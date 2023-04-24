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SIPRI: в тройку стран мира с самыми высокими военными расходами вошла Россия

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SIPRI: в тройку стран мира с самыми высокими военными расходами вошла Россия

За последние восемь лет в мире самые большие финансовые расходы на оборонные нужды отмечены по итогам прошлого года. Они составили более 2,2 триллиона долларов, что означает рост на 3,7 процента. А за указанный период, то есть с 2013 года затраты на содержание вооруженных сил на нашей планете возросли на 19 процентов, причем их увеличение фиксировалось ежегодно начиная с 2015 года.


Такие данные опубликовали специалисты Стокгольмского международного института изучения проблем мира (SIPRI).

Если рассматривать приведенную статистику с разбивкой по государствам, то можно заметить, что в тройку стран мира с самыми высокими военными расходами вошла Россия. В списке она заняла третье место. Ее опережают Соединенные Штаты и Китай, которым достались соответственно первое и второе места. За Россией следуют Индия и Саудовская Аравия. В совокупности военные расходы этих пяти государств составляют почти две трети от общемировых.

Исследователи считают, что рост мировых оборонных расходов отмечается в значительной степени из-за конфликта на Украине и роста напряженности в Восточной Азии.

Россия, являясь непосредственной участницей украинского конфликта, увеличила свои расходы на военные нужды более чем на 9 процентов. Теперь они составляют 86,4 миллиарда долларов. Страны Запада, оказывающие беспрецедентную поддержку киевскому режиму, тоже решили пересмотреть свои военные расходы в сторону увеличения. В странах Европы по итогам прошлого года они оказались самыми высокими за последние три десятилетия.
Использованы фотографии:
SIPRI
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8 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 09:22
    +1
    Ну надо думать, что во время СВО да ещё и против НАТО расходы поползут в верх.
  2. Комментарий был удален.
  3. Aken
    Aken Сегодня, 09:32
    +2
    Лучше тратить деньги на оборону, чем на клоунов всяких.
  4. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:39
    +1
    Вопрос ещё в том, сколько тратится на армию и сколько приходит в армию.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    +1

    Россия, являясь непосредственной участницей украинского конфликта, увеличила свои расходы на военные нужды более чем на 9 процентов.
    Более чем закономерно. Было бы весьма странным, если бы "расходы на военные нужды" уменьшались.
  6. solar
    solar Сегодня, 10:16
    +2
    Россия, являясь непосредственной участницей украинского конфликта, увеличила свои расходы на военные нужды более чем на 9 процентов.

    Честно говоря, в сложившихся обстоятельствах не очень то и увеличение.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    0
    Ситуация закономерная и понятная на сегодняшний день. Нам с неба ни чего не падает, оружие на полях и деревьях не растет. Только сами и за свой счет против объединившихся европейских и англосаксонских русофобов.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:56
    +1
    Ну возросли. Что ж тут необычного? Лучше тратить деньги на свою армию - чем на чужую...
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:09
    0
    SIPRI: в тройку стран мира с самыми высокими военными расходами вошла Россия
    . Радоваться тут нечему, все становится очень опасно.