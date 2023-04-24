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CNN: Даже в случае применения ВСУ на поле боя всех обещанных Западом танков, это не повлияет на исход войны на Украине

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CNN: Даже в случае применения ВСУ на поле боя всех обещанных Западом танков, это не повлияет на исход войны на Украине

Даже в случае применения ВСУ на поле боя всех обещанных Западом танков, это не повлияет на исход войны на Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


К основным проблемам, с которыми, несомненно, столкнутся украинские военнослужащие, следует отнести обучение. Это объясняется, прежде всего, спецификой эксплуатации самих бронированных машин, которые напичканы электроникой, от которой и зависит успешность ведения боевых действий.

Второй фактор заключается в сложности обслуживания, ремонта и поставки необходимых запасных частей для танков. Всё это требует слаженной подготовки на протяжении всего пути (а он может составлять сотни, а то и тысячи километров от линии фронта на востоке Украины) от экипажей в машинах до логистического маршрута.

Вот что высказал по этому поводу аналитик оборонной промышленности из Великобритании Николас Драммонд:

Способность обучить украинских солдат использованию танков является куда более важной задачей, чем сам тип машины

Ещё одним препятствиям на пути к эксплуатации этих боевых бронированных машин является логистика. Длинные цепочки поставок запчастей характерны как раз таки для американских «Абрамсов», учитывая географическое расположение США.

В то же время, нужно признать, что ситуация с запчастями для немецких «Леопардов» обстоит лучше ввиду того, что они находятся на вооружении армий различных стран, общее количество которых превышает 4 тыс единиц. Тем не менее, и тут возникают определённые трудности, поскольку в любом случае их придётся доставлять до пункта назначения, а ведь всё это требует времени.

Напомним, что ранее американские высокопоставленные официальные лица уже заявляли о том, что танки Abrams нецелесообразно отправлять Киеву, поскольку, по их словам, они не сумеют кардинально изменить ситуацию на передовой. Однако при этом обучение украинских танкистов эксплуатации этих танков уже началось.
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7 комментариев
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  1. Иван Пчелин
    Иван Пчелин Сегодня, 10:30
    +3
    Уважаемый анонимный автор, разрешите Вам помочь ссылкой на цитируемый материал. https://edition.cnn.com/2023/01/27/europe/ukraine-war-nato-tanks-analysis-intl-hnk-ml/index.html.
  2. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 10:31
    +1
    Помнится, наши элитные придворные подразделения на современной технике драпали из под Изюма и Красного Лимана, бросая ее, от атак пикапов и Хамеров. Так что я бы не недооценивал обучаемость украиецев и наемников и с более тяжелой и сложной техникой. Логистика запчастей и ремонта - это да, это проблема для них.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:38
      +3
      Польша юзает и Лео-2 , и закупила Абрамсы.
      Им выгодно получить все сведения о боевом применении их на Украине. Выявятся как сильные стороны, так и все слабины.
      Поляки создают ремонтные заводы для этих танков недалеко от границ Украины.
      Туда будут свозить поврежденные, пробитые и сломавшиеся танки для анализа их боеспособности , ремонтов и апгрейдов.
      Там будут пастись и немецкие, и американские инженеры от производителей.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:34
    -1
    CNN: Даже в случае применения ВСУ на поле боя всех обещанных Западом танков, это не повлияет на исход войны на Украине
    . Предсказания и объяснения будут разные, но итог то все равно один... "дрова" сгорят в пламени войны, к сожалению много горя тот огонь принесёт на наши земли.
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:58
    0
    Непробиваемых и неломающихся танков не существует, а крупное наступление чревато высокими темпами выбывания бронетехники из строя. То есть главным для США становится вопрос не наличия у Украины танков как таковых, а возможность их быстрого ремонта и поставки новых. А для РФ, соответственно, главным становится вопрос выбивания большего числа танков, чем способны заместить Украине США за то же время. Скоро увидим, чьи логисты просчитались.
  5. Материалист
    Материалист Сегодня, 11:00
    -1
    Стратегическое положение ВСУ они не могут кардинально изменить ввиду их малой численности, трудностей логистики, неприспособленности под те условия, в которых машины окажутся на поле боя
    основные вопросы к их защищённости от пехотных противотанковых средств и их проходимости по глинистым слабым грунтам для которых на американских и европейских машинах стоят слишком дрянные гусеницы с недостаточным сцеплением
    Успех ВСУ могло бы принести и исключительно полное перевооружение армии на западное вооружение и увеличение её численности до больших размеров нежели у ВС РФ, на ряду с этим следовало бы создавать хотя бы танко- и авиаремонтные заводы, заводы по производству боеприпасов, иначе обеспечить обслуживание западных машин в кол-вах сотен и тысяч было бы невозможно
    Сейчас же ВСУ создаёт одноразовое ударное звено с самого современного вооружения ей предоставленного, одно "выстрелит" на определённом участке фронта и потребует постоянного подпитывания резервами, заведомо маньшей боеспособности
    В этот раз сам прорыв, и его обеспечение на необходимых промежутках времени будет даваться тяжелее ввиду сомкнутой линии обороны и наличия резервов у ВС РФ
  6. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 11:24
    0
    Меня удивляет мнение, что контрнаступление и гипотетический захват Крыма решит исход войны. С чего вдруг? Чтобы Украина выиграла войну им придется Волгу форсировать.