Зеленский подтвердил отсутствие планов по выводу подразделений ВСУ из Бахмута

Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это (поможет) расширить фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс занять больше наших территорий

Украинские войска будут оборонять Бахмут, отступление ВСУ из города не планируется. С таким заявлением выступил Зеленский в очередном интервью, данном арабскому телеканалу Al-Arabiya.Киевское руководство приняло решение не выводить подразделения ВСУ и Нацгвардии из Бахмута, несмотря на угрозу полного окружения и большие потери. Впрочем, о потерях в офисе президента Украины предпочитают не говорить, как будто этой проблемы не существует. Свое решение оборонять город до последнего Зеленский объяснил тем, что потеря Бахмута якобы позволит российским войскам занять больше территории и создаст предпосылки для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.- заявил украинский президент арабским журналистам.Между тем, как сообщают украинские источники, отвечающий за оборону Бахмута командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз признал, что планируемое контрнаступление с целью выбить "Вагнер" с позиций и освободить город невозможно по причине плохой погоды, превратившей дороги в непроходимые. На сегодняшний день штурмовые отряды "музыкантов" при поддержке артиллерии и авиации полностью выбили всю тяжелую технику ВСУ в городе, а имеющихся сил и средств может не хватить для обороны оставшихся районов Бахмута.По данным из офиса Зеленского, оставшиеся подразделения ВСУ держат оборону в высотках, превратив их в настоящие огневые точки. Однако применение российскими силами планирующих авиабомб сводят на нет все потуги ВСУ. Сырский опасается, что ЧВК "Вагнер" сумеет взять город, прежде чем ВСУ смогут провести контрнаступление.