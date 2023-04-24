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Западная пресса: власти США раздражены «сепаратной» инициативой президента Франции по Украине без консультаций с Вашингтоном

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Западная пресса: власти США раздражены «сепаратной» инициативой президента Франции по Украине без консультаций с Вашингтоном

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому вопросу не нравятся администрации США. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в американском руководстве.


Стало известно, что Макрон готовит некий план, с которым он хочет обратиться к Китаю. Этот план должен помочь усадить Россию и Украину за стол мирных переговоров. В США раздражены «сепаратной» инициативой президента Франции.

Как следует из сообщения агентства, Вашингтон более всего недоволен тем, что Макрон занялся «политическим фрилансом» в столь деликатном и важном вопросе как ситуация на Украине. США сочли, что французский лидер не должен был проявлять чрезмерную самостоятельность и предлагать какие-то инициативы по украинскому конфликту без предварительных консультаций с Вашингтоном.

Излишнюю независимость в высказываниях Макрон стал проявлять после недавнего визита в Китай. В частности, он призвал Европу быть более самостоятельной и отметил, что Евросоюзу не стоит вмешиваться в противостояние США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эти слова Макрона в США сочли едва ли не предательством, отмечая, что французский лидер «подставляет» Украину. Ведь нежелание Франции помогать США противостоять Китаю в Азии может привести к тому, что Вашингтон будет вынужден перенаправить на азиатское направление значительную часть своих ресурсов, расходуемых на военно-политические цели в Восточной Европе, включая и украинский конфликт.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:30
    0
    Все правильно, "домашнюю работу" нужно сначала "учителю" показать, а то орфографических и географических ошибок наделает..............
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 10:32
      0
      Западная пресса: власти США раздражены «сепаратной» инициативой президента Франции по Украине без консультаций с Вашингтоном

      Ну, в принципе, если оглянуться на политические карикатуры 2012 года, то западных карикатуристы уже тогда отмечали некий "сепаратизм" Франции, А именно.

      Обратите внимание, что на представленной карикатуре Франция в компании прочих стран НАТО - это единственная собачка, которая находится не на поводке у США и Израиля на БВ.

  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
    +1
    Излишнюю независимость в высказываниях Макрон стал проявлять после недавнего визита в Китай. В частности, он призвал Европу быть более самостоятельной и отметил, что Евросоюзу не стоит вмешиваться в противостояние США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    макроха решил немного побыть Бонапартием! laughing Но вместо этого стал боксерской грушей. laughing
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:42
    +2
    Французы всё-таки где-то в глубине души недолюбливают англо-саксов. А тут ещё мировое лидерство стало смещаться в сторону Китая. Вот и стал Макрон от рук отбиваться, тем более, что избираться ему всё равно не грозит.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:44
    0
    Макрон срач устроил ,попав в дипломатическую ловушку КНР ,пусть сам и выпутывается.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:46
    +1
    Тиха украинская ночь... И только слышно, как кто-то хрустит булками француза laughing
    Еще один незалежный нашелся))) Тебя как, в отставку по де-голлевски, или как Кадаффи? Сугубо демократически - недовольный народ в поисках демократии вон - на улицах)))
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:48
    +1
    Простите но товарищ Макрон без одобрения ваншингтонского обкома даже на горшок не сядет. В жизни не поверю что ставленник ротшильдов может отсебятину нести. Там инициатива как черта характера вытравлена на корню
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:14
      +2
      Нет, он что то в Китае наговорил. Таблетки не того цвета принял.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:57
    +3
    Всё правильно: янки считают, что предательство и обман исключительная привелегия США.
  8. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 10:01
    0
    Что китайцы сделали с Макроном? После визита к Си он прямо преобразился
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:03
    0
    Они что сговорились? От посла КНР в ЕС не хило прилетло еэсовцам сегодня ,правда через СМИ КНР пока .Но позиция КНР чётко обозначена.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:13
      0
      КНР вообще ,удивили .....поставили под сомнение все СНГ.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:04
    0
    США сочли, что французский лидер не должен был проявлять чрезмерную самостоятельность и предлагать какие-то инициативы по украинскому конфликту без предварительных консультаций с Вашингтоном.

    Микрон нарушил принцип вассалитета по отношению к суверену Франции - США:
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:10
    0
    Сразу бы выдали инструкцию , кто может предлагать план, а кто не может. А то холостые пробег....
  12. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:20
    0
    Излишнюю независимость в высказываниях Макрон стал проявлять после недавнего визита в Китай. В частности, он призвал Европу быть более самостоятельной и отметил, что Евросоюзу не стоит вмешиваться в противостояние США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Конечно, что ж, не без того, оно, конечно, совсем буквально, если поднять вопрос и тут же бросить, потом его поднять и тут же заострить, тогдо оно, конечно, что ж! Не без того ж! Тогда оно, конечно, совсем, буквально! wassat
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    0
    Макрон готовит некий план, с которым он хочет обратиться к Китаю
    Нравится или не нравится Сша, но у Макрона семь пятниц на неделе. То в Пекине лопочет о мирном плане по Украине, то вчера заявляет, что нельзя ни в коем случае дать России победить. Такой же фигляр, как и Зеленский с единственно разницей, что не замечен в приеме "кокса", но зато обожает молодых негров.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:06
    0
    Западная пресса: власти США раздражены «сепаратной» инициативой президента Франции по Украине без консультаций с Вашингтоном
    . Гальский петушек радухарился, заиграл я, но.... дальше видно будет, это он всерьёз или ...
    Хотя, перья ему так и так повыдергают, от стервятника ему не отбится.