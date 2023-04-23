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Западные СМИ: Многие переданные Польшей и Словакией Украине самолеты МиГ-29 отправили на запчасти из-за плохого состояния

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Западные СМИ: Многие переданные Польшей и Словакией Украине самолеты МиГ-29 отправили на запчасти из-за плохого состояния

Недавно Польша и Словакия передали Украине истребители МиГ-29 советского производства, которые находились на балансе военно-воздушных сил этих восточноевропейских государств. Однако украинские военные, вероятно, были разочарованы техническим состоянием переданных самолетов. Об этом сообщает журнал The Economist.


Как пишет западная пресса, многие переданные Польшей и Словакией самолеты МиГ-29 отправили на запчасти из-за плохого состояния. Эти самолеты находились не в летном состоянии, эксплуатировать их было бы невозможно.

Ранее официальный представитель командования воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат высказывал недовольство состоянием передаваемых из стран Восточной Европы самолетов. По его словам, эти самолеты являются устаревшими и неэффективными, они не могут отражать угрозы со стороны российской пилотируемой и беспилотной авиации.

Игнат считает, что Украине необходимо передать современные истребители западного производства, которые бы смогли компенсировать нехватку систем противовоздушной обороны. Такие самолеты, отмечают представители киевского режима, могли бы эффективно бороться с российской боевой авиацией, способной наносить удары по украинским объектам, не появляясь в зоне доступности наземных средств ПВО.

Однако США и другие страны НАТО упорно не желают передавать Украине современные истребители американского или европейского производства. Одна из главных причин такой позиции – отсутствие у киевского режима собственных квалифицированных кадров для эксплуатации и обслуживания западных самолетов, а направлять своих летчиков и инженеров в зону боевых действий, с сопутствующими рисками, западные страны пока не готовы.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Camera Operator: TSGT. BRAD FALLIN
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10 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:31
    +2
    Остальные приготовились к отправке на удобрения. Ну судьба такая. Одноразовая
  2. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 20:45
    -1
    Из вышеизложенного , а так же из других "познаний" про Украину,- работают они там. И спецы есть. И рычаги заставить их работать, как выяснилось, находятся.
    Без крутых политических решений не обойтись, имхо. Да, - ВС РФ ,- отдельная тема.Но, даже там, опосля всех "реформ и оптимизаций", надеюсь, хочется верить( потому, что знаю некоторых Мужиков, добровольцев, которые, скажем так, - нелестно отзывались о ВС РФ, но, было это пол года назад/ хочется верить, что что-то изменилось в лучшую сторону/)...
    Да, и вообще,- во что ещё остаётся верить?!
    Нет! Не совсем скис. Но реалии надо учитывать!
    Быть Добру!
  3. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 20:53
    0
    Вот печаль-то. Плохи дела, когда проскакал - наследие предков. Так-то если разобраться. Какие самолёты? Шаровары выпрашивать приходиться.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:01
    0
    А отчего столько недовольства у Игната? Часть самолетов "каннибализируйте",остальные приведите в порядок и летайте на здоровье. Конечно хочется, чтобы вареники прыгали сразу в рот прямо в сметане.
    Только, насколько я помню из художественных произведений, для этого нужно душу дьяволу продать.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:13
    -1
    США и другие страны НАТО упорно не желают передавать Украине современные истребители американского или европейского производства. Одна из главных причин такой позиции – отсутствие у киевского режима собственных квалифицированных кадров для эксплуатации и обслуживания западных самолетов, а направлять своих летчиков и инженеров в зону боевых действий, с сопутствующими рисками, западные страны пока не готовы.

    Пока не готовы. Пожуем ещё сопли с зерновыми сделками и аммиачными трубопроводами, с мобилизацией промышленности и населения - будут готовы, увидят дальнейшую нерешительность высшего руководства РФ и отсутствие цели победить врага в СВО.

    К концу 2023 года в таком случае вопрос с поставками ВСУ современных самолётов даже вместе с экипажами будет положительно решён.
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 21:44
      +1
      Писсимистично как-то у Вас текст сложен.
      К МО и КО могут и должны быть притензии, но лично я верю фактам.
      А факты такие. Многих "заслуженных" генералов ( неоправдавших надежды)- сняли. В том числе и известного Мурадова. Новшиства в технике , такие как: Коптеры, Ланцеты, ФАБы( УПМК) КАБы, Т- 90м, Орионы, Орланы-30, Зала, Краснополь, FPV дроны итд. Пусть со скрипом но идут в войска. Приняты принципиальные решения: Увеличение парка ВКС, Увеличение СВ. Промышленность набирает обороты. Да, этот год скорее всего не принесёт -победы, будут и досадные поражения и гибель товарищей. Но в перспективе двух- трех лет армия РФ сотрет всу в порошок со всей её западной помощью.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 21:14
    0
    Многие переданные Польшей и Словакией Украине самолеты МиГ-29 отправили на запчасти из-за плохого состояния
    Жаль. А то и летчиков на запчасти отправили бы и не мучились. feel
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:25
    0
    Свистит , Ф-16 хочет, их гандоны уже в США на базе "проверять" их будут, а там из самолётов только Ф-16 и Ф-35
  8. Горий
    Горий Сегодня, 21:28
    0
    Не многие ,.а все самолеты- только на запчасти ...
  9. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 22:20
    0
    Хе, а чего они хотели? Как говорится, на тебе, боже, что мне негоже!