В ночное время суток российская боевая авиация нанесла серию ударов по объектам и позициям противника на контролируемых им территориях. Стало известно о том, что высокой эффективности ВКС РФ достигли посредством применения планирующих авиационных бомб.
Наибольшее число ударов в вечернее и ночное время суток было нанесено по местам дислокации ВСУ в районе Славянска и Константиновки. Также противник понёс потери в результате авиаударов к западу от Артёмовска (Бахмута) и близ Краматорска, где концентрировал свои резервы.
Были нанесены бомбовые удары и по диверсионно-разведывательным группам противника в Харьковской области. Разведка зафиксировала перемещение ДРГ с помощью дрона. Затем на украинских диверсантов была наведена авиация, которая уничтожила две ДРГ на востоке Харьковщины.
В результате авиаударов в общей сложности были уничтожены до 320 военнослужащих украинской армии и так называемой «гвардии наступления», которая, напомним, формируется в составе нацгвардии, нацполиции и пограничной службы Украины.
В пользу российской авиации на Донбассе сыграла и весенняя распутица. Она позволила уничтожать застрявшую в вязком чернозёме военную технику ВСУ вместе с экипажами, которые предпринимали попытки вывезти боевые машины с хорошо просматриваемых с воздуха участков местности.