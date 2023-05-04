Наш танковый паноптикум: танки IF

Германский танк Pzkpfwg-III Ausf J 15Pz. Одному только богу известно, почему немецкие конструкторы не поставили на него спрямленный, как у Т-34, лобовой броневой лист. Это могло бы теоретически дать выигрыш в весе и улучшенную броневую защиту. В крайней случае, могли бы поставить на уже имеющуюся броню дополнительный броневой лист на петлях, чтобы обеспечить доступ к люкам трансмиссии. Могли они это сделать? Могли! Но почему-то не сделали. Видимо, имели для этого какие-то вполне резонные, с их точки зрения, основания!
И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый?
А он будет распоряжаться всем трудом моим,
которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем.
Книга Екклесиаста, 2:19
А он будет распоряжаться всем трудом моим,
которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем.
Книга Екклесиаста, 2:19
Наш танковый паноптикум. Давно мы не заглядывали в наш танковый паноптикум, а там есть на что посмотреть.
Существует несколько сайтов, где пышным цветом цветет так называемая «альтернативная история» и где можно найти немало интересных проектов (и часто очень хорошо нарисованных!) танков, кораблей, самолетов. То есть люди упорно пытаются улучшить историю и создать, на их взгляд, более совершенные образцы военной техники.
Чаще всего это делается так: берется уже существующий образец и на него устанавливается нечто новое. Например, к шасси танки добавляется новый каток, что подразумевает установку нового двигателя. Что в свою очередь позволяет поставить новую башню с другой, более мощной пушкой и более толстую броню, а то даже и создать целое семейство новых боевых машин. То есть суть в том, что так называемые альтернативщики находят какие ошибки и упущения, а затем пытаются их исправить задним числом. Но для этого необходимо грамотно выявить имевшую место проблему и понять, почему все было сделано именно так, а не иначе. В противном случае, «решая» одну проблему, они сами тут же создавали другую.
Германский средний пушечный танк Pz IVЕ. Улучшался от модели к модели. Фирма «Крупп» разработала модель со спрямленным лобовым бронелистом по образцу Т-34. Был изготовлен макет, но сам танк с такой броней так и не появился вплоть до самого конца войны! Танк получил обозначение 9/BW. Но новый нос корпуса привел бы к росту веса танка на 880 кг. Усиленная броня бортов и кормы, а также переделанная ходовая часть доводили вес до 28,2 тонны, чего шасси выдержать не могло. Поэтому-то от этой идеи и отказались. Второй раз наклонную броню предложили на Pz. Kpfw. III/IV, от него отказались в пользу Jagdpanzer 38 D
Итак, мы сегодня в очередной раз рассмотрим танки «IF», то есть танки «Если», которые могли бы появиться, но почему-то так и не появились. Мы не будем говорить о причинах того, почему так случилось, а посмотрим, как бы могли эти машины выглядеть. Хотя, конечно, нельзя будет обойти стороной и очевидное – те или иные недостатки, которые могли бы появиться у этих совершенно новых машин.
Английский крейсерский танк «Кромвель». Глядя на него, сразу возникает вопрос, почему конструкторы поставили на него башню с вертикальными броневыми листами? Не могли сделать их наклонными? Но ставили же на танк «Черчилль» литую башню. Почему было не поставить точно такую же и на этот танк?
Тут надо отметить, как хорошо (вернее, скажем так – «на уровне тех лет») работает фантазия многих современных конструкторов альтернативных машин. Вот, например, германский танк «Остгот» 1925 года. Оставим в стороне вопрос о том, каким образом немцы его могли бы построить. Построили! И что? То, что изображено на нашем рисунке вполне соответствует тогдашнему уровню танкового дизайна. Пять башен, пять разнокалиберных орудий, семь пулеметов, толстая броня – все в пределах возможного и разумного. Просто находка для писателя НФ-романов о попавших в параллельный мир, где как раз на таких вот танках немцы и воюют против Франции и СССР.
Танк «Остгот»
Кстати, японцы ведь именно такой сверхтяжелый танк впоследствии (1939–1945) и создали – «Тип 0-1» или «Ми-То». Так что ничего нового тут нет. Традиционность мышления, увы, очень сильна в людях.
Фотокопия проекций танка «Ми-То». Вид сбоку
«Ми-То». Вид сверху
Действительно интересный проект – гипотетический германский танк LK-III с 57-мм орудием в башне. Дело в том, что танки LK-I и LK-II в конце Первой мировой войны в Германии действительно были созданы и готовились к серийному производству. Вот только башня с вооружением располагалась у них в задней части корпуса. Но что если перевернуть эту конструкцию на 180 градусов? Танк во всех отношениях сразу стал бы похож на французский FT-17. Вот только плохо это или хорошо – сегодня, увы, сказать никак не возможно.
Танк «IF» LK-III
Как известно, «танк Гроте» у приглашенного в СССР германского конструктора Эдварда Гроте не получился. Более того, из-за болезни ему пришлось вернуться в Германию и… Почему бы ему было не создать аналог советской машины там? Ведь все «кубики» у него для этого были…
Альтернативный «танк Гроте»
Самое простое, однако, это взять башню от одного танка и поставить на другой. Так поступили финны, заполучившие советские танки БТ-7. Правда, они башню для них разработали заново и вооружили английской 114-мм облегченной гаубицей. И вышла неплохая САУ. Но точно так же они могли бы поставить на шасси БТ и башню от Pz IVЕ. Вопрос только в установке нового погона башни. Есть погон – будет новая САУ.
Финская САУ на базе танка БТ-7 – БТ-44 (АИ – альтернативная история).
Аналогичным образом некоторые альтернативщики ставят башню от танка «Рейнметалл» на шасси Т-34 и, наоборот, башни от Т-34 на шасси германских танков. Можно такое было проделать? Вполне, вот только нужно было бы старый погон башни удалить, а новый поставить, и он к тому же должен был бы соответствовать ширине корпуса танка.
Танк Т-34 «IF» с башней от танка «Рейнметалл»
Pz-III-41 с башней от Т-34
Pz-III-43 с «башней-гайкой» от Т-34
Вполне себе германский танк. Кроме одного – заднего расположения ведущих колес. Для германских серийных машин оно было не типичным
Очень многое в конструкции танка зависит от его двигателя – типа, системы охлаждения и даже от его расположения в корпусе. Известно, что в годы Второй мировой войны в СССР отдавали предпочтение танковым дизелям, в Германии – бензиновым моторам водяного охлаждения, а вот в США – бензиновым авиационным моторам воздушного охлаждения.
Из-за того, что трансмиссия на танках немцев и американцев находилась спереди, к ней от двигателя над полом корпуса шел трансмиссионный вал, повышавший общую высоту танка. На Т-34 этого вала не было. Поэтому наша машина была ниже танков США и Германии. Хотя… не все тут так просто. Танки «Тигр» (P) и AMX 50 имели кормовые трансмиссии и при этом все равно довольно высокие корпуса. А вот САУ M18 «Хеллкет» с карданным валом и радиальным высоким мотором получилась довольно низкой – на уровне Т-34-85. Так что тут очень многое зависело от конструкторов машины и их подхода к её созданию.
Танки с двигателями в разрезе. Хорошо заметно, как вал от двигателя к трансмиссии повышает высоту танка
А вот так эти же самые танки могли бы выглядеть при несколько ином расположении двигателя. Американский М3 «Ли» стал бы ниже, хотя и не намного. Германский Pz-III с американским двигателем воздушного охлаждения габаритов бы не поменял, но мощности ему бы новый мотор прибавил. Больше всего выгод могло сулить размещение такого двигателя на танке Т-34. Правда, говорят, что бензиновые моторы были более пожароопасными. И опять же, мощность… 340 л. с. американский мотор против нашего в 500 л. с. К тому же при попадании в танк бронебойного снаряда и дизельные, и бензиновые танки в войну горели одинаково!
В годы войны на Кировском заводе много сил потратили на разработку и создание «среднетяжелого», то есть универсального танка КВ-13. Было предложено несколько образцов этого танка с экипажем из трех человек. Предполагалось вооружать его не только танковой пушкой, но и 122-мм облегченным орудием и использовать в качестве штурмового танка. Но… дело с ним так ничем и не закончилось.
При всех вариантах, однако, не рассматривался вариант с поперечным расположением двигателя. А он сулил немалые выгоды, прежде всего, с лучшей развесовкой танка. Башня при таком его расположении сдвигалась назад, на передние катки уменьшалась нагрузка, а бронирование лобовых проекций могло быть усилено. Но такая идея конструкторам в то время не пришла в голову, хотя о поперечном расположении двигателя на танке тогда уже говорили.
Компоновка различных вариантов танка КВ-13. Последний внизу вариант из «альтернативной истории»
Надо сказать, что в годы войны ГАБТУ получило прямо-таки фантастическое количество проектов самых различных танков. Но, пожалуй, самым впечатляющим был вот этот танк «Ленин-Сталин» инженера Ф. С. Селезнева, имевший сразу четыре гусеницы, так что они представляли практически сплошную поверхность. Причем верхние обводы гусениц проходили под корпусом танка, а с ходовой частью он соединялся боковыми спонсонами! Танк пять башен и пять орудий!
Танк «Ленин-Сталин»
Впрочем, были и реально существовавшие образцы бронетехники, которые подчас выглядели как нечто… из НФ-романа.
Например, такой необычной машиной был шведский бронеавтомобиль конца 20-х – начала 30-х годов прошлого века с полностью бронированной ходовой частью М29. Пулемет во вращающейся башне, пушка и пулемет вперед, пулемет назад, два места водителей, чтобы двигаться по шоссе в любом направлении, не разворачиваясь. И, конечно, оригинальная бронировка всех шести колес… Больше таких БА, кроме шведов, никто не выпускал.
Шведский футуристический бронеавтомобиль прошлого века М29
Но самый необычный проект боевой машины создал М. М. Военков в 1944 году. Он предложил металлическую трубу с шипами на внешней поверхности, а внутри этой трубы по стенкам должны были, словно белки в колесе, катиться… танки. И таким образом катить эту огромную «трубу» на врага и давить его её массой! А прорвав фронт, они выезжали из трубы в стороны и устремлялись на оперативный простор. Огромные размеры гарантировали её боевую устойчивость и защиту находящимся внутри танкам. Ну а уж на врага такое оружие должно было оказывать просто потрясающее психологическое воздействие!
Танк М. М. Военкова
Рисунки А. Шепса