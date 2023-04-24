Военное обозрение
Войти Регистрация

ВКС России в ночное время суток уничтожали объекты и позиции противника близ Константиновки и Славянска, а также в Харьковской области

5
ВКС России в ночное время суток уничтожали объекты и позиции противника близ Константиновки и Славянска, а также в Харьковской области

В ночное время суток российская боевая авиация нанесла серию ударов по объектам и позициям противника на контролируемых им территориях. Стало известно о том, что высокой эффективности ВКС РФ достигли посредством применения планирующих авиационных бомб.


Наибольшее число ударов в вечернее и ночное время суток было нанесено по местам дислокации ВСУ в районе Славянска и Константиновки. Также противник понёс потери в результате авиаударов к западу от Артёмовска (Бахмута) и близ Краматорска, где концентрировал свои резервы.

Были нанесены бомбовые удары и по диверсионно-разведывательным группам противника в Харьковской области. Разведка зафиксировала перемещение ДРГ с помощью дрона. Затем на украинских диверсантов была наведена авиация, которая уничтожила две ДРГ на востоке Харьковщины.

В результате авиаударов в общей сложности были уничтожены до 320 военнослужащих украинской армии и так называемой «гвардии наступления», которая, напомним, формируется в составе нацгвардии, нацполиции и пограничной службы Украины.

В пользу российской авиации на Донбассе сыграла и весенняя распутица. Она позволила уничтожать застрявшую в вязком чернозёме военную технику ВСУ вместе с экипажами, которые предпринимали попытки вывезти боевые машины с хорошо просматриваемых с воздуха участков местности.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:47
    +3
    Поспешайте, ребята. Уже зеленка начинается. А распутица, даст Бог, еще продержится.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:53
      +2
      Да, нечего с шароварными миндальничать - крошить в винегрет их пока погода нам подыгрывает. Уж они то перед нашими точно расшаркиваться не будут - уже ими продемонстрировано.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:08
        +1
        За гвардию наступления. drinks
        Не чокаясь. drinks drinks drinks
        Земля им стекловатой. am
        Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    +4
    были уничтожены до 320 военнослужащих украинской армии и так называемой «гвардии наступления»
    В последнее время практически каждую ночь наносятся удары, причем результативные. А т.н. "гвардия наступления" еще не начав наступать уже несет потери, т.к. удар по ним не первый и конечно не последний. Пожелаем больше ударов мощных и точных!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:57
      +2
      А т.н. "гвардия наступления" еще не начав наступать уже несет потери


      Но при этом шароварные постоянно воют про контрнаступ а некторые их официалы заявили что оказывается контрнаступ УЖЕ идет (только его пока не очень заметно - русня типа глупая, не понимает что уже все идет оказывается wassat )

      зы Чем они наступать то будут, если их резервы все разматают? Опять мобилизованных с одной стрелковкой бросят? Сколько не искал информации - поставленных им западных танков чет не видать пока на ЛБС.