Военное обозрение
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Начальник военной разведки Украины назвал выход на границы 1991 года к этой осени «вполне достижимой задачей»

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Начальник военной разведки Украины назвал выход на границы 1991 года к этой осени «вполне достижимой задачей»

Представители украинского руководства делают очень амбициозные и совершенно не связанные с реальной обстановкой на фронте заявления. Так, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в очередной раз допустил, что выход ВСУ на границы Украины 1991 года – «вполне достижимая задача в этом году».


Руководитель военной разведки Украины вернулся к своему давнему прогнозу о том, что весной 2022 года украинские формирования якобы войдут на территорию Крымского полуострова. До конца весны остался один месяц, а никаких успехов в данном направлении у ВСУ не наблюдается. Но Буданов теперь просто поменял прогноз и отметил, что такой результат можно достичь к концу года.

По словам начальника ГУР, «время еще есть». Он считает, что контрнаступление ВСУ позволит вернуть большие территории «силовым путем». Но контрнаступление так и не началось, а украинское руководство его постоянно откладывает. Поэтому такие прогнозы стоит воспринимать лишь как компонент информационной войны, которую Украина и Запад ведут против нашей страны.

Кроме того, Буданов уклончиво ответил на вопрос о низких темпах поставок вооружений. Он намекнул, что о реальных масштабах поставок никто не знает. По утверждению начальника ГУР, на фронте якобы почти везде российские войска обороняются, а единственные места, где есть «попытки атак» - Артемовск (Бахмут), Авдеевка и Марьинка.

Затем Буданов повторил совсем несолидный для трансляции военным такого ранга фейк о том, что в России якобы продолжается мобилизация и в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. Разумеется, никаких подтверждений своим словам он не привел.

Также шеф украинской военной разведки допустил, что некоторые западные страны могут прекратить поставки вооружений «теоретически», но в этом случае Киев будет искать альтернативные варианты.

Если какая-то страна решит замедлить темпы – кто-то заменит это место

- заявил Буданов, будто бы так много государств мечтает за свой счет содержать Украину и оплачивать ее растущие потребности в вооружениях и боеприпасах.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:38
    +4
    Ну если всё так шоколадно, надо было Буданову ещё и заявить чтобы мы быстрее назад отступали к границам 1991 года, пока типа не поздно.
    Чего уж им мелочиться - трындеть так трындеть.

    зы Они сами то верят в то что говорят?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 10:46
      0
      Начальник военной разведки Украины назвал выход на границы 1991 года к этой осени «вполне достижимой задачей»

      Скажи Буданов что-то другое, то он быстро лишиться в Укрорейхе своего ДОХОДНОГО на войне чиновничьего места!

      Так что верит или не верит на самом деле Буданов в это - но говорить он будет точно только ЭТО!
      Его посулы в карманы его "ВЫСОКОМУ начальству" в Укрорейхе больших денег от кураторов из Вашингтона стоят!

      Даже бывшие однокурсники Буданова по военному уилищу вспоминали, что курсант Буданов был не единожды бит курсантами за его неистовое подкаблучничество перед преподавателями и начальством!
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 10:59
      +1
      Цитата: Nexcom
      зы Они сами то верят в то что говорят?

      Исходя из действий нашего изумительного руководства, после всех лобовых штурмов, после перегруппировок, последних китайских предупреждений, зерновых сделок, они реально верят, в то что говорят.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 11:16
        0
        Упустим Крым за скобки. Но чтобы , например, взять Донецкую агломерацию нужно огромное число штурмовых подразделений. Которых у Украины просто нет. Как и кем они Донецк штурмовать планируют? Донбасс это единый сплошной населенный пункт, там ведение маневренной войны крайне затруднительно. Глупости говорит Буданов.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    +1
    Начальник военной разведки Украины назвал выход на границы 1991 года к этой осени «вполне достижимой задачей»
    . Это понятно, буйная, неуемная фантазия приводит к очевидно у результату, многих... они начинают нести полный бред и пытаются заразить этим окружающих.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:49
      +1
      Да там круглосвточное ток-шоу.Говорить то что то надо в уши.Другое дело -сделать это
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:13
        0
        Это понятно, скакуасов надо стимулировать постоянно, хоть как то... а то они на убой идти не шибко рвутся, бегут, прячутся и т. д.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:44
    +1
    выход ВСУ на границы Украины 1991 года – «вполне достижимая задача в этом году».

    пластмя ляжет!.... wassat
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:45
    0
    Обрюджий,опухший он какой то...Видать,переживает.. Ждет перемен.. плохих..
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Обрюджий,опухший

      И весь в прыщах....Дозрело, значит lol
  5. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 10:56
    0
    Предполагаю, что довольно много военнопленных достигнут границ 1991г......
  6. monetam
    monetam Сегодня, 10:57
    0
    Начальник военной разведки не может знать о военных планах собственной стороны, и о наступательных возможностях вооруженных сил своей страны.
    Его и задачи и компетенции - другие.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: monetam
      Начальник военной разведки не может знать о военных планах собственной стороны

      Он обязан о них знать- в силу должности.Для того чтоб усилять агентурнубю разведку на острие наступления своего - надо знать где оно будет
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:59
    -1
    Он наверное имел ввиду выход ВСУ к границам с Польшей , это как раз границы 1991 года.
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 11:02
    0
    ну в 1991 году разные границы были
    например границы СССР
    а он про какие?
    lol
  9. uralex
    uralex Сегодня, 11:09
    0
    ...назвал выход на границы 1991 года..
    Только он не уточняет до 26 декабря 1991года или после? ...если до - то вполне достижимо)))
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    -1
    выход ВСУ на границы Украины 1991 года – «вполне достижимая задача в этом году».
    С головой у него точно не все в порядке, хотя это закономерно для прихвостней Зеленского. Ему сегодня нужно уже о себе подумать, т.к. свои его обвиняют в том, что он бросил спецназ под Артемовск и тем самым погубил подготовленных бойцов, которые должны были участвовать в контрнаступление, а полегли в Артемовске.