Недавно Польша и Словакия передали Украине истребители МиГ-29 советского производства, которые находились на балансе военно-воздушных сил этих восточноевропейских государств. Однако украинские военные, вероятно, были разочарованы техническим состоянием переданных самолетов. Об этом сообщает журнал The Economist.
Как пишет западная пресса, многие переданные Польшей и Словакией самолеты МиГ-29 отправили на запчасти из-за плохого состояния. Эти самолеты находились не в летном состоянии, эксплуатировать их было бы невозможно.
Ранее официальный представитель командования воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат высказывал недовольство состоянием передаваемых из стран Восточной Европы самолетов. По его словам, эти самолеты являются устаревшими и неэффективными, они не могут отражать угрозы со стороны российской пилотируемой и беспилотной авиации.
Игнат считает, что Украине необходимо передать современные истребители западного производства, которые бы смогли компенсировать нехватку систем противовоздушной обороны. Такие самолеты, отмечают представители киевского режима, могли бы эффективно бороться с российской боевой авиацией, способной наносить удары по украинским объектам, не появляясь в зоне доступности наземных средств ПВО.
Однако США и другие страны НАТО упорно не желают передавать Украине современные истребители американского или европейского производства. Одна из главных причин такой позиции – отсутствие у киевского режима собственных квалифицированных кадров для эксплуатации и обслуживания западных самолетов, а направлять своих летчиков и инженеров в зону боевых действий, с сопутствующими рисками, западные страны пока не готовы.