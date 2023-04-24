Западная пресса: власти США раздражены «сепаратной» инициативой президента Франции по Украине без консультаций с Вашингтоном

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому вопросу не нравятся администрации США. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в американском руководстве.Стало известно, что Макрон готовит некий план, с которым он хочет обратиться к Китаю. Этот план должен помочь усадить Россию и Украину за стол мирных переговоров. В США раздражены «сепаратной» инициативой президента Франции.Как следует из сообщения агентства, Вашингтон более всего недоволен тем, что Макрон занялся «политическим фрилансом» в столь деликатном и важном вопросе как ситуация на Украине. США сочли, что французский лидер не должен был проявлять чрезмерную самостоятельность и предлагать какие-то инициативы по украинскому конфликту без предварительных консультаций с Вашингтоном.Излишнюю независимость в высказываниях Макрон стал проявлять после недавнего визита в Китай. В частности, он призвал Европу быть более самостоятельной и отметил, что Евросоюзу не стоит вмешиваться в противостояние США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Эти слова Макрона в США сочли едва ли не предательством, отмечая, что французский лидер «подставляет» Украину. Ведь нежелание Франции помогать США противостоять Китаю в Азии может привести к тому, что Вашингтон будет вынужден перенаправить на азиатское направление значительную часть своих ресурсов, расходуемых на военно-политические цели в Восточной Европе, включая и украинский конфликт.