Депутат Европарламента дал негативную оценку в отношении перспективы вступления Молдавии в ЕС

Депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Драгош Тудораке дал негативную оценку в отношении перспективы вступления в ЕС Молдавии. По его словам, в настоящее время резолюция, принятая ЕП касательно инициирования переговоров о вступлении республики в Евросоюз важна, главным образом, с точки зрения выражения политической поддержки официального Кишинёва.
Что касается процесса румынской евроинтеграции, то хочу отметить одну важную вещь: наше преимущество в этом направлении заключалось, прежде всего, в условиях европейской открытости к присоединению стран Центральной и Восточной Европы ещё в 90-е годы. К сожалению, на сегодняшний день у Республики Молдова такого преимущества нет или же оно слабо выражено
– заявил депутат в интервью одному из местных СМИ.
По мнению Тудораке, именно по этой причине и необходимо создать такие условия для Молдавии, но для этого нужно проявить достаточную политическую волю.
В то же время европейский парламентарий подчеркнул, что в основе данной резолюции лежит, как правило, некий политический посыл, не имеющий, однако, политической силы.
Драгош Тудораке:
Но, тем не менее, это весьма важный политический сигнал, демонстрирующий настроения на европейском уровне по определённому вопросу
В связи с этим возникает вопрос, а о каком же «светлом будущем» твердят без устали представители молдавского «истеблишмента», обещая своим гражданам «золотые горы» в Европейском Союзе, который и сам по уши в проблемах?! То же касается и предстоящего саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Кишинёве 1 июня, что является не более чем отвлечением внимания людей от реальных проблем в стране, а проблем действительно немало. Так что на мнение собственных граждан правящему большинству, по сути, наплевать, ведь собственные интересы для них куда важнее.