Военное обозрение
Войти Регистрация

Зеленский подтвердил отсутствие планов по выводу подразделений ВСУ из Бахмута

4
Зеленский подтвердил отсутствие планов по выводу подразделений ВСУ из Бахмута

Украинские войска будут оборонять Бахмут, отступление ВСУ из города не планируется. С таким заявлением выступил Зеленский в очередном интервью, данном арабскому телеканалу Al-Arabiya.


Киевское руководство приняло решение не выводить подразделения ВСУ и Нацгвардии из Бахмута, несмотря на угрозу полного окружения и большие потери. Впрочем, о потерях в офисе президента Украины предпочитают не говорить, как будто этой проблемы не существует. Свое решение оборонять город до последнего Зеленский объяснил тем, что потеря Бахмута якобы позволит российским войскам занять больше территории и создаст предпосылки для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это (поможет) расширить фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс занять больше наших территорий

- заявил украинский президент арабским журналистам.

Между тем, как сообщают украинские источники, отвечающий за оборону Бахмута командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз признал, что планируемое контрнаступление с целью выбить "Вагнер" с позиций и освободить город невозможно по причине плохой погоды, превратившей дороги в непроходимые. На сегодняшний день штурмовые отряды "музыкантов" при поддержке артиллерии и авиации полностью выбили всю тяжелую технику ВСУ в городе, а имеющихся сил и средств может не хватить для обороны оставшихся районов Бахмута.

По данным из офиса Зеленского, оставшиеся подразделения ВСУ держат оборону в высотках, превратив их в настоящие огневые точки. Однако применение российскими силами планирующих авиабомб сводят на нет все потуги ВСУ. Сырский опасается, что ЧВК "Вагнер" сумеет взять город, прежде чем ВСУ смогут провести контрнаступление.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 07:00
    0
    о чем и просил Пигожин как бы этому товарищу потом пидозру не обьявили)))
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +2
    Украинские войска будут оборонять Бахмут, отступление ВСУ из города не планируется.
    Чем больше ваших нациков там сдохнет, тем легче будет в последующем. Зеленский уже заслужил прозвище "кровавый наркуша" однозначно. Интересно, на сколько еще хватит терпения и морального духа у ВСУшников выполнять преступные приказы киевской клики неся при этом огромные и неоправданные ни чем (кроме эго Зеленского) потери?
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 07:15
    0
    нормальный утренний привет ВСУшникам в Артёмовске...
  4. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 07:19
    0
    Ценных то уже вывели, а мясо та фиг с ним.