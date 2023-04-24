CNN: Даже в случае применения ВСУ на поле боя всех обещанных Западом танков, это не повлияет на исход войны на Украине

Даже в случае применения ВСУ на поле боя всех обещанных Западом танков, это не повлияет на исход войны на Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
К основным проблемам, с которыми, несомненно, столкнутся украинские военнослужащие, следует отнести обучение. Это объясняется, прежде всего, спецификой эксплуатации самих бронированных машин, которые напичканы электроникой, от которой и зависит успешность ведения боевых действий.
Второй фактор заключается в сложности обслуживания, ремонта и поставки необходимых запасных частей для танков. Всё это требует слаженной подготовки на протяжении всего пути (а он может составлять сотни, а то и тысячи километров от линии фронта на востоке Украины) от экипажей в машинах до логистического маршрута.
Вот что высказал по этому поводу аналитик оборонной промышленности из Великобритании Николас Драммонд:
Способность обучить украинских солдат использованию танков является куда более важной задачей, чем сам тип машины
Ещё одним препятствиям на пути к эксплуатации этих боевых бронированных машин является логистика. Длинные цепочки поставок запчастей характерны как раз таки для американских «Абрамсов», учитывая географическое расположение США.
В то же время, нужно признать, что ситуация с запчастями для немецких «Леопардов» обстоит лучше ввиду того, что они находятся на вооружении армий различных стран, общее количество которых превышает 4 тыс единиц. Тем не менее, и тут возникают определённые трудности, поскольку в любом случае их придётся доставлять до пункта назначения, а ведь всё это требует времени.
Напомним, что ранее американские высокопоставленные официальные лица уже заявляли о том, что танки Abrams нецелесообразно отправлять Киеву, поскольку, по их словам, они не сумеют кардинально изменить ситуацию на передовой. Однако при этом обучение украинских танкистов эксплуатации этих танков уже началось.