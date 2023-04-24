Дмитрий Медведев: Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок

Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок

вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом. Начнёт терроризировать необоснованными претензиями «по праву памяти» своих соседей. Превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд

События на Украине привели к тому, что в соседних европейских странах стали высказывать давно забытые идеи и вспоминать когда-то существовавшие границы восточноевропейских государств. Все чаще вспоминают свое давнее прошлое времен Речи Посполитой и в Польше. Причем все это выставляется так, как будто возрождение этого прошлого будет благом для украинского народа, хотя на самом деле это означает потерю государственности.Подобные идеи прокомментировал у себя в Телеграм-канале и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, в Варшаве из-за отсутствия реального образа будущего страны решили черпать вдохновение из прошлого 400-летней давности, когда существовала «недоделанная империя» Речь Посполитая «от моря до моря», частью которой была и значительная часть Украины.Польские власти, видимо, решили любой ценой взять реванш у России за свои неудачи в прошлых столетиях и использовать для этого Украину, считает российский политик.- написал Медведев в Telegram.Зампредседателя Совбеза отметил, что «оборзевшая Польша» ищет повод поглотить часть Украины, считая, что это надо сделать либо сейчас, либо уже никогда. Однако, по словам Медведева, в Варшаве мало думают о последствиях попытки реализовать эти планы и, кроме того, Польша просто не умеет быть империей, хоть и постоянно берётся за это «безнадёжное для себя дело».Медведев также поддержал мнения некоторых экспертов о том, что Вашингтон (да и Лондон) специально укрепляют Польшу для ослабления позиций Берлина и Парижа.По словам политика, в итоге, если даже образуется подобие польско-украинской унии, это в чем-то сыграет на руку России, так какМедведев напомнил, что Варшава уже идет в этом направлении, требуя, например, репараций у Германии на огромную сумму.Российский политик считает, что растущие аппетиты Варшавы в итоге вынудят ее соседей обратиться за помощью к Москве и подписать новый договор о евробезопасности «для сдерживания неугомонной Польши».