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Депутат Европарламента дал негативную оценку в отношении перспективы вступления Молдавии в ЕС

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Депутат Европарламента дал негативную оценку в отношении перспективы вступления Молдавии в ЕС

Депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Драгош Тудораке дал негативную оценку в отношении перспективы вступления в ЕС Молдавии. По его словам, в настоящее время резолюция, принятая ЕП касательно инициирования переговоров о вступлении республики в Евросоюз важна, главным образом, с точки зрения выражения политической поддержки официального Кишинёва.


Что касается процесса румынской евроинтеграции, то хочу отметить одну важную вещь: наше преимущество в этом направлении заключалось, прежде всего, в условиях европейской открытости к присоединению стран Центральной и Восточной Европы ещё в 90-е годы. К сожалению, на сегодняшний день у Республики Молдова такого преимущества нет или же оно слабо выражено

– заявил депутат в интервью одному из местных СМИ.

По мнению Тудораке, именно по этой причине и необходимо создать такие условия для Молдавии, но для этого нужно проявить достаточную политическую волю.

В то же время европейский парламентарий подчеркнул, что в основе данной резолюции лежит, как правило, некий политический посыл, не имеющий, однако, политической силы.

Драгош Тудораке:

Но, тем не менее, это весьма важный политический сигнал, демонстрирующий настроения на европейском уровне по определённому вопросу

В связи с этим возникает вопрос, а о каком же «светлом будущем» твердят без устали представители молдавского «истеблишмента», обещая своим гражданам «золотые горы» в Европейском Союзе, который и сам по уши в проблемах?! То же касается и предстоящего саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Кишинёве 1 июня, что является не более чем отвлечением внимания людей от реальных проблем в стране, а проблем действительно немало. Так что на мнение собственных граждан правящему большинству, по сути, наплевать, ведь собственные интересы для них куда важнее.
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10 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:13
    0
    у Республики Молдова такого преимущества нет
    Никому эта Молдова не нужна ! Зазря Санду пыжится crying
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:18
      +1
      Uncle Lee hi, не скажите, любая страна из состава СССР ну очень нужна Вашингтону.
    2. sir.jonn
      sir.jonn Сегодня, 06:25
      +3
      Молдова нужна румынам непосредственно в виде их территории, а не как ещё один конкурент при разделе датаций Евросоюза
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 07:15
        0
        Дотаций.
        ттттттттттттттттттттттттттттттттт
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:14
    +1
    Ага, вот если Румыния поглотит Молдову то наверняка по мнению этого "знатока" это будет верно и правильно и тогда Молдова ПОПАДЕТ в Е. С.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:16
    +1
    Возьмут всех, лишь бы насолить России
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:20
      +2
      75Сергей hi, абсолютно верно, даже в ущерб собственной экономике.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:21
    +3
    на сегодняшний день у Республики Молдова такого преимущества нет или же оно слабо выражено
    Такой "выход из-за печки" понятен. Вот когда Румыния поглотит Молдавию, вот тогда и не надо напрягаться для ее вступлении в ЕС, т.к. Румыния уже там с 2007 г., а пока Молдавия не готова. ЕС продолжает собирать мусор по задворкам Восточной Европы думая, что тем самым укрепляет себя и наносит удар по России. А на самом деле вешает себе на шею очередных захребетников, от которых пользы ноль, а кормить придется. Возможно это и к лучшему - быстрее наступит раскол в рядах "солидарных и сплоченных в борьбе с Россией".
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:24
    +1
    С такими сенатороми к Диана Шошаакэ ,которая вчера вукрикнула Парламенте Румынии в конце выступления : Слава Москве !!! Скорее Молдавия будет в составе России.Китайский посол во Франции, ясно дал понять западу ,против каких интересов России КНР не против.Прибалты должны напрячся.
  6. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 06:58
    0
    Сразу ассоциация . Ослик и Маркова на верёвочке.