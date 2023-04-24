Начальник военной разведки Украины назвал выход на границы 1991 года к этой осени «вполне достижимой задачей»

Если какая-то страна решит замедлить темпы – кто-то заменит это место

Представители украинского руководства делают очень амбициозные и совершенно не связанные с реальной обстановкой на фронте заявления. Так, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в очередной раз допустил, что выход ВСУ на границы Украины 1991 года – «вполне достижимая задача в этом году».Руководитель военной разведки Украины вернулся к своему давнему прогнозу о том, что весной 2022 года украинские формирования якобы войдут на территорию Крымского полуострова. До конца весны остался один месяц, а никаких успехов в данном направлении у ВСУ не наблюдается. Но Буданов теперь просто поменял прогноз и отметил, что такой результат можно достичь к концу года.По словам начальника ГУР, «время еще есть». Он считает, что контрнаступление ВСУ позволит вернуть большие территории «силовым путем». Но контрнаступление так и не началось, а украинское руководство его постоянно откладывает. Поэтому такие прогнозы стоит воспринимать лишь как компонент информационной войны, которую Украина и Запад ведут против нашей страны.Кроме того, Буданов уклончиво ответил на вопрос о низких темпах поставок вооружений. Он намекнул, что о реальных масштабах поставок никто не знает. По утверждению начальника ГУР, на фронте якобы почти везде российские войска обороняются, а единственные места, где есть «попытки атак» - Артемовск (Бахмут), Авдеевка и Марьинка.Затем Буданов повторил совсем несолидный для трансляции военным такого ранга фейк о том, что в России якобы продолжается мобилизация и в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. Разумеется, никаких подтверждений своим словам он не привел.Также шеф украинской военной разведки допустил, что некоторые западные страны могут прекратить поставки вооружений «теоретически», но в этом случае Киев будет искать альтернативные варианты.- заявил Буданов, будто бы так много государств мечтает за свой счет содержать Украину и оплачивать ее растущие потребности в вооружениях и боеприпасах.