ВСУ приступили к оборудованию понтонных переправ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении

В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец. (...) переправы имеют разную вместительность и предназначения (...) В районах переправ выставлено охранение

Активность украинских подразделений замечена на Красно-Лиманском направлении. По данным разведки, ВСУ пытаются навести новые понтонные переправы через реку Северский Донец. Об этом в своем ТГ-канале сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.Подготовка новых понтонных переправ осуществляется в районах Закотное, Плантоновка и Дроновка. Причем переправы наводятся как с помощью инженерной техники, так и строятся из подручных средств, поэтому имеют различное предназначение. По первым пойдет военная бронетехника, по вторым - личный состав ВСУ.- пишет Марочко.Кроме того, отмечается появление на переднем крае и в ближайших тылах большого количества украинских военных из числа свежих мобилизованных. По имеющимся данным, большая часть из них почти не имеет никакой военной подготовки, кроме трехдневных курсов. По данным украинских источников, в Генштабе ВСУ приняли решение проводить обучение мобилизованных прямо на передовой, как говорится, не отрываясь от производства.Предполагается, что все вышеперечисленное говорит о подготовке командованием ВСУ на Красно-Лиманском направлении наступления или серии ударов по позициям российских войск, что должно отвлечь внимание от направления основного удара. По задумке украинских генералов, подразделения ВСУ должны "раздергать" российские войска, привести их в небоеспособное состояние, после чего перейти в контрнаступление.