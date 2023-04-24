Испанские власти приняли решение в очередной раз перезахоронить останки основателя фашистской партии

Власти Испании продолжают реализацию мер, связанных с принятым в прошлом году законом «Демократическая память». Последний призван положить конец наследию Франсиско Франко, а также восстановить справедливость по отношению к жертвам гражданской войны и диктатуры.Одной из вышеупомянутых мер станет переопределение мемориала «Долина павших» в гражданское кладбище.Напомним, что внутри государственного мавзолея, высеченного в горе и расположенного в 40 милях от Мадрида, захоронено более 34 тысяч человек. При этом только на двух могилах были указаны имена – это захоронение диктатора Франсиско Франко и основателя фашистской партии «Фаланга» (запрещённая экстремистская организация) Антонио Примо де Риверы.Останки Франко были эксгумированы и перезахоронены на кладбище Мингоррубио еще в 2019 году. В свою очередь, на сегодня запланировано перезахоронение Примо де Риверы, сообщает испанская пресса.Стоит отметить, что с просьбой об эксгумации останков основателя испанской фашистской партии и перезахоронения их на одном из кладбищ Мадрида к властям страны еще осенью прошлого года обратились родственники Примо де Риверы. Свое решение они обосновали выполнением воли усопшего, который хотел быть похоронен на освященном кладбище.Испанские власти удовлетворили вышеупомянутый запрос, поблагодарив потомков казненного в 1936 году диктатора за их решение.Примо де Ривера будет перезахоронен на кладбище Сан-Исидро в Мадриде. Что характерно, это уже будет пятый по счету перенос останков основателя испанской фашистской партии.