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ВСУ приступили к оборудованию понтонных переправ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении

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ВСУ приступили к оборудованию понтонных переправ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении

Активность украинских подразделений замечена на Красно-Лиманском направлении. По данным разведки, ВСУ пытаются навести новые понтонные переправы через реку Северский Донец. Об этом в своем ТГ-канале сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.


Подготовка новых понтонных переправ осуществляется в районах Закотное, Плантоновка и Дроновка. Причем переправы наводятся как с помощью инженерной техники, так и строятся из подручных средств, поэтому имеют различное предназначение. По первым пойдет военная бронетехника, по вторым - личный состав ВСУ.

В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец. (...) переправы имеют разную вместительность и предназначения (...) В районах переправ выставлено охранение

- пишет Марочко.

Кроме того, отмечается появление на переднем крае и в ближайших тылах большого количества украинских военных из числа свежих мобилизованных. По имеющимся данным, большая часть из них почти не имеет никакой военной подготовки, кроме трехдневных курсов. По данным украинских источников, в Генштабе ВСУ приняли решение проводить обучение мобилизованных прямо на передовой, как говорится, не отрываясь от производства.

Предполагается, что все вышеперечисленное говорит о подготовке командованием ВСУ на Красно-Лиманском направлении наступления или серии ударов по позициям российских войск, что должно отвлечь внимание от направления основного удара. По задумке украинских генералов, подразделения ВСУ должны "раздергать" российские войска, привести их в небоеспособное состояние, после чего перейти в контрнаступление.
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20 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:07
    0
    Отправить войска Укровермахта на корм рыбам во время переправы. am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:10
      0
      Да,на корм.Только вот под Изюмом это сделать не получилось.С плацдармом то.Вопросы..
      1. monetam
        monetam Сегодня, 10:16
        +1
        на ошибках учатся ! Не получилось осенью прошлого года - ну так получится сейчас. Из неудач надо извлекать опыт, а не падать духом.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 10:32
          0
          Мужики, вы, конечно, умные ребята, вот только что вам бросили кость, грызите....
          Вопрос, кому сообщает отставной подпол Марочко: редакции ВО или хoхлам для размышления? Все места выложил... не понимаю, маразм или сдуру.
          Разве переправы не являются объектами повышенной опасности или уже всем всё пофиг?
    2. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 10:25
      +6
      Смысл писать в комментариях то, что даже ребенок понимает? Вы так везде очевидные вещи озвучиваете и комментируете? Сходили в туалет, написали жене в ватсап, что надо бы вам кнопку слива нажать. А то она не вкурсе, что это надо сделать. Просто уже задолбали комментарии ни о чем. Никто кроме вас в командовании СВО не догадывается, что надо уничтожать переправы. Вы только один гений. Задумайтесь.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:42
        +1
        Задумайтесь.

        Всё бы хорошо, друг, вот только многим из тутошних "аналитиков" мозгов не хватает, так что думать нечем. Фотку переправы выложили... ещё бы координаты... блин, не то что мозгов - страха нет.)
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:48
        +2
        А ещё 95 процентов этих комментаторов абсолютно дремучие люди, безграмотные двоечники. В одно предложении умудряются делать кучи ошибок! А уж про пунктуацию! Бедный русский язык! Но мнят себя супер-пупер специалистами!
    3. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 11:02
      0
      судя по габаритам речушки с фото, там столько рыбы не будет чтобы она смогла все это съесть, даже если будет стараться в 3 смены.
  2. olhon
    olhon Сегодня, 10:07
    +4
    Не плохо бы туда ФАБ 500 -1500 прислать.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:12
      +1
      Цитата: olhon
      Не плохо бы туда ФАБ 500 -1500 прислать.

      После чего засыпать всё минами.
  3. speelforce
    speelforce Сегодня, 10:14
    -1
    В общем, выглядит как имитация бурной деятельности.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:19
      +1
      Ну сейчас уже будет под 15-20 градусов днем - сохнуть начнет быстро + дождей по прогнозам поменьше. Прямо разведку боем серьезную и отвлекающие маневры вероятно уже можно будет ожидать в последних числах апреля.
  4. Cronus
    Cronus Сегодня, 10:19
    +4
    крупных сил не видно,они хитрые все время отвлекают и где главный удар еще неизвестно.Вся надежда на планирующие боеприпасы очень эфективны по заявлениям разных сторон.А мост нада бы скинуть одну такую фаб 500,может дождаться когда наведут мосты и начнут переправлять ну и все это сравнять...
  5. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 10:23
    0
    "отличная" фотка в статье для иллюстрации!!!!!
    пс
    фото переправы армии Лаоса близ белогоровки... потери более 73 единиц техники...командовал генерал Ла-Пин...
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:23
    +1
    Это так называемая американская "тактика тысячи порезов". Имеется в виду десятки и сотни незначительной оживленной деятельности по всей длине линии соприкосновения.
    Наши утверждают, что научились на это спокойно реагировать и достойно отвечать.
    Надеюсь, это так.
    Успехов встречающим!
  7. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 10:24
    0
    Всу скоро перейдут в наступление признаки этого уже очевидны, захват пладрама на левом берегу Днепра, переброска сил туда сюда в целях запутать нас, удары беспилотники этой ночью по Севастополю и подрыв нефтебазы. Они делают все чтобы растащить наши резервы, маховик начинает запускаться.
  8. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 10:27
    +2
    На нашем берегу Днепра в районе лодочной станции под Олешками плацдарм не могут ликвидировать, переправы тоже будут стоять.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: Gpn27
      На нашем берегу Днепра в районе лодочной станции под Олешками плацдарм не могут ликвидировать

      а как он снабжается?
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 10:57
        0
        Катерами. Не в плавь же, в самом деле.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:58
    0
    ВСУ приступили к оборудованию понтонных переправ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении
    . Вопрос, что это было?
    Ответ... время покажет, что именно, гадать бессмысленно.