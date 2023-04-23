Военкоры: Российское наступление у Кременной заставило ВСУ бросить в бой резервы

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное поэтапное наступление в районе Кременной (Луганская Народная Республика). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».По утверждению военкоров, российские войска сейчас занимают одну за другой позиции, ранее удерживавшиеся украинскими формированиями. Российские наступление у Кременной заставило ВСУ бросить в бой резервы.Каждый раз украинские войска предпринимают попытки отбить занятые российской армией опорные пункты. Для этого в бой отправляют резервные части. Одновременно очень активно работает артиллерия – и российская, и украинская.Ранее сообщалось, что вчера вечером в районе Купянска ВС РФ могли нанести удары по железнодорожным эшелонам, на которых перебрасывают подкрепления и военную технику ВСУ в район Сватово и Кременной. Однако о последствиях для украинских формирований пока не сообщается.Ухудшается ситуация для украинских формирований и в районе Артемовска (Бахмута), где продолжаются ожесточенные бои. Как сообщил в издании Bild немецкий журналист Юлиан Репке, украинские формирования покинули последние оборонявшиеся ими участки в центре Артемовска и отступили на западные окраины города. Собственно, об этом последние два дня писали и российские военные корреспонденты. Теперь такую информацию перестает скрывать и западная пресса, симпатизирующая нашим противникам.В сводке генерального штаба ВСУ за вечер 23 апреля указывается, что российские войска также активно действовали на Авдеевском и Марьинском направлениях. Под Марьинкой также фиксировались бои в районе Новомихайловки. В районе Артемовска, согласно сводке украинского командования, ВС РФ также штурмовали Богдановку и Григоровку.