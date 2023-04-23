Я думаю, они первыми признали бы, что нужно время для того, чтобы освоить и овладеть навыками управления новым типом самолета

На авиационную базу Военно-воздушных сил США в штате Аризона приехала группа украинских военных летчиков. Офицеры ВВС США собираются оценить уровень их подготовленности. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на военного эксперта, отставного летчика Дэна Хэмптона.Как рассказал эксперт, украинские летчики могут находиться на авиабазе Люк. Именно здесь проходит обучение американских летчиков самолетов-истребителей F-16 и F-35. Сколько именно украинских военных прибыло в Аризону, Хэмптон не сообщил, но отметил, что их – «несколько человек».Однако эксперт считает, что Украине не удастся ускоренными темпами переучить летчиков на самолетах F-16, даже если их уровень пилотирования самолетов советского производства находится на высоте. Хэмптон отмечает большие отличия американских истребителей от советских.- рассказал эксперт американским журналистам.Кроме того, почти все украинские летчики налетали до начала боевых действий недостаточное количество часов. Хэмптон вспомнил, что во время своей службы он летал по 200-300 часов в год, тогда как даже хороший украинский летчик до боевых действий набирал не более 40-50 налетанных часов в год. Как видим, показатели отличаются в несколько раз.Что касается возможных сложностей при освоении новых самолетов, то Хэмптон выделил системы вооружения как наиболее трудную составляющую при обучении незнакомых с самолетами F-16 летчиков. Если поднять самолет в воздух не столь сложно, то стрелять, вести воздушный бой – совсем иная задача, отметил эксперт.Напомним, что Украина давно требует у Запада начать поставки современных истребителей американского производства F-16. Однако США и страны Европы пока отказываются передавать ей такие воздушные машины, в том числе и из-за понимания отсутствия у киевского режима подготовленных кадров – и летных, и инженерно-технических. Но, судя по прибытию украинских военных на базу в Аризоне, Пентагон может начать прорабатывать вопрос организации обучения украинских летчиков на американских самолетах