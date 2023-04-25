Жан Бедель Бокасса: «черный Калигула», подражавший Наполеону

Жан Бедель Бокасса
Долгое время большинство стран Африки были колониями европейских государств. Однако с течением времени самосознание коренных народов росло, борьба за независимость ширилась, и в 1960-е годы они получили долгожданную свободу. Однако воспользоваться ею с пользой для себя они так и не смогли: на смену колониализму пришли бесконечные гражданские войны, внутренняя нестабильность и власть жестоких диктаторов. Одним из таких диктаторов был президент, а потом и самопровозглашенный император Центральноафриканской республики Жан Бедель Бокасса, запомнившийся жестокостью, каннибализмом и многими другими эксцентричными выходками.
Путь к власти
Будущий президент и император Жан Бедель Бокасса родился в 1921 году во французской колонии Убанги-Шари, на месте которой спустя почти 40 лет будет провозглашена Центральноафриканская республика. Он принадлежал к племени мбака, из которого вышли многие чиновники в колониальный период. Отец будущего диктатора был расстрелян, когда Жану Беделю было 6 лет. Мать, оставшаяся после этого одна с 12 детьми на руках, не выдержала и покончила с собой. Эти события сильно отразились на психике ребенка и внесли заметный вклад в формирование его личности.
Воспитали Жана и его братьев и сестер родственники, они дали ему образование и готовили к карьере католического священника. Но сам Бокасса решил иначе: в 18 лет он записался добровольцем во французскую колониальную армию. Вероятно, не последнюю роль здесь сыграло то, что кумиром юноши был Наполеон Бонапарт, и он стремился во всем подражать ему. Как раз в это время, а на дворе стоял 1939 год, началась Вторая мировая война. Бокасса принял участие в ряде боев, в том числе во взятии Браззавиля, высадке союзников во Франции в 1944 году, боях на Рейне.
В 1949 году Бокасса окончил офицерскую школу в Сенегале, а в 1950–1953 гг. принял участие в еще одной войне – в Индокитае. Как потом вспоминали его сослуживцы, там с ним произошел следующий случай. Однажды Бокасса отбился от своего отряда и заблудился в джунглях. Его не было больше недели, а когда сослуживцы наконец нашли его, то перед ними предстала следующая картина: Бокасса сидел перед костром и доедал останки убитого им вьетнамского партизана.
В 1960 году Убанги-Шари вместе с рядом других колоний получила независимость и стала именоваться Центральноафриканской республикой. Президентом новой страны стал двоюродный брат Бокассы Давид Дако.
К тому времени Бокасса был капитаном, но вскоре благодаря влиятельному родственнику его карьера резко идет вверх. В 1964 году он стал полковником и начальником штаба вооруженных сил страны. Фактически теперь именно Бокасса руководил созданием армии республики. И это стало главной ошибкой действующего президента Давида Дако.
В 1965 году между Бокассой и Дако возник конфликт. Полковнику не нравилось, что президент создает альтернативные центры силы, такие как жандармерия и личная служба безопасности. Дако неоднократно докладывали, что его родственник настроен враждебно и готовит переворот, но тот не принял никаких мер, очевидно, считая, что двоюродный брат не станет его свергать. Но Бокасса думал иначе.
31 декабря 1965 года около полуночи верные Бокассе солдаты захватили президентский дворец и другие правительственные здания столицы. Дако был арестован и посажен под домашний арест, а вот глава жандармерии Жан Изамо, которого Бокасса считал главным конкурентом, был отправлен в тюрьму и вскоре был убит там. Так Бокасса стал главой государства.
Единоличный диктатор
Уже спустя несколько дней после переворота Бокасса распустил парламент и отменил конституцию. Единственным носителем власти в стране он объявил себя, также осталась лишь одна правящая партия, главой которой был Бокасса.
Первым делом после этого он уничтожил всех своих явных или потенциальных противников. Расправы с ними в большинстве случаев были публичными и отличались жестокостью. Так, бывшему главе службы безопасности президента Дако перед казнью сначала раздробили ноги, потом оскопили, ослепили и лишь после этого отрубили голову. По всей стране ходили слухи, что во дворце Бокассы есть бассейн с крокодилами, которых диктатор кормит только своими противниками.
Во внешней политике Бокасса ориентировался сначала на Францию и капиталистические страны. Однако вскоре французам надоело давать ему кредиты, и отношения между ними к концу 1960-х годов ухудшились. Бокасса решил переметнуться к их противникам – в социалистический лагерь.
В 1970 году он посетил СССР, встретился с его лидерами, в «Артеке» его даже символически приняли в пионеры. В Москве ему понравилась русская кухня, и Бокасса попросил одолжить ему советского повара, который некоторое время потом проработал в его президентском дворце. Но однажды повар обнаружил в президентском холодильнике части человеческих тел, и в ужасе бежал в посольство.
Бокасса в «Артеке»
Впоследствии о каннибализме Бокассы писали многие СМИ. Утверждалось, что он поедал не только своих политических противников, но и многочисленных любовниц, а однажды накормил человечиной даже своих министров, о чем и сообщил им под конец ужина.
Но писать об этом будут потом, а пока же многие мировые политики не гнушались дружбы с ним. Бокасса дружил с Чаушеску, с политиками из Китая и Северной Кореи. А когда в 1974 году президентом Франции стал Жискар д’Эстен, быстро нашел общий язык и с ним. Жискар неоднократно приезжал в ЦАР, охотился на личных плантациях Бокассы.
Бокасса и Жискар
Также хорошие отношения у Бокассы сложились с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В сентябре 1976 года Каддафи посетил столицу ЦАР Банги. По этому случаю Бокасса и его кабинет министров даже приняли ислам. Впрочем, ненадолго – уже спустя три месяца Бокасса объявил о возвращении обратно в католицизм.
Встреча Бокассы с Чаушеску в ЦАР. 1972 год
Центральноафриканская империя
Как уже упоминалось, с юных лет главным кумиром Бокассы был Наполеон Бонапарт. Ему он старался подражать во всем. И, подобно своему кумиру, в 1976 году провозгласил свое государство империей, а себя – императором. Коронация была назначена на 4 декабря 1977 года.
По этому случаю во Франции был заказан покрытый золотом трон, усыпанная бриллиантами корона, отделанная золотом карета и закуплены более 100 автомобилей и 130 лошадей. Были разосланы приглашения папе римскому и президентам многих стран. Однако никто из них, включая друзей Бокассы Жискара и Каддафи, на коронацию так и не приехал. Но это не помешало провести торжественное мероприятие, общие затраты на которое превысили 20 млн долларов – на тот момент четверть годового ВВП Центральноафриканской республики.
Коронация Бокассы
Мундиры и кареты – тоже подражание наполеоновской эпохе
Страна, теперь именовавшаяся империей, была независимой уже 17 лет, но продолжала жить так же бедно, как и во времена колониализма. Основная масса населения оставалась нищей и бесправной, в стране был лишь один врач на каждые 43 000 жителей, тогда как общее население превышало 3 млн человек. Но все это не мешало самопровозглашенному императору, который теперь именовал себя Бокасса I, выкидывать на ветер суммы, которые не позволяли себе тратить даже лидеры более богатых государств.
Во всем мире эту коронацию восприняли как посмешище, очередную прихоть диктатора, потерявшего связь с реальностью. В народе самой ЦАР тоже росло недовольство.
Бокасса со старшей женой и сыном. Всего у него было 19 жен и 77 официальных детей
Конец «императора»
В январе 1979 года Бокасса издал указ, согласно которому все школьники страны теперь обязаны были носить дорогостоящую форму, которая шилась на личных фабриках «императора». Поскольку население было нищим, то у людей просто не было денег на покупку этой формы. Но указ отменен не был. Начались массовые протесты, в апреле в столице уже строились баррикады и штурмовались правительственные здания.
По школьникам и студентам Бокасса велел открывать огонь на поражение, в результате чего погибло более 150 человек. Еще несколько сотен протестующих, большинство из которых были в возрасте от 6 до 25 лет, были арестованы и помещены в тюрьмы. В тюрьмах их пытали, нередко до смерти. Французские журналисты писали:
«Сотни детей помещены в центральную тюрьму, находящуюся рядом с дипломатическим кварталом, на берегу Убанги, где во дворе солдаты топчут их ногами, а затем запирают в камеры. Вне себя от ярости, Бокасса проводит в тюрьме две ночи, чтобы преподать детям «хороший урок». После этого урока в тюрьме умирают около ста человек. Трупы тайком закапываются в общих могилах или выбрасываются в реку».
Вскоре обо всем этом узнали во французском посольстве. Президент Жискар решил покончить с выходящим за все рамки «императором».
В сентябре того же года, когда Бокасса отправился с визитом в Ливию, французский спецназ высадился в Банги на самолетах и практически бескровно захватил все правительственные здания столицы. Обезумевшего диктатора никто не стал защищать, даже его личная гвардия сразу сложила оружие. Новым президентом ЦАР французы назначили свергнутого Бокассой 13 лет назад Давида Дако.
Сам же Бокасса отправился в изгнание во Францию, где несколько лет жил в замке под Парижем. Очевидно, что за годы пребывания у власти он накопил достаточно денег не только для покупки замка, но и для покупки лояльности французов, которые почему-то не стали предавать бывшего диктатора суду, хотя его преступления были очевидны.
Уже спустя 7 лет тихая и беззаботная жизнь наскучила Бокассе. В 1986 году бывший диктатор уверовал, что народ ЦАР с нетерпением ждет его возвращения, и он вернулся. Вероятно, здесь он тоже подражал своему кумиру, который в свое время вернулся из первой ссылки на Эльбе.
Но своих «100 дней» у Бокассы не оказалось. Полиция ЦАР арестовала его прямо в аэропорту. Последовал суд, первоначально вынесший бывшему диктатору смертный приговор. Но затем его заменили пожизненным заключением. А в 1993 году, когда правящий режим в стране сменился в очередной раз, Бокассу и вовсе амнистировали. Скончался он три года спустя уже на свободе.