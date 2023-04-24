Один из независимых аналитиков опубликовал на этой неделе дизайн иллюстрации нового китайского суперавианосца типа 004, представленного Цзяннаньским государственным судостроительным заводом, находящимся в Шанхае. Согласно информации, имеющейся в распоряжении онлайн-издания The Drive, основное его отличие от своего предшественника – авианосца типа 003 «Фуцзянь» - будет заключаться в наличии на нём ядерной силовой установки, помимо прочих усовершенствованных характеристик.
Американские аналитики считают, что авианосец атомного типа ВМС Китая может поставить под сомнение американское доминирование в Мировом океане.
Таким образом, решение Китая о построении данного типа военного корабля вызвана необходимостью противостоять не только возможностям кораблей ВМС США, но и сдержать сторонников так называемой независимости Тайваня и поддерживающих их внешних сил.
Ранее авианосец ВМС КНР проекта 002 («Шаньдун») проходил восточнее острова. По утверждению главы тайваньского оборонного ведомства, авианосец сопровождала целая флотилия китайских кораблей, проходивших через канал Баши – водный путь между островом Ями на Филиппинах и островом Орхидей, который Тайвань считает своим. Вскоре китайская газета Global Times сообщила о том, что развёртывание первого авианосца собственной разработки было необходимо для проведения дальних морских учений с целью обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности государства.
В этом контексте стоит отметить, что его преемник – авианосец второго поколения «Фуцзянь» получил широкую известность прошлым летом, после того как корабль впервые был спущен на воду.
Кстати говоря, с введением в эксплуатацию новейшего авианосца ВМС КНР типа 004, боевые возможности флота китайских военных кораблей будут существенно увеличены. «Фуцзянь», водоизмещение которого превышает 80 тыс. тонн, имеет схожую конфигурацию с авианосцами ВМС США, например в плане наличия плоской палубы, позволяющей запускать с неё в том числе малозаметные истребители.
Более того, по данным Пентагона, этот авианосный корабль оснащён системой электромагнитной катапульты для запуска палубной авиации и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Также с него смогут взлететь истребители J-15T наряду с самолётами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) J-15D.