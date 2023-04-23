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Британский журнал назвал количество утраченных Украиной с начала конфликта истребителей

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Британский журнал назвал количество утраченных Украиной с начала конфликта истребителей

С начала специальной военной операции ВС РФ в Донбассе и на других территориях, Воздушные силы Украины потеряли 60 самолетов-истребителей. Это около 40% от довоенного авиапарка, отмечает британский журнал The Economist, анализируя текущее состояние украинской военной авиации.


По данным издания, в настоящее время Украина обладает лишь 80 военными самолетами. Россия только для участия в специальной военной операции выделила почти 500 самолетов, пишет The Economist. Кроме того, британский журнал отмечает, что большинство российских самолетов имеют очевидное превосходство над украинскими и в радарах, и в используемых боеприпасах большей дальности.

Однако проблемой для российской авиации является то, что с начала спецоперации ВС РФ не удалось полностью подавить все системы противовоздушной обороны Украины. Поэтому самолетам ВКС РФ приходится запускать ракеты и бомбы со значительного расстояния, чтобы избежать попадания ракет украинской ПВО.

В то же время, отмечает британский журнал, российская авиация использует правильную тактику. С октября 2022 года начались постоянные удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины ракетами и ударными беспилотниками. Из-за этих ударов украинские силы противовоздушной обороны израсходовали огромное количество ракет класса «земля-воздух».

Теперь Украина испытывает очевидный дефицит таких боеприпасов, а из-за этого ей приходится выбирать – обеспечивать противовоздушную оборону городов, критически значимой гражданской инфраструктуры, военных баз и складов с оружием или войсковых соединений на линии фронта. Имеющихся в распоряжении ВСУ сил и средств ПВО явно недостаточно, чтобы одновременно решать все перечисленные задачи, а Запад пока не передает Украине боевые самолеты.

Ранее официальный представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат также признал, что Россия активно использует тактику истощения украинской противовоздушной обороны. Хотя переданные Западом комплексы Patriot могут сбивать многие российские ракеты, их количества явно недостаточно для обеспечения прикрытия важных объектов на территории страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn
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13 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:53
    +8
    Турецкое издание Hürseda Haber обнародовало информацию о потерях Украины в СВО, якобы на основании данных израильской МОССАД. Насколько эти данные объективны, неизвестно. Хотя военные аналитики сходятся во мнении, что данные израильской разведки близки к правде. Ранее различные каналы на Западе называли примерно такие же цифры потерь.

    Полевые данные на 14 января 2023 года, основанные на анализе израильской разведки, значатся следующим образом:

    Численный состав ВСУ на эту дату - 734 тыс. солдат (плюс 100 тыс. резервистов) и офицеров НАТО, солдат и наемников. Потери таковы:

    302 самолета

    212 вертолетов

    2 750 средств передвижения

    6 320 танков и бронетехники

    7 360 Гаубица (Артиллерийские системы)

    497 ЗРК

    157 000 погибших

    234 000 раненых

    17 230 пленников

    234 погибших - военные инструкторы НАТО (США и Великобритания)

    2 458 погибших - солдаты НАТО (Германия, Польша, Литва, ...)

    5 360 погибших - наемники

    Имея информацию о гигантских потерях в живой силе президент Зеленский торопит западных партнеров с оказанием военной помощи. Однако Украина не получает быструю помощь. Для формирования мощного бронированного кулака. Которым может попытаться изменить ситуацию на фронте. У того же Бахмута или Угледара. Украина получает обещания: от сегодня и на неограниченную перспективу. О некоторых поставках говорят даже на следующий год. А до следующего года дожить надо. Поэтому Зеленский сильно нервничает.

    «Зеленский открыто говорит, что техники практически нет. За время боевых действий уже выбито 1500 танков. Снарядов нет. Артиллерия не может поддерживать свою пехоту. В результате Украина просто заваливает русское наступление пушечным мясом. То есть бросает пехоту с легким оружием. Против бронетехники. Против артиллерии. Пехота какое-то время держится. Потом ее убивают. А остатки убегают. Теряя боеспособность. Так армия быстро деморализуется. Так деморализуется чиновничество. Начинается распад военных и государственных структур. Всё это понимает Зеленский. Это он транслирует на Запад. И в ответ получает очередные обещания», - комментирует ситуацию политолог Ростислав Ищенко.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 22:12
      0
      . 157 000 погибших

      234 000 раненых
      . Чё то как то скромненько, если это оф. признанные погибшие, то надо умножать на два пожалуй. А раненых там вообще должно быть за миллион уже, артиллерия делает решето из солдат, считать никто не упевает
    2. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 22:39
      0
      Насчет потерь в технике мне попадались самые разные мнения (помимо "достовернейших" сводок "генерала - говорило"), но насчет потерь в живой силе сведения приблизительно сопоставимые (от 120 до 170 тысяч "мертвяков" ВСУшных). А за пана комедианта переживать явно не стоит. Чего ему нервничать, в случае украинской конфузии он не пропадет: денёг припасено достаточно, закордонное убежище ему предоставят, житуха вполне обеспеченная светит, а там и трава не расти!
    3. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 23:06
      +1
      Там еще в ВСУ пропавших без вести столько же сколько и погибших. Потому что никто не считает погребенных заживо выгоревших дотла и разлетевших на молекулы
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:04
    +2
    Британский журнал The Economist это конечно издание говорящее только истинную правду и ничего кроме правды, ему просто необходимо верить (сарказм). Зачем западу разведки если их журналисты знают гораздо больше?! what
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 22:47
      +1
      Цитата: Лешак
      Зачем западу разведки если их журналисты знают гораздо больше?!

      Я не оспариваю ваш тезис насчёт западной журналистики, однако! В 1996-97 г. г. Российские журналисты всех мастей спокойно брали интервью у полевых командиров боевиков в то самое время, когда всемогущая разведка никак не могла их найти...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:08
    +4
    Прочитал статью а оригинале.Давольно грамотная статья.Для Украины идеален Гриппен.Самолет создан шведами для действий только в своём воздушном пространстве для обороны.Он мало приспособлен для длительных рейдов на чужую территорию .С Ф 16 шиш а не самолёт Украине.На Ф 16 самый низкий воздухозаборник для двигателя.Украинцы извольте переделать свои аэродромы под стандарты нато ,на стоянках,рулёжках и ВПП не должно быть никаких зазоров .Это не я сказал ,это англичане сказали.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 22:11
    -4
    Не читайте британские журналы. Смотрите и слушайте Конашенкова.
    1. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 22:46
      0
      Ценю ваш юмор. Только не прячьте его так глубоко: видите, многие поверили, что вы всецело доверяете "генералу - говорило". А он, по моему, уже сам запутался в своих "достовернейших" сводках.
  5. Умник_
    Умник_ Сегодня, 22:33
    +2
    Ну, конечно, британский журнал будет хвалить успехи российской армии на Украине. Для них, что русские, что украинцы - одно и то же. И чем больше они друг друга будут убивать, разрушать, тратить ресурсы на вооружение и боеприпасы - тем лучше для британцев.
    Их идеал в том, чтобы весь мир воевал друг против друга, а они просто наблюдали за этим со стороны со своего острова и имели гешефт)
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:37
    +3
    Фактическое количество уничтоженных украинских самолетов: МиГ 29-30, Су 25-22, Су 27-12, Л 39 Альбатрос-7, Су 24-22, неустановлено 2. Всего = 95. Бухгалтерский трюк в том, что они учитывают только те, которые были уничтожены в воздухе с визуальными доказательствами.Россия мудро сохранила свою авиацию, при этом уничтожив украинский флот, от которого сейчас почти ничего не осталось. Совсем другое произошло с танковыми войсками, которые были растрачены по некомпетентности.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 22:48
      +1
      при этом уничтожив украинский флот,

      Звучит хорошо. Нет ли сравнительных данных по потопленному тоннажу? Очень любопытно.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 23:04
    +1
    Интересно, когда ВСУ получат, наконец, эти F-16 (а они их получат, сомневаться не приходится), что это им даст?
    Особо близко к линии фронта их точно не подпустят наши ПВО, а над их территориями - наши не летают.
    И что они будут делать с этими F-16?