под обстрелом. Когда начали стрелять, расчет оперативно снялся с позиции и уехал, обошлось без потерь. За мужественные и слаженные действия во время обстрела противника весь расчет был удостоен государственных наград.Тему участия Пескова-младшего в специальной военной операции поднял несколькими днями ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он первым рассказал о том, что Николай служил в артиллерийском расчете одного из подразделений «вагнеровцев», и зарекомендовал себя хорошо, выполнял обязанности наравне с другими сотрудниками компании.По словам Пригожина, Николай Песков отработал контракт «от звонка до звонка» в качестве заряжающего в зоне боевых действий, но об этом мало кто знает. Ранее, напомним, Песков-младший проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения.