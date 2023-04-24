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ВМС Украины предприняли попытку атаки Севастополя морскими беспилотниками

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ВМС Украины предприняли попытку атаки Севастополя морскими беспилотниками

Остатки украинского военно-морского флота предприняли новую попытку атаковать главную военную базу Черноморского флота ВМФ РФ - Севастополь, но снова неудачно. По имеющейся на данный момент информации, для нападения были применены морские надводные беспилотники в количестве двух единиц. Эти же данные подтверждает и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.


Судя по публикациям на различных российских ресурсах, атака на Севастополь началась в четвертом часу ночи, украинские морские надводные беспилотники попытались прорваться в бухту к находящимся там кораблям Черноморского флота. Однако, дальше внешнего рейда они не прошли, поскольку были уничтожены. Сообщается, что один из дронов был подбит противоподводно-диверсионными силами ЧФ, а второй якобы взорвался сам.

Местные жители сообщали о громких звуках в ночное время, идущих со стороны моря. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил попытку атаки на внешнем рейде заявив, что в результате нападения объекты и корабли ЧФ повреждений не получили, дроны до них не добрались.

Сегодня, начиная с 3.30 утра, была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам

- написал Развозжаев в своем ТГ-канале.

Пресс-служба Черноморского флота пока официальных сообщений не выпускала, на сайтах Минобороны заявлений по данному факту нет. В самом Севастополе сейчас спокойно, силы и средства флота находятся в состоянии боевой готовности.
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14 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:30
    +2
    Прогресс однако...теперь уже на внейшнем рейде уничтожают ПБА.
    До заграждений враги не дошли как видно...это радует... ЧФ медленно но верно работает над своими недостатками...так держать.
    На майские праздники однозначно враг готовит сюрприз нашим морякам..да и сухопутникам тоже...интересно где же?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:34
    +1
    Только один флот более менее защищён от этой напасти ,это флот её величества .Который стоит частично в больших доковых камерах ,защённый от приливов и отливов.Но выход для них, все вдруг , тот ещё гиморой.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 06:37
      +2
      А что, Её Величество и флот с собой на тот свет забрала? Было бы неплохо, но на острове уже как бы ЕГО Величество Карла 3-й...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:45
        +1
        Цитата: ААК
        но на острове уже как бы ЕГО Величество Карла 3-й...

        Кстати, а деньги они теперь с физиономией Карла печатать будут?
        1. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 07:14
          0
          Цитата: Егоза
          Цитата: ААК
          но на острове уже как бы ЕГО Величество Карла 3-й...

          Кстати, а деньги они теперь с физиономией Карла печатать будут?

          Сомневаюсь.
          Уж больно хлебало у Карлуши несимпатичное! wink
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +5
    для нападения были применены морские надводные беспилотники в количестве двух единиц
    Значит при нашем ударе по базе в Очакове где якобы находились надводные беспилотники не полностью уничтожили то, что там находилось, либо появилось новое место их сосредоточения. Будем надеяться, что разведка это установит и очередной удар не заставит себя ждать.
    К попыткам ударов надводными беспилотниками напрямую причастна Британия.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:52
      +1
      Под Одессой еще есть база.Время от времени наши туда пуляют.Меня интересует другое,как эта мелочь проходит в довольно большие расстояния.Кстати,сегодня ночью над Кубанью что то бухнуло.Но это явно не преодоление звукового барьера самолетом
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 06:54
      +3
      Цитата: rotmistr60
      при нашем ударе по базе в Очакове где якобы находились надводные беспилотники не полностью уничтожили

      Они легко транспортабельны, нет смысла держать их на плаву или у береговой черты, а значит при атаке на Очаков, все БПА уничтожить не удасться. Но и то что в атаке принимали участие не 3÷4 аппарата, а всего 2, говорит о том что их количество прорядили.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 06:57
        0
        Но и то что в атаке принимали участие не 3÷4 аппарата, а всего 2, говорит о том что их количество прорядили.
        Согласен, тоже обратил внимание на это.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:37
    +3
    Противостояние диверсантов и ППДО будет продолжаться, те будут придумывать новые ходы, Хозяева подкидывать новые дроны, наши совершенствовать систему охраны и оповещения.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:59
    +2
    Пока сам источник угрозы диверсий не уничтожен, такие попытки будут продолжаться. И, рано или поздно, увенчаются, хоть и частичным, но успехом. Выход один- преступный киевский режим должен быть уничтожен.
  6. Рай Рай
    Рай Рай Сегодня, 07:07
    0
    я бы не был так беспечно уверен, что у них проблемы с этими аппаратами. Возможно это была разведка, а основной сюрприз они действительно могут готовить на майские праздники. Это же украинцы, у них нет ничего святого, обычные сатанисты и фашисты. Так что бдительность нельзя терять ни на минуту.
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 07:10
    +1
    У всу задачи повреждения кораблей, похоже, и нет. Им достаточно загнать черноморский флот за сети и заграждения, не давая возможности выходить в море
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:17
    0
    Это хорошо, что врагов уничтожили на внешнем рейде, но ждать, будут ли сюрпризы на 9 мая от украинских нацистов не стоит: надо им самим преподнести сюрпиз, чтобы их трясло от страха.