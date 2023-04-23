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Военкоры: Российское наступление у Кременной заставило ВСУ бросить в бой резервы

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Военкоры: Российское наступление у Кременной заставило ВСУ бросить в бой резервы

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное поэтапное наступление в районе Кременной (Луганская Народная Республика). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


По утверждению военкоров, российские войска сейчас занимают одну за другой позиции, ранее удерживавшиеся украинскими формированиями. Российские наступление у Кременной заставило ВСУ бросить в бой резервы.

Каждый раз украинские войска предпринимают попытки отбить занятые российской армией опорные пункты. Для этого в бой отправляют резервные части. Одновременно очень активно работает артиллерия – и российская, и украинская.


Ранее сообщалось, что вчера вечером в районе Купянска ВС РФ могли нанести удары по железнодорожным эшелонам, на которых перебрасывают подкрепления и военную технику ВСУ в район Сватово и Кременной. Однако о последствиях для украинских формирований пока не сообщается.

Ухудшается ситуация для украинских формирований и в районе Артемовска (Бахмута), где продолжаются ожесточенные бои. Как сообщил в издании Bild немецкий журналист Юлиан Репке, украинские формирования покинули последние оборонявшиеся ими участки в центре Артемовска и отступили на западные окраины города. Собственно, об этом последние два дня писали и российские военные корреспонденты. Теперь такую информацию перестает скрывать и западная пресса, симпатизирующая нашим противникам.

В сводке генерального штаба ВСУ за вечер 23 апреля указывается, что российские войска также активно действовали на Авдеевском и Марьинском направлениях. Под Марьинкой также фиксировались бои в районе Новомихайловки. В районе Артемовска, согласно сводке украинского командования, ВС РФ также штурмовали Богдановку и Григоровку.
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16 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 19:56
    +16
    на фото отличная тачанка, Василёк на Маталыге! скорость и проходимость носителя + скорострельность оружия! Опыт Афганистана в действии.
    Успехов, Товарищи!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:08
      -1
      .......в районе Купянска ВС РФ могли нанести удары по железнодорожным эшелонам

      Хотелось бы знать какое количество техники и бандерлогов- сатанистов было отправлено в преисподнюю.
    2. Ядерный тазик
      Ядерный тазик Сегодня, 22:13
      -2
      на фото-ужасный фотошоп, как и информация в статье.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:57
    -6
    And how are things in Kherson? Will you continue to deny that the Ukrainian foothold is expanding?. I got a lot of negative feedback and comments denying this from "Android Milk". Someone explain, if you can, why the Ukrainian bridgehead on the Dnieper was not liquidated and, most importantly, why they were allowed to cross the river and settle on the other side. This is STATE TREASON.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 20:03
      +4
      чому пан не пише державною мовою ? і він напевно не розуміє, що тут інша тема ?
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 20:06
        0
        Обстановка на Херсонском фронте: За последние несколько часов разведывательным группам Украинской Армии удалось форсировать Днепр и войти в Дачи, пытаясь приблизиться к Цюрупинску. Вся территория считается серой зоной, где нет присутствия российской армии. карта https://twitter.com/Suriyakmaps/status/1650101601527386118/photo/1
        1. Бледар
          Бледар Сегодня, 23:06
          0
          Это дезинформация. "Российский" берег Днепра в херсонской области под полным российским контролем
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:07
      +4
      А чё за плацдарм?Вроде по правому берегу работают ВКС.

      «Умная бомба» ударила по объекту ВСУ на херсонском фронте
      ВКС России продолжают нанесение ударов по вражеским военным объектам на правому берегу Днепра авиабомбами с управляемыми модулями.
      Беспилотники ищут цели и фиксируют результаты ударов.

      https://t.me/RVvoenkor/43279


      Одно из первых сообщений о предполагаемой высадке ВСУ на левом берегу Днепра появилось в российском провоенном телеграм-канале «Тринадцатый» 20 апреля. В публикации утверждается, что в начале месяца украинские военнослужащие «высадились и закрепились в районе лодочной станции» за Антоновским мостом.

      22 апреля о предполагаемой высадке ВСУ на левом берегу Днепра сообщил в своем телеграм-канале российский военный корреспондент Роман Сапоньков.

      «Высадились они в тот день, когда был вброс про высадку под Каховкой. По информации с мест, это не полноценный плацдарм, а скорее эпизодическое присутствие и большую часть времени там ВСУ нет. <…> Не хочу попасть под статью по дискредитации, но мне, мягко говоря, не понятна позиция с которой это плацдарм там допустили», — написал он.

      О том, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра, также сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в сводке от 22 апреля. Аналитики ISW сослались на «достаточное» количество текстовых сообщений и геолоцированных кадров, предоставленных российскими военкорами. При этом вероятная численность украинской группировки на левом берегу и ее задачи на этом участке пока неясны, отмечается в материале.

      23 апреля телеграм-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z» опубликовал видео, снятое предположительно с позиций российских военных. На кадрах видны, как утверждается, катера ВСУ, движущиеся по реке Днепр.

      Что говорят власти
      Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложными сообщения о том, что украинские военные высадились на левом берегу Днепра.

      «Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», — написал он в своем телеграм-канале.
      Руководитель российской администрации Херсонской области признал, что в настоящее время «могут иметь место высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты артиллерией и уничтожены или сброшены в воду».

      Сальдо добавил, что российские военные «полностью контролируют» подконтрольную им территорию региона. «По состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было», — подчеркнул он.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 20:09
        -1
        Зачем вы этого укро-бота комментируете ?
        1. Cicerist98
          Cicerist98 Сегодня, 21:33
          +3
          @monetam: "Why are you commenting on this ukro-bot?"

          He is not a ukro-bot, idiot. He is a foreign supporter of Russia who is naturally distraught at bad news from the front. If you insult every foreign supporter of Russia because they criticized something, then pretty soon there will be NO foreign supporters of Russia left.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:17
    -2
    Классика Курской дуги - части под наступление готовящиеся - планомерно уничтожались артогнем или ложились в бессмысленных атаках прошлой осени. Теперь дожевываются последние резервы. Оставшиеся на фронте 10 тигров и 5 пантер пригодятся потом на памятники РККА
  4. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:53
    -2
    /
  5. azkolt
    azkolt Сегодня, 21:13
    -1
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\
  6. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 21:15
    +4
    "успешное поэтапное наступление в районе Кременной"... Я не сомневаюсь в успешности наступления, но хотелось бы каких то более конкретных материалов, например информация в цифрах об освобожденных территориях за месяц у той же Кременной, или анимированную карту, а то что то общая картинка не складывается в голове...
  7. sopot
    sopot Сегодня, 22:53
    0
    Цитата: Carlos Sala
    And how are things in Kherson? Will you continue to deny that the Ukrainian foothold is expanding?. I got a lot of negative feedback and comments denying this from "Android Milk". Someone explain, if you can, why the Ukrainian bridgehead on the Dnieper was not liquidated and, most importantly, why they were allowed to cross the river and settle on the other side. This is STATE TREASON.

    Perhaps to collect cockroaches in one jar, and then burn them.
  8. Alllbe Diplomat
    Alllbe Diplomat Сегодня, 23:08
    0
    Разведывательным группам ВСУ удалось форсировать Днепр и войти в Дачи. Позор.