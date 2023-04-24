ВМС Украины предприняли попытку атаки Севастополя морскими беспилотниками

Сегодня, начиная с 3.30 утра, была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам

Остатки украинского военно-морского флота предприняли новую попытку атаковать главную военную базу Черноморского флота ВМФ РФ - Севастополь, но снова неудачно. По имеющейся на данный момент информации, для нападения были применены морские надводные беспилотники в количестве двух единиц. Эти же данные подтверждает и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.Судя по публикациям на различных российских ресурсах, атака на Севастополь началась в четвертом часу ночи, украинские морские надводные беспилотники попытались прорваться в бухту к находящимся там кораблям Черноморского флота. Однако, дальше внешнего рейда они не прошли, поскольку были уничтожены. Сообщается, что один из дронов был подбит противоподводно-диверсионными силами ЧФ, а второй якобы взорвался сам.Местные жители сообщали о громких звуках в ночное время, идущих со стороны моря. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил попытку атаки на внешнем рейде заявив, что в результате нападения объекты и корабли ЧФ повреждений не получили, дроны до них не добрались.- написал Развозжаев в своем ТГ-канале.Пресс-служба Черноморского флота пока официальных сообщений не выпускала, на сайтах Минобороны заявлений по данному факту нет. В самом Севастополе сейчас спокойно, силы и средства флота находятся в состоянии боевой готовности.