Флоты России вернут в непосредственное подчинение командованию ВМФ

Российский Военно-морской флот ожидает процедура переподчинения. Все четыре флота РФ, а вместе с ними и Каспийская флотилия, станут, как и в своё время, подчиняться напрямую главкому ВМФ.
В сообщения источника ТАСС, который, как сообщается, близок к ВМФ, утверждается, что теперь российские флоты подчиняться командованию военных округов не будут. В этом и заключается основной посыл проводимой реформы.
На данный момент один из военных флотов России сам по себе представляет отдельный военный округ. Это Северный флот. В ходе проводимой реформы СФ сохранит за собой этот статус с переподчинением непосредственно главнокомандующему ВМФ РФ.
Каналы управления всеми российскими флотами, как сообщается, планируется организовать непосредственно из Москвы, где будет создана профильная группа.
Почему вообще было решено провести такого рода реорганизацию?
Как заявляет собеседник ТАСС, подчинение флотов командованию военными округами показало свою неэффективность. Было решено провести корректировку, которая теперь, судя по всему, и будет воплощаться. Новый («старый») вариант подчинения флотов, как ожидается, позволит достичь необходимого уровня боеспособности и оперативности для всех флотов и флотилий ВМФ России.