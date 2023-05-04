Наш танковый паноптикум: танки IF



Германский танк Pzkpfwg-III Ausf J 15Pz. Одному только богу известно, почему немецкие конструкторы не поставили на него спрямленный, как у Т-34, лобовой броневой лист. Это могло бы теоретически дать выигрыш в весе и улучшенную броневую защиту. В крайней случае, могли бы поставить на уже имеющуюся броню дополнительный броневой лист на петлях, чтобы обеспечить доступ к люкам трансмиссии. Могли они это сделать? Могли! Но почему-то не сделали. Видимо, имели для этого какие-то вполне резонные, с их точки зрения, основания!

И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый?

А он будет распоряжаться всем трудом моим,

которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем.

Книга Екклесиаста, 2:19



Германский средний пушечный танк Pz IVЕ. Улучшался от модели к модели. Фирма «Крупп» разработала модель со спрямленным лобовым бронелистом по образцу Т-34. Был изготовлен макет, но сам танк с такой броней так и не появился вплоть до самого конца войны! Танк получил обозначение 9/BW. Но новый нос корпуса привел бы к росту веса танка на 880 кг. Усиленная броня бортов и кормы, а также переделанная ходовая часть доводили вес до 28,2 тонны, чего шасси выдержать не могло. Поэтому-то от этой идеи и отказались. Второй раз наклонную броню предложили на Pz. Kpfw. III/IV, от него отказались в пользу Jagdpanzer 38 D



Английский крейсерский танк «Кромвель». Глядя на него, сразу возникает вопрос, почему конструкторы поставили на него башню с вертикальными броневыми листами? Не могли сделать их наклонными? Но ставили же на танк «Черчилль» литую башню. Почему было не поставить точно такую же и на этот танк?



Танк «Остгот»



Фотокопия проекций танка «Ми-То». Вид сбоку



«Ми-То». Вид сверху



Танк «IF» LK-III



Альтернативный «танк Гроте»



Финская САУ на базе танка БТ-7 – БТ-44 (АИ – альтернативная история).



Танк Т-34 «IF» с башней от танка «Рейнметалл»



Pz-III-41 с башней от Т-34



Pz-III-43 с «башней-гайкой» от Т-34



Вполне себе германский танк. Кроме одного – заднего расположения ведущих колес. Для германских серийных машин оно было не типичным



Танки с двигателями в разрезе. Хорошо заметно, как вал от двигателя к трансмиссии повышает высоту танка



А вот так эти же самые танки могли бы выглядеть при несколько ином расположении двигателя. Американский М3 «Ли» стал бы ниже, хотя и не намного. Германский Pz-III с американским двигателем воздушного охлаждения габаритов бы не поменял, но мощности ему бы новый мотор прибавил. Больше всего выгод могло сулить размещение такого двигателя на танке Т-34. Правда, говорят, что бензиновые моторы были более пожароопасными. И опять же, мощность… 340 л. с. американский мотор против нашего в 500 л. с. К тому же при попадании в танк бронебойного снаряда и дизельные, и бензиновые танки в войну горели одинаково!



Компоновка различных вариантов танка КВ-13. Последний внизу вариант из «альтернативной истории»



Танк «Ленин-Сталин»



Шведский футуристический бронеавтомобиль прошлого века М29



Танк М. М. Военкова