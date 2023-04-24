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Польские ВВС получили на вооружение вторую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2

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Польские ВВС получили на вооружение вторую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2

Польские ВВС получили вторую партию ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, об этом сообщила пресс-служба польского Министерства обороны на своем официальном сайте.


Согласно сообщению, 22 апреля 2023 года на территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов польских ВВС в Мирославке прошла церемония приема новой партии турецких БПЛА. На этот раз польские военные также получили один авиационный комплекс, в который входят шесть ударных беспилотников, три наземные подвижные станции управления и три ретрансляционные станции. Кроме того, в поставку вошло сопутствующее оборудование, в частности, блоки наблюдения и датчики распознавания. Также турки поставляют полякам боеприпасы: MAM-L и MAM-C, тренажеры для тренировок, запасные части, логическую поддержку и гарантию на 2 года. Также поляки получили технологии, позволяющие обслуживать и ремонтировать в Польше двигатели, наземные станции управления и электронно-оптические системы.

Как заявили в военном ведомстве Польши, все беспилотники были предварительно протестированы в Турции, а затем прошли завершающие испытания на территории Польши. Третья и четвертые партии турецких дронов должны поступить на вооружение польской армии в октябре этого года и в апреле 2024 года. Также в рамках контракта турки проведут подготовку операторов беспилотников в количестве 192 польских военнослужащих.

Первый авиационный комплекс Bayraktar TB2 Польша получила в конце октября прошлого года. Всего польские военные заказали четыре комплекса по шесть БПЛА, т.е. 24 дрона в общей сложности. Как заявил глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак, турецкие ударные дроны Bayraktar TB2 показали "высокую эффективность" в боевых действиях на Украине, поэтому и были закуплены Польшей. Планируется, что в дальнейшем эти БПЛА будут использованы против российских войск в случае "их вторжения".
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9 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:47
    +1
    Польские ВВС получили на вооружение вторую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2
    Видимо неплохо идут дела у зятя Эрдогана. Байрактары идут "на расхват", как горячие пирожки.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 09:52
      +2
      Польские ВВС получили на вооружение вторую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2

      Неужели Россия никак не может надавить на Эрдогана и Турцию, чтобы этого не было?!
      Нафига России, к примеру, строить Турции - да ещё и за раоссийские деньги (!) - АЭС в Аккая, чтобы Турция вооружала агрессоров Росии?! И т.п.
      Турция сама является двурушным агрессором против России.
      Нафига России такая "дружба" с Эрдоганом и Турцией!
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 09:49
    -2
    "турецкие ударные дроны Bayraktar TB2 показали "высокую эффективность" в боевых действиях на Украине"///
    ---
    В России это отрицают.
    Их сбивают через некоторое время, это верно. Но до этого они успевают совершить достаточно эффективных боевылетов, и полностью окупают себя.
  3. donavi49
    donavi49 Сегодня, 09:53
    0
    Кстати - первая группа пилотов на ФА-50 уже в Корее. Они планируют поднять в Польше первое крыло осенью-зимой этого года.

    Такой темп достигается тем, что первая группа получает FA-50 Block 10 - 8 самолетов берут из заказа для ВВС Кореи, которые на финальных стадиях, остальные KAI перетасовывает, уже как им удобнее. Первые польские самолеты полностью новой постройки (на резке металла головного был глава ВВС Польши) - поступят с 2025 года они будут FA-50 Block 20.

    А вообще Польша прямо лихорадочно вооружается. Они еще 800 ракет AGM-114R2 закупили. Летом приедет первая батарея корейского Химарс/270. Также мегаторги на 96 ударных вертолетов. Вероятно будет Апач в разных модификаций, и часть срочно из наличия. Ближе к лету уже документы подписывать будут.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: donavi49
      А вообще Польша прямо лихорадочно вооружается.

      Украинцы заканчиваются, пришло время Польши... Родственник с передовой говорит, уже давно не слышал русской и украинской речи, одни поляки на той стороне...
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:28
      -2
      "Летом приедет первая батарея корейского Химарс/270."///
      ---
      Химарс - это хит передовых вооружений.
      Израиль тоже создал свой "Химарс".
      PULS назвали. Продали Нидерландам несколько штук.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:53
    0
    Да, эти с истребителя керосином не получится, только с "кукурузника".
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:01
    +1
    С этими турецкими вундервафлями армия РФ уже научилась справляться.
    Куда опаснее для РФ сейчас HIMARSы.
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:19
    -1
    Чудны дела твои, господи. Неужели "ясновельможные" так и не поняли что Bayraktar TB2:
    - слишком велик, чтобы оставаться незамеченным;
    - слишком неуклюж чтобы увернуться от атаки;
    - слишком дорог, чтобы на нём не экономить ракеты ПВО;
    - слишком медленный, чтобы иметь хоть столь значимое время реакции;
    - слишком маломощный, чтобы нести достаточный боезапас.
    Но с другой стороны, пусть его поляки покупают. lol