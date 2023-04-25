Starship всё-таки взлетел, пусть и не совсем удачно, но новая эра покорения космического пространства и ведения войн на Земле уже началась

Итак, Илон Маск всё-таки смог запустить свой многоразовый летающий небоскрёб. Значение этого события трудно переоценить. Да, выйти в космос у Starship/Super Heavy не получилось, но даже неудачный старт показал очень многое.
Starship – это самая мощная ракета из всех, когда-либо созданных человечеством. И она взлетела. Часть двигателей не работала с самого начала, при этом какое-то время ракета упрямо набирала высоту. Предполагается, что уже в самом начале старта на борту Super Heavy произошёл небольшой взрыв, однако ракета выдержала.
Starship не алюминиевый, а стальной – это первый полностью многоразовый космический корабль, после полёта которого обе его ступени могут быть неоднократно использованы повторно, и это первый полностью многоразовый сверхтяжёлый космический корабль, чья масса превышает массу всех ракет-носителей (РН), когда-либо строившихся человечеством. Высочайшую прочность корпуса подтверждает неконтролируемое вращение ракеты после потери управления – огромная конструкция вращалась в воздухе, не разрушаясь, вплоть до получения команды на самоуничтожение.
Разрушенная в крошево бетонная взлётная площадка, не имеющая газоотражателя, на старте породила мощную ударную волну, включающую летящие куски бетона – возможно, именно из-за этого отключилась часть двигателей. Но не все. И ракета не взорвалась прямо на площадке. Потенциал Starship/Super Heavy огромен.
Можно ли говорить о начале новой эры покорения космического пространства? Ведь Starship/Super Heavy – это не фотонный звездолёт, не открытие антигравитации и даже не космический лифт?
Да, безусловно, говорить так можно. Основное препятствие для покорения космоса – это высокая стоимость вывода полезной нагрузки (ПН) на околоземную орбиту, которая обусловлена тем, что средство вывода ПН каждый раз приходится строить заново, отсюда и «космические» цены. Все предыдущие попытки создания многоразовых космических кораблей не увенчались успехом по двум причинам.
Во-первых, они были многоразовыми не полностью, а лишь частично.
Во-вторых, их обслуживание и диагностика после полёта были настолько дорогими, что фактически это было почти эквивалентно их созданию заново.
Мы уже говорили об этом подробно в материале «На пороге революции в космосе», было это чуть менее двух лет назад.
Конечно, всё не изменится в один момент. Потребуется не один десяток безаварийных запусков Starship/Super Heavy для того, чтобы государственные и частные структуры осознали изменившуюся реальность, а инвесторы увидели перспективы открывающегося рынка, равного которому ещё не было в истории, дабы стоимость Starship/Super Heavy размазалась по запускам, в результате чего снижение стоимости вывода ПН на орбиту стало бы очевидным.
К каким последствиям с промышленной, экономической и военной точки зрения приведёт появление Starship/Super Heavy?
Промышленность и экономика
Космос – это новые возможности по созданию перспективных лекарств, сплавов, кристаллов, добыче полезных ископаемых и энергии. Пока ещё невозможно представить все направления развития бизнеса в космосе, но что-то можно предположить уже сейчас.
Туризм – вроде мелочь, но годовой оборот рынка туристических услуг составляет около десяти триллионов долларов, и это самое простое, что может начать развитие в космосе. Если стоимость полёта в космос будет сопоставима по стоимости и риску с полётом, к примеру, в Таиланд, если на орбите, а затем и на Луне, появятся комфортабельные отели, то желающих проверить себя, испытать необычные ощущения, будет много. Не только отдых, появятся и новые виды спорта, невозможные в условиях гравитации нашей планеты.
Ещё несколько лет назад коммерческие компании предлагали концепции частных орбитальных космических станций. В случае резкого снижения стоимости вывода ПН на орбиту, их количество начнёт увеличиваться лавинообразно, как строительство придорожных мотелей на оживлённой автотрассе.
Концепт Aurora Station – частной космической станции категории «люкс» на орбите Земли
Промышленность – ряд технологических процессов может быть осуществлён только в условиях невесомости, другие могут быть реализованы и на поверхности Земли, но с меньшей эффективностью. Выращивание кристаллов, необходимых для изготовления микрочипов, сенсоров и мощных лазеров, получение сложных и равномерных сплавов металлов и иных материалов, например, «металлического стекла», выращивание полых биологических органов, промышленное изготовление листов графена и иных анизотропных форм углерода или бора.
Сама по себе космическая отрасль также станет потребителем промышленности, очень скоро выяснится, что многие необходимые детали космических аппаратов эффективнее и выгоднее изготавливать прямо на орбите, нежели везти с поверхности планеты. Старые космические аппараты на орбите можно ремонтировать, разбирать на запчасти или ценные металлы.
Промышленность на орбите потребует ресурсов, которые также могут добываться непосредственно в космосе. При этом добытые в космосе ресурсы будут использоваться не только для развития орбитальной инфраструктуры, но и отправляться на Землю. Не исключено, что прямо в космосе удастся добыть и лёд, например, из комет и астероидов, из которого можно получать кислород для дыхания и топливо водород-кислород для космических кораблей. В этом направлении эксперименты также ведутся, и достаточно успешно.
Для функционирования космической промышленности будут создаваться электростанции, кроме того, уже существуют проекты беспроводной передачи электроэнергии с орбиты на поверхность планеты. Огромные регионы могут освещаться зеркалами. Для России, кстати, это особенно актуально, особенно зимой, ведь экономия электроэнергии на освещение может быть колоссальной, да и само освещение естественнее – северные города станут гораздо светлее и привлекательнее для жизни, возрастёт эффективность сельского хозяйства в северных регионах.
Российский проект орбитального зеркала «Знамя 2» диаметром 20 метров, запущенного на борту космического корабля «Прогресс М-15» с космодрома Байконур 27 октября 1992 года
Вряд ли можно в одной статье описать все те преимущества, которые предоставит низкая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту. Илон Маск торопится. Он понимает, что ему надо быть первым, чтобы застолбить рынок. Это как с процессорами, «кто первый встал, того и тапки» – попробуй втиснуться на рынок, перенасыщенный процессорами Intel и AMD. Рынок перенасыщен, значит – нет объёмов продаж, иными словами, нет и развития, а нет развития – нет продаж. Так и с космосом, тот, кто первый сможет обеспечить минимальную стоимость вывода ПН на орбиту, застолбит рынок за собой.
Но промышленное и экономическое развитие – это лишь верхушка айсберга, получив такие возможности, человечество, в лице бенефициаров полученного технологического преимущества, вновь вернётся к своему любимому занятию – к войне.
Военные преимущества
Они будут абсолютными. Даже сейчас размещённые на орбите спутники разведки, управления и связи служат катализатором победы, обеспечивая применение высокоточного оружия большой дальности, нанесение артиллерийских ударов по вскрытым из космоса целям, планирование вылетов авиации в обход радиолокационных станций (РЛС) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), обнаруженных орбитальными средствами радиотехнической разведки (РТР) и многое другое. Что же будет дальше, когда стоимость вывода ПН на орбиту уменьшится на один-два порядка?
Вначале связь станет глобальной. В принципе, она уже является глобальной, особенно с учётом появления Starlink, но дальше всё будет ещё серьёзнее. Задержки станут меньше, скорость передачи данных выше. К спутниковой связи будет подключен каждый смартфон, каждые умные часы.
Что это означает для военных конфликтов? А то, что горизонтальные связи в многодоменных силах станут исключительно эффективными. Практически все типы управляемых вооружений получат возможность перенацеливания в полёте, то есть или получения уточнённых координат цели, или вовсе прямого управления.
Смарт-часы Huawei-Watch-Ultimate со спутниковой связью
На поверхности исчезнут все «слепые зоны» – поверхность планеты будет контролироваться полностью и круглосуточно, в нескольких спектральных диапазонах длин волн, со всё большим разрешением. Это обесценит все существующие и перспективные подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК). Надводные корабли, неважно, поодиночке или в эскадрах, будут иметь значение только при противостоянии второсортным державам. Даже подводным лодкам на малой глубине не удастся скрыться от обнаружения из космоса.
Чем дальше, тем больше, вплоть до того, что те вооружения, с возможностью перенацеливания в полёте, о которых мы говорили выше, будут наводиться удалённо на любую выявленную цель – ракетную установку, танк или даже отдельного бойца. Вначале это будут цели на поверхности, но уже сейчас ведутся разработки спутников, способных осуществлять обнаружение и воздушных целей. Сочетание таких спутников и ЗРК с ракетами, оснащёнными многодиапазонными головками самонаведения, позволит атаковать воздушные цели без включения радиолокационных станций (РЛС) обнаружения и сопровождения целей.
Следующий этап – атака целей непосредственно из космоса.
При низкой стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту может оказаться выгоднее вывести боеприпас в космос и нанести им неотвратимый удар по любой точке на Земле, чем поднимать бомбардировщик, обеспечивая ему сопровождение, поддержку и дозаправку, который будет много часов лететь к цели, рискуя быть сбитым.
Кроме того, удары из космоса позволят эффективно поражать подземные объекты, за счёт высочайшей кинетической энергии боеприпасов. Работы по разработке такого оружия ведутся уже несколько десятилетий, можно не сомневаться, что после того, как полёты Starship станут нормой, эти программы получат высочайший приоритет. Со временем будет обеспечено и поражение воздушных целей из космоса.
Концепт орбитальной ударной платформы «космос-поверхность» с управляемыми вольфрамовыми стержнями в качестве боеприпасов – по разрушительности воздействия такое оружие может быть сравнимо с тактическими ядерными боеприпасами
Оружие «космос-поверхность» станет средством оказания невиданного ранее политического давления. Врагам США придётся жить в опасении мгновенной и неотвратимой смерти, ведь даже подземные бункеры не гарантируют им выживание, поскольку, как мы уже говорили ранее, подземные объекты также могут быть уничтожены из космоса.
Оружие в космосе приведёт к появлению у других стран необходимости бороться с орбитальными ударными системами противника. Можно не сомневаться, что в случае, если США обеспечат себе значительные преимущества в низкой стоимости вывода ПН на орбиту, то своих союзников-вассалов они будут полностью контролировать и развиваться им самостоятельно не позволят – много вы слышали про французские микропроцессоры, или про немецкие? Противостоять им потенциально могут только Россия и Китай.
В принципе, всё это мы уже неоднократно обсуждали, например, в материале «Заглянуть за горизонт: орбитальный разведывательно-ударный эшелон». Нет ничего удивительного в том, что многим это кажется фантастикой, однако все вышеперечисленные перспективы гораздо ближе к реальности, чем кажется.
Выводы
Полёт Starship/Super Heavy, пусть и не совсем удачный, стал очередной и наглядной вехой, приближающей нас к новым рубежам покорения космоса и к открывающимся в связи с этим возможностям. К сожалению, если мы не сможем создать нечто, сравнимое с космическим кораблём Starship/Super Heavy, последствия для нашей страны будут только негативные.
После появления Starship/Super Heavy все разработки одноразовых ракет-носителей теряют смысл – их необходимо сворачивать, так как это не более чем попытка построить парусник в эпоху супертанкеров. К примеру, можно увидеть, как изменялся проект китайской сверхтяжёлой ракеты-носителя Long March 9 («Великий Поход») со временем – если первоначальный проект больше напоминал российскую РН «Ангара-5», то последняя итерация концептуально копирует Starship/Super Heavy, и это означает, что в КНР внимательно следят за успехами SpaceX и считают вероятность получения ими положительного результата высокой.
Эволюция китайской сверхтяжёлой РН Long March 9
У России имеется огромный потенциал, благодаря которому шанс догнать и перегнать США у нас всё ещё есть, нужно лишь поменьше ура-патриотичной риторики и шапкозакидательства. Отчасти о возможных путях развития мы уже говорили в материале «Проекты многоразовых ракет-носителей в России: есть ли у них будущее».
Нам нужны как минимум три проекта:
Первый проект – от Роскосмоса. Не надо усложнять, надо просто брать работающую концепцию Starship/Super Heavy от SpaceX и делать своё, только лучше и дешевле.
Второй проект – от независимой от Роскосмоса государственной структуры, обладающей необходимыми компетенциями, например, АО «ГРЦ Макеева» – хватит им всякие «Сарматы» тачать, в будущих войнах их роль будет стремительно снижаться, при этом у АО «ГРЦ Макеева» был интересный проект многоразовой РН «Корона» с двигателем внешнего расширения с центральным телом на топливной паре кислород-водород, да и другие наработки имеются, например, АО «ГРЦ Макеева» был разработан и успешно защищён эскизный и технический проекты по первой ступени ракеты-носителя «Русь-М», велись работы по конверсии отслуживших своё баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в ракеты-носители.
Концептуальное изображение и эволюция проекта многоразовой РН «Корона» от АО «ГРЦ Макеева»
Третий проект – от частной компании или группы частных компаний. Пусть делают, что хотят, под их ответственность, с минимум вмешательства государственных регулирующих органов – вообще запретить кому бы то ни было совать свой нос в проект, как гражданским, так и военным.
Ярус контроля за ведением работ по созданию российской полностью многоразовой ракеты-носителя должен быть исключительно высок – на уровне Президента Российской Федерации.
На выходе должны родиться три проекта с высокой степенью проработки, с опытными образцами, из которых развивать до победного конца необходимо не менее двух. Только так можно с высокой вероятностью гарантировать, что какой-либо проект на определённом этапе не столкнётся с непредвиденными трудностями, например, когда получившаяся РН сможет выдерживать лишь десять полётов, вместо запланированных ста.
Остаётся надеяться, что понимание исключительной важности получения Россией доступа на околоземную орбиту Земли по минимальной стоимости придёт раньше, чем время будет неотвратимо упущено.