Жан Бедель Бокасса: «черный Калигула», подражавший Наполеону



Жан Бедель Бокасса

Путь к власти

Единоличный диктатор



Бокасса в «Артеке»



Бокасса и Жискар



Встреча Бокассы с Чаушеску в ЦАР. 1972 год

Центральноафриканская империя



Коронация Бокассы



Мундиры и кареты – тоже подражание наполеоновской эпохе



Бокасса со старшей женой и сыном. Всего у него было 19 жен и 77 официальных детей

Конец «императора»

«Сотни детей помещены в центральную тюрьму, находящуюся рядом с дипломатическим кварталом, на берегу Убанги, где во дворе солдаты топчут их ногами, а затем запирают в камеры. Вне себя от ярости, Бокасса проводит в тюрьме две ночи, чтобы преподать детям «хороший урок». После этого урока в тюрьме умирают около ста человек. Трупы тайком закапываются в общих могилах или выбрасываются в реку».