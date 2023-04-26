Маневренная война в межсезонье: двухзвенные боевые бронированные машины повышенной проходимости

СВО на Украине показала, насколько сильно сезонность влияет на ход боевых действий. Значительную часть времени вооружённые силы обеих сторон вообще не имеют возможности вести активные маневренные боевые действия, поскольку любая наземная техника просто вязнет в грязи, даже гусеничная, даже танки.
Проблема в том, что в некоторых регионах, в том числе на Украине, «межсезонье» может занимать большую часть года. Чуть раньше начались дожди осенью – и вот межсезонье началось с сентября. Осенняя распутица плавно перетекает в тёплую зиму – не будет морозов, почва не схватится, следовательно, любое наступление имеет высокий риск завязнуть в грязи. Началась весна, и череда снега, дождей, оттепелей и заморозков может обеспечить технике «грязевые ванны» вплоть до мая. Таким образом, наше межсезонье потенциально может продлиться девять месяцев в году, из имеющихся двенадцати.
В разное время, на разных континентах
В результате маневренные боевые действия практически полностью прекращаются, начинаются позиционные столкновения, похожие на боевые действия времён Первой мировой войны.
Есть ещё одна проблема. Зная ограничения существующей наземной техники по передвижению на раскисших грунтах, противник осуществляет минирование всех мало-мальски пригодных для движения путей. Из-за необходимости двигаться по предсказуемым путям на минных заграждениях теряется значительная часть наземной боевой техники.
Существует ли какая-либо возможность изменить эту ситуацию?
Двухзвенные вездеходы
Огромная территория Российской Федерации включает в себя значительное количество сложной, труднодоступной местности, которая требует особой техники для передвижения по ней. Одним из ответов на данный вызов стало появление двухзвенных вездеходов на гусеничном ходу, таких как ДТ-10 и ДТ-30 «Витязь», грузоподъёмностью 10 и 30 тонн соответственно, производства Ишимбайского завода транспортного машиностроения.
Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10П
Указанные машины предназначены для транспортировки грузов в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия. Машины с обозначением «П» в наименовании могут преодолевать водные преграды. Дальность хода вездеходов «Витязь» достигает 500 километров, максимальная скорость движения 37 километров в час.
Среднее удельное давление на грунт у вездеходов «Витязь» составляет 0,3 килограмма на квадратный сантиметр. Для сравнения, среднее удельное давление на грунт у танка Т-72 составляет 0,83–0,87 килограмма на квадратный сантиметр, у танка Т-80 – 0,84 килограмма на квадратный сантиметр, у танка Т-90/Т-90М – 0,97–0,98 килограмма на квадратный сантиметр, то есть в 2,5–3 раза больше.
Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30П
Для Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) созданы модификации в амфибийном бронированном варианте ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Также по заданию Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) был разработан вездеход ДТ-3ПБ, обладающий грузоподъёмностью в 3 тонны и скоростью движения до 55 километров в час.
Двухзвенный вездеход ДТ-3ПБ
Высокая проходимость и грузоподъёмность двухзвенных гусеничных транспортеров позволяет создать на их базе линейку боевых машин, предназначенных для действий в межсезонье, когда мобильные силы противника будут не способны к активным действиям.
Предположительно, оптимальным решением может стать создание батальонных тактических групп (БТГ), состоящих из двухзвенных боевых бронированных машин (ДББМ) различного назначения на базе гусеничных транспортеров ДТ-30ПМ.
Разумеется, БТГ, построенные на базе двухзвенных боевых бронированных машин, не смогут на равных вести боестолкновение с полноценными тяжёлыми наземными подразделениями противника, включающими танки, боевые машины пехоты (БМП), при поддержке артиллерии и пехоты.
Действия БТГ, предназначенных для работы в межсезонье, должны строиться по принципу «вдарь и беги».
Выдвинуться в тыл противника по маршрутам, непроходимым для других видов техники, нанести удар по железнодорожному узлу, складам боеприпасов или топлива, позициям артиллерии, устроить охоту на HIMARS, нарушить пути снабжения противника и так далее. В некоторых случаях БТГ межсезонья может атаковать наступающего противника с тыла или подрезать основание группировки противника, выдвинувшейся в ходе своего наступления вглубь наших позиций.
Какие ДББМ должны входить в БТГ, предназначенные для ведения маневренных боевых действий в межсезонье?
ДББМ противовоздушной обороны (ПВО)
С этим направлением всё относительно просто, как мы уже говорили выше, в рамках создания Российской арктической группировки разработаны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА».
ЗРК «Тор-М2ДТ» (слева) и «Панцирь-СА» (справа)
Отказавшись от тех компонент, что жизненно необходимы в условиях Крайнего Севера, но не особенно востребованы в средней полосе, высвобожденный резерв массы можно направить на повышение защищённости бывших арктических двухзвенных БМ.
В условиях активного применения противником беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) необходимы эффективные средства для противодействия, как разведывательным БПЛА, так и БПЛА-камикадзе, поэтому желательно добавить к вышеуказанным ЗРК высокоэффективные ДББМ радиоэлектронной разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
ДББМ – самоходные артиллерийские установки (САУ) и реактивные системы залпового огня (РСЗО)
В отличие от ЗРК, информации о САУ и РСЗО, размещённых на двухзвенных гусеничных транспортерах, значительно меньше. Предположительно, у МО РФ имеется достаточно хорошо проработанный проект САУ «Магнолия» калибра 120 мм с дальностью стрельбы до 10 километров.
САУ «Магнолия»
Также имеется концепт размещения РСЗО типа «Град» калибра 122 мм на базе двухзвенного гусеничного транспортера.
Изображение РСЗО типа «Град» калибра 122 мм на базе двухзвенного гусеничного транспортера
Чего не хватает? Не хватает полноценной САУ калибра 152 мм, например, с башней от САУ 2С19 «Мста-С». Как мы уже говорили выше, грузоподъёмность двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ составляет 30 тонн, а боевая масса 2С19 «Мста-С» составляет 42 тонны, из которых значительную часть составляет масса ходовой части, максимально унифицированной с танком Т-80, то есть запас по массе для установки башни от САУ 2С19 «Мста-С» на двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30ПМ должен быть весьма значительным.
При этом дальность стрельбы 2С19 «Мста-С» в 2,5–3 раза превышает дальность стрельбы из орудий калибра 120 мм, а это то, что необходимо мобильным наземным группам, действующим в межсезонье в глубине территории противника.
Учитывая маневренный характер войны и сложности с пополнением боекомплекта, все боеприпасы для вышеуказанных ДББМ должны быть управляемыми. В крайнем случае, большая их часть. Для РСЗО могут быть созданы термобарические боеприпасы, аналогичные используемым в ТОС-1А «Солнцепёк», предназначенные для поражения противника в зданиях и сооружениях.
ДББМ БПЛА
Расширить возможности БТГ межсезонья по поражению объектов противника может ДББМ, предназначенная для массированного запуска БПЛА-камикадзе. Например, что-то типа аналога китайской «РСЗО-БПЛА», способной запускать БПЛА-камикадзе десятками.
Китайский подход к применению БПЛА-камикадзе
Потенциально на базе ДТ-30ПМ может быть создана ДББМ типа «РСЗО-БПЛА», стреляющая чем-то типа БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» в варианте со складными крыльями. Как показывает опыт СВО, БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» весьма эффективно применяются ВС РФ для уничтожения новейшей западной бронетехники, например, из последнего – уничтожена немецкая САУ PZ-2000, переданная бывшими нацистами нынешним.
ДББМ ближнего боя
Маловероятно, что БТГ на базе ДББМ, предназначенная для ведения маневренных боевых действий в межсезонье, сможет на равных бороться с бронетехникой противника, в том числе с танками, в прямом бою. Однако иногда такие ситуации могут возникать непредвиденно. Таким образом, для прямого столкновения с противником необходимо определённое количество двухзвенных боевых машин с предназначенным для этого вооружением.
Можно рассмотреть несколько рабочих вариантов. Первый – это ДББМ с башней от лёгкого танка 2С25 «Спрут- СД». Установленная на нем 125-мм пушка может поражать в ближнем бою весь спектр бронетехники противника, включая основные боевые танки (ОБТ).
Лёгкий танк 2С25 «Спрут-СД»
Второй вариант – использование башни от боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
БМПТ «Терминатор»
В вышеуказанной комбинации ДББМ с башней от БМПТ должна быть отведена задача по поражению бронетехники противника на большой дальности с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР), а также по уничтожению танкоопасной живой силы противника огнём 30-мм автоматических пушек, тогда как ДББМ с 125-мм пушкой должны вести бой на ближней дистанции.
ДББМ-БТР (бронетранспортёр)
Учитывая маневренный характер ведения боевых действий перспективной БТГ межсезонья, её взаимодействие с большим количеством пехоты вряд ли возможно, тем не менее отказаться от неё не получится. Можно предположить, что в составе десанта БТГ межсезонья в приоритетном порядке будут присутствовать бойцы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), авианаводчики, расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), сапёры, медики и некоторое количество мотострелков.
Есть ещё один немаловажный момент. Выживаемость БТГ межсезонья во многом зависит от её подвижности – чем меньше времени БТГ будет проводить неподвижно, тем выше шансы на то, что она не подвергнется атаке РСЗО, артиллерии, БПЛА-камикадзе или мобильных подразделений противника.
Может быть рассмотрен вариант наличия сменных экипажей для ДББМ, что позволит БТГ практически не останавливаться в процессе ведения боевых действий.
ДБМ-БТР не стоит оснащать крупноразмерными боевыми модулями, вполне достаточно компактных дистанционно-управляемых модулей вооружения (ДУМВ), включающих пулемёт калибра 12,7 мм и 30-мм гранатомёт, или компактный модуль со скорострельной 30-мм автоматической пушкой. Сэкономленную массу лучше направить на усиление бронезащиты, а высвобожденные объёмы позволят бойцам разместиться с комфортом.
ДУМВ с 30-мм автоматическими пушками могут быть весьма компактными – автоматическая пушка M230LF калибра 30 мм на наземном дистанционно-управляемом роботизированном комплексе и на стационарной, управляемой вручную турели
Выводы
Разумеется, в данном материале рассмотрены далеко не все образцы ДББМ, которые должны применяться в составе БТГ межсезонья. К ним должны добавиться вспомогательные машины – грузовой транспорт, ремонтные машины, машины разминирования и многое другое.
Есть ли вообще смысл заморачиваться с созданием столь специфичных образцов боевой техники?
Однозначно да. И дело здесь не только в СВО, хотя эта операция, как лакмусовая бумажка, высвечивает преимущества и недостатки существующих концепций – ведь какой смысл в могучих бронетанковых ударных кулаках, если через пару километров они тупо завязнут в грязи или подорвутся на минах, если рискнуть поехать по дорогам? Меняется климат, зимы становятся мягче, почва не замерзает, а это значит, что потребность в бронетехнике, способной действовать на раскисших грунтах, будет только возрастать. При этом дороги с твёрдым покрытием быстро выходят из строя, кроме того, они могут быть заминированы и пристреляны артиллерией противника.
В настоящей реальности, при противостоянии примерно равных противников, обладающих современными высокотехнологичными вооружёнными силами, шансов на маневренную войну будет не много – авиация, артиллерия, РСЗО и разведывательно-ударные БПЛА в совокупности способны сорвать практически любое полномасштабное наземное наступление – разумеется, речь идёт о примерно равных по возможностям противниках.
Таким образом, шансы на маневренную войну будут только у наземных подразделений ограниченного размера, предположительно, ими могут стать батальонные тактические группы, действующие в формате «вдарь и беги» – своего рода механизированные диверсионно-разведывательные подразделения XXI века.