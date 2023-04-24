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Дмитрий Медведев: Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок

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Дмитрий Медведев: Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок

События на Украине привели к тому, что в соседних европейских странах стали высказывать давно забытые идеи и вспоминать когда-то существовавшие границы восточноевропейских государств. Все чаще вспоминают свое давнее прошлое времен Речи Посполитой и в Польше. Причем все это выставляется так, как будто возрождение этого прошлого будет благом для украинского народа, хотя на самом деле это означает потерю государственности.


Подобные идеи прокомментировал у себя в Телеграм-канале и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, в Варшаве из-за отсутствия реального образа будущего страны решили черпать вдохновение из прошлого 400-летней давности, когда существовала «недоделанная империя» Речь Посполитая «от моря до моря», частью которой была и значительная часть Украины.

Польские власти, видимо, решили любой ценой взять реванш у России за свои неудачи в прошлых столетиях и использовать для этого Украину, считает российский политик.

Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок

- написал Медведев в Telegram.

Зампредседателя Совбеза отметил, что «оборзевшая Польша» ищет повод поглотить часть Украины, считая, что это надо сделать либо сейчас, либо уже никогда. Однако, по словам Медведева, в Варшаве мало думают о последствиях попытки реализовать эти планы и, кроме того, Польша просто не умеет быть империей, хоть и постоянно берётся за это «безнадёжное для себя дело».

Медведев также поддержал мнения некоторых экспертов о том, что Вашингтон (да и Лондон) специально укрепляют Польшу для ослабления позиций Берлина и Парижа.

По словам политика, в итоге, если даже образуется подобие польско-украинской унии, это в чем-то сыграет на руку России, так как

вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом. Начнёт терроризировать необоснованными претензиями «по праву памяти» своих соседей. Превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд

Медведев напомнил, что Варшава уже идет в этом направлении, требуя, например, репараций у Германии на огромную сумму.
Российский политик считает, что растущие аппетиты Варшавы в итоге вынудят ее соседей обратиться за помощью к Москве и подписать новый договор о евробезопасности «для сдерживания неугомонной Польши».
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Совета Безопасности РФ
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14 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:17
    +1
    Тут трудно с ДАМом не согласиться! good этих только мочить.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:22
    +1
    Какой словесный оборот!А полякам что делать,раз соседняя страна приходит в упадок?С чего бы им и не отхватить кусок?Вполне естественное желание.Они еще и до Германии доберутся
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:25
    +2
    Медведева что толкало не наложить вето на беспантовую зону в Ливии и большой уступке в Баренцевом море?
    Антиимперские амбиции?
    А теперь "это другое" Медведев, или тот же самый?
    Что готов сдать за 15-й айфон?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:28
      0
      Потому ДАМ из кожи и лезет чтобы забыли какой он был, что говорил и что кому отдал.
      Показывает что теперь "он не такой" (с), а совсем "правильный" стал.
      Что вполне и Сяоми обойдется (пока президентом не выберут...)
      А вот как выберут.... Тут походу просто 15м Айфоном не обойтись. Ага.
      1. БорзРио
        БорзРио Сегодня, 11:15
        0
        Тоже как то подозрительно к его сегодняшней роли отношусь. Как бы реально не вышло так, что его готовят на смену главному, с имиджем грозного дяди, грозы всем и каждому. А как займет трон, так сменит риторику под старое амплуа "америкен бой, уеду с тобой"...
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:30
    +1
    Если поляки не одумаются, глядя на потери хо..ов, ничего хорошего их не ждёт.
  5. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 10:34
    -1
    Опять ястреб грозно закукарекал. Кто-то его всерьез воспринимает еще?
  6. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 10:36
    +1
    Гиена Европы. С неё вторая мировая и началась
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:37
    0
    как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом.

    Надеюсь, после очередного раздела в Европе будет окончательно решен польский вопрос, и все бравые паны, как в свое время евреи в Риме, разбредутся по миру, и, со временем, забудут о своих великопольских замашках... Мадагаскар, Канада, Австралия, Сибирь, наконец, - имеют огромные неосвоенные территории, на которых свободно могут уместиться бравые польские паны..
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:38
    +1
    «оборзевшая Польша» ищет повод поглотить часть Украины

    Э..., а мы разве не этим же занимаемся? Сейчас для укропов историческая ситуация наоборот, когда-то они попросились в россию чтобы избежать истребления со стороны польши, теперь они пытаются сбежать в польшу, так как россия их "денацифицирует". В данной ситуации россия проиграла пропагандистскую войну за умы окраинцев, поэтому у польши появился ещё один шанс.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:40
    +1
    Медведев в своём амплуа)
    С одной стороны про имперские галлюцинации Польши, а с другой - только России способна справиться с поляками. И не просто так справиться - нет, нас должны позвать на помощь соседи Польши)
    Напомню, соседи Польши, это, в том числе, и Украина, и Германия. С Украиной у нас СВО, а по Берлину Медведев обещал пройтись парадом.
    И спрашивается, у кого имперских галлюцинаций больше?)
  10. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:43
    +2
    Кремлевский чревовещатель пытается набрать такими громкими, но пустыми заявлениями очки перед "предвыборной гонкой"?? Глупо, противно, скучно.
    1. Комментарий был удален.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:53
    0
    Как профессиональный юрист лучше бы подумал как разорвать договор о передаче территорий в Баренцевом море. Плюс как земли бывшей Восточной Пруссии отдать державе победительнице. soldier
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    0
    Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок
    И хорошо, чтобы эти "ломки" закончились предсмертными судорогами этого государства переполненного ненавистью к России и всему русскому. Особенно для нынешних польских политиков. Скоро немцы да и др. на себе ощутят высокомерие и враждебность Польши и ее поползновения на должность смотрящего за Европой.