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Украинский генерал: в Чечне ведь русские тоже вначале отступили, а в результате одержали победу

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Украинский генерал: в Чечне ведь русские тоже вначале отступили, а в результате одержали победу

Западные репортёры стараются получить оценки происходящего в конфликте на Украине у украинских военнослужащих. Заинтересованы зарубежные журналисты в том, как сами украинские военные оценивают возможное контрнаступление, какова вероятность его успеха.

Своими соображениями по поводу возможного развития украинского конфликта с испанскими журналистами поделился генерал Сергей Мельник. Его интервью публикует издание El Pais.

По словам бригадного генерала юстиции Украины, текущий конфликт на Украине ему напомнил события 1990-х годов в Чечне.

Сергей Мельник:

Меня это затишье беспокоит. Они (российские войска) ведь и в Чечню так же входили, отступив вначале. А спустя два года русские провели перегруппировку и провели новое наступление.

Мельник напомнил, что в итоге после отступления, перегруппировки и последовавшего наступления российские войска добились победы в Чечне.

Украинский генерал:

С каждым новым этапом украинской армии всё меньше будет хватать сил и вооружения, а также боеприпасов.

Сергей Мельник:

Кадровые украинские военные или сильно истощены войной, или погибли.

Для справки: Сергей Мельник занимает должность замкомандующего оперативной группировки войск «Харьков». Имеет позывной «Марсель» и научную степень доктора юридических наук.
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26 комментариев
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  1. ННиколаичЪ
    ННиколаичЪ Сегодня, 09:37
    -2
    Они (российские войска) ведь и в Чечню так же входили, отступив вначале. А спустя два года русские провели перегруппировку и провели новое наступление.

    Ну да,, а еще и Москву сдавали.. что повторим? или все таки дадим по пятачкам с размаху..
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 10:53
      0
      Все эти копания в истории и поиски в ней подобного, это всё попытки найти простые ответы на сложные вопросы. Никогда не будет так, как было раньше, всё будет по-другому...
  2. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 09:37
    +13
    сравнение некорректное. У чеченцев тяжелого вооружения то толком не было, а тут полноценная армия противостоит, которую еще и Запад открыто поддерживает. Короче, опять хлопец прибедняется, просит больше золота
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: Hellcos
      Короче, опять хлопец прибедняется, просит больше золота

      Наши изначально пожалели осла с золотом, теперь расходы на сотню тыщ таких ослов.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:56
        0
        Скорее всего был осел с золотом, но похоже золото до адресата не дошло, а осело у "погонщика".
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 10:01
        +2
        Наши изначально пожалели осла с золотом, теперь расходы на сотню тыщ таких ослов.

        Ослов с золотом туда отправили за 30 лет с избытком...
    2. arkadiyssk
      arkadiyssk Сегодня, 09:51
      +4
      Сравнение с Чеченскими вообще не корректное. Мало кто осознает, что эти войны велись на крохотном театре военных действий - размером 50х50 км (расстояние от Грозного до Ведено или Шатоя). И то там несколько лет все тянулось. В Украине, просто линия столкновений, под 1500 км. Это конфликт совершенно иного уровня. И опыт Чечни ничем не поможет, а возможно только все осложнил, когда решил, что дескать "Чечню додавил упорством постепенно и Украину додавлю".
    3. Blue Fox
      Blue Fox Сегодня, 10:03
      -1
      У чеченцев тяжелого вооружения то толком не было

      Ну если более сорока танков, более сотни БМП и БТР, сотни артиллерийских орудий и минометов это не в счет, то даже не знаю… Вот разве что почти две сотни учебно-тренировочных L-39 и L-29 можно не учитывать.
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:40
    +11
    В Чечне победили не русские, а русские и чеченцы. Это была гражданская война. А в такой войне или все проигрывают, пока воюют, или все побеждают, когда прекращают воевать.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:47
      +9
      На Украине ведь тоже идёт по сути гражданская война. Люди, говорящие на одном языке и даже крещённые в одной церкви сражаются друг с другом за разные цивилизационные выборы.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:11
        -3
        "сражаются друг с другом за разные цивилизационные выборы."///
        ---
        Это верно.
        Украина выбрала европейский путь развития.
        Россия выбрала евразийский путь развития, как полу-европейская-полу-азиатская держава, тесно привязанная к Средней Азии.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:48
      +4
      В Чечне нашлись чеченцы ответственные за свои слова и дела, они и прекратили войну.
      На Украине нет ответственных политиков способных сдержать свое слово.
      8 лет Минских договоренностей они обманывали и врали нам и сейчас лгут.
      Как с такими лжецами иметь дело?
    3. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:51
      +1
      Цитата: Pavel73
      В Чечне победили не русские, а русские и чеченцы. Это была гражданская война. А в такой войне или все проигрывают, пока воюют, или все побеждают, когда прекращают воевать.

      Называть можно как хочешь, но там происходит гражданская война. Государство Украина отсутствует, природа не терпит вакуума. Там будет Россия.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:52
    +1
    Цитата: Pavel73
    В Чечне победили не русские, а русские и чеченцы. Это была гражданская война. А в такой войне или все проигрывают, пока воюют, или все побеждают, когда прекращают воевать.

    В Чечню был согнан сброд со всего света. С Украины, в том числе. Поэтому было противостояние далеко не только с местным населением с задуренной башкой.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:55
    -4
    С каждым новым этапом украинской армии всё меньше будет хватать сил и вооружения, а также боеприпасов.

    Да не будет никакого нового наступления войск РФ на Киев и Одессу - уже сейчас совершенно очевидно, что будет заключён новый договорняк вроде Минска-3 и нацистский режим сохранится в Киеве, Украина сохранит выход к Чёрному морю, в Одессе, Николаеве и столице субъекта РФ Херсоне будут размещены базы ВМС США, в Харькове, Сумах и Чернигове - военные базы и ракеты США и ФРГ.

    США и НАТО перевооружат ВСУ новейшим оружием, в том числе ОМП.
    Украина никогда не признает границу РФ по текущей ЛБС и будет проводить постоянные обстрелы приграничных регионов РФ, ситуация, возникшая в 2014 году не изменится.

    Киевский режим будет по-прежнему подпитываться США и ЕС, выжжет каленым железом все русское от Чопа до Донецка, и продолжит совершать теракты в РФ, дестабилизировать РФ, ожидая очередной смуты в России.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:00
      +2
      Киевский режим будет по-прежнему подпитываться США и ЕС
      Cодержать украину годами они просто не смогут- не Эстония с миллионом населения, да и самим свои деньги тоже нужны.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 10:08
        +1
        Помощь США Украине уменьшится, но не прекратится, чтобы поддерживать это европейское Сомали на плаву.
        Пока США это вполне под силу - выделять несколько миллиардов $ в год на содержание нацистского режима на Украине.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 10:10
          0
          Помощь США Украине уменьшится
          Не уменьшатся аппетиты воров- и вся эта помощь будет растащена. Сейчас, например, часть доходит до получателей.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:14
        -3
        Сделают "план Маршалла" для Украины.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 10:30
          0
          "план Маршалла" для Украины.
          Если бы это было возможно- то за 30 лет, имея ресурсы,население, остатки индустрии СССР, украинцы себе бы построили если не вторую Францию, то вторую Польшу. Но они мают шо мают.
  6. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 10:02
    +1
    Доктор юридических наук служит генералом и имеет позывной Марсель? Видать из приблатнённых. В статье про жемчуга стакан ничего не пропустили?
    ...С тех пор имею, братцы,
    Одну я в жизни цель:
    Ох, как бы мне добраться
    В эту самую Марсель!
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:09
    +1
    До чеченский фазы в 404 ещё лететь и лететь
  8. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 10:17
    -1
    Пока как простому украинцу, так и богатому, Россия не будет более притягательна экономически, политически и морально - конфликт будет продолжаться. Сейчас же, благодаря тому, что 35 лет Россия дарила миллиарды и богатства лишь олигархам и приближенным у власти, занимаясь распродажей ресурсов и очковтетательством перед своим народом, западный мир для украинцев давно стал желанным "раем". Именно из за этого миллионы украинцев молчаливо приняли результаты Майдана. Именно наивное желание избавиться от бюракратического произвола, грабежа алигархов и коррупционеров, бандитов у власти, жить как в Европе в цивилизации - это и привело к тому, что имеем. Все познается в сравнении. Если бы США не делали из Украины военный плацдарм против России, не тянули в НАТО, то вполне возможно, что Украину приняли бы в ЕС. И лет через 10-15 там была бы жизнь как в Польше и Румынии. Но украинцев обманули этой сказкой, отведя роль камикадзе-полигона конфликта с Россией. И конечно же, в крахе мечты украинцы винят Россию. Они не желают верить в обман Западом. Так им проще.

    Чтобы соседние народы хотели мира с Россией и не шарахались под крыло США и Запада, надо в самой России создать комфортные экономические условия для бизнеса, населения, граждан. Надо искоренить дикую коррупцию в гос органах. Надо заниматься страной и ее благополучием, ее развитием - от воспитания детей до дорог и портов. Надо искоренить бедность. Надо прекратить раздавать ресурсы за бесценок ради карманов олигархов теневых. Надо развивать свои высокие технологии, а не клянчить чипы у Китая. Надо сделать страну лучше, чем
    хотябы Польша. Тогда соседние народы будут желать дружить с Россией и никакие НАТО не будут страшны. И украинцы сами не будут бежать туда от нас. Но мы упустили время и возможность, начиная с 2000 года... 23 года кормежки миллиардами олигархов и их корпораций от распродажи ресурсов... А сейчас в итоге и экономика не развита, и народ далеко не счастлив, и армия оказалась слаба, и вокруг каждое второе государство вражеское. Если Кремль СЕЙЧАС не сделает выводов и не начнет полноценного развития страны именно для блага ее граждан - будет еще хуже.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:50
      0
      Украину приняли бы в ЕС.
      40 миллионов требовательных нищебродов в составе ЕС гарантировали бы его крах.
  9. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 10:44
    0
    Бригадный генерал юстиции - звучит эпично. Бригада судей, адвокатов, прокуроров и прочей челяди юриспруденции во главе оной повелеваю быть Серёге бригадиром. Пацталом...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:03
    0
    Кадровые украинские военные или сильно истощены войной, или погибли.
    Кстати так и есть... но, новые боеспособные части можно подготовить и обучить, правда времени это требует сильно больше, чем пара, тройка недель!!! В общем, новая "элита и гвардия" не будет такой подготовленный, как можно было делать раньше.
    Всё держится на упорство простого солдата, но и оно не бесконечно.