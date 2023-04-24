Военное обозрение
Войти Регистрация

Флоты России вернут в непосредственное подчинение командованию ВМФ

7
Флоты России вернут в непосредственное подчинение командованию ВМФ

Российский Военно-морской флот ожидает процедура переподчинения. Все четыре флота РФ, а вместе с ними и Каспийская флотилия, станут, как и в своё время, подчиняться напрямую главкому ВМФ.


В сообщения источника ТАСС, который, как сообщается, близок к ВМФ, утверждается, что теперь российские флоты подчиняться командованию военных округов не будут. В этом и заключается основной посыл проводимой реформы.

На данный момент один из военных флотов России сам по себе представляет отдельный военный округ. Это Северный флот. В ходе проводимой реформы СФ сохранит за собой этот статус с переподчинением непосредственно главнокомандующему ВМФ РФ.

Каналы управления всеми российскими флотами, как сообщается, планируется организовать непосредственно из Москвы, где будет создана профильная группа.

Почему вообще было решено провести такого рода реорганизацию?

Как заявляет собеседник ТАСС, подчинение флотов командованию военными округами показало свою неэффективность. Было решено провести корректировку, которая теперь, судя по всему, и будет воплощаться. Новый («старый») вариант подчинения флотов, как ожидается, позволит достичь необходимого уровня боеспособности и оперативности для всех флотов и флотилий ВМФ России.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    +4
    Российский Военно-морской флот ожидает процедура переподчинения.
    По принципу - новое это хорошо забытое старое? Стоило в свое время вносить изменения в переподчинение, тратить на это госсредства, чтобы через некоторое время понять, что раньше оказывается работало более эффективно и лучше?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:42
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Стоило в свое время вносить изменения в переподчинение, тратить на это госсредства, чтобы через некоторое время понять, что раньше оказывается работало более эффективно и лучше?

      А это по принципу "не попробуешь - не узнаешь". Только государству такие игры дорого обходятся.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:46
    0
    А, вот кто ответит за тот подрыв боевой готовности флотов, который был учинен решением о подчинении моряков сухопутным начальникам? Держу пари- никто. А, сейчас спохватились? Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но, какова цена этого преступления?
  3. 22 dmdc
    22 dmdc Сегодня, 06:50
    +2
    Всё это пока вилами на воде писано. До 1 декабря флота в оперативном подчинении ГК ВМФ, но будет ли движение дальше большой вопрос. Не все так просто реанимировать рузрушенную до основания структуру.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:54
    +2
    Это ещё бабушка на двое сказала ,как с "Петром Великим"Чтобы ,ВМФ был самостоятельным в решениях ,его надо обеспечить воздушным прикрытием. А оно сейчас есть? Да и округ СФ ,не трансфорируется,как был ответственный в обороне севера так и остаётся.Значит ,ТОФ может использовать по назначению многоцелевые АПЛ напрямую ,а СФ должен с главкомом сухопутных войск ,выход согласовывать.Помоему это какая-то лажа ,от журналистов - жертв ЕГЭ.Как они это себе представляют управление такой махиной.У нас пока флот не океанский .Когда будет на двух флотах ,океанская ударная группа с прикрытием, тогда смысл есть.Средиземку чтобы контролировать - надо сначала добиться своих целей ,какие были озвучены в ноябре - декабре 2021 года.
  5. _просто
    _просто Сегодня, 06:58
    +1
    Посмотрим, может и по другим направлениям осознают ошибочность сомнительных изменений. Армия- это прежде всего оперативность и прямолинейность (или даже простота), а не излишняя сложность. Просто, как бы, вопрос жизни и смерти.
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:09
    +1
    Пожинаем плоды командования ВМФ, сухопутными генералами. Похоже, последний вывод, после учений ТОФ? Если, не ошибаюсь в Нашей истории было такое время. А, что будут делать с Балтийским флотом, там все наоборот, сухопутные войска подчинены командующему БФ?
    Как, Мы любим извращаться и экспериментировать, уже писал но, понравилось выражение, «свои грабли не отдадим никому».