Украинский генерал: в Чечне ведь русские тоже вначале отступили, а в результате одержали победу

Меня это затишье беспокоит. Они (российские войска) ведь и в Чечню так же входили, отступив вначале. А спустя два года русские провели перегруппировку и провели новое наступление.

С каждым новым этапом украинской армии всё меньше будет хватать сил и вооружения, а также боеприпасов.

Кадровые украинские военные или сильно истощены войной, или погибли.

Западные репортёры стараются получить оценки происходящего в конфликте на Украине у украинских военнослужащих. Заинтересованы зарубежные журналисты в том, как сами украинские военные оценивают возможное контрнаступление, какова вероятность его успеха.Своими соображениями по поводу возможного развития украинского конфликта с испанскими журналистами поделился генерал Сергей Мельник. Его интервью публикует издание El Pais.По словам бригадного генерала юстиции Украины, текущий конфликт на Украине ему напомнил события 1990-х годов в Чечне.Сергей Мельник:Мельник напомнил, что в итоге после отступления, перегруппировки и последовавшего наступления российские войска добились победы в Чечне.Украинский генерал:Сергей Мельник:Для справки: Сергей Мельник занимает должность замкомандующего оперативной группировки войск «Харьков». Имеет позывной «Марсель» и научную степень доктора юридических наук.