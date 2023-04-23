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Американская пресса сообщила о прибытии летчиков ВСУ на базу ВВС США для оценки их подготовленности

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Американская пресса сообщила о прибытии летчиков ВСУ на базу ВВС США для оценки их подготовленности

На авиационную базу Военно-воздушных сил США в штате Аризона приехала группа украинских военных летчиков. Офицеры ВВС США собираются оценить уровень их подготовленности. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на военного эксперта, отставного летчика Дэна Хэмптона.


Как рассказал эксперт, украинские летчики могут находиться на авиабазе Люк. Именно здесь проходит обучение американских летчиков самолетов-истребителей F-16 и F-35. Сколько именно украинских военных прибыло в Аризону, Хэмптон не сообщил, но отметил, что их – «несколько человек».

Однако эксперт считает, что Украине не удастся ускоренными темпами переучить летчиков на самолетах F-16, даже если их уровень пилотирования самолетов советского производства находится на высоте. Хэмптон отмечает большие отличия американских истребителей от советских.

Я думаю, они первыми признали бы, что нужно время для того, чтобы освоить и овладеть навыками управления новым типом самолета

- рассказал эксперт американским журналистам.

Кроме того, почти все украинские летчики налетали до начала боевых действий недостаточное количество часов. Хэмптон вспомнил, что во время своей службы он летал по 200-300 часов в год, тогда как даже хороший украинский летчик до боевых действий набирал не более 40-50 налетанных часов в год. Как видим, показатели отличаются в несколько раз.

Что касается возможных сложностей при освоении новых самолетов, то Хэмптон выделил системы вооружения как наиболее трудную составляющую при обучении незнакомых с самолетами F-16 летчиков. Если поднять самолет в воздух не столь сложно, то стрелять, вести воздушный бой – совсем иная задача, отметил эксперт.

Напомним, что Украина давно требует у Запада начать поставки современных истребителей американского производства F-16. Однако США и страны Европы пока отказываются передавать ей такие воздушные машины, в том числе и из-за понимания отсутствия у киевского режима подготовленных кадров – и летных, и инженерно-технических. Но, судя по прибытию украинских военных на базу в Аризоне, Пентагон может начать прорабатывать вопрос организации обучения украинских летчиков на американских самолетах
Использованы фотографии:
Wikipedia / Skywarrior. http://spotters.net.ua/file/?id=98931&size=large
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10 комментариев
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  1. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:03
    +3
    Пока украинцы готовы дохнуть за нацистские идеи Бандеры и убивать русских - США и НАТО будут давать Украине любое оружие, включая ОМП.

    Поэтому тухлые надежды наших кремлёвских примиренцев на "усталость Запада" от войны и на скорый новый временный договорняк вроде Минска-3 придётся заживо похоронить.

    У Украины ещё много пушечного сала наплодилось в СССР - кончатся мужики, в расход пойдут бабы, кончатся бабы - пойдут в салорубку сопляки от 10 лет и старше.

    Если высшее политическое руководство РФ решило воевать минимум 10 лет особо не напрягаясь и не напрягая страну - то нужно приготовиться нести весь этот период финансовые и материальные издержки такого решения.
    Лично я не сторонник рубить хвосты ВСУкам по кусочкам, а сторонник мобилизовать все силы РФ и просто раздавить нацистскую Украину всмятку, быстро и решительно, оставив за год от неё рожки да ножки.
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 21:19
      +2
      "Минск-3" будет подписан только тогда, когда у украинцев не останется сил к сопротивлению и это будет очередным поражением России. С нынешним руководством России победа ВС РФ в принципе невозможна... Как только у ВС РФ намечается успех, руководство РФ тут же ввязывается в переговоры, которые заканчиваются всегда одинаково - провалом и поражением России.
    2. Max2022
      Max2022 Сегодня, 21:42
      -2
      Остаётся пожелать ребятам не возвращаться до конца войны, мы один народ. Что им пользы от смертей наших не будет, что и нам их смерть не в радость особо будет..
  2. monetam
    monetam Сегодня, 21:05
    -1
    Ну и чудесно. полтора года подготовки, куча рекламы и фото, и в итоге - один час полета на боевое задание на F-16, при том, что тело могут и не обнаружить. Для украинца -завидное будущее.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:07
    -3
    Да что там оценивать-то? Шкварки - средней прожарки.
    Тебе сказали - обучить камикадзе взлетать на этих пепелацах - вот и действуй! Садиться один пес не придется
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:17
    -1
    Ну вот и будут им F -16, да и хрен с ним, этого мы ждали.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 21:19
    -2
    приехала группа украинских военных летчиков.
    Военные прибывают. feel
    Пентагон может начать прорабатывать вопрос организации обучения украинских летчиков на американских самолетах
    Украина может закончиться, но будут США еще.... request
  6. МДП
    МДП Сегодня, 21:30
    +3
    Думаю идет тотальная дизинформация нашего руководства через вбросы в западных СМИ, в выступлениях западных политиков и военных. Через так называемые документы по передаче военной помощи Украине. Слишком уже все это стало навязчиво и очень сильно стараются доказать, что у ВСУ нет сил к наступлению. Если бы это было не так настойчиво, то можно было бы еще поверить. Не буду писать, что я надеюсь на то, что наше руководство на это не клюнет. Как показывает практика, наше руководство клюет даже на пустой крючек. Да и наши СМИ еще накидывают на вентилятор
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:33
    -2
    Единственный мой совет американцам- нельзя украинским курсантам давать увольнительных. Только строгий режим! Иначе хлебнут они "воздух свободы" и понеслось по трубам....... wassat
  8. balabol
    balabol Сегодня, 22:19
    0
    Они могут подбирать летный состав для противостояния с Китаем. Украина так или иначе закроется, а с Китаем только начинается. А с нуля готовить дорого и долго. Не своих же американцев там расходовать. А китайцев очень много. Посмотрят состав, получше себе оставят, может слегка обкатают на Украине. Создадут ЧВК или Иностранный легион и в ЮВ Азию отправят..