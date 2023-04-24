Депутат Европарламента дал негативную оценку в отношении перспективы вступления Молдавии в ЕС

Что касается процесса румынской евроинтеграции, то хочу отметить одну важную вещь: наше преимущество в этом направлении заключалось, прежде всего, в условиях европейской открытости к присоединению стран Центральной и Восточной Европы ещё в 90-е годы. К сожалению, на сегодняшний день у Республики Молдова такого преимущества нет или же оно слабо выражено

Но, тем не менее, это весьма важный политический сигнал, демонстрирующий настроения на европейском уровне по определённому вопросу

Депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Драгош Тудораке дал негативную оценку в отношении перспективы вступления в ЕС Молдавии. По его словам, в настоящее время резолюция, принятая ЕП касательно инициирования переговоров о вступлении республики в Евросоюз важна, главным образом, с точки зрения выражения политической поддержки официального Кишинёва.– заявил депутат в интервью одному из местных СМИ.По мнению Тудораке, именно по этой причине и необходимо создать такие условия для Молдавии, но для этого нужно проявить достаточную политическую волю.В то же время европейский парламентарий подчеркнул, что в основе данной резолюции лежит, как правило, некий политический посыл, не имеющий, однако, политической силы.Драгош Тудораке:В связи с этим возникает вопрос, а о каком же «светлом будущем» твердят без устали представители молдавского «истеблишмента», обещая своим гражданам «золотые горы» в Европейском Союзе, который и сам по уши в проблемах?! То же касается и предстоящего саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Кишинёве 1 июня, что является не более чем отвлечением внимания людей от реальных проблем в стране, а проблем действительно немало. Так что на мнение собственных граждан правящему большинству, по сути, наплевать, ведь собственные интересы для них куда важнее.